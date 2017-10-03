Александр Джеус: Президентские спортивные игры помогают детям заявить о своих талантах

Александр Джеус © Сергей Савостьянов/ТАСС

26 сентября во Всероссийском детском центре "Орленок" состоялась церемония закрытия VI Президентских спортивных игр. На протяжении более чем двух недель школьники со всей страны выявляли победителей в семи видах спорта, а также принимали участие в обширных образовательной и развлекательной программах. В интервью ТАСС директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус подвел итоги завершившихся игр, рассказал о важности данного мероприятия для подрастающего поколения и оценил перспективы выхода школьных соревнований на международный уровень.

— Александр Васильевич, подведите, пожалуйста, итоги Президентских игр. Всем ли довольны, все ли получилось?

— Президентские спортивные игры школьников для нашего центра — очень добрая и уже традиционная история. Седьмой год подряд мы имеем честь принимать у себя победителей региональных этапов этих замечательных спортивных соревнований, которые ежегодно проходят в нашей стране в четыре этапа. В финальном этапе игр этого года приняли участие команды из 80 регионов России, это 1600 ребят 12–13 лет. Говоря о программе игр, необходимо сказать о ее насыщенности самыми разнообразными видами спорта. После годовалого отсутствия вернулась "королева спорта" легкая атлетика с ее многообразием дисциплин. Уже традиционные виды — баскетбол 3х3, плавание и настольный теннис — были реализованы с максимальным эффектом и зрелищностью. Из дополнительных видов следует отметить тэг-регби на пляже и пляжный гандбол. Главная судейская коллегия во главе с Вячеславом Михайловичем Виноградовым выстроила работу четко и слаженно. В процессе соревнований не было ни одного срыва, переигровки или протеста со стороны представителей и тренеров команд.

Надо сказать, что и погода в центре весь период игр стояла солнечная, теплая и располагала детей как к участию в соревнованиях, так и к активному отдыху и досугу — было много морских купаний, экскурсий, творческих дел и встреч. Каждый ребенок смог насладиться теплым Черным морем, посетить образовательные экскурсии в нашем центре, познакомиться с традициями и историей "Орленка", а также завести огромное количество друзей со всей страны.

"Орленок" в жизни ребенка бывает чаще всего только один раз, а поддерживать ребят в их увлечении физической культурой и спортом — крайне важная государственная задача

К сожалению, не все субъекты РФ смогли принять участие в финале Президентских игр. Команда Чукотского автономного округа второй год подряд пропускает игры из-за отсутствия финансирования данного мероприятия в своем регионе, и, конечно, это проблема, которую нужно решать. Ребятам из самых далеких уголков страны обязательно нужно давать шанс и право на участие в таких соревнованиях. Ведь "Орленок" в жизни ребенка бывает чаще всего только один раз, а поддерживать ребят в их увлечении физической культурой и спортом — крайне важная государственная задача.

— Что дает играм статус "президентские"? Особое внимание властей? Или это подчеркивает массовость соревнований?

— Игры были инициированы Указом президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года №948 "О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников". Статус "президентские" указывает на высший приоритет организации и проведения игр для миллионов российских школьников. Именно поэтому и на местах, в регионах, и на федеральном уровне играм уделяется большое внимание. Участие в них в прошедшем учебном году в соревнованиях, начиная со школьного этапа, приняли более шести миллионов ребят. Целью игр является пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма. Игры не только дают возможность школьникам продемонстрировать свои спортивные достижения, но и знакомят со сложной структурой организации соревновательной деятельности, учат навыкам командной работы.

— Параллельно с Президентскими играми в Анапе состоялись Президентские состязания. В чем их принципиальное различие?

— Различия очень существенные. Во-первых, это то, что в играх участвует команда, собранная из ребят одной школы, обучающихся в одной параллели, а в Президентских состязаниях обязательно, чтобы все участники были представителями одного класса. Во-вторых, в состязаниях есть разделение между городскими и сельскими школами, зачет идет отдельно у тех и других, а в играх все равны друг перед другом. И в-третьих, в состязаниях ребята соперничают в физкультурных подвижных играх и эстафетах, участвуют в творческом конкурсе, на играх же в спортивную программу включены только олимпийские виды спорта, за исключением двух — русские шашки в основном блоке и русская лапта по выбору. Это наши национальные виды спорта, и это правильно, что они также занимают место в образовательной программе школ нашей страны.

— Насколько подвижна спортивная программа Президентских игр? Как учитываются предпочтения школьников при выборе видов спорта?

— Спортивная программа включает в себя обязательные виды, такие как легкая атлетика, плавание; комплексные виды, позволяющие гармонично развиваться, — баскетбол, волейбол, настольный теннис, включенные в обязательное обучение на уроках физической культуры. Кроме того, есть дополнительные виды — вариативная часть соревнований, когда команды сами выбирают, в каком из них участвовать. Дополнительная программа формируется из тех видов спорта, которые включены в образовательный стандарт урока физической культуры в рамках третьего часа обучения и популярны в регионах России.

При составлении программы игр следующего учебного года всегда учитываются пожелания участников текущих соревнований, которые отражены в анкетах, заполненных детьми по итогам финалов. Во многом спортивная программа игр зависит от желания российских спортивных федераций включаться в реализацию и поддержку своего вида спорта во время мероприятия.

Со своей стороны мы предлагаем включить в дополнительную программу городки. У нас есть прекрасно оборудованные площадки, на которых прошли уже соревнования международного уровня. Это наш национальный вид спорта, его пропаганда и вовлечение детей важны для формирования спортивной культуры нашего народа.

— Помимо спортивной составляющей на Президентских играх широко были представлены образовательные мероприятия и встречи со спортсменами. Как оцените важность именно этой части мероприятия? С кем из спортсменов удалось пообщаться участникам?

— За время проведения финального этапа ребята встретились с четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Евгением Садовым, который к тому же еще был и судьей соревнований по плаванию; чемпионом мира по шашкам Сергеем Фокиным, который провел мастер-класс по быстрым шашкам и сеанс одновременной игры на ста досках; с представителями Федерации баскетбола России, бывшими членами сборной страны Владимиром Дячком и Александром Анищенко; капитаном женской сборной страны по гандболу, олимпийской чемпионкой прошедших игр в Рио-де-Жанейро Ириной Близновой.

В Президентских играх от школьного этапа до всероссийского ребята встречаются с известными спортсменами, которые демонстрируют им поведенческие модели, подают пример отношения к спорту и своему здоровью, являются ориентирами в достижении больших спортивных высот

Кроме того, на церемонии открытия, закрытия и награждения победителей игр приезжали выдающиеся спортсмены: Дмитрий Пирог, чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы; Андрей Лавров, трехкратный олимпийский чемпион, лучший гандбольный вратарь ХХ века; двукратные чемпионы Европы по регби-7 Владислав Лазаренко и Эдуард Филатов; олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян.

В процессе участия в Президентских играх от школьного этапа до всероссийского ребята встречаются с большим количеством судей, бывших известных спортсменов, которые демонстрируют им поведенческие модели, подают пример отношения к спорту и своему здоровью, являются ориентирами в достижении больших спортивных высот.

— Дают ли игры шанс участникам сделать важный шаг на пути к профессиональному спорту? Можно ли считать Президентские игры своеобразной кузницей кадров или все-таки мероприятие выполняет другую функцию?

— Игры являются очень ярким и показательным мероприятием по пропаганде и приобщению детей к здоровому образу жизни, популяризации массового спорта. Многие ребята впервые сталкиваются с серьезным тренировочным процессом и подготовкой к играм уже на уровне своего региона, для таких детей это особенно значимо и дорого. В течение всего учебного года ребята — члены сборной школы, превозмогая себя, шли к заветной цели — к участию в финале, учились и становились сильнее. Наверное, это одна из ключевых целей игр — приобщить ребенка к здоровому образу жизни и принятию ценностей спорта. На протяжении всех семи финалов к нам приезжают сборные команды регионов с детьми, которые уже занимаются спортом в специализированных организациях и секциях своего региона. Подобные соревнования — отличный шанс для каждого ребенка проявить себя и заявить о своих умениях и таланте на всю страну, ведь за процессом игр пристально наблюдают преподаватели команд, судьи, которые в свою очередь занимаются тренерской деятельностью в спортивных школах и клубах своих регионов. Есть большая вероятность того, что ребенок будет замечен профессионалами, будет рекомендован или приглашен в спортивные клубы, секции.

— Планируется ли в будущем модернизация спортивных объектов "Орленка" или инфраструктура готова и дальше принимать игры?

Подобные соревнования — отличный шанс для каждого ребенка проявить себя и заявить о своих умениях и таланте на всю страну. Есть большая вероятность того, что ребенок будет замечен профессионалами, будет рекомендован или приглашен в спортивные клубы, секции

— Модернизация спортивных объектов идет постоянно. Мы стремимся к тому, чтобы наши спортивные площадки отвечали всем современным требованиям спортивной безопасности. Для этого мы привлекаем как собственные средства, так и средства инвесторов. На принципах государственно-частного партнерства прошла реконструкция спортивных сооружений стадиона, в рамках программы реконструкции и строительства объектов центра планируется строительство большого спортивного ядра для комплекса детского лагеря "Олимпийский". При этом действующая инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии и готова принимать соревнования любого уровня.

— Есть ли вероятность в будущем приглашения на Президентские игры делегаций из других стран? Что даст играм международный статус?

— Я не исключаю возможности, что в будущем игры станут международными, но тогда они не будут "президентскими", это уже будут "международные школьные игры", в которых ребята из разных стран будут показывать свое мастерство в тех видах спорта, которыми занимаются на уроках физической культуры в школе.

— Будет ли каким-то образом изменена программа Президентских игр в 2018 году из-за проведения в России чемпионата мира по футболу?

— Мы самостоятельно не принимаем решений об изменении программы игр, это дело оргкомитета и рабочих групп. В настоящее время в программу футбол не включен, но встречи ребят с известными футболистами, конечно же, планируются.

— Массовость и ориентация на подрастающее поколение — отличительные черты игр. По вашему мнению, насколько важно именно сейчас, в таком возрасте, познакомить ребят с миром здорового образа жизни и спорта?

— Физическая культура и спорт — это наиболее доступные способы и средства поддержания и сохранения здоровья, работоспособности человека, это никому не надо доказывать. А вот включаться в занятия спортом — это большая и кропотливая работа, к которой мы должны готовить ребят, воспитывая у них потребность к этой деятельности, формируя ценности здорового образа жизни. Развитие массового спорта — это государственная задача для современного российского общества. Катастрофическое ухудшение качественных характеристик народонаселения России — низкая рождаемость, высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, наркомании и алкоголизма, снижение общего уровня духовности и нравственности, устойчивая динамика ухудшения показателей физического развития, подготовленности, физической и интеллектуальной работоспособности — становится все более значимым признаком развития кризиса качества жизнедеятельности значительных масс населения. В связи с этим популяризация здорового образа жизни как одно из направлений государственной политики в информационной сфере ставится нами в качестве одной из приоритетных задач.

Поэтому, резюмируя вышесказанное, массовый юношеский спорт является необходимым условием успешного развития современного российского общества и достижения национальных стратегических интересов.

Беседовал Сергей Фукс