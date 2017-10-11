Глава ЦИК Киргизии: закончились времена, когда итоги выборов нещадно фальсифицировались

Нуржан Шайлдабекова © Пресс-служба ЦИК Киргизии

В Киргизии 15 октября состоятся выборы президента. На высшую должность в стране претендуют 11 человек. О готовности к проведению голосования, заявлениях об использовании административного ресурса и жалобах кандидатов в интервью ТАСС рассказала председатель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в республике Нуржан Шайлдабекова.

— Нуржан Кармабековна, в республике в ходе выборов будут применяться электронные избирательные урны, которые передадут информацию об итогах голосования сразу же после закрытия участков. Но все электронные системы, как показывает мировая практика, уязвимы...

— Чисто теоретически хакеры могут попытаться взломать систему, но повлиять на итоги голосования они не смогут. Потому что результаты выборов подводятся на основании протоколов, куда заносятся данные ручного подсчета голосов. Сведения автоматического подсчета, проведенного автоматически считывающими устройствами (АСУ, электронные избирательные урны — прим. ТАСС), служат инструментом сверки достоверности ручного подсчета.

У нас имеется несколько барьеров защиты от внешнего воздействия

В августе-сентябре нынешнего года мы провели множество тестов АСУ, в том числе и на проникновение. Все такие искусственно созданные попытки были успешно отражены. Уверяю, у нас имеется несколько барьеров защиты от внешнего воздействия. Но хочу напомнить, что результаты будут подводиться по сведениям ручного подсчета. Поэтому, даже если система даст сбой, это никак не отразится на окончательных результатах.

— Тогда с чем связана необходимость их применения, если итоги голосования все равно определяет человек?

— В нашей стране были времена, когда нещадно фальсифицировались итоги голосования. Например, на одном участке могло быть множество протоколов с реальными, подлинными подписями и печатями, имевших совершенно разные данные. До 2010 года это было распространенным явлением. Поэтому необходим был новый инструмент контроля, и АСУ выполняет эту роль, техника ведь беспристрастна. Кроме того, граждане Кыргызской Республики привыкли получать быструю, оперативную информацию о предварительных итогах голосования, которая благодаря АСУ поступает в течение полутора часов. Это важно для спокойствия и уверенности каждого избирателя.

— Во время парламентских выборов и референдума неоднократно поступали сигналы с участков о связанных с АСУ технических проблемах. Удастся ли на этот раз обойтись без них?

— Технические сбои у нас действительно бывали и на парламентских выборах 2015 года, и на референдуме, и на местных выборах тоже. Наверное, они и будут. Например, на выборах в местные органы власти зафиксировано 75 случаев сбоя оборудования. Но хочу отметить, что лишь в трех из них потребовалась замена электронных избирательных урн. В остальных причиной неполадок стал человеческий фактор, то есть обычные ошибки операторов, которые порой неправильно управляли техникой.

Поэтому в текущем году мы значительно изменили модуль обучения операторов и методические пособия по обучению нашей технологии. Думаю, это даст свои результаты. Ряд наших тренеров на этот раз прошли международную сертификацию, теперь это специалисты, прошедшие углубленную подготовку, они осуществляли обучение персонала по АСУ по всей нашей стране.

— На прошлых выборах на устранение технических ошибок уходило достаточно много времени...

— Чтобы минимизировать потери времени от технических сбоев, у нас совместно с Государственной регистрационной службой создана группа технической поддержки, которая также прошла в этом году усиленную подготовку. Каждый ее специалист в день выборов будет обеспечен автомобилем для оперативного реагирования на поступающие сигналы. Они находятся во всех регионах.

— Выступая перед депутатами парламента страны, вы заявили, что благодаря АСУ предварительные итоги голосования станут известны уже через полтора часа после его завершения. Но для этого необходимо обеспечить все избирательные участки качественной интернет-связью. Получилось ли это сделать, учитывая, что почти 90% территории страны занимают горы?

— У нас 2375 избирательных участков, в том числе 37 зарубежных. В целях защиты данных, из расположенных за границей участков информация об итогах голосования через интернет передаваться не будет. Мы получим их позже. Внутри республики у нас всего 11 избирательных участков по техническим причинам не обеспечены интернет-связью. Поэтому электронные урны оттуда будут доставлены на ближайшие участки, где она имеется. В одном случае членам участковой комиссии необходимо будет преодолеть для этого 180 км. Но все равно примерно через полтора-три часа мы будем знать предварительные результаты голосования и на этих участках.

— Много ли избирателей на них внесены в списки?

— Нет, это небольшие в этом плане участки. В частности, на одном из них насчитывается девять человек, в основном это пограничные заставы, расположенные в труднодоступной высокогорной местности на расстоянии 120 км от ближайшего села. Есть и участки с 900 избирателями в 40 км от ближайшего села в Ошской области (юг Киргизии).

— СМИ республики неоднократно сообщали о возникающих между членами Центризбиркома разногласиях по отдельным вопросам. Не могут ли противоречия между членами комиссии в результате привести к полной блокировке работы ведомства?

— Считаю, что Центральная избирательная комиссия — это действующий на принципах независимости, но в то же время коллегиальный орган. Безусловно, мы обязаны обеспечивать слаженную подготовку предстоящих выборов.

Все наши заседания доступны для общественности, они транслируются в прямом эфире в социальных сетях

Но в то же время очень важно, чтобы у нас присутствовали различные независимые мнения. Поэтому к тому, что мнения коллег иногда не совпадают, отношусь как к нашему достижению. На мой взгляд, это плюс, так как присутствуют открытость и свободная дискуссия. Вы же знаете, что все наши заседания доступны для общественности, они транслируются в прямом эфире в социальных сетях. Да, бывает, что дискуссия носит неконструктивный характер, случается и такое. И все же, думаю, в любом случае мы на правильном пути.

— Отдельные кандидаты уверяют, что в предвыборный период в республике используется административный ресурс и даже ЦИК, по их словам, также подвергается давлению со стороны властей. Насколько их утверждения соответствуют действительности?

— Если говорить о конкретных фактах, то мы получили около 11 заявлений от кандидатов или их доверенных лиц о том, что применяется административный ресурс. В этих документах заявители оценивают те или иные события именно так. Но для начала давайте разберемся, что это такое — административный ресурс? По моему мнению, самым угрожающим достоверности выборов фактором административного давления считается возможность внешнего влияния на итоги голосования. Однако в сфере управления выборным процессом мы смогли обеспечить абсолютное исключение возможности такого влияния. С этой точки зрения, государственная власть в Кыргызстане свою миссию ответственности реализовала, она обеспечивает достоверный подсчет итогов голосования. И все действительно решит сделанный гражданами выбор.

Второй компонент того, что подразумевается под термином "административный ресурс", — это влияние на волеизъявление граждан. Правда, очень важно, чтобы они сами понимали ситуацию и давали отпор попыткам подобного влияния. Тем более что у соотечественников сейчас имеется выбор: подчиняться тем людям, которые пытаются влиять на их выбор, либо нет.

Попытки давления на людей оказываются в первую очередь со стороны самих кандидатов

Особо хочу сказать, что попытки такого давления на людей оказываются в первую очередь со стороны самих кандидатов. Например, с помощью подкупа голосов. Но чтобы такой элемент, как подкуп, был эффективен, его необходимо контролировать. Поэтому граждан запугивают и обманывают, вводят в заблуждение.

Сейчас я соглашаюсь с теми, кто считает, что финансовый ресурс становится более весомым в искажении итогов выборов, чем административный. Потому как административный ресурс — это влияние через управление выборами. Но этого сейчас нет, благодаря внедрению новой модели (технического оборудования — прим. ТАСС) основы для этого были исключены.

— А сама ЦИК подвергается давлению или нет?

— Могу уверенно сказать, что со стороны госвласти не подвергается.

— Парламентские выборы 2015 года впервые были признаны всеми без исключения международными наблюдателями открытыми и справедливыми. А на этот раз они проявляют интерес к предстоящему событию?

— Мы направили очень много приглашений международным наблюдателям, в различные органы и организации с предложением принять участие в наблюдении за нашими выборами главы государства. Известные структуры, занимающиеся мониторингом выборов, откликнулись сразу же. Это Исполнительный комитет СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и Еврокомиссия. ШОС тоже сформировала свою миссию наблюдения. У нас от БДИПЧ ОБСЕ заявлено, например, 350 краткосрочных и около 40 долгосрочных наблюдателей. Органы СНГ в совокупности сформируют делегацию примерно из 200 человек. Мы аккредитовали уже сейчас свыше 500 международных наблюдателей. И это еще не все заявки, которые к нам поступили. По всей вероятности, международных наблюдателей на выборах будет порядка 800 человек.

— Насколько известно, ряд организаций республики тоже намерены принять участие в наблюдении за ходом голосования...

— Около десятка наших общественных организаций заявили о том, что они тоже будут вести мониторинг выборов. И, соответственно, тоже выставят своих наблюдателей. Ожидаем, что все кандидаты также направят на выборы своих представителей.

Таким образом, у нас будет три группы наблюдателей — от самих кандидатов, местных общественных организаций и международных структур. В среднем на каждом участке будет присутствовать по 15–30 их представителей.

— Традиционно в предвыборный период кандидаты направляют в ЦИК много жалоб в надежде убрать с дистанции конкурентов. Много ли сейчас таких сигналов и на что в основном жалуются претенденты?

— В общей сложности к нам пока поступило около 80 таких жалоб и заявлений. Мы в короткие сроки рассматриваем их все без исключения или в случае необходимости запрашиваем дополнительную информацию у уполномоченных органов. Если же вопросы касаются их компетентности, то переправляем документы в такие структуры для проверки и правовой оценки.

Сейчас большинство жалоб касается нарушения правил ведения агитации. Очень много заявлений в отношении средств массовой информации, звучат требования лишить их аккредитации или удалить ту или иную опубликованную в них информацию. По закону, СМИ в период агитации не должны публиковать ложные сведения о кандидатах, порочить их честь и достоинство, призывать к межнациональной или другой розни. Не допускается участие религиозных представителей в процессе агитации, поскольку Кыргызстан является светским государством и так далее. Во всех остальных случаях свободу слова никто не отменял.

В заявлениях, которые подаются в отношении СМИ, часто встречаются требования лишить аккредитации то или иное издание. При этом данные требования основаны часто только лишь на том, что кандидату не нравится оценка или позиция СМИ в отношении его персоны. Хотя, конечно, присутствуют и обоснованные претензии, когда про кандидатов распространяется недостоверная информация, содержащая запрещенные элементы.

— Каких жалоб больше?

— Скажу так: их примерно 50/50. Кстати, на мой личный взгляд, если в начале агитационного периода заявлений про СМИ было больше, то впоследствии таких претензий стало меньше.

— На пост президента претендует достаточно большое количество человек — 11. В каком случае в стране может быть объявлен второй тур?

— Он состоится в случае, если 15 октября ни один из кандидатов не наберет более половины голосов от количества принявших участие в выборах избирателей. В соответствии с законодательством, повторное голосование должно состояться не ранее чем через две недели после определения результатов голосования в первом туре. На определение результатов выборов отведено не более 20 дней.

Беседовал Вадим Нешкумай