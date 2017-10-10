Марьяна Безруких: не торопитесь отдавать детей в первый класс

Марьяна Безруких © Институт возрастной физиологии

Поступление ребенка в первый класс — важнейшее событие не только для него, но и для его родителей. Это новый этап жизни, круг общения и обязанности. О том, почему важно правильно выбрать школу и классного руководителя, как сделать так, чтобы процесс адаптации ребенка прошел максимально легко, и нужно ли обещать ребенку подарки за хорошую учебу, ТАСС рассказала директор Института возрастной физиологии Российской академии образования, автор более 350 научных работ и более 50 книг для педагогов и родителей, научный руководитель программы дошкольного образования "Ступеньки к школе" корпорации "Российский учебник" Марьяна Безруких.

— Как правильно выбрать школу? Нужно ли в первую очередь ориентироваться на близость к дому?

— Конечно, близость к дому очень важна, и школа во дворе — самый оптимальный вариант, потому что позволяет не тратить время на длительный переезд, а значит, сохраняет полтора-два часа на игру и отдых, которых нашим детям очень не хватает.

Но гораздо важнее при выборе школы понять, по какой программе будет учиться ребенок, как в ней организован режим и питание, есть ли обязательные занятия во второй половине дня. Стоит объективно оценить нагрузку. Родители должны обратить внимание на здоровье ребенка, на особенности его развития, потому что они это знают, как никто другой. Есть дети очень эмоциональные, есть очень чувствительные, есть дети спокойные, уравновешенные. Исходя из этих особенностей и стоит выбирать школу, и не только школу, но и классного руководителя.

И если есть такая возможность, не стоит выбирать для медлительного ребенка очень активного и требовательного учителя с быстрой речью, потому что ребенок сразу потеряется. Он не будет успевать за педагогом, часть информации будет упускать, и проблемы начнутся с первого дня. Предварительный разговор с классным руководителем может в дальнейшем помочь ребенку.

Или, например, ребенок имел проблемы речевого развития, занимался с логопедом. "Звук" могут поставить, но есть такое важное качество развития речи, как фонетико-фонематическое восприятие. Оно сложно формируется, его не видно в обычной речи ребенка, это знает только специалист. Родителям, если ребенок занимался с логопедом, стоит пойти и проверить развитие речи, причем глубоко, и только если все благополучно, отдавать ребенка в языковую школу. Потому что очень часто родители отдают ребенка изучать иностранные языки, а у него не сформирована родная речь.

Именно поэтому я советую родителям внимательно отнестись к здоровью своего ребенка и к особенностям его развития, выбирая школу. Нужно помнить, что они выбирают школу не для себя — в этой школе будет учиться их ребенок, и он должен будет соответствовать всем ее требованиям.

— Какой совет вы бы дали родителям, которые отдают своего ребенка в первый класс?

— Самый главный совет — не торопиться отдавать его в школу. Учеба — тяжелый труд, это очень интенсивные интеллектуальные и эмоциональные нагрузки. Чем старше ребенок, тем больше шансов, что он с ними справится.

— Как сделать так, чтобы ребенок быстрее привык к новым условиям вне дома? Как привыкнуть к новому кругу общения?

— Родителям нужно проследить за тем, чтобы ребенок соблюдал режим дня, у него был достаточный сон (не меньше десяти часов), активный отдых на воздухе (два с половиной — три часа), здоровое питание и отсутствие других стрессовых ситуаций.

Самый главный совет — не торопиться отдавать его в школу

Что касается новых знакомых, то ребенок обязательно должен иметь опыт общения со сверстниками и с чужими взрослыми до школы. И хорошо, если такой опыт будет не эпизодическим, а достаточно регулярным. Совсем необязательно отдавать в полтора года ребенка в ясли, но хотя бы последний год перед школой ребенок должен освоиться и среди сверстников, и научиться общению с чужими взрослыми.

Я подчеркиваю, с чужими, потому что, конечно, у любого ребенка есть опыт общения с родными взрослыми. Но чужой взрослый — это другая ситуация, это может быть воспитатель, педагог в кружке, тренер. Если родитель видит, что его ребенок очень замкнут, стеснителен, чувствует себя неловко в ситуации со сверстниками, его нужно учить коммуникации.

— Помогают ли в этом подготовительные группы, которые дети посещают до поступления в первый класс?

— Подготовительные группы хороши только в том случае, когда взаимодействие и занятия с ребенком соответствуют его возрастным особенностям, когда не устраивают "гонку с препятствиями" и не требуют, чтобы он "писал красиво буквы". Полезно, если с детьми играют, развивают речь, учат их общаться друг с другом, полезно, когда детям радостно и интересно.

Издательством "Российский учебник" выпущен комплект развивающих пособий для дошкольников от трех до семи лет "Ступеньки к школе", который могут использовать не только педагоги и воспитатели, но и родители. Эти пособия, в частности, содержат специальные коммуникативные игры: интерактивные карточки, которые позволят научить ребенка коммуникации. Ребенок перед тем, как пойти в первый класс, должен знать хотя бы элементарные речевые формулы: что нужно сказать, когда ты знакомишься, как нужно здороваться. Казалось бы, это простые вещи, но, к сожалению, очень многие дети этого не умеют.

— Какие чаще всего возникают проблемы у ребенка в школе в первое время?

— Наиболее сложно для всех детей первое время адаптации к школе, так как ребенок не только оказывается в новом коллективе, но и потому, что учеба — это совершенно новый вид деятельности, новые требования, статус ученика и обязанности.

Сложнее всего детям, общение которых со сверстниками и чужими взрослыми было ограничено, гиперактивным детям, потому что им трудно сосредоточиться, удерживать внимание, сидеть, сохраняя определенную позу. Также сложно медлительным детям, потому что они не сразу привыкают к темпу речи учителя и темпу общей деятельности в классе.

У многих детей буквально в первые недели обучения возникают трудности в освоении письма и чтения. Часто это связано с несформированностью речи, моторики, зрительного восприятия. Эти проблемы сами по себе не исчезают. Задача учителя — видеть эти особенности и проблемы, уметь работать с такими детьми и помогать им. Увы, так бывает не всегда.

— Как понять, что ребенку нравится в школе? Что, наоборот, говорит о том, что ему там некомфортно?

— Ребенку очень нравится то, что интересно, и то, что получается. Ему нравится в школе, если он справляется с нагрузкой, если выполнение заданий не вызывает особого напряжения, если у него хорошее настроение, если он рассказывает о новых друзьях и с удовольствием делится тем, что узнал, решил, нарисовал.

Резкое изменение поведения, настроения и состояния должны насторожить родителей. Если обычно спокойный и позитивный, разговорчивый ребенок вдруг стал задумчивым, замкнутым, если перестал делиться, у него пропал аппетит, он стал беспокойно спать, появилась тревожность, жалобы на усталость или стал часто "болеть живот" — все это признаки напряжения.

Дети не всегда рассказывают родителям о том, что их беспокоит. Ребенка нужно разговорить, не требовать, чтобы он сказал, а создать условия, в которых он захочет рассказать

Возможно, ребенок перегружен, у него слишком много занятий в школе и после школы, и это вызывает эмоциональное напряжение, которое связано с проблемами в учебе. Возможно, это напряжение во взаимодействии с учителем или сверстниками. В любом случае, с ребенком нужно спокойно, доброжелательно и заинтересованно разговаривать, ни в коем случае не ругать.

Дети не всегда рассказывают родителям о том, что их беспокоит. Ребенка нужно разговорить, не требовать, чтобы он сказал, а создать условия, в которых он захочет рассказать. Потому что дети иногда боятся рассказать от страха, что их обвинят в том, что они сами виноваты в проблемах, и в том, что не все благополучно. Дети готовы поделиться, если чувствуют заботу, внимание и поддержку.

— Что делать, если ребенок не хочет ходить в школу, просит родителей его туда не водить?

— Обязательно разбираться, в чем проблема, потому что отказ — это активный протест, для этого всегда есть причины. Они могут быть разными, а значит, и решения, но в любом случае родитель всегда должен быть на стороне ребенка, а ребенок должен быть в этом уверен. Тогда он не будет бояться, не будет копить в себе боль и обиды.

— Говорит ли учеба в первом классе о том, каких успехов ребенок достигнет в дальнейшем? Можно ли сразу судить о том, к чему у него есть склонности?

— Хорошие оценки в начальной школе совсем не гарантия будущих успехов, потому что бывают ситуации, когда ребенок на отлично учится в начальной школе, а очень много проблем возникает в основной. Бывают прямо противоположные ситуации, когда ребенок не очень успешно учился в начальной школе, что-то не получалось, были какие-то конфликты. И здесь как раз важны взаимоотношения с учителем, о чем я уже говорила. Если они не складываются, мотивация может быть очень низкой, и это сказывается на успехах ребенка. Но вот он перешел в пятый класс и там совсем другие педагоги, другое к нему отношение, и все прекрасно.

Оценка ребенка не главное, главное — его учебная мотивация, которая должна сложиться в начальной школе, общение со сверстниками, которое не должно вызывать проблем

Однако не стоит забывать, что фетишизировать оценку нельзя, оценка ребенка не главное, главное — его учебная мотивация, которая должна сложиться в начальной школе, общение со сверстниками, которое не должно вызывать проблем. И умение организовывать свою деятельность; это, пожалуй, даже важнее, чем все остальное.

В целом же склонности и интересы ребенка формируются до 10–12 лет. Важно, чтобы у него была возможность попробовать себя в разных видах деятельности, найти себя.

— Предположим, ребенка кто-то обижает из одноклассников. Должны ли родители приходить в школу, чтобы лично разобраться с обидчиком, или нужно учить его справляться с проблемами самостоятельно?

— К сожалению, буллинг (или по-другому "издевательство") стал слишком частой историей в наших школах. Нельзя бросать ребенка в такой ситуации, заставляя его самому "отбиваться". Это предательство. Надо обязательно идти в школу, но нужно разбираться с обидчиком не лично, а вместе с учителем и родителями детей, которые обижают вашего ребенка.

— Ребенок недостаточно усидчив. Правильно ли обещать ему игрушку или другой "бонус" за хорошую оценку?

Нельзя бросать ребенка одного, если его обижают. Надо обязательно идти в школу, но нужно разбираться с обидчиком не лично, а вместе с учителем и родителями детей, которые обижают вашего ребенка

— Делать подарки или давать деньги за оценку — самый проигрышный вариант сохранения мотивации. Ребенок очень быстро научится хитрить, приспосабливаться и буквально выпрашивать оценку. Мотивация ребенка поддерживается двумя факторами: интересом и успехом. У ребенка должно получаться то, что он делает. Задача взрослых — и педагога, и родителя (и желательно, чтобы это были совместные усилия) — помочь ребенку справиться с теми проблемами, которые возникают. Потому что если никаких проблем не возникает, то не нужна и дополнительная стимуляция. Ребенок радостный идет в школу, у него все получается, он доволен взаимодействием со своими сверстниками и педагогом, и естественно, не возникает никаких проблем.

Если проблемы возникают, то нужно понять, какие это проблемы. В любом случае родителям нужно с этим разбираться и в зависимости от того, что является проблемой, помочь ребенку. В чем-то родитель может помочь сам, в каких-то ситуациях нужно встретиться с учителем и согласовать с ним меры помощи. Нельзя рассчитывать на то, что учитель как-то догадается сам, и учитель не должен рассчитывать на то, что родитель догадается, как и что нужно делать. Это двустороннее движение взрослых навстречу друг другу. Потому что помочь ребенку можно только в том случае, если взрослые согласовали свои действия.

Беседовала Кристина Сулима