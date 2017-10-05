Людмила Башарина: главная проблема школ Северной Осетии – серьезный износ зданий

Людмила Башарина © Пресс-служба Министерства образования и науки РСО-Алания

Центром внимания в День учителя в Северной Осетии вновь станет недавно открывшаяся Аланская гимназия — уникальная школа с преподаванием на национальном языке. Впереди еще два важных события: ввод в строй первой за долгое время школы-новостройки и запуск технопарка “Кванториум”. О достижениях и проблемах в сфере среднего образования и планах на ближайший год — интервью с заместителем министра образования РСО-Алания Людмилой Башариной.

Новая школа - событие

— В республике заканчивается строительство новой школы и в планах еще одна. Обе — в сельских районах. Из Москвы ввод в строй таких объектов кажется событием местного масштаба, и федеральные СМИ неохотно об этом пишут. Насколько значимым событием станет создание нескольких сотен учебных мест?

— Школа на 360 мест в Ирафском районе будет введена в строй до конца этого года. Это единственная школа-новостройка в республике не только за 2017 год, но и вообще за долгий период. Я не помню, когда в последний раз в Северной Осетии вводилась в эксплуатацию новая школа. Последний раз это было, наверное, в 2015 году, когда открылись три школы-долгостроя. Тогда предыдущий глава республики Тамерлан Агузаров дал поручение, и их достроили за два месяца.

А вот чтобы строительство “с нуля” – для нас это действительно событие. Старое здание сельской школы было в абсолютно аварийном состоянии. Проблема обсуждалось уже много лет, в январе мы отправили заявку, нам ее одобрили и включили в состав получателей федеральной субсидии. Сейчас мы эту школу в селе Сурх-Дигора достраиваем – открытие будет в декабре.

В селах педагоги работают в сложных условиях. Например, у нас есть здание в Змейской, бывшей казачьей станице XIX века. Там школа – дом сельского священника, к которому делались пристройки. Здание практически в аварийном состоянии. Но старая мебель цела, проигрыватель пластинок работает, все книжки проинвентаризированы. Представьте, если таким педагогам построить новую школу?

— Почти половина населения республики проживает во Владикавказе. Есть ли дефицит школ в столице? Что является главной проблемой учреждений среднего образования в городе?

— Проблема все та же – очень многие школьные здания имеют высокий процент износа, особенно в исторической части Владикавказа. Их надо реконструировать, потому что строить в центре негде, сносить здания нельзя, а дети должны где-то учиться.

Школа №6 — памятник архитектуры. В этой школе такие лестницы, что в интерьерах можно снимать фильмы. Но здание не соответствует никаким нормам, пожарные требуют сделать перегородки, а значит, исчезнет все архитектурное своеобразие

Например, гимназия №5, бывшая мужская. Там учились Е.Вахтангов, П.Лисициан, В.Гергиев. Это историческое здание, которое надо капитально ремонтировать. Или Школа №6 чуть ниже железнодорожного вокзала – памятник архитектуры, спроектирована архитектором П.Шмидтом. Раньше функционировала как мужское училище, некоторое время в здании располагался госпиталь. В этой школе такие лестницы, что в интерьерах можно снимать фильмы. Но здание не соответствует никаким нормам, пожарные требуют сделать перегородки, а значит, исчезнет все архитектурное своеобразие. Окна “никакие”, но если их просто заменить на пластиковые, исчезнет весь исторический шарм. Подали заявку о выделении средств на ремонт по программе “Социально-экономическое развитие республики РСО-Алания”. Но даже в случае включения в программу речь идет только о частичном ремонте.

Создать эталон национальной школы

— К 2017-2018 учебному году в Северной Осетии открылась Аланская гимназия – первое учебное заведение, где реализована концепция полилингвального образования. В чем суть этого подхода в национальной республике?

— В равнозначном изучении осетинского, русского и иностранного языков, по всем предметам. В том числе, преподавание негуманитарных предметов на осетинском языке. Например, в первом классе Аланской гимназии это технология, математика, окружающий мир, изобразительное искусство.

Идея давно витала в воздухе. Первые попытки создать такую школу были на базе СОШ №13 им. К.Л.Хетагурова, она позиционируется как “осетинская” школа. На самом деле там такой же учебный план, как и в остальных учебных заведениях. Все предметы на русском, но в программе есть осетинский язык. А в Аланской гимназии содержательно все по-другому. Пока мы набрали только два первых класса. К пятому классу эти дети, уже достаточно владея осетинским языком, перейдут к изучению предметов на русском.

— Есть ли в программе Аланской гимназии культурная составляющая, изучение национального искусства, фольклора?

Дети делают мультики из пластилина и озвучивают их на осетинском языке

— Да, в гимназии очень хорошая вторая половина дня. Дополнительное образование также ведется на осетинском языке. Это музыка, искусство Северной Осетии, национальные танцы. Дети начали делать мультики из пластилина и озвучивать их на осетинском языке. Там есть студия анимации, сейчас это, скажем так, в тренде.

— Насколько хорошо современные осетины владеют национальным языком, пользуются ли им в быту? Почему власти именно сейчас занялись этой проблемой?

— Мы в республиканском Министерстве образования наблюдаем тревожную тенденцию. Обращаются родители и говорят: мы осетины по национальности, но не хотим, чтобы ребенку преподавали осетинский язык. Кроме того, в школах при изучении осетинского языка дети делятся на группы в зависимости от степени владения, и очень многие родители просят перевести детей из группы хорошего уровня в группу послабее. Наверное, это желание снизить учебную нагрузку. Хотя надо признать, в этом году ситуация чуть лучше.

— Такие гимназии с “национальным" уклоном будут тиражироваться?

— Миссия Аланской гимназии – создать эталон национальной школы. Если это окажется востребованным, тогда опыт можно будет распространять дальше.

Я сама владею осетинским языком, но никогда не напишу на нем художественное произведение. А наша задача — воспитать будущих писателей, людей, думающих на осетинском языке, которые в дальнейшем смогут развивать национальную культуру. Когда мы говорим о маленьком народе, то это уже вопрос его существования, национальной безопасности.

— Планируете ли вы интегрировать в Аланскую гимназию дошкольное образование?

Наша задача — воспитать будущих писателей, людей, думающих на осетинском языке, которые в дальнейшем смогут развивать национальную культуру

— Если говорить о территориальной интеграции, то в непосредственной близости от Аланской гимназии находится МБДОУ Детский Сад №92. В нем в одной из групп национальная программа реализуется уже несколько лет. Группа была открыта по просьбе родителей: их беспокоило, что дети не разговаривают на осетинском языке. То есть дома с ними родные говорят, а в саду у них языковой среды нет. Конечно, в дошкольном учреждении преподавание билингвальное, но концепция полилингвального образования, тем не менее, реализуется.

С этого года 13 дошкольных образовательных учреждений у нас начинают работу по той же системе. То есть концептуально мы эту интеграцию проводим, но организационно интегрировать учреждения в обозримом будущем не планируем. Дальше посмотрим, как будут развиваться события.

Отмечу, что в Аланской гимназии сейчас учатся дети не только из “профильного” детского сада, а со всей республики. Действует интернат, некоторых учащихся привозят из сел, то есть учебное заведение одновременно выполняет для них функцию социализации.

Нет школы – не будет и села

— Министерство образования Северной Осетии неоднократно озвучивало в качестве одной из главных проблем дефицит учительских кадров. Как обстоят дела с учителями в селах, кем будете комплектовать штат новых школ?

— Это проблема. Не могу пока сказать, что она носит глобальный характер, но острота ее нарастает, и не только в сельской местности. Мы все больше чувствуем дефицит кадров по мере, скажем так, старения учителей. Раньше молодая учительница приезжала по распределению в село, выходила там замуж и “закреплялась”. Была такая жесткая схема.

Сейчас мы эту проблему компенсируем загрузкой учителей в нескольких школах. Допустим, в Кировском районе учитель преподает физику в 2-3 учебных заведениях, ему доплачивают за это 5-10 тыс. рублей. Составляется удобное расписание, чтобы он в один день работал только в одной школе. Но как долго мы будем решать проблему таким образом – вопрос.

Абсолютно непонятно, что дальше. В этом году мы отрабатывали с главами районов целевую подготовку специалистов. Сказать, что это имело триумфальный успех, нельзя. 34 человека поступило на целевые места, но это в основном дошкольные педагоги, учителя начальных классов, а проблема-то у нас с физикой, математикой.

Особых мер социальной поддержки на селе учителям тоже не предоставляют. Пока срыва образовательного процесса в связи с нехваткой кадров нет, но мы опасаемся того, что это может произойти в ближайшие годы. А если в селе не будет школы, то скоро не будет и села.

— Хватает ли сельским образовательным учреждениям школьных автобусов?

— Такой проблемы, чтобы дети ходили пешком несколько километров, у нас сейчас нет. Все школьные маршруты обеспечены, и парк автобусов просто меняется в плановом режиме. Прошло уже больше десяти лет c начала реализации федерального проекта “Школьный автобус”, то есть просто истек срок эксплуатации машин. В прошлом году мы уже получили 24 новых автобуса взамен устаревших, а в этом году получаем еще десять, из них два уже поступили.

С “Кванториумом” все получится

— В 2018 году в республике откроется детский технопарк “Кванториум”. Какие вызовы ставит этот проект перед республикой, идет ли уже работа над содержательным наполнением?

— Создать технопарк – это очень сложно. Нам предстоит построить здание, а к октябрю 2018 года он должен быть полностью оснащен и запущен. Вся субсидия – а это 70 млн рублей, колоссальная сумма – будет затрачена на приобретение оборудования. Денег мы получаем даже чуть больше, чем ожидали, поэтому возможно, сделаем еще один дополнительный “биологический” квантум.

Конечно, немного нервничаем, особенно по поводу преподавателей. Агентство стратегических инициатив задает очень высокую планку. У нас есть хорошие педагоги c опытом преподавания в учреждениях дополнительного образования, но все-таки это пока не совсем тот уровень, которого требуют операторы проекта.

Дети со всего Северного Кавказа демонстрировали замечательные работы по робототехнике и авиамоделизму. Интерес детей к этим направлениям сейчас большой, даже девочки увлекаются

Самые лучшие наработки сейчас по робототехнике и авиамоделизму. По авиамоделизму в Северной Осетии есть и чемпионы мира. Дважды во Владикавказе прошло Первенство СКФО по робототехнике “РОБООС”. Его проводит наша Станция юных техников на базе Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ). Дети со всего Северного Кавказа демонстрировали замечательные работы. Когда вспоминаешь этих участников фестиваля, атмосферу, которая там царила, возникает уверенность – все получится и с “Кванториумом”.

Интерес детей к этим направлениям сейчас большой, даже девочки увлекаются. В республике действуют порядка 8 объединений робототехники в разных учреждениях, конкурентная среда на региональном уровне серьезная.

— Какие возможности для дополнительного образования детей есть уже сейчас?

— Действует сеть образовательных учреждений дополнительного образования, которые реализуют программу естественно-научного, технического образования. Это и секции в Республиканском дворце детского творчества, и станции юных техников во Владикавказе и Беслане.

На базе нашего ведущего вуза – Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) – работает Центр молодежного инновационного творчества “Фаблаб Алания”, где со школьниками также работают по программам естественнонаучной направленности. Педагоги там в хорошем смысле “больны” работой с детьми. Вузы сейчас подключаются к такой работе, потому что понимают: это их будущие студенты.

— Развивается ли в школах система профориентации?

— Это наше слабое место. Когда-то функцию профориентации выполняли межшкольные учебные комбинаты, УПК. C моей точки зрения, это была совершенно гениальная система, когда шла и реальная профориентация, и дети выпускались из школы со специальностью.

Сейчас все, к сожалению, сводится к тому, что или учреждения среднего профессионального образования приходят в классы и рассказывают, какие у них есть специальности, или эта работа проводится классным руководителем. Некоторые школы (их мало, но они есть) работают по договору с учреждениями СПО. При отсутствии собственной базы реализуют предмет «Технология» на их площадке. Дети выходят оттуда с конкретным ремеслом и с соответствующим документом.

Сейчас задача профориентации школьников поднимается Министерством образования РФ. Я думаю, в обозримом будущем какие-то институциональные решения нам будут предложены федеральным ведомством. Потому что придумывать их самим нам сложно.

— Над чем необходимо работать республиканскому министерству образования как управленцам? Какие задачи ставите для себя на ближайший год?

— Нам всем надо работать над развитием проектной культуры. Потому что грамотное составление заявок на участие в проектах – это гранты и субсидии. Министерство образования и науки РФ буквально пошагово инструктирует нас. Но большого практического опыта у нас пока нет, во многом приходится быть самоучками.