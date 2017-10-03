Эдуард Носков: АО "КМП" осваивает производство по двум типам зенитных ракет

Эдуард Носков © Пресс-служба "Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

19 сентября, в День оружейника, президент России Владимир Путин посетил "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", где провел заседание Военно-промышленной комиссии. Среди прочих вопросов обсуждались обеспечение технологической независимости от иностранных комплектующих и повышение производительности труда в сфере ОПК. Как решаются эти вопросы на новейшем заводе концерна — Кировском машиностроительном предприятии (КМП) — рассказал генеральный директор АО "КМП" Эдуард Носков.

— Возглавляемое вами предприятие — одно из самых молодых в числе заводов концерна. Каких успехов удалось достичь в течение первого года работы?

— Основная задача, которую мы решали с момента запуска завода, — внедрение последних производственных линий, контрольно-проверочной аппаратуры. Исполнение этой задачи сейчас находится в завершающей стадии. Вторая задача, которая реализовывалась параллельно, — это отработка технологических процессов и выпуск установочных серий узлов, сборочных единиц и изделий. На сегодняшний день можно сказать, что мы достаточно успешно справляемся и с этой задачей.

Надо отметить, что завод в своей структуре производства имеет два крупных выпускающих цеха. Номенклатура одного из цехов практически освоена, продукция этого цеха прошла большой объем квалификационных испытаний. По завершении квалификационных испытаний, одновременно с освоением выпуска установочных серий, мы работаем над выпуском товарных партий изделий. И сейчас как раз находимся в состоянии отгрузки первых товарных партий в рамках соисполнения гособоронзаказа с одним из головных предприятий концерна.

Нужно отметить, что освоение производства ведется сразу по двум типам зенитных управляемых ракет. Один из типов таких изделий уже стоит на вооружении, наша задача — создать производство, которое будет дублировать существующее предприятие, и обеспечить выпуск этого типа изделий на современном оборудовании. Второй же вид является весьма новым и перспективным, в дальнейшем он сможет определять облик противовоздушной обороны.

— Какие задачи "Алмаз-Антей" ставит перед вами на следующий год?

— Сегодня мы находимся на "экваторе" по степени освоения продукции. В следующем году, во втором-третьем квартале, мы должны выполнить большой объем квалификационных испытаний. Параллельно придется вести работу сразу по двум изделиям. Задача сложная, но я уверен, что коллектив готов с ней справиться. При этом, конечно же, мы очень рассчитываем на помощь наших разработчиков, серийных предприятий, которые, уверен, готовы с нами поделиться накопленным опытом.

— С финансированием сложностей не возникает?

— Ресурсы для выполнения задач предоставлены нам концерном, это вложения в освоение выпуска серийной продукции. В целом на строительство предприятия потрачено порядка 26 млрд рублей — сумма очень крупная. Примерно еще 3 млрд рублей составят вложения, связанные с освоением продукции. Но важно отметить: каждая освоенная деталь, сборочная единица сразу же находит своего потребителя, и мы стремимся все свои освоенные технологические возможности сразу вовлекать в производство.

— А что с планами поставок продукции за рубеж?

— На сегодняшний день мы уже получили заявки на участие в соисполнении экспортных поставок. Полагаем, что уже с 2018 года мы сможем стать полноценными соисполнителями обязательств нашего государства по поставкам средств ПВО зарубежным партнерам. Но наша приоритетная задача на 2018 год — подтверждение способности исполнения государственных контрактов.

— Можно сказать, что в ближайшем будущем КМП станет одним из головных предприятий по производству ракет, а значит, вы будете аккумулировать у себя и основную часть заказов. На вас другие предприятия концерна не обидятся?

— На сегодняшний день все предприятия концерна работают с высокой загрузкой. При этом потенциальные потребности, в том числе и Министерства обороны, на сегодняшний день еще не покрыты, поскольку идет и еще будет продолжаться перевооружение, на вооружение ставятся новые образцы, и концерном реализуется программа по перераспределению производственных мощностей. Я уверен, что в решении этой задачи найдется важное и нужное место всем предприятиям концерна. Наша задача — стать одним из базовых серийных производителей зенитных управляемых ракет. Но поскольку решением концерна номенклатура распределена по специализациям предприятий, каждое предприятие имеет возможность сконцентрироваться и работать на тех направлениях, в которых оно наиболее компетентно и технологически оснащено.

— В рамках недавнего посещения президентом России Концерна "Алмаз-Антей" на заседании Военно-промышленной комиссии, по данным СМИ, в числе прочих вопросов обсуждалась проблема импортозамещения. Здесь у КМП сложности есть?

— Зенитные управляемые ракеты для систем ПВО всегда производились на основе комплектующих, выпускаемых на территории нашей страны. При этом мы постоянно расширяем линейку поставщиков как по материалам, так и по некоторым видам комплектующих. Это необходимо для исключения монополизации поставок и соблюдения рыночных принципов в ценообразовании на готовую продукцию.

— Какими критериями руководствуетесь при подборе кадров на предприятие в связи с вашей спецификой? Достаточно ли квалифицированных специалистов в регионе?

— Одна из ключевых задач связана именно с привлечением на предприятие квалифицированных кадров. Этому вопросу уделяем серьезное внимание и мы, и "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Наши работники регулярно повышают квалификацию в научно-образовательных и учебных центрах концерна в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. В целом система обучения персонала АО "КМП" включает несколько направлений: обучение на учебном модуле, получение второй профессии, стажировки на предприятиях с аналогичным оборудованием, а также регулярные курсы повышения квалификации, семинары и тренинги. Программы подготовки и стажировки персонала охватывают практически 100% коллектива предприятия. Мы активно взаимодействуем с ведущими вузами страны: Военмех, Вятский государственный университет, МГТУ им. Баумана, УрФУ, Санкт-Петербургский политехнический университет и другие. На нашем предприятии действует специальная программа по подготовке и переподготовке персонала с бюджетом около 60 миллионов рублей.

Численность работников на нашем предприятии удваивалась каждый год начиная с 2012-го, когда мы работали еще в качестве филиала концерна "Алмаз-Антей". Сначала это было 30 человек, 2012 год мы закончили с численностью 80 человек, а сегодня в нашем коллективе почти 1000 сотрудников. К началу 2018 года планируем достичь численности 1200 человек.

Задачу обеспечения завода кадрами мы решаем достаточно успешно, в том числе за счет реализации социальных проектов. Завершаем строительство корпоративной гостиницы для наших работников, нуждающихся в жилье. Планируемый срок заселения постояльцев — третий квартал 2018 года. В гостинице предусмотрено 113 номеров для проживания в них 252 человек. В здании планируется размещение буфета, спортзала, прачечной, предусмотрена зона парковки для автомобилей и детской игровой площадки.

Для всех новых сотрудников предприятия действует программа адаптации. Она включает систему трудового наставничества и подразумевает участие новичка в обучающих адаптационных семинарах.

На предприятии есть своя команда КВН, сформированы команды по мини-футболу и волейболу, раз в две недели выходит корпоративная газета. Наши работники принимают участие в корпоративных выездах на турслеты, творческие и спортивные фестивали. С 1 октября сотрудники предприятия смогут получать компенсации на отдых детей от семи до пятнадцати лет, социальные отпуска, ежемесячные пособия при выходе из отпуска по уходу за ребенком до трех лет, частичную компенсацию платы за аренду жилого помещения. Кроме того, нуждающимся в санаторно-курортном лечении раз в три года будем компенсировать стоимость этого лечения.

Рассчитываем, что все эти меры обеспечат комфортные условия для начала трудовой карьеры на нашем предприятии, помогут привлечь специалистов и, прежде всего, молодежь из других населенных пунктов Кировской области.

Подготовил Дмитрий Решетников