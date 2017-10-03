Великий мастер "Великого Востока Италии": не нужно видеть масонство в любом интеллектуальном труде

Стефано Бизи © Вера Щербакова/ТАСС

Нынешний год — юбилейный для масонства: тайное общество появилось в 1717 году, и ложи быстро распространились по всему миру. Считается, что изгнанные из Европы алхимики и эзотерики скрылись на британских островах и вошли там в товарищества строителей соборов, подчинявшиеся строгой иерархии и уставу. "Масон" происходит от англ. freemason и буквально переводится "вольный каменщик". Великий мастер старейшей итальянской ложи "Великий Восток Италии" Стефано Бизи рассказал в интервью ТАСС, что такое масонство и почему его не надо опасаться.

— Что такое масонство?

— Масонская ложа — это ассоциация людей, которые отстаивают право на свободное мышление и действуют во благо человечества. Это очень общее определение, но совершенно современное, даже если таким же оно было 300 лет назад.

— Чем можно объяснить предубеждения, которые во всем мире сформировались в отношении масонов? Масонские ложи считаются чем-то секретным, их деятельность всегда ассоциируется со вселенским заговором, откуда такое коллективное восприятие масонства?

— Ложа настолько секретна, что на фасадах домов, где расположены наши представительства, вывешена большая табличка с надписью "Великий Восток Италии". Никакой секретности. Все наши руководители известны, никогда не скрывали мы и наших целей. У нас есть свой сайт, на котором можно ознакомиться со всеми инициативами ложи. А предрассудки и предубеждения порождаются невежеством, незнанием и нежеланием узнать. Были допущены и определенные ошибки, отбросившие тень на ложу. В Италии это печально известная "П-2" ("Пропаганда-2"), которая была частью "Великого Востока Италии" с XIX века, но в ХХ веке из-за ошибок ложи "П-2" стала отвечать интересам одного человека (Личо Джелли, позже осужденного итальянским правосудием — прим. ТАСС) и перестала следовать принятым практикам. Когда на это было обращено внимание, Джелли был исключен из "Великого Востока Италии", что, к слову, предшествовало всем открытым против него судебным процессам.

— "П-2" — это итальянская история, но ведь и в России в отношении масонов существует определенное предубеждение. Чем объясняется такое настороженное отношение к масонским ложам?

— Люди склонны верить в теорию заговора.

— Расскажите об истории масонства, его корнях. В этом году отмечается 300 лет с момента его становления, ведь так?

— 300 лет назад появилось масонство в его нынешнем виде. В Англии в Лондоне произошла встреча представителей разных лож, тогда и образовалась единая английская ложа. "Великий Восток Италии" появился в 1805 году, на сегодняшний день в ложу входят 23 тыс. братьев, посещающие 850 лож по всей Италии. Это можно назвать клубом или спортивным залом для тренировки мозга. Эти ассоциации занимаются культурной деятельностью. Например, в 2016 году, когда отмечалось 70-летие образования Итальянской Республики, мы провели несколько десятков мероприятий в особых местах. В частности, мы чествовали Паоло Паскетто, нашего брата. Именно он был автором символа Итальянской Республики, изображающего две ветви — оливы и дуба. Мы провели дискуссию в одной из мечетей на тему сосуществования разнообразия религий, культур и верований. Мы проехались по городам, наиболее пострадавшим от кризиса. Республика основана на праве на труд, и мы посчитали необходимым проехаться по разным городам, чтобы выразить солидарность тем, кто потерял работу.

— Если ложа — это своего рода клуб, объединяющий людей, которые стремятся к самообразованию и интеллектуальному самосовершенствованию, не сотрудничаете ли вы с учебными заведениями, университетами?

— На наши мероприятия, общественные конференции мы часто приглашаем университетских профессоров, не являющихся членами "Великого Востока Италии". Кроме того, у нас есть стипендионный фонд, из которого осуществляются выплаты за обучение студентов университетов и средних школ.

— Как можно стать масоном и войти в ложу? Какой-то принцип отбора существует? И почему вы не принимаете женщин?

В масонскую ложу мы не принимает женщин. И если эта традиция будет нарушена, падет основа масонства, которое не претерпевало изменений на протяжении всех трех веков

— Разумеется, определенный отбор производится. В ложу нельзя войти, просто нажав на клавишу на компьютере. Главное — войти в контакт с одним из членов ложи, который оценивает, может ли потенциальный претендент быть принят. Но подать заявку можно и на нашем сайте, направив свое резюме. После первого шага через интернет с человеком устанавливается личный контакт, начинается диалог, который завершается запросом на прием в ложу. Члены ложи должны одобрить кандидатуру "стучащегося" — так мы называем того, кто хочет войти в ложу. После голосования начинается процесс посвящения, которая предусматривает ряд символических испытаний. Женщин мы не принимаем по ряду причин. Во-первых, мы считаем себя последователями вольных каменщиков (члены средневековых строительных товариществ в Англии, объединявших каменщиков, строивших соборы — прим. ТАСС), а среди них не было женщин. 200 других иностранных масонских лож также не принимают женщин. И если эта традиция будет нарушена, падет основа масонства (которое не претерпевало изменений на протяжении всех трех веков). Но есть ложа, которая называется "Звезда Востока", куда входят женщины, состоящие в родственных связях с братьями. Есть и масонские ложи исключительно женские.

— Почему ложа называется именно так — "Великий Восток"?

— Солнце встает на востоке и освещает умы человеческие. Мы же претендуем на то, чтобы просвещать умы не только братьев, членов ложи, но и всего человесества. Наша задача заключается в том, чтобы наше братство распространилось на весь мир.

— Каким требованиям должен отвечать "стучащийся"?

— "Стучащийся" должен быть совершеннолетним и обладать определенным характером. В своей жизни масон должен постоянно проявлять щедрость в отношении как братьев, так и не входящих в ложу, и масон не должен демонстрировать и распространяться о своих щедрых поступках. Как говорил велосипедист Джиро Бартоли, который не был масоном: хорошие поступки совершаются, чтобы прикалывать медали не на пиджак, а на совесть.

— Хотя вы и говорите, что являетесь последователями простых каменщиков, но посвящение в учение, в самообразование требует определенного интеллектуального уровня. Есть ли какие-то социальные условия для вхождения в ложу?

В ложу может войти любой, кто проявляет любопытство. Неправда, что масонские ложи - это объединение интеллектуалов, ученых, богатых, политиков и топ-менеджеров

— Нет, никаких разделений на социальные слои нет. В ложу может войти любой, кто проявляет любопытство, внимание, желание к углублению познаний мира. Неправда, что масонские ложи — это объединение интеллектуалов, ученых, богатых, политиков и топ-менеджеров. У Киплинга (автора "Книги джунглей") есть стихотворение "Материнская ложа". В нем описывается масонская ложа, в которую входят маршал, начальник железнодорожной станции, инженер, но это в жизни они были маршалом, инженером, а внутри — просто братья. Смысл в том, что мы все равны.

— Но все-таки нельзя отрицать, что определенный ореол таинственности вокруг ваших ритуалов все-таки есть? Или это тоже легенды, поддерживаемые массовой культурой?

— В нынешний век вездесущего интернета, да и в книжных лавках можно без труда найти литературу, в которой описаны все ритуалы. Секрет масона в том, что он выполняет все ритуалы не как актер, играющий роль, а точно знает, что он делает и что должен при этом испытывать.

— Кто из знаменитостей был братом "Великого Востока Италии"? Какой-то период великим магистром был Гарибальди, не так ли?

— Джузеппе Гарибальди был великим мастером. Из известных личностей братом был Тото, знаменитый актер, лауреат Нобелевской премии поэт Сальваторе Квазимодо, другой нобелевский лауреат Энрико Ферми.

— А как становятся великим мастером?

— Великого мастера избирают. Мастера "Великого Востока Италии", которых насчитывается 17 тыс. из 23 тыс. братьев, выбирают каждые пять лет.

— Говорят, что в произведениях Леонардо да Винчи и Микеланджело много завуалированных масонских символов, но ведь, строго говоря, в XV–XVI веках масонства еще не было как такового?

— Истоки масонства найти невозможно, поэтому любой может по-своему интерпретировать и увидеть масонские символы где угодно. Но вовсе не нужно видеть масонство в любом интеллектуальном труде.

— Современное технологическое развитие почти затмило идеалы Возрождения. Сохраняется ли у людей сегодня желание глубокого познания вещей и мира?

— Современные технологии, с одной стороны, облегчают общение; достаточно одного нажатия кнопки — и у тебя сотня друзей. Но быть в ложе означает знакомиться с людьми глядя в глаза, пожимая руки, обнимая. В этом радость познания, даже если оно сопряжено с сопереживаниями.

— Чувствуете ли вы себя преследуемыми?

— Да, в некотором смысле. Недавно парламентская комиссия по борьбе с мафией конфисковала наши списки в Калабрии и Сицилии, потребовав представить имена всех 23 тыс. братьев. Мы направили протест в прокуратуру Рима, а также ходатайство в Европейский суд по правам человека, потому что считаем эти действия ущемлением демократии, поскольку нарушается статья о свободе объединений и ассоциаций конституции Италии. В 1925 году был принят закон, который запрещал людям, занимавшим государственные посты, вступать в масонские ложи. Сегодня в парламенте был представлен законопроект — точная копия, который также предусматривает, что сотрудники силовых структур, судьи, университетские профессора не могут быть масонами. Проблемы с мафией нельзя разрешить, притесняя масонские ложи. Те, кто не хочет, чтобы государство вторгалось в личную жизнь, сразу попадают в разряд подозреваемых. Это — типичный признак тоталитаризма.

— Какие у "Великого Востока Италии" отношения с Россией?

— С Великой ложей России у нас отношения взаимного уважения и признания. Это молодая ложа, скажем, возродившаяся недавно.

— А есть какие-то отличия масонских лож в разных странах?

— Нет, наше братство универсально.

Беседовала Вера Щербакова