Николас Пападимитриу: наш фестиваль даст молодежи надежду и мужество

Николас Пападимитриу © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В середине октября в России стартует XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов — крупнейший международный молодежный форум. О подготовке к фестивалю, его роли для сплочения молодого поколения в современном мире и планах по развитию фестивального движения в интервью ТАСС рассказал председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу.

— Скоро в России стартует Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который организует Всемирная федерация демократической молодежи. На ваш взгляд, какую роль играет в современном мире это событие, учитывая его большую и богатую историю?

— Сама роль фестиваля заключается, конечно, в его давней истории. Прежде всего, он базировался на том, что фестиваль должен объединять молодежь со всего мира под такими лозунгами, как солидарность, становление мира во всем мире, борьба против фашизма и колониализма.

— И что именно это событие может дать современной молодежи?

— Прежде всего, этот фестиваль дает молодежи надежду и мужество. Мы до сих пор боремся с такими тенденциями, как фашизм, который продолжает существовать в современном мире, например на Украине. До сих пор происходят империалистические войны, борьба за свободу — как в Западной Сахаре и Палестине. Конечно же, фестиваль даст надежду молодежи на то, что идеи солидарности и мира до сих пор живы, они не умерли. Люди продолжают оставаться вершителями своих судеб, их судьба, их страна — в их руках, и они могут оптимистичнее смотреть в будущее.

— Но актуальна ли для молодежи сейчас такая форма общения, как фестиваль? Не снижается ли его значение с развитием современных технологий, которыми молодежь активно пользуется?

— Сама реальность отражена в форме фестиваля, он это учитывает. Например, в Эквадоре (где проходил предыдущий фестиваль в 2013 году — прим. ТАСС) мы также использовали современные технологии и гаджеты. Но основная цель — это создать пространство и условия для диалога на фестивале, который, безусловно, отражает интересы молодежи, пользующейся этими новыми технологиями. Но есть и другая реальность: мы приглашаем молодежь и из тех стран, где высокий уровень бедности, где люди живут в плохих условиях, где у людей нет возможности пользоваться этими новыми технологиями. Важно, чтобы на фестиваль приехала и такая молодежь, чтобы он отражал и эту сторону жизни молодого поколения. То есть мы не говорим о новом концепте фестиваля, несмотря на то что создается новая инфраструктура и применяются новые технологии, которые мы, конечно же, используем для общения с молодым поколением. Однако нужно сконцентрировать внимание молодежи на том, что есть такие проблемы, как бедность. Мы должны им объяснить, почему страны сталкиваются с этой проблемой, какова реальная ситуация в этих странах и какие существуют способы решения.

— Вы сказали, что фестиваль — это некий ответ империализму, то есть вы полагаете, что сегодня можно рассматривать фестиваль как форму противостояния агрессивной внешней политике ряда стран, которую мы наблюдаем?

— В ВФДМ (Всемирная федерация демократической молодежи), когда мы говорим об империализме, мы говорим о политике, которую проводят США и НАТО. На наш взгляд, НАТО несет главную ответственность за ту агрессию, с которой сталкиваются различные страны мира. Поэтому этот фестиваль — это такой ответ на агрессивную политику, проводимую НАТО, а также ответ на действия тех фашистских и террористических организаций, которые были образованы вследствие политики НАТО и США.

Мы считаем, что наибольшую ответственность за происходящие конфликты несет НАТО. Мы видим, что основная цель такой агрессивной политики со стороны НАТО — это контроль над природными ресурсами других стран, а также контроль над новыми рынками, который им необходим для создания больших монополий, доминирующих в глобализованном мире.

— Прошлый фестиваль ВФДМ проводила в Эквадоре в 2013 году. В этом году — в России. Как меняется повестка от одного фестиваля к другому?

— Каждый фестиваль проходит в разных условиях и обстоятельствах. В этой связи повестка фестиваля привязана к конкретным проблемам, с которыми молодежь сталкивается в своих странах и в мире. Если говорить о фестивале в России, в рамках третьей Международной подготовительной встречи мы подготовили такую программу, которая бы отвечала интересам молодежи всего мира и, в частности, интересам и проблемам молодежи России. В то же время хотел бы добавить, что эта повестка была подготовлена с тем, чтобы соответствовать и самому характеру фестиваля, поэтому мы делаем все возможное, чтобы она отражала проблемы российской молодежи и не противоречила основному принципу и идеям фестиваля.

— Довольны ли вы тем, как ВФДМ организует фестиваль в России?

— Я могу сказать, что в процессе подготовки есть трудности и разногласия. Но это нормально, потому что тот, кто не делает ошибок, тот не работает. Такие проблемы есть всегда. Все эти трудности связаны с тем, что есть разные взгляды на то, как фестиваль должен быть организован. Вместе с тем я от лица ВФДМ считаю, что не должно быть разных взглядов на фестиваль, они должны быть едины. Это фестиваль со своей историей. Мы рассматриваем Россию также как страну с великой историей. Она внесла большой вклад в развитие фестивального движения, потому что он дважды проходил в России. Я надеюсь, что люди знают об этой истории. Я надеюсь, что мы сделаем все возможное для того, чтобы основные принципы и идеи фестиваля были учтены.

— Какие особенности подготовки нынешнего фестиваля вы могли бы отметить в сравнении с подготовкой фестивалей предыдущих?

— Мы не отделяем фестиваль в одной стране от фестиваля в другой. Место проведения не имеет большого значения, поскольку это прежде всего движение. Но мы благодарны и уважаем каждую страну, которая принимает фестиваль. Мы благодарны и уважаем Россию, которая принимает его в этом году. И это событие совпадает с другим, не менее важным для нас, для ВФДМ — это столетие Великой Октябрьской революции.

— Вы сказали о необходимости на фестивале обозначить проблемы молодежи всего мира, в том числе и российской. Каким вы видите итог фестиваля, каких результатов ждете?

Нам важно, чтобы молодежь всего мира и России распространяла идеи фестиваля, а именно идеи дружбы, солидарности и антиимпериализма

— Мы не можем предугадать его итоги. Однако мы можем сказать, на что он направлен. Для нас важно прежде всего донести до мира то, что молодежь всего мира и России в том числе собралась вместе, чтобы отметить это крупнейшее международное молодежное событие, распространить идеи фестиваля, а именно идеи дружбы, солидарности и антиимпериализма.

— Планируется ли по завершении фестиваля принятие каких-либо резолюций и есть ли планы на долгосрочные проекты, которые могут быть предложены на фестивале?

— Да, конечно, по итогам фестиваля будет создана резолюция, она называется Финальная декларация. Также будет несколько предложений со стороны Международного организационного комитета. Они будут содержать некоторые конкретные и, с другой стороны, общие предложения. Она будет направлена всем национальным подготовительным комитетам, представленным на фестивале. Эта резолюция призвана дать надежду на сплочение молодежи всего мира. Кроме того, ВФДМ опубликует ее на своем сайте и в социальных сетях, а также она будет направлена всем партнерам ВФДМ.

Говоря о проектах... На Генеральной ассамблее ВФДМ мы обычно принимаем долгосрочный план действий. В последние два года это был план подготовки к фестивалю. После его проведения в октябре мы снова соберемся для того, чтобы принять план действий. Будет ли это долгосрочная программа или краткосрочная, не знаю, но работа будет вестись в этом направлениям подготовки к фестивалю.

Беседовал Юрий Кукин