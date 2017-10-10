Ежи Тыц: я не верю, что они остановятся на памятниках

Ежи Тыц © Личный архив Ежи Тыца

21 октября в Польше вступит в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти (ИНП) республики. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране. Новый закон корреспондент ТАСС обсудил с Ежи Тыцем — лидером польского мемориального общества "Курск", которое уже несколько лет на благотворительных началах занимается восстановлением советских памятников в стране.

— После вступления в силу нового закона на территории Польши могут исчезнуть более двух сотен памятников и мемориалов, включая недавно отремонтированные усилиями "Курска". Как вы к этому относитесь?

— Для меня с самого начала ясно, что поправка к закону о декоммунизации не касается советских памятников. Этот закон не дает никаких оснований говорить о том, что эти мемориалы символизируют коммунизм или пропагандируют любой другой тоталитарный строй. Мы стоим на позиции, что на основании этого закона памятники трогать нельзя. Но, к сожалению, мы знаем, что наше мнение отличается от трактовки этих поправок властями. Могу допустить, что некоторые органы местного самоуправления решат эти объекты устранить. Мы будем вмешиваться, так как считаем подобную деятельность незаконной.

— Известно, что вы располагаете юридической экспертизой, подтверждающей незаконность предстоящих сносов памятников. На что опираются выводы экспертов?

— Экспертиза была заказана для памятника форсировавшим Одер в 1945 году советским солдатам в Миколине, который был открыт после ремонта 22 июня, — в день, когда Сейм принял поправки. Мы хотели узнать, как интерпретировать эти нововведения в отношении этого памятника. Но результаты экспертизы можно применять к остальным мемориалам. В ней признается, что принятые поправки касаются объектов, связанных с пропагандой коммунизма, однако нельзя считать таковыми мемориалы, которые не призывают к распространению коммунизма, а являются лишь символическим местом, созданным в память о погибших солдатах, сражавшихся с фашизмом. Кроме этого, юристы напомнили, что красная звезда — это не запрещенный в Польше символ.

Эксперты пришли к выводу, что поправки не могут быть прямым основанием для сноса памятников советским воинам

Ранее уже принимались разные решения и звучали интерпретации, связанные с этим знаком, который признан законным символом военного формирования, каковым была Красная армия. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что принятые поправки не могут быть прямым основанием для сноса памятников советским воинам. Это служит основанием для подачи исков в суд и другие органы, если разрушения мемориалов все-таки будут иметь место.

— На ваш взгляд, как ситуация будет развиваться после 21 октября? Следует ли ждать массового сноса памятников по всей стране?

— Я убежден, что в разных регионах будет по-разному, так как каждый орган местного самоуправления смотрит на этот вопрос по-своему. Есть места, где власти официально заявляют, что они не будут сносить памятники, так как это мемориалы, которые, по их мнению, должны там стоять. Есть и такие, кто под давлением Института национальной памяти или местных деятелей, связанных с правящей партией, будут эти памятники сносить. Много и тех, кто не знает, что делать. Они будут консультироваться с разными экспертами. Поэтому весь процесс растянется во времени и будет выглядеть везде по-разному: кто-то захочет снести памятник бульдозером, кто-то перенесет его на кладбище или в музей.

Наша роль заключается в том, чтобы в ситуации, при которой спасти памятник уже будет нельзя, по крайней мере, не допустить его полного разрушения. Есть цивилизованные способы. Можно, например, спасти монумент, дав ему статус музейного экспоната, исторического объекта. Нужна только добрая воля и желание действовать. Общество "Курск" готовится к этой роли.

— 12 октября "Курск" проведет в Варшаве первую международную конференцию "Чтите их память…", посвященную сложившейся в Польше и других государствах ситуации с памятниками и местами захоронений советских воинов, погибших в период Второй мировой войны. Какие основные темы и вопросы вы планируете обсудить?

— Цель конференции — обсудить способ реализации Польшей ее обязательств, вытекающих из польско-российских соглашений, представить юридическую ситуацию с памятниками и реальное положение вещей. Кроме того, мы хотим продемонстрировать властям Польши позицию различных кругов, организаций, представителей разных стран, которые не хотят разрушения в республике памятников, возведенных в честь их дедов и прадедов. На конференцию приезжают представители патриотических, ветеранских организаций более чем из десяти стран, участвуют дипломаты из разных государств.

Мы постараемся остановить эту волну разрушений, инициируемую властями

Со стороны Польши мы пригласили глав всех воеводств, но никто не подтвердил свое участие. Приглашение направлено также представителю Главной комендатуры полиции, чтобы он ответил на вопросы, касающиеся низкой эффективности расследований актов вандализма в отношении памятников и мест захоронений советских солдат. Мы хотим также отправить польским властям петицию с требованием о том, чтобы Польша выполняла свои международные обязательства.

Кроме того, под руководством "Курска" будет также создана группа общественного контроля, члены которой будут проверять соблюдение Польшей ее обязательств и реагировать на факты нарушений. Там будут юристы, историки, другие специалисты и простые местные жители. Мы постараемся остановить эту волну разрушений, инициируемую властями.

— Как эта группа будет действовать?

— Мы постараемся сделать так, чтобы памятник остался на месте, будем объяснять, что тот или иной объект не подпадает под действие закона, так как никоим образом не пропагандирует коммунизм, не призывает к его распространению в Польше. Будем говорить о том, что звезда — это легальный с юридической точки зрения знак. Будем убеждать, что действия ИНП носят исключительно политический характер и совершенно оторваны от реальности. Это огромная работа. В ряде мест это сделать удастся, где-то точно нет. Посмотрим. Я убежден, что ИНП после 21 октября начнет массово оказывать давление на органы местного самоуправления, чтобы они ликвидировали памятники, начнет писать многочисленные письма. Некоторые поддадутся, кто-то нет.

— В "Курске" есть какой-то список памятников, находящихся под угрозой, мемориалов, которые могут попасть в первую волну демонтажа?

— Если верить словам представителей ИНП, то под угрозой находятся все памятники. Но есть среди них и мемориалы, лишенные какой-либо связи с системой, о которой идет речь. К примеру, есть памятник солдату-связисту, представляющий собой фигуру воина, разбивающего вражеский кабель связи. Этот памятник также был определен как объект, пропагандирующий коммунизм.

Нельзя ожидать, что ИНП будет действовать в соответствии с законом. Он попытается убрать все. А закон ясно говорит о том, что в отношении каждого памятника должна быть соблюдена определенная процедура, чтобы установить, может ли он быть снесен. Должно быть административное решение, которое можно оспорить в вышестоящей инстанции. А ИНП хотел бы, чтобы этот закон позволял им разрушать все, что связано с Красной армией. Но это неправда. В законе ясно сказано, какие объекты можно ликвидировать. Однако я боюсь, что пропаганда общественного телевидения сделает свое дело, начнется акция против этих объектов и польское государство не будет соблюдать ими же придуманный закон, захочет разрушить все.

— Какие шаги вы намерены предпринять, если начнутся по-настоящему массовые сносы?

— Мы не думаем, что сразу после 21 октября по всей стране разъедутся бульдозеры с целью разрушения 250 памятников. Такого не будет. В такой ситуации мы не много бы смогли сделать. По моим наблюдениям, органы местного самоуправления настроены не так решительно, как представители ИНП. Люди хотят эти памятники спасти. Им сложно, так как Институт национальной памяти получил политическую установку ликвидировать эти объекты и не принимает никакие другие аргументы. При этом все забывают, что ИНП — это не исполнительная власть. Их роль — проводить исследования и выражать свое мнение. А они пытаются командовать, распоряжаться памятью, символами, памятниками. Глава региона в случае, если у него возникнут какие-то сомнения по тому или иному объекту, должен обратиться за консультацией в ИНП. Но это не значит, что такую же консультацию он не может получить в других исторических институтах, которые представят ему иную точку зрения о том, что памятник должен остаться на своем месте.

— Как предстоящая борьба с памятниками и за их сохранение может повлиять на российско-польские отношения?

— Вся эта ситуация может повлиять на отношения России и Польши только катастрофическим образом, так как Варшава цинично нарушает российско-польские соглашения, касающиеся мемориалов, нарушает международное право, просто плюет на него.

Варшава цинично нарушает российско-польские соглашения, касающиеся мемориалов

Глава МИД страны Витольд Ващиковский говорит в интервью, что нет никакого юридического документа, на основании которого Польша была бы обязана сохранять памятники. Он врет. Есть соглашения от 1992 и 1994 годов. Первое даже зарегистрировано в ООН. И 17-я статья этого документа ясно говорит о том, что мемориалы трогать нельзя.

— Как появился "Курск"? Откуда это желание отстаивать память о советских солдатах?

— Наша организация была зарегистрирована в 2008 году, но активно мы работаем четыре года. Наша активность растет одновременно с ростом русофобии в Польше, с распространением антироссийской пропаганды в стране, антироссийских настроений, разжигаемых в СМИ и политиками. Мы заметили, что этот процесс напрямую отражается на советских памятниках и кладбищах. Мы начали их защищать и восстанавливать, получали разрешения на реставрацию. Нам удалось восстановить 27 памятников с согласия властей. А сейчас другие руководители плюют на наши достижения и хотят разрушить то, что мы восстановили невероятными усилиями и за большие средства. Эта ситуация недостойна цивилизованной страны. Все это приведет к тому, что сами поляки возненавидят друг друга — настолько польское общество разделено на лучших и худших. С нашим мнением никто не считается, никто не слушает людей, живших в период Польской Народной Республики, у которых есть право иметь своих героев, свои памятники и символы. Это ни к чему хорошему не приведет.

— Сложно ли вести восстановительные работы сейчас, в условиях, когда судьба памятников Красной армии не ясна?

— После принятия поправок мы пока еще не получили разрешения на восстановление двух объектов, которые мы запрашивали, а действие еще одного решения приостановлено. В Стадгарде у нас было разрешение на восстановление мемориала, но мы получили письмо с пояснением о том, что местные власти не знают, как им поступать.

Кроме того, нас ждет много работы связанной с кладбищами. Принятые поправки не касаются мест захоронений, но нужно остановить деятельность так называемых реформаторов, которые постоянно орудуют на кладбищах. Они изменяют тексты на памятных плитах, сбивают красные звезды и другие символы, действуют с нарушением закона. Поэтому борьба за сохранение памяти о советских солдатах будет продолжаться все время.

— Откуда в Польше это желание избавиться от своей же истории?

— Польша очень сильно разделена, если говорить о взглядах на политику и историю. Так было еще до Второй мировой войны. Сейчас к власти пришли силы, которые за счет разрушения памятников и памяти о польских и советских солдатах пытаются как-то отомстить. Так или иначе на базе русофобии удалось объединить более 30% избирателей, которых достаточно для того, чтобы выиграть выборы. Такой электорат, ополчившийся против России, против истории, нужно постоянно подкармливать, чтобы он не разбежался. Для этого придумываются снос памятников, военные репарации, покушение под Смоленском. Оказалось, что русофобия эффективна, что на ее базе можно выиграть выборы, придумывая абсурдные небылицы. Это не скоро закончится.

Беседовала Ирина Полина