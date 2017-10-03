Алиса Мельникова: ЦБ создаст "регуляторную песочницу" для тестирования легализации финтеха

Алиса Мельникова © Пресс-служба Банка России

Банк России относит изучение новых финансовых технологий к приоритетам своей работы, в том числе с этой целью ЦБ в 2016 году создал Ассоциацию "Финтех", куда вошли все заинтересованные участники рынка. По мнению главы регулятора, развитие финтеха может существенно повлиять на традиционный банковский бизнес. С одной стороны, рост технологий дает возможность повышения эффективности банков и других финансовых институтов, доступности финансовых услуг и усиления конкуренции. С другой – финтех может очень быстро поменять бизнес-ландшафт, и традиционные банки могут быть просто вытеснены с рынка новыми игроками.

Будучи в целом заинтересованным в развитии новых технологий, ЦБ уделяет внимание предотвращению роста сопутствующих их развитию рисков, а также вопросу легализации технологий: без законодательного закрепления многие из них просто не смогут работать. О планах регулятора по развитию финтеха и поисках способов его правового регулирования ТАСС рассказала директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Алиса Мельникова.

— Вы недавно работаете в Банке России, и это Ваше первое интервью в новой должности. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

— Я отвечаю за развитие направления финансовых технологий в Банке России, стратегия которого подразумевает реализацию большого набора проектов по изучению, пилотированию и внедрению инновационных технологий как в самом Банке России, так и для участников финансового рынка в рамках построения национальной инфраструктуры цифровой финансовой экосистемы.

До прихода в Банк России я работала в ИТ-компаниях, отвечала за реализацию проектов для организаций финансового сектора, развитие центров компетенций по новым технологиям и развитие бизнеса.

Пилотирование инноваций было всегда, а в последнее время появилось много новых направлений. Для человека, работающего в сфере ИТ, изучение новых технологий и возможностей их применения – самое интересное направление, на мой взгляд. И моя работа в Банке России предполагает, что я занимаюсь этим в гораздо большем объеме, чем раньше. Во-первых, это масштаб: то, что мы делаем, нужно всему рынку, а не отдельным его участникам. Во-вторых, видовое разнообразие проектов: здесь оно самое широкое.

— Какие направления и проекты из тех, которые реализует Ассоциация ФинТех под патронажем Банка России, вы считаете приоритетными?

— Направления, которые не являются приоритетными, в Ассоциации в принципе не открываются. Проекты реализуются в тесном контакте с организациями –участниками Ассоциации в целях развития конкурентного российского финансового рынка, повышения доступности, качества и ассортимента финансовых услуг, снижения рисков и издержек в финансовой сфере и повышения уровня конкурентоспособности российских финансовых технологий.

Мы развиваем цифровое взаимодействие участников финансового рынка и федеральных органов исполнительной власти. Это поможет упростить обмен информацией, исключив бумажный документооборот и расширив применение юридически значимых электронных документов.

Сейчас основные направления работы Ассоциации – это удаленная идентификация, технология распределенных реестров, открытые интерфейсы (open API), развитие розничного платежного пространства – создание платформы мгновенных переводов. Мы также развиваем цифровое взаимодействие участников финансового рынка и федеральных органов исполнительной власти. Это необходимо для того, чтобы упростить обмен информацией, исключив бумажный документооборот и расширив применение юридически значимых электронных документов.

— В Ассоциации сейчас ведется работа по четырем направлениям. При этом инновационных технологий, которые можно применить в финансовой сфере, намного больше. Возможно, в проработке есть что-то еще?

— Список открытый, и в проработке есть еще ряд проектов. Сейчас мы готовим к открытию проекты в области Big Data и machine learning. Существует множество идей, как эти технологии могут быть применены в интересах всех участников рынка.

Но любая новая технология не только открывает возможности, но и повышает риски при проведении финансовых операций. Нам крайне важно эти риски видеть, уметь оценивать и находить эффективные способы их предотвращения.

— Если взять тот же блокчейн, одним из его преимуществ называют как раз снижение рисков участников рынка.

— Цель внедрения блокчейна в тех пилотных проектах, которые сейчас ведут финансовые организации, – это не столько снижение рисков, сколько упрощение взаимодействия, повышение его эффективности и построение среды доверенного обмена информацией между участниками. Что же касается рисков, которые может нести в себе сама технология, то они будут выявлены как раз в ходе "пилотов".

— Блокчейн тестируется, и сколько это продлится – пока не известно. А какие из проектов будут реализованы в ближайшее время?

— Сейчас в активной фазе проект по организации удаленной идентификации клиентов. Соответствующие поправки в законодательство уже внесены на рассмотрение в Государственную думу. Работа ведется совместно со всеми заинтересованными государственными и финансовыми организациями. Для организации удаленной идентификации будет использоваться Единая система идентификации и авторизации и Единая биометрическая система, интегрированные с системами участников рынка. Этот проект важен в первую очередь для конечных потребителей услуг в удаленных регионах, где мало банковских отделений и пользоваться банковскими услугами удобнее всего удаленно. К тому же, пройдя процедуру в одном банке, клиент сможет не проходить ее потом в других кредитных организациях.

— По каким параметрам будут идентифицировать клиентов?

— Это будут биометрические данные, такие как лицо и голос. Для идентификации можно будет использовать эти данные в сочетании.

— Есть ли уже решение по развитию Р2Р-системы: кто будет ее оператором и каким образом будут участвовать банки?

— В настоящий момент мы подготовили концепцию развития такой системы. В концепции отражены разные варианты решений и по оператору, и по форме участия – прямого или ассоциированного. Мы вынесем эту концепцию на рассмотрение рабочей группы Ассоциации ФинТех. Планируем, что скоро она будет утверждена на уровне Ассоциации, и мы перейдем в фазу разработки прототипа целевого решения.

— В этом году на МФК в Санкт-Петербурге был введен термин "регтех". Это тоже ваша сфера деятельности?

— Да, "Регтех" – это направление деятельности регулятора. Оно предусматривает изучение и анализ новых технологий для определения порядка регулирования тех видов операций, в которых они используются, для управления рисками финансовой системы.

Сейчас участники рынка и финтех-компании, создавая новые технологии, могут сталкиваться с регуляторными барьерами на пути к их применению. Поэтому регулятор должен занимать активную позицию в вопросах оценки рисков и оказания поддержки при внедрении технологических инноваций, полезных для экономики и общества, путем создания правовых оснований для их применения.

Одним из инструментов может являться "регуляторная песочница". Этот механизм поможет наладить апробирование технологий и идентификацию дополнительных рисков, которые они несут. Поэтому мы сейчас прорабатываем порядок его функционирования.

— Эта работа подразумевает сотрудничество с финтех-акселераторами?

— Да, и в такой организации работы есть очевидное преимущество для финтех-компаний, особенно стартапов. Раньше им было сложно встретиться с крупными компаниями – потенциальными клиентами. В первую очередь, в связи с требованиями последних к размеру бизнеса своих контрагентов и наличию у них подтвержденной деловой репутации. Но в последнее время требования упростились, стартапов на рынке стало много, перспективных идей – тоже, и корпорации хотят получать доступ к этим идеям, отсматривать их и пилотировать. Акселераторы решают эту проблему. Мы тоже помогаем – вот уже второй год подряд будем проводить конкурс финтех-стартапов на форуме Finopolis.

Для компаний-разработчиков также важен контакт с потенциальными заказчиками на ранних стадиях пилотирования. Если решение создается без участия заказчиков, то получается результат, которым трудно воспользоваться. Для ИТ-компаний и финтех-стартапов акселераторы становятся такими площадками, где они вместе с участниками рынка доводят свою технологию до зрелого состояния.

Беседовала Мария Румянцева