Техдиректор WorldSkills Russia: РФ на чемпионате в ОАЭ примет участие во всех компетенциях

Алексей Тымчиков © Пресс-служба Ворлдскиллс Россия

Национальная сборная России впервые в истории будет бороться за медали по всем 52 компетенциям на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) с 14 по 19 октября 2017 года. О секретах подготовки российских участников рассказал в интервью ТАСС технический директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Алексей Тымчиков.

На рабочем столе Алексея Тымчикова нет свободного места: кипы документов, несколько пакетов с новыми значками для всех участников. До мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 осталось меньше недели, и технический директор союза, отвечающий за подготовку российской сборной, просчитывает все варианты развития событий.

— Даже диктофон положить некуда, столько у вас работы.

— А давайте вот сюда, прямо на генеральный план чемпионата.

— Волнуетесь за нашу команду перед стартом?

— Еще как. Волнуюсь — не то слово.

— Сегодня утром сборная России уже вылетела в Абу-Даби. В каком составе?

Мы впервые за всю историю участия в WorldSkills, а это четыре года, отправляем участников по каждой из компетенций. Это целая армия

— Официальная команда России — это 58 участников национальной сборной, 52 эксперта, четыре тим-лидера, четыре ассистента тим-лидера, 52 переводчика, технические делегаты, ассистенты, юниоры… Плюс генеральный директор союза Роберт Уразов. Мы впервые за всю историю участия в WorldSkills, а это четыре года, отправляем участников по каждой из компетенций. Это целая армия. Даже в Швеции (чемпионат EuroSkills проходил в декабре 2016 года в Гетеборге — прим. ТАСС) было меньше. Во-первых, там компетенций было меньше, а во-вторых, на европейских чемпионатах участие переводчиков запрещено.

— Ни одна другая страна не отправляет столько участников на чемпионат. Почему?

— Разные стратегии.

— При реализации вашей стратегии количество не ухудшит качество?

— Мы будем участвовать даже в тех компетенциях, где у нас мало опыта, где мы лишь недавно начали подготовку. Но смысл вот в чем. Через два года чемпионат мира по стандартам WorldSkills будет проходить в России (город Казань), и нам нужно максимально изучить все технологии. Поэтому мы везем участников и экспертов по всем компетенциям, даже по тем, где мы пока не сильны. Нужно изучить практики, привезти технологии, включиться в мировое сообщество, начать договариваться. Именно поэтому мы частично жертвуем качеством. После 2019 года, когда пройдет чемпионат в Казани, наша логика изменится, и мы будем возить участников только в тех компетенциях, где мы сильны.

— В каких компетенциях российские профессионалы пока отстают от мирового уровня подготовки?

— Например, акватроника. Эта компетенция появилась недавно, и, естественно, каких-то серьезных наработок у нас пока не много. Или изготовление пластиковых форм — тоже для нас новая компетенция, мы недавно начали работу по ней. Здесь мы не ждем высоких результатов, будут какие-то средние. Компетенции становятся сильными, когда в стране появляется соответствующая инфраструктура, база, много экспертов. Тогда повышается и уровень участников. Но какими бы сильными ни были наши ребята, это не гарантирует высокий результат, это же соревнования. Никто не отменял волю случая. Поэтому я никогда не загадываю. Вернее, у меня есть расчеты и анализ условий получения высокого результата, но я нигде и никогда не рассказываю об этом. Это наша внутренняя кухня.

— А как шла подготовка? Есть ли секреты, о которых можно рассказать?

— Во-первых, это постоянный тренировочный процесс. По сути, мы выключаем участников из гражданской жизни. У них нет времени ни на что вообще: ни на личную жизнь, ни на развлечения, ни на какие-то другие активности. Тренировочный цикл — по три недели. Одна неделя посвящена условному отдыху, когда они готовятся к следующим двум интенсивным неделям. Живут они в специализированных центрах компетенций. Для подготовки национальной сборной мы пользуемся инфраструктурой, аналогичной олимпийской. Здесь действует логика спортивной федерации, очень похоже. В этом смысле центры компетенций — это те же спецшколы. Здесь наши участники делают тестовые проекты, отрабатывают модули конкурсных заданий, до автоматизма доводят элементарные операции. У всех стран логика подготовки профессионалов WorldSkills похожа.

По сути, мы выключаем участников из гражданской жизни. У них нет времени ни на что вообще: ни на личную жизнь, ни на развлечения, ни на какие-то другие активности

Кроме того, у нас есть инициатива "скиллс-кэмп" — проведение совместных тренировок с зарубежными коллегами. Это выгодно, потому что так мы экономим деньги на тренировочном процессе. Плюс у нас есть возможность в ходе совместных тренировок сравнить квалификацию друг друга, сориентироваться. Мы не раскрываем всех секретов при таких акциях, но у нас есть возможность соизмерить квалификацию наших коллег. И у них — то же самое. По итогам таких выездов мы проводим анализ, усиливаем подготовку слабых участников.

Большое внимание уделяем психологическому состоянию участников. Ведь мало сделать конкурсное задание правильно и вовремя, важно еще не расстроиться, не упасть духом, не биться в истерике головой о стенку, а методично и упорно по максимуму выдавать продукт. Это достаточно тяжелый труд.

— А болельщики будут на соревнованиях?

— Я очень надеюсь, что будет много болельщиков. Болельщики — это же принципиальная история. На последних минутах соревнований к каждому участнику подходит большая толпа с флагами и дуделками. Такая поддержка очень нужна, ведь позади четырехдневное напряжение, очень тяжелый труд, эмоциональное выгорание. Участники работают на пределе своих возможностей.

Поддерживать участников будут и наши тим-лидеры, профессиональные психологи, которых мы тоже везем с собой. Их задача не просто понимать какие-то психологические эмоциональные разрывы, вытирать сопли и ставить в строй, но также — зажечь участников нашей сборной, вдохновить на победу.

— Мне кажется, каждому человеку нужен такой тим-лидер. Индивидуальный вдохновитель.

— Абсолютно согласен. Так сказать, "доброго-пинка-даватель". Таких людей мало, конечно, мы отбираем наших тим-лидеров, чтобы они работали максимально эффективно. У них должно быть профильное образование и соответствующая практика. Чтобы они могли в боевых условиях не лекцию прочитать, а вернуть человека в строй. Чтобы он эмоционально был готов дальше продолжать действовать с максимальной отдачей. Эмоциональные срывы случаются не только в последний день соревнований. Иногда в начале состязаний участник не может сразу давать максимальный результат, у него стоит внутренний блок. Тим-лидеры проводят огромную работу перед соревнованиями, чтобы человек, как только слышит стартовый свисток, не начинал свою деятельность, а психологически ее как бы уже продолжал.

— Кто-то из почетных гостей будет поддерживать нашу сборную на соревнованиях?

Человек ведь четыре дня должен быть сконцентрирован. На третий день наступает кризис, многие ломаются и плачут. Такое сплошь и рядом

— Я не отвечаю за гостей. На мой взгляд, конечно, чем меньше они вмешиваются в ходе соревнований, тем лучше. Зато здорово, если они действительно болеют и ни в коем случае никого не отвлекают. Мы даже сделали инструкцию для журналистов и для болельщиков, чего не нужно делать. Например, не нужно говорить с участником, не нужно его отвлекать, это карается баллами. Не нужно ничего бросать участнику, никаких записок от мамы или приветов от девушки. Потому что он сосредоточен на своей работе по максимуму. Тем более такой шум вокруг стоит от работы! Бывает, приезжают директора учебных заведений и начинают гипнотизировать своих студентов, наших участников. А человек ведь четыре дня должен быть сконцентрирован. На третий день наступает кризис, многие ломаются и плачут. Такое сплошь и рядом.

— Чем еще удивите журналистов и болельщиков, кроме этой памятки?

— Вот вам значок. У нас разные для каждой категории участников. Вот такие, как у вас, не всем будем раздавать. Это для друзей. Вот такие, как мы называем "карбон", — для экспертов, на книжечке написано "Победителю достанется все", есть еще большие пластиковые — для всех. В кулуарах чемпионата у членов сборных команд из всех стран есть традиция — обмениваться значками: кто больше соберет. Такой неформальный чемпионат.

— Что дают чемпионаты экономике страны, ведь, как вы уже сказали, ресурсов и сил на подготовку к ним тратится немало?

— Прежде всего, трансформацию системы профобразования. Тестовый проект настолько требователен к квалификации, что, условно говоря, на обычном производстве модуль, который выполняет наш молодой профессионал за один день, делает несколько человек за неделю.

Это своеобразный спорт высоких достижений, который нужен для того, чтобы мы могли получить технологии и чемпионов, которые станут эталоном и образцом для подражания. Так мы меняем среднее образование в стране

Стандарты WorldSkills актуализируются профессиональным сообществом постоянно. Россия всего четыре года принимает участие в соревнованиях, а мы уже видим изменения: у нас появились программы подготовки, новые профессиональные образовательные учреждения. WorldSkills — это встреча бизнеса и государства по софинансированию образования. Государство вкладывается в инфраструктуру и содержание, бизнес — в сервисы, технологии и организацию учебного процесса.

— Улучшение качества подготовки кадров приведет к росту производительности труда…

— Конечно, в том-то и дело. Базой для движения WorldSkills является трансляция стандартов качества труда. Это значит, что за единицу времени участник соревнований должен выполнить определенную работу определенного качества за определенное время. Ни быстрее, ни позже, а за определенное время. Это стандарт. WorldSkills задает эти самые стандарты: по оборудованию, по критериям оценки, по примерным заданиям и по требованиям к квалификации. То есть это линейка, которой можно померить квалификацию специалиста в любой точке земного шара, в том числе и в России.

— Означает ли это, что если увеличится производительность труда, то в дальнейшем производства перейдут, например, на четырехдневную рабочую неделю? В некоторых странах, например в Швеции, предприятия уже идут на такие эксперименты.

— Конечно, на износ работать нельзя. Но человек должен не работать, а трудиться. Работа и труд — это разные вещи. Работу, может быть, и нужно сокращать, когда человек производит какие-то повторяющиеся действия, которые не приносят морального удовлетворения. Труд же приносит человеку социальное и моральное удовлетворение. Поэтому я бы не стал сокращать рабочую неделю даже при росте производительности труда.

Беседовала Татьяна Виноградова