Александр Попов: "Акрон" надеется привлечь проектное финансирование под Талицкий ГОК в начале следующего года

Александр Попов © Пресс-служба ПАО «Акрон»

Восстановления цен на рынке минеральных удобрений, в прошлом году опустившихся до своих минимумов, даже при позитивных прогнозах ожидали не ранее начала следующего года. Однако уже в первом квартале 2017 года цены на продукцию начали постепенно восстанавливаться с прошлогодних минимумов, и по итогам первого полугодия основные российские производители минеральных удобрений отмечали положительную тенденцию к росту стоимости продукции. Один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений — "Акрон" — отмечает, что рынок прошел ценовое дно и будет укрепляться в течение ряда последующих лет.

На фоне укрепления рынка компания надеется завершить привлечение проектного финансирования от пула международных банков под Талицкий горно-обогатительный комбинат (ГОК) уже в начале 2018 года, после чего примет решение о сроках его реализации, а также возможном изменении структуры владения Верхнекамской калийной компанией (ВКК), которая занимается реализацией проекта. "Акрон" ожидает сильных финансовых результатов на конец текущего года, в ближайшей перспективе сохранит высокий уровень дивидендов с выплатами дважды в год, а далее готов рассмотреть возможность увеличения количества ежегодных дивидендных выплат до трех, рассказал в интервью ТАСС председатель совета директоров, первый вице-президент "Акрона" Александр Попов.

— Александр Валериевич, хочу начать с самой последней новости — вчера ряд польских СМИ сообщили, что "Акрон" может продать свои акции польской компании "Группа Азоты" (Grupa Azoty). По данным газеты, 20% акций, которыми владеет "Акрон", может купить за 1,5 млрд злотых ($400 млн) Польский фонд развития. Такие переговоры действительно ведутся?

— Такие сообщения из польской прессы мы читаем последние три года, и мы не говорим ни да, ни нет, это в любом случае вопрос цены. Если будет хорошее предложение, которое нас устроит, упираться и сидеть до упора мы не будем, продадим. С другой стороны, та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она нас устраивает. Мы имеем в этом активе около 20%, это миноритарная доля, и мы не имеем там место в совете директоров, однако при этом за компанией следим. Компания ("Группа Азоты") в последнее время показывает приличные результаты, много денег инвестирует в развитие, мы видим, как растет капитализация. Какие-то вещи нас, конечно, не устраивают, но я думаю, что в конце концов там все наладится и дивиденды, выплачиваемые "Азотами", повысятся. Поэтому какой-то конкретной стратегии в части этого актива сейчас нет. Мы абсолютно довольны тем, где находимся сейчас, мы готовы сидеть там долго. Если вдруг поступит такое предложение, от которого мы не сможем отказаться, — бизнес есть бизнес.

— Но в данный момент вы не в переговорах?

— Мы не в переговорах.

— По поводу дивидендных выплат. В конце прошлого года вы декларировали, что "Акрон" намерен платить высокие дивиденды дважды в год. Рассчитывает ли компания и далее держать этот уровень с учетом того, что по итогам первого полугодия чистая прибыль группы в рублевом эквиваленте сократилась в 10 раз, а EBITDA — на 17%, в долларовом эквиваленте рост этого показателя был на 1%?

— В принципе, мы уже построили свою финансовую модель до 2030 года, и мы примерно видим, где и в какой момент на каком уровне у нас будет генерироваться выручка, прибыль, EBITDA и так далее. И мы примерно понимаем, сколько мы хотели бы выплачивать дивидендов в каждый конкретный год. Те наши заявления, которые делались раньше, — да, мы будем их придерживаться и будем стараться выплачивать большие дивиденды. Пик своей инвестиционной программы мы почти прошли, сейчас у нас генерируется хороший денежный поток, и этого денежного потока будет хватать и на поддержание производства в нормальном работоспособном состоянии, и на дальнейшее развитие, и на обслуживание долга, и на его погашение, и в том числе на выплату больших дивидендов.

— Речи о поквартальной выплате пока не идет?

У нас хороший денежный поток, и его будет хватать и на поддержание производства в нормальном работоспособном состоянии, и на дальнейшее развитие, и на обслуживание долга, и на его погашение, и в том числе на выплату больших дивидендов

— Четыре раза в год — это перебор. Два раза в год — это нормально. Может быть, в какие-то годы будем платить и три раза в год. В этом году мы заплатили два раза. С моей точки зрения, очень хорошая норма доходности по дивидендам в этом году, наши инвесторы довольны. Кроме того, в последнее время капитализация компании очень сильно выросла, и мы ожидаем, что и дальше ее акционерная стоимость будет расти. Будем выплачивать дивиденды и наращивать объемы производства.

— Прогнозы по финансовым показателям не даете?

— Прогноз по финансовым показателям очень позитивный. Мы заработаем значительно больше денег, чем мы заложили в своей финансовой модели в конце прошлого года. У нас был консервативный прогноз — в принципе, мы всегда свои модели делаем консервативными, чтобы не получать неприятные сюрпризы в конце года. Лучше получать приятные сюрпризы, и мы его в этом году получим.

— В августе Сбербанк выкупил у ВЭБа 19,99% акций Верхнекамской калийной компании (ВКК), которая реализует проект по строительству Талицкого ГОКа, удвоив свою долю до 39,9%. Отразилось ли на проекте изменение структуры владения и не планирует ли "Акрон" выкупить долю у Сбербанка, ведь соответствующую заявку в ФАС ранее вы подавали?

— У Сбербанка и у "Акрона" есть опционы, соответственно, put и call, которые стоят друг против друга. То есть и Сбербанк может со временем продать нам свою долю, и мы можем выкупить у Сбербанка их долю. Поэтому то, что Сбербанк у нас на 40% в капитале, нас ни в коем случае не беспокоит, напротив, мы рады этому факту. Один из основных банков страны является нашим стратегическим партнером в этом проекте, и это очень хорошо. Со своей стороны, мы сейчас делаем большую работу по привлечению проектного финансирования на реализацию этого проекта. Это постоянно, к сожалению, затягивается, откладывается, но все-таки в начале следующего года мы надеемся подписать пакет документов по привлечению проектного финансирования с пулом банков, и после этого уже будем принимать решение о дальнейшей реализации проекта, о скорости его реализации. Кроме того, посмотрим, как "Еврохим" сейчас запустит свои проекты, как это повлияет на рынки, будем аккуратно двигаться. Сейчас у нас проект в таком состоянии, что мы можем начать быструю проходку стволов в течение трех месяцев от момента принятия решения.

— То есть говорить о возможном переносе сроков реализации проекта в текущем моменте нецелесообразно?

— Говорить сейчас о том, будем ли мы переносить (сроки реализации проекта — прим. ТАСС) или не будем, бессмысленно. Потому что сначала мы хотим подписать соглашение с банками, а после этого оценить, как быстро мы будем это все делать. Предварительные расчеты говорят о том, что построить можно за семь лет. Но зная, как мы в последнее время научились строить свои объекты, мы думаем, что сможем построить и быстрее. Если будет принято решение о сокращении сроков строительства — построим, и построим быстро и дешево относительно аналогов наших конкурентов. Если вы наблюдали за нашими проектами "Аммиак-4" и ГОК "Олений ручей" — мы их построили на 30–50% дешевле, чем строят наши конкуренты.

— Давайте поговорим о вашем канадском проекте. В апреле сообщалось, что в октябре этого года вы рассчитываете получить предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) совместного с Rio Tinto калийного проекта Albany в Канаде. Сохраняется ли этот прогноз? На какой стадии работа по проекту?

— Мы не педалируем канадский проект, для нас наш российский проект ВКК в приоритете. Поэтому сначала мы примем решение по российскому проекту, после этого будем внимательнее смотреть на канадский. Но мы постоянно улучшаем актив, каждый год мы выделяем определенный бюджет на улучшение канадского проекта, наш партнер Rio Tinto также вкладывает свою часть денег, поэтому развитие там есть, но не такое интенсивное, как в России.

— Буквально на днях акционеры "Дорогобужа" должны принять решение о делистинге с Московской фондовой биржи. По вашим ожиданиям, скажется ли этот факт на капитализации группы и нет ли таких планов у самого "Акрона"?

Каждый год мы выделяем определенный бюджет на улучшение канадского проекта, но для нас наш российский проект ВКК в приоритете

— У "Акрона" таких планов точно нет, он останется публичной компанией. "Дорогобуж" мы хотим убрать с биржи просто потому, что сегодня "Акрон" контролирует уже 96% капитала "Дорогобужа", и тот free float, который есть, не достаточен для того, чтобы рынок адекватно оценивал капитализацию "Дорогобужа". В последние годы наблюдали манипулирование рынком со стороны миноритарных акционеров, и для того, чтобы не допускать этого, мы просто решили сделать "Дорогобуж" закрытым. Никакого принудительного выкупа не будет, все, кто хочет остаться акционерами, останутся. Для тех, кто не захочет остаться, определена рыночная стоимость акций независимым оценщиком, мы выкупим у всех, кто подаст заявки.

— Я должна задать вам стандартный вопрос о планах покупки новых активов.

— Это банальный вопрос, на него стандартный банальный ответ: да, конечно, мы рассматриваем варианты покупок активов и в России, и за границей. Если будут хорошие предложения, то, безусловно, рассмотрим.

— По облигациям, вероятно, ответ будет таким же?

— Много лет мы выпускаем рублевые облигации, постоянно присматриваемся к выпуску облигаций, номинированных в иностранной валюте, но пока смогли обойтись без этого инструмента, получали билатеральные кредиты (двусторонние кредиты, самый распространенный вид кредитования — прим. ТАСС), делали клубные сделки. Когда начнем реализовывать калийный проект, тогда к этому вопросу вернемся более серьезно, потому что, с одной стороны, мы рассматриваем привлечение чистого проектного финансирования, с другой стороны, как альтернативный либо дополнительный вариант к проектному финансированию может быть еще и выпуск еврооблигаций. Причем они будут номинированы Верхнекамской калийной компанией, но под гарантии "Акрона".

— И, возможно, Сбербанка?

— И, возможно, Сбербанка. Но Сбербанк, скорее, должен будет не гарантии дать, а, может быть, залог акций, посмотрим. Опять же, та структура акционерного капитала ВКК — 60% "Акрон", 40% Сбербанк, она не постоянна, в любой момент может меняться. Мы можем пригласить кого-то из третьих лиц стать акционером, может быть, придет кто-то из стратегических инвесторов, переговоры с которыми мы ведем. Проектное финансирование — это "гвоздь" всего этого процесса. Как только его подписываем, после этого решения будут приниматься очень быстро, в том числе и по продаже доли, и по началу реализации проекта.

— Поняла. И последний мой вопрос тоже довольно стандартный. Каковы прогнозы по объемам производства на конец года?

— "Акрон" на сегодня — самая динамично развивающаяся компания в отрасли, то есть, если в последние годы в среднем отрасль прирастает на 5–6% по товарному выпуску, "Акрон" последние пять лет прирастает на 12% в год. В последние годы результатом нашей серьезной инвестиционной программы стало то, что по итогам 2016 года мы добавили к товарному выпуску удобрений 20%, по итогам шести месяцев текущего года — еще 29% по удобрениям. Соответственно, на фоне негативной конъюнктуры рынка, которая складывалась последние два года, когда цены упали в два раза и фактически стали самыми низкими за 10 лет, мы смогли эти потери нивелировать увеличением товарного выпуска. Фактически если наши конкуренты имеют серьезную просадку по EBITDA, по чистой прибыли, то у нас этого нет. Главное, что сейчас цены начали потихоньку подниматься, и мы будем одними из главных бенефициаров этого процесса. Поэтому мы прогнозируем, что дно рынки прошли, цены пошли наверх и они будут укрепляться дальше в течение нескольких лет.

— А конкретные цифры назовете?

— Я бы не стал называть конкретные цифры, я скажу так: те темпы роста цены, которые мы увидели в последние два-три месяца, оказались значительно выше, чем мы предполагали. Сейчас ситуация на рынке значительно более позитивная, чем мы ее видели полгода назад, потому что мы прогнозировали подъем рынка только с начала 2018 года, а цены начали расти уже летом 2017 года. Поэтому мы в большом позитиве как от рынка в целом, так и от наших показателей по тоннажу и по финансовым результатам.

Беседовала Ирина Мандрыкина