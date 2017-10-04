Альбер II: отношения России и Монако превосходны

Первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и князь Монако Альбер II © ТАСС

В интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману князь Монако Альбер II рассказал, что значить быть монегаском, какие мероприятия помогают развитию отношений с Россией и какие задачи стоят перед княжеством в области экономики.

— Ваше Высочество, наша встреча проходит накануне Дней Монако в Москве. Это знаменательное событие и для Монако, и для России. И что бы вы хотели сказать россиянам накануне этого важного и знаменательного события?

— Я бы хотел сказать "добро пожаловать" всем участникам этих Дней Монако в России. И я думаю, что все смогут узнать о различных аспектах жизни в княжестве как с точки зрения экономики, так и с точки зрения культуры, туризма, всего того, что представляют собой различные события и мероприятия, которые позволят всем нашим друзьям в России больше узнать о княжестве.

— Отношения России и Монако имеют достаточно богатую историю, и достаточно плотные эти отношения. Вот как вы оцениваете отношения между Княжеством Монако и Российской Федерацией?

— Знаете, я полагаю, что эти отношения превосходны, и доказательством этому служат различные мероприятия, которые проходили в последние годы, и, в частности, Год российской культуры в Княжестве Монако, который прошел в прошлом году и который начался еще два года назад, конечно же, он позволил представить целый ряд художественных, культурных мероприятий очень высокого уровня и, думаю, также позволил лучше понять — не только населению Княжества Монако, но и людям, которые приехали издалека, чтобы открыть для себя эти произведения и различные выступления — и все были очень тронуты и смогли лучше оценить это огромное культурное наследие России, которое мы особенно ценим, а кроме того, это, конечно же, позволило напомнить об исторических связях между Княжеством Монако и Россией, связях, существующих многие десятилетия, уже несколько столетий.

Я бы хотел сказать "добро пожаловать" всем участникам этих Дней Монако в России

Поэтому я думаю, что это было главнейшей составной частью работы между нашими двумя странами, которая конкретизировалась также благодаря различным официальным визитам, которые я совершил в вашу страну. Разумеется, принимали участие и различные артистические или же другие — экономические — организации из Монако, как, например, в случае этих Дней Монако, которые проходят уже несколько лет. И я думаю, что установилось настоящее сотрудничество и настоящая дружба и взаимопонимание, которые приносят хорошие плоды на многих уровнях.

— Вы, ваше Высочество, во главе Княжества Монако уже больше десяти лет. Вот, на ваш взгляд, что самое главное вам удалось достичь за эти годы, а какие грандиозные планы развития Монако вы вынашиваете?

— В течение десяти последних лет Княжество Монако смогло развиваться, продолжать развиваться в нескольких областях, в экономической области, разумеется, в области организации мероприятий, в области построения отношений со многими странами, среди которых, конечно, есть и Россия, как я уже сказал ранее. Я думаю, что сейчас у нас есть три основных направления развития, три знаковых проекта развития: это расширение в сторону моря, работы по которому уже начались; это реновация и полное переустройство с постройкой новых зданий для нашего медицинского Центра имени принцессы Грейс, которые будут проводиться в ближайшие годы; это, конечно, планируется на несколько лет, но я думаю, и мы надеемся, что благодаря этим усилиям он станет первоклассным, очень современным медицинским центром, обладающим самым высококлассным техническим оснащением.

Потом, разумеется, есть планы экономического развития и в других секторах, в частности это работы, которые сейчас ведутся в области туризма и гостиничного бизнеса. Так, площадь Казино будет иметь совсем другой вид, поскольку в следующем году в Отеле де Пари будут сданы новые номера и новые помещения, а кроме того, совсем рядом с Отелем де Пари, на месте здания "Зимнего спортинга" (Sporting d’hiver), будет построен комплекс, который будет называться "Лес Монте-Карло" (Bois de Monte-Carlo), и я думаю, что эти два объекта, эти проекты реновации, эти новые постройки в Монте-Карло не только увеличат наше предложение гостиничных номеров высочайшего качества, но также и высококлассных апартаментов. Это позволит площади Казино и всей этой части Монте-Карло стать еще более привлекательной, чем раньше.

— Ваше Высочество, Монако — уникальная страна. Хотя она и небольшая, но здесь 130 национальностей проживает. Здесь коренной народ — монегаски, это уникальный народ. И каждый раз, когда вы обращаетесь к своему народу, вы говорите: "Дорогие мои монегаски". Что такое монегаски, в чем специфика, в чем уникальность этого народа?

— Я думаю, что быть монегаском — это прежде всего означает сильную связь со страной; монегаск — это тот, кто сильно привязан к своей стране, ее традициям, к истории своей страны, но это также и тот, кто весьма прагматичен, кто смотрит в будущее. Княжество всегда было открыто миру, это идет от топографии и географии — мы обращены к морю, мы пришли с моря, и с земли, конечно, тоже, но море всегда было очень важно для княжества. И эта сильная средиземноморская культура заставляет нас быть открытыми миру. И я думаю, это и гордость своим прошлым, и сильная вовлеченность в сегодняшние дела Монако, а также и прекрасные перспективы для Монако в будущем.

Я думаю, вот все это и означает быть монегаском, потому что это совсем маленький народ, очень небольшой народ, который при этом очень ценит свою идентичность и счастлив вносить свой вклад в развитие мира и в развитие наших отношений с миром.

— Ваше Высочество, спасибо. И всего наилучшего монегаскам и всему народу Монако. Спасибо.

— Большое спасибо!