Представитель АСИ в СКФО: регион становится привлекательным для различных проектов

Магомед Шейхов © Пресс-служба АСИ

Работа Агентства стратегических инициатив (АСИ) уже на протяжении нескольких лет охватывает все регионы страны, в том числе и субъекты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), любая деятельность в котором, как принято считать, имеет свою специфику. Республики Северного Кавказа и Ставропольский край используют разработанные агентством совместно с федеральными органами исполнительной власти целевые модели упрощения ведения бизнеса и выбирают для применения проекты в "Магазине верных решений". О том, какие болевые точки сегодня остались у регионов Северного Кавказа, какую помощь оказывает АСИ предпринимателям и инициаторам проектов в СКФО и в чем особенности работы с регионами самого молодого федерального округа в интервью ТАСС рассказал представитель АСИ в СКФО Магомед Шейхов.

— Какова специфика работы Агентства стратегических инициатив на Северном Кавказе? Можно ли говорить о том, что работа АСИ при реализации тех или иных проектов в регионах СКФО ведется по несколько иным правилам, чем в других федеральных округах?

— Начать стоит с того, что само представительство АСИ в Северо-Кавказском федеральном округе было создано в 2014 году, тогда его возглавлял Анвар Гаджиев, который сейчас является советником генерального директора АСИ.

Одной из ключевых инициатив Агентства является составление Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Учитывая, что в 2014 году в рейтинге принимал участие всего 21 субъект, на последующие годы стояла задача по включению всех субъектов. Отмечу, что это сложная задача, требующая комплексного подхода и системной работы. Представительству удалось эффективно выстроить взаимодействие с руководством субъектов Северного Кавказа, в итоге все регионы СКФО были задействованы в Национальном рейтинге. Кроме того, началось активная реализация проектов и инициатив АСИ на территории СКФО. Так, например, начиная с 2014 года ежегодно проводится региональный этап Национальной премии "Бизнес-успех". Иными словами, работа была систематизирована и поставлена "на рельсы".

Как вы отметили ранее, действительно, Северо-Кавказский макрорегион — самый молодой из федеральных округов и отличается от других округов. У входящих в него регионов есть множество особенностей, относиться к которым можно по-разному, но они складываются из ментальной особенности людей, проживающих там. Основа ее проста: "Сказал — сделай". Сослаться на бюрократическую волокиту, отгородиться бумагами не получится. Это чревато потерей авторитета и уважения. Приходится быстро принимать решения, оперативно реагировать и отвечать на те или иные запросы.

В тоже время обратная связь выстраивается проще, чем во многих других регионах. Если тебе по телефону или в переписке в мессенджере обещают, что все будет сделано, — можно не сомневаться в исполнении обещания. Это безусловно не означает, что мы полностью исключаем письменный документооборот и работаем в формате переписки в социальных сетях.

Спецификой Северного Кавказа можно назвать, на мой взгляд, и существование общих для регионов округа "болевых точек". Например, безработица. Если эта проблема по-разному актуальна для разных регионов, то в СКФО она стоит остро. На Северном Кавказе очень много молодых, активных людей, которые, получив высшее образование, работают не по специальности на низкооплачиваемой работе, и часто не имеют возможности самореализоваться в профессии, которую получили. С аналогичной проблемой сталкиваются не только выпускники вузов, но и колледжей, техникумов. Но здесь уже ребятам со средне-специальным образованием начинает помогать опыт взаимодействия учебных заведений с движением WorldSkills. Открываются центры компетенций по стандартам движения в регионах, например, в Ставрополе ведется работа по запуску межрегионального центра компетенций в сфере туризма. Данный проект способен дать серьезный толчок реализации курортного потенциала региона.

— Какая работа ведется в рамках развития детских технопарков "Кванториум" на территории Северного Кавказа?

— Как вы правильно отметили, "Кванториум" — это детский технопарк, в который школьники со всего региона могут приезжать и заниматься по одному или сразу нескольким направлениям, среди которых, например, "Робоквантум" (роботостроение) и "IT-квантум" (работа с объектами IT-инфраструктуры). Каждое такое направление — "квантум" — готовит детей к работе по одной из востребованных в будущем профессий. Удивительно, что в "Кванториуме" дети в возрасте 11–12 лет программируют, собирают управляемых роботов, погружаются в будущее уже сейчас и понимают свое место и роль в нем. Те, кому за 25, уже упустили такую возможность и вряд ли смогут догнать нынешних школьников.

В "Кванториуме" дети в возрасте 11–12 лет программируют, собирают управляемых роботов, погружаются в будущее уже сейчас и понимают свое место и роль в нем. Те, кому за 25, уже упустили такую возможность и вряд ли смогут догнать нынешних школьников

На Северном Кавказе сегодня "Кванториумы" уже открыты в Кабардино-Балкарской Республике, в Чеченской Республике. Технопарк в Чеченской Республике хотелось бы выделить особенно, так как это один из немногих "Кванториумов" в России, где есть специальные дисциплины и программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Недавно Чеченская Республика заняла первое место в общероссийском рейтинге детских технопарков "Кванториум".

В ближайшее время ожидается открытие детских технопарков в Ставропольском крае и Республике Дагестан.

В этом году Северная Осетия подала заявку в Министерство образования и науки РФ на участие в конкурсе по созданию детского технопарка и успешно защитила ее. В республике очень серьезно подошли к вопросу, как организовать и зонировать помещение для детей, оборудовать здание должным образом и сделать его доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья. Когда стало понятно, что ни одно из предложенных зданий в регионе не подходит под заданные параметры, началось проектирование нового. Ожидаем, что первых учеников "Кванториум" в Осетии примет уже в 2018 году.

Но не могу не отметить, что в Северной Осетии предпосылки для создания детского технопарка уже были. При Северо-Осетинском государственном университете имени К.Л. Хетагурова уже несколько лет для детей, подростков и студентов действует ЦМИТ FabLab Alania. На этой площадке молодые люди уже занимаются по тем же направлениям, что и в "Кванториумах", — робототехника, 3D-моделирование, использование методов дополненной реальности.

— Получается, в Северной Осетии часть детей уже была охвачена работой технопарков. Если же говорить в целом о Северном Кавказе, то для какого процента детей доступны занятия в технопарках?

— Абсолютно для всех детей занятия в "Кванториумах" доступны, и более того, все объекты под технопарки подбираются таким образом, чтобы было максимально комфортно добираться до них.

— Как в настоящее время строится работа в рамках реализации Национальной технологической инициативы?

— Важно понимать, что НТИ — это не просто набор инициатив, которые поэтапно реализуются и внедряются в регионах. НТИ — комплекс проектов и программ, направленных на активное включение России в формирование стандартов глобальных рынков будущего, которые сформируются через 15–20 лет. Новые рынки будут ориентированы на человека как конечного потребителя, а расстояние между производителем и потребителем на них будет минимальным.

— В ваши обязанности как руководителя представительства АСИ в СКФО входит также консультативная и методологическая помощь лидерам, подающим свои проекты в агентство. Как эта помощь оказывается?

— Нужно понимать, что АСИ может помочь реализовать проект, оказывая административную, информационную и методологическую поддержку. Административная поддержка включает в себя взаимодействие с органами власти, преодоление бюрократических барьеров. Методическая поддержка нацелена на получение экспертного заключения, а также консультирование по выстраиванию этапов реализации проекта. Информационная — сопровождение проекта в информационном пространстве, в том числе налаживание взаимодействия с институтами развития.

Иными словами, агентство помогает полностью "упаковать" проект, доработать его. Важно понимать, что агентство не оказывает прямую финансовую поддержку. Не могу сказать, что проекты из СКФО активно подаются в АСИ, возможно, некоторый пик уже пройден. Но есть ряд проектов, с которыми мы активно взаимодействуем. Например, директор оздоровительного комплекса "Лотос" в Дагестане в настоящее время активно занимается реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Это бесплатная иппотерапия — лечебные прогулки с лошадьми. Все услуги инициатор проекта оказывает безвозмездно — принимает детей и родителей, размещает их, обеспечивает питанием. Во время нашего визита в этом центре находилось около 50 детей с родителями из Ставропольского края.

Работа другого плана ведется в Ставропольском крае инициативной командой, активно включенной в развитие одного из рынков НТИ, — "Аэронет". Командой проделана уже очень большая работа. Их успехи могут послужить примером. В данном конкретном случае будем в режиме одного окна стараться упростить реализацию поставленных задач.

В целом, конечно, заявки поступают. Существует отработанный механизм — это подача проекта через сайт АСИ. Инициатор проекта заполняет анкету, отвечает на ряд вопросов. Важно то, что с этой задачей справится тот участник, который четко знает и представляет весь цикл реализации своего проекта и погружен в него с головой. Таким образом, данный механизм служит не просто своеобразным "фильтром", но и помогает инициатору проекта выявить слабые точки, требующие доработки.

— В июле этого года на форуме "Архыз XXI" в Карачаево-Черкесии немало говорили о том, что есть тренд на создание экологических НКО. Так ли это? В какой поддержке нуждаются эти проекты?

— Создание некоммерческих организаций экологической направленности, конечно, важный для Северного Кавказа вопрос. Но большое внимание сейчас будет уделяться поддержке НКО социальной направленности. Для ее оказания по инициативе АСИ при поддержке Президента Российской Федерации В.В. Путина был создан фонд поддержки социальных проектов. Будут выделяться гранты на поддержку социальных НКО в пределах 2,5 млн на проект. Этой суммы более чем достаточно для проектов, которые реализуются по жизнеспособным моделям. Основная задача — поставить проект "на ноги".

Я рассказывал ранее о проекте по иппотерапии в Дагестане, есть еще целый ряд проектов, которые создаются неравнодушными людьми, от чистого сердца пытающимися помочь людям и оставить о себе добрую память. Таких людей становится все больше как на Северном Кавказе, так и в целом по стране. Один из лучших в России детских реабилитационных центров находится в Северной Осетии. Он построен на средства Фонда "Ир". Мы недавно встречались с руководством центра, отметили те предложения, которые, по общему мнению, требуют проработки. В настоящее время коллегами из социального блока эти вопросы взяты на сопровождение.

— Подобным организациям тоже удается повлиять положительно на имидж регионов Северного Кавказа?

— Безусловно. Но ключевую роль, если мы говорим о положительных изменениях имиджа Северного Кавказа, играет безопасность. Это задача сразу двух сторон — СМИ и региональных органов власти. Еще пять-семь лет назад представить себе туристов, с удовольствием и без страха отправляющихся в Чечню или в Дагестан, было невозможно. Сегодня же количество туристов непрерывно растет. О терактах, взрывах и конфликтах, тем более на национальной почве, услышать можно все реже.

В Чечне, например, отлично работают правоохранители — приезжему туристу всегда подскажут дорогу, помогут. Кроме того, в регионе строится свой горнолыжный курорт "Ведучи", местом притяжения для туристов со всей страны становится живописное горное озеро Кезеной-Ам. Регион Кавказских Минеральных Вод и вовсе тяжеловес в сфере туризма и отдыха. В Ингушетии принимает отдыхающих курорт "Армхи". карачаево-черкесский "Архыз" уже гремит на всю страну, как и кабардино-балкарский "Эльбрус". Курорт "Цей" и "Мертвый городок" в Фиагдонской долине в Северной Осетии тоже притягивают туристов, а про Дагестан, с его Каспийским морем и Дербентом, можно и не напоминать. Но главное, что сейчас приезжающие со всей страны и из-за границы люди имеют возможность увидеть все это без страха за свою безопасность. Отмечу, что подобного прогресса бы не удалось добиться, если бы на "ручное сопровождение" не были взяты вопросы безопасности и формирования положительного имиджа первыми лицами субъектов СКФО.

Кстати, помимо туристов регион становится привлекательным также для различных проектов. Речь идет в первую очередь о проекте "Кибер Россия", лидером которого является Роман Поволоцкий. Это образовательная и акселерационная программа подготовки специалистов в сфере компьютерных игр, дополненной, виртуальной, смешанной реальности и блокчейна. Официальное представительство "Кибер России" на Северном Кавказе находится в Дагестане. Именно Дагестан стал первым регионом, в котором началась реализация этой программы. Такие личности, как Роман, своими действиями наравне с региональными министерствами формируют благоприятный имидж региона и помогают успешно бороться со сложившимися стереотипами.

— Безопасность, безусловно, напрямую влияет и на инвестпривлекательность регионов. В рейтинге АСИ регионам СКФО удалось ли улучшить свои позиции по результатам 2016 года?

— Национальный рейтинг состояния инвестклимата составляется ежегодно, и, что важно, не просто на основе статистических данных, а на опросах предпринимателей, которые работают в регионе и могут рассказать все как есть о барьерах, с которыми сталкиваются, о проблемах и взаимодействии с местными властями. Это живое отражение деятельности субъекта по работе над инвестклиматом. Среди регионов СКФО есть республика, совершившая за год серьезный рывок и поднявшаяся в рейтинге сразу на 32 позиции. Это Ингушетия. Удалось это сделать за счет того, что глава региона Юнус-Бек Евкуров взял на "ручное управление" все вопросы, связанные с деятельностью предпринимателей.

Среди регионов СКФО есть республика, совершившая за год серьезный рывок и поднявшаяся в рейтинге сразу на 32 позиции. Это Ингушетия

Есть регионы на Северном Кавказе, которые продвинулись всего один шаг вперед, но это тоже достижение. Но есть и те, кто стремительно опустился в нашем рейтинге, потому что работа по созданию инвестиционной привлекательности субъекта должна вестись системно. И с каждым годом темп только нарастает. Часто любят повторять: "Чтобы остаться в рейтинге на позиции, нужно бежать, а чтобы подняться в рейтинге — бежать в два раза быстрее". Как я уже сказал ранее, рейтинг — это отражение работы за год. Для того чтобы работу по улучшению инвестклимата систематизировать, применить лучшие практики и методы, были разработаны целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

— Что собой представляют эти целевые модели?

— Говоря общими словами, это набор "дорожных карт" по решению ключевых вопросов. Например, технологическое присоединение к электрическим сетям, подключение к системам теплоснабжения, вопросы развития малого и среднего предпринимательства, контрольно-надзорной деятельности. Всего таких целевых моделей на данный момент 12.

В ноябре 2017 года состоится Госсовет, где будут обсуждаться результаты внедрения целевых моделей. По итогам будут приняты решения, из которых станет ясно, какова дальнейшая судьба целевых моделей.

— Какую помощь могут получить регионы благодаря проекту "Магазин верных решений"?

— В "Магазине верных решений" мы постарались собрать лучшие социально-экономические практики, которыми охотно делятся регионы-доноры. Это конкретные "дорожные карты" и проекты, которые и составляют историю успеха каждого отдельно взятого региона. После конкурсного отбора они включаются, скажем так, в "ассортимент магазина".

Регион, власти которого понимают, что в каком-то направлении можно что-то изменить, выбирает среди перечня проектов интересующий его и заключает соглашение о внедрении проекта с АСИ, представители которого сопровождают реализацию данного проекта на всех этапах.

На данный момент, например, Республика Ингушетия заключила соглашения по трем лучшим практикам, и за каждой практикой в республике закреплен ответственный на уровне министра.

Одна из практик — это организация финансирования концессионного проекта по модернизации центральной системы холодного водоснабжения с привлечением негосударственных пенсионных фондов. Вторая — гражданский инициативный сервис электронных референдумов "Наша Ингушетия", и третья — общественная инициатива "Народный бюджет".

— Как будет выстроена работа представительства агентства в СКФО на ближайший год?

— В этом вопросе важно уделить внимание как координации инициатив, поступающих из АСИ в регион, и своевременно реагировать на запрос региона. В рамках работы по внедрению целевых моделей нам удалось выстроить с большинством субъектов оперативное взаимодействие. В этом вопросе большую роль играют общественные представители агентства в субъектах. В этом году нам удалось полностью укомплектовать СКФО, теперь у нас семь представителей, по одному в каждом субъекте. Благодаря этому существенно упрощается работа по взаимодействию с регионом, она становится более содержательной и оперативной.

Нельзя не отметить высокий уровень внимания к субъектам СКФО со стороны генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, которая на регулярной основе проводит встречи с главами регионов. Совсем недавно, 3 октября, состоялась такая встреча с главой Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым, в ходе которой подробно обсудили проекты Агентства, реализующиеся на территории республики, и вопросы дальнейшего взаимодействия.

Мы открыты для всех. Надеюсь, совместными усилиями удастся продвинуть Северный Кавказ на высокие позиции, ведь все для этого имеется.

Беседовала Галина Полоскова