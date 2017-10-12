Министр спорта Крыма: новые объекты помогут достойно принимать зарубежных спортсменов

Глава министерства спорта Республики Крым Елизавета Кожичева © Алексей Павлишак/ТАСС

В октябре прошлого года Елизавета Кожичева стала главой министерства спорта Республики Крым. В интервью ТАСС Кожичева рассказала о планах по развитию спортивной инфраструктуры, желании проводить международные соревнования на территории полуострова и призналась, что намерена лично испытать свои силы при сдаче нормативов комплекса ГТО.

— Вы возглавили министерство спорта Республики Крым осенью 2016 года. В каком состоянии находилась спортивная инфраструктура полуострова на тот момент?

— И на тот момент, и до сих пор спортивная инфраструктура полуострова находится в неудовлетворительном состоянии. За многие годы, до вхождения Крыма в состав Российской Федерации, практически ничего не делалось, и все существующие объекты пришли в упадок. Многие спортивные объекты не соответствуют требованиям даже для того, чтобы войти во Всероссийский реестр объектов спорта. Поэтому спортивная инфраструктура полуострова очень нуждается в совершенствовании.

— В течение ближайших нескольких лет в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 годы" (ФЦП) в модернизацию спортивной инфраструктуры Крыма будет вложено около 4,5 млрд рублей. Что планируется сделать на территории полуострова при поддержке федерального бюджета?

— Из федерального бюджета на Крым и Севастополь до 2020 года выделяется 4,5 млрд рублей. Из них на развитие полуострова — 2,4 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на реконструкцию пяти спортивных объектов. В их числе Дворец спорта в Евпатории, стадион "Авангард" в Ялте, училище олимпийского резерва в Краснолесье, а также два объекта в Симферополе — стадион "Локомотив" и республиканская школа пулевой стрельбы.

На данный момент идет заключение контракта на строительные работы по дворцу спорта в Евпатории. Остальные объекты сейчас проходят процедуру торгов. Проектные работы по всем пяти объектам уже завершены, мы приступаем к стадии строительства. Строительные работы планируется завершить до конца 2020 года.

— По каким критериям выбирались объекты, которые будут модернизированы при федеральной поддержке?

— Выбрали самые социальные объекты в больших городах, где проходит большинство спортивных мероприятий. Также в список были включены те объекты, где базируются спортивные школы и проходят подготовку спортсмены, где есть результаты.

Кроме того, в этом году за счет республиканского бюджета в Симферополе началась реконструкция спорткомплекса на улице Декабристов. Это бывший бассейн "Динамо", в украинский период он пришел в упадок, чаша бассейна уже не подлежит восстановлению. Было принято решение, что на месте бывшего бассейна будет построен больший многофункциональный спортивный комплекс. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. После модернизации мы получим современный многофункциональный комплекс, где можно будет проводить как всероссийские, так и международные соревнования.

Также сейчас подходят к концу проектные работы по строительству в Симферополе Дворца водных видов спорта с двумя чашами длиной 50 и 25 метров и детским бассейном. Объект будет строиться за счет средств республиканского бюджета.

— В рамках ФЦП будет реконструирован и федеральный центр "Крымский" в Алуште. Как вы думаете, сможет ли он после модернизации соперничать с ведущими российскими олимпийскими базами?

— После модернизации, которая завершится в 2020 году, федеральный центр "Крымский" получит хорошую инфраструктуру, медицинский центр, бассейн. Уже сейчас сборники российских команд, которые проводят там подготовку, отмечают уникальный климат Алушты, в условиях которого легко восстанавливаться и переносить физические нагрузки. База расположена в прекрасном месте. Все спортивные объекты окружены зеленью, кипарисами, там прекрасный воздух и вся атмосфера благоприятствует развитию спорта высших достижений. Безусловно, после модернизации база станет уникальной. Я думаю, что в будущем центр "Крымский" составит конкуренцию другим подобным объектам в стране.

— Если говорить о перспективах, то каких спортивных объектов больше всего не хватает полуострову?

— Конечно же, всех объектов не хватает. Не хватает полей для занятий детским футболом. Многие стадионы уже настолько пришли в упадок, что не соответствуют требованиям антитеррористической защищенности. Недостаточно также обычных спортивных площадок во дворах, где дети могли бы заниматься спортом. Все постепенно нужно восстанавливать. Мы планируем, что к 2020 году необходимый минимум по спортивной инфраструктуре в Крыму будет закрыт, и наши спортсмены получат хорошие условия для подготовки.

— Есть ли планы развивать в Крыму ледовые виды спорта, а также создать хоккейный клуб?

— У нас есть инвестиционный проект по строительству ледового дворца в Симферополе, где будет развиваться хоккей. Есть инвестор, который готов построить этот объект, сейчас проект проходит процедуру согласования.

Что касается хоккейного клуба, то в Крыму уже есть детские хоккейные команды. Сейчас, правда, они тренируются на базе частного спорткомплекса. На базе детско-юношеской спортивной школы Симферополя работает отделение хоккея, но учреждение нуждается в своем ледовом дворце, чтобы занятия могли проводиться бесплатно. Я думаю, что когда будет построен республиканский объект, то у нас уже будет готовая команда, которая сможет конкурировать с всероссийскими командами.

— Известная крымская легкоатлетка Вера Ребрик большую часть года тренируется на стадионе "Авангард" в Ялте. Где будет заниматься спортсменка на протяжении периода реконструкции объекта?

— Действительно, стадион, где тренируется Вера Ребрик, также попал в программу ФЦП. В этом году завершились проектные работы, и к 2020 году этот объект будет реконструирован. Вопрос будущих тренировок Ребрик мы обсуждали совместно с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики. Есть варианты, когда Вера будет выезжать на тренировки в центр "Крымский", либо же в Симферополь. Кроме того, спортсменка сможет проводить сборы в других регионах. Эти вопросы еще будут обсуждаться и решаться.

— Как развивается ситуация со строительством в Крыму тренировочного центра для сборных РФ по велосипедному спорту?

— В настоящее время продолжается выбор площадки под строительство центра совместно с федеральным центром "Крымский", поскольку велоцентр будет входить в его состав. Сейчас подбирается муниципальное образование и земельный участок. К 2020 году планируется включение строительства велоцентра в программу ФЦП уже вторым этапом. Федерация велосипедного спорта России рассматривала Алушту, Ялту, Евпаторию. Там много критериев отбора — необходимо, чтобы подходил климат, горы, условия.

Конечно, министерство спорта Республики Крым работает над развитием велоспорта на территории полуострова. Крымские спортсмены показывают хорошие результаты, у нас есть призеры чемпионатов и первенств России. Также на территории полуострова работает школа олимпийского резерва с хорошими традициями.

— Частные инвесторы проявляют интерес к тому, чтобы вкладывать средства в развитие спортивной инфраструктуры полуострова?

— При министерстве экономического развития Республики Крым работает инвестиционный совет, на заседаниях которого периодически рассматриваются частные инвестпроекты. Хороший пример — спортивная площадка "Extreme Крым", которая работает на территории полуострова уже несколько лет. В летний период на базе этой площадки проходит международный фестиваль экстремальных видов спорта. Это частный проект, который очень хорошо развивается в Крыму. Также периодически рассматриваются инвестпроекты по развитию парусного спорта, яхтенного туризма, спортивного туризма, восстановление исторических троп, которые существовали в советские годы. Недавно мы рассматривали проект по развитию стендовой и практической пулевой стрельбы. Интерес у частных инвесторов к Крыму, конечно же, есть.

— Не так давно в Крыму проходил турнир по клифф-дайвингу с участием зарубежных спортсменов. Что дало региону проведение этих соревнований?

— Во-первых, проведение подобных турниров способствует развитию полуострова, а также помогает улучшению имиджа Крыма. Во время соревнований по клифф-дайвингу о полуострове заговорили на федеральном уровне. К нам приезжало большое количество федеральных каналов, прессы. Несмотря на санкции, в соревнованиях приняли участие спортсмены из других стран. Кроме того, такие мероприятия привлекают и туристов. Клифф-дайвинг — невероятно зрелищный вид спорта. Думаю, что этот турнир станет ежегодным и останется на крымском побережье. Климат позволяет, готовая площадка есть.

— Есть ли планы провести в Крыму соревнования по другим видам спорта, в которых примут участие зарубежные атлеты?

— Да, у нас есть планы провести в Крыму турниры по другим видам спорта с участием зарубежных спортсменов. Мы постоянно общаемся с федерациями по видам спорта, которые готовы провести мероприятия такого уровня. Когда у нас появятся спортивные объекты, на которых можно будет провести крупные турниры, мы обязательно будем их проводить. Крым многим интересен, в Крым хотят приезжать зарубежные спортсмены.

Поэтому сейчас мы все с нетерпением ждем окончания строительства спортивных объектов, чтобы полуостров мог постоянно принимать гостей из других стран.

— Вы неоднократно заявляли, что в своей работе хотите делать акцент на развитие массового спорта. Каковы ваши главные задачи в этом направлении?

— В этом году попытались как можно больше и ярче провести спортивно-массовые мероприятия, потому что они популяризируют спорт, помогают привлечь молодежь к занятиям. Все понимают, что спорт высших достижений исходит из массового спорта. Поэтому мы попытались очень масштабно провести легкоатлетические марафоны, забеги, спортивные зарядки и акции для того, чтобы наша молодежь услышала, что в Крыму спорт есть и он развивается.

— Готов ли полуостров к внедрению комплекса ГТО? Хватает ли спортивных площадок, на базе которых люди могут готовиться к сдаче нормативов?

— Конечно же, Крым готов к внедрению комплекса ГТО. Пока спортивных площадок не хватает, но уже в этом году за счет средств республиканского бюджета мы построим эти объекты во всех муниципальных образованиях. Эти площадки будут в общей доступности, каждый сможет приходить туда заниматься спортом и пробовать себя в выполнении нормативов ГТО.

Также этот год мы посвятили популяризации ГТО, проводили спортивные акции, общались с муниципальными образованиями, объясняли, что это необходимо и нужно. Ведь это не только здоровый образ жизни, но и стимул для молодежи. Ребята, которые получают знаки отличия ГТО, имеют бонусы при поступлении в университеты.

— Вы сами планируете сдавать нормативы ГТО?

— Да, я как раз сейчас занимаюсь подготовкой, сдавать буду уже в следующем году. Постараюсь выполнить нормативы ГТО на золотой знак. Это поручение президента РФ, и я считаю, что каждый должен попробовать свои силы.

— По итогам 2016 года доля жителей Крыма, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляла 12,7%. Как вы думаете, удастся ли улучшить этот показатель к концу 2017 года?

— Да, перед нами действительно стоит задача улучшить этот показатель к концу года. На данный момент, к сожалению, Республика Крым занимает почти последнее место среди всех других регионов РФ по доле жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Тому есть объективные причины — отсутствие спортивных объектов и популяризации спорта среди молодого поколения в прежние годы. Мы идем к улучшению этого показателя, и думаю, что общими усилиями справимся с этой задачей.

Беседовала Екатерина Мухлынина