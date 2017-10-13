Александр Жилкин: каспийского осетра надо защищать как амурского тигра

Александр Жилкин © Михаил Метцель/ТАСС

Главные торжества в честь 300-летия Астраханской губернии проходят в эти дни в регионе. Созданная по указу Петра Первого губерния получила в 1717 году особый статус и стала "воротами" России в прикаспийские страны. Сейчас в регионе строятся высокотехнологичные заводы, активно развивается малый и средний бизнес и воплощаются в жизнь, казалось бы, экзотические для этой территории проекты — производство по разведению тигровых креветок и австралийских раков.

Один из старожилов губернаторского корпуса, глава Астраханской области Александр Жилкин рассказал в интервью ТАСС, когда будет совершен первый круиз по Каспию, как восстановить популяцию осетра, что общего между арбузами и мороженым, когда выгоднее продавать клубнику и зачем при заморозке креветок нужна ледяная глазурь. Также он рассказал о содержании выданной ему президентом РФ "зеленой папки" и том, как он взял этот способ на вооружение.

О "зеленой папке" и рейтингах губернаторов

— Александр Александрович, мы встречаемся с вами в "горячий" период — сейчас существенно обновляется губернаторский корпус. Как вы думаете, каждый губернатор готов к отставке?

— Я думаю, что да. По идее, всегда нужно быть готовым к этому. Мы же на государственной службе.

— Разговоры об отставках мешают работе?

— В некоторой степени. Мы же люди, такие же, как все. Есть некий "червячок" в голове — неуверенность, что ли, или нестабильность. Она присутствует, безусловно.

— А выданная президентом "зеленая папка" как-то влияет на эти отставки?

— По "зеленой папке", я считаю, президент принял абсолютно верное решение. Он акцентировал внимание на том, что даже в современных условиях нужно реагировать на каждый вопрос и решать его. С точки зрения своего региона могу сказать, что мы часто выезжаем в районы, а весной и осенью у нас публичные отчеты всей власти перед населением в каждом населенном пункте. Это уникальный проект, который я веду лично уже шесть лет. Поэтому мне было понятно, какие вопросы будут в этой папке и из каких они районов.

Например, вопрос про газ. Сразу было ясно, что он из Ахтубинского района. Стоимость проекта — 12 млрд рублей. Он предполагает строительство магистрального трубопровода высокого давления, чтобы использовать газ именно из астраханского месторождения, потому что в Волгограде уже нет мощности и возможности. При этом Астраханская область газифицирована уже на 86%, и этот показатель выше, чем в центральных регионах России. А через два года у нас будет 100%.

Сейчас работа идет, все под контролем. Просто этот вопрос не может быть решен сразу. Мы закончим этап прокладки трубы, потом нужно будет станции понижающие (давление — прим. ТАСС) ставить — это 2018 год, тут же синхронизация будет нашего участия — это газификация сетей низкого давления в населенных пунктах. Параллельно люди будут подключаться. В 2019 году закончим полностью.

— У вас по газу долги большие?

— В Астраханской области, как и в других регионах России, долги по газу есть. У нас они в размере одного миллиарда. При этом у государственных и муниципальных учреждений задолженностей нет, они есть у жителей, это коммунальные долги. Но по их снижению мы эффективно работаем с "Газпромом".

— Говорили, что регионы с большими задолженностями будут получать "черные метки" от "Газпрома", который заявлял о намерении свернуть там программы газификации и социальные проекты. Вам присылали?

— У нас не будет "черной метки", потому что мы, по словам Алексея Миллера (председателя правления ОАО "Газпром" — прим. ТАСС), являемся эффективной территорией. Регион соблюдает график синхронизации газификации, активно находит решения по покрытию долгов. Что касается задолженностей населения, то здесь активная работа ведется, например, через суды. Тем более что взыскивать долги с неплательщиков — физических лиц — это задача компании "Газпром межрегионгаз Астрахань" как коммерческой структуры. Но она через свой расчетный центр сама создает проблемы людям. Мы даже иногда вмешиваемся, потому что "Газпром межрегионгаз Астрахань" порой выставляет такие счета, что мама не горюй, непонятные и ничем не обоснованные.

Мне порой такие счета за газ выставляют, что мама не горюй, непонятные и ничем не обоснованные

Они и мне выставляют задолженность. Я оплачиваю коммунальные услуги за полгода вперед. Но ровно через месяц после того, как я вношу плату, мне приходит листочек, что у меня есть долг. Причем происходит это регулярно на протяжении трех лет. Причина тому, как оказалось, их программа, которая фиксирует платежи только за месяц и не считывает, что абонент оплатил сразу за полгода. Согласитесь, что это проблема не потребителя. В компании сейчас думают, как это исправить. Мы предложили им воспользоваться услугами многофункционального центра (МФЦ) — у нас вся территория закрыта МФЦ. Заплатите, и в МФЦ все сделают.

— А какие еще вопросы были в "зеленой папке"? В частности, как планируется решить проблему предоставления земель многодетным семьям?

— В папке было 45 вопросов, все они в работе и на контроле. Только один заявитель не найден, он просто не идентифицирован. Что касается предоставления земли, то здесь действительно проблема — в Астрахани ее просто нет. Я же не могу дать землю в кремле (Астраханский кремль — прим. ТАСС). Поэтому я понимал, что землю нужно давать в близлежащих районах, например в Приволжском, который расположен от центра города в 7 км.

Проработав данный вопрос с прокуратурой и юстицией, мы нашли юридическое решение.

Был случай, когда город дал землю в районе, где проходит глиссада пролета военных самолетов. Там, естественно, каналы, овраги. Отменили это решение, вернули на доработку городской думе, чтобы депутаты проработали этот вопрос, потом согласовали с Минобороны РФ. Возможно, мы отодвинем глиссаду или найдем еще какое-то решение.

То, что папка будет, я знал, потому что видел, что ее передают всем губернаторам. Но никто не сообщал о том, какие вопросы в ней будут. Я просто догадывался о них

Уже определены три массива для выдачи земли. К новому году будем реализовывать. Самое главное, чтобы в муниципальных бюджетах были предусмотрены средства на инфраструктурное обустройство этих территорий. Там должны быть газ, вода, канализация и так далее.

— О вопросах в "зеленой папке" никто не предупреждал вас? Просто было такое ощущение, что губернаторов готовят к этому, потому что они очень спокойно реагировали.

— То, что папка будет, я знал, потому что видел, что ее передают всем губернаторам. Но никто не сообщал о том, какие вопросы в ней будут. Я просто догадывался о них. "Зеленую папку" я даже для себя взял в пример. Хотя у нас в этом направлении есть и свой опыт. В этом году реализуется проект "Прямая линия с правительством", когда операторы колл-центра в режиме онлайн круглосуточно принимают звонки от жителей и распределяют их по муниципалитетам, министерствам и ведомствам. Есть даже варианты переключения звонков сразу на региональных министров или руководителей ведомств. Реакция очень хорошая.

— А как контролируется решение этих вопросов?

— Я все в компьютере вижу. Каждый звонок регистрируется, я даже могу включиться в систему и послушать, какие вопросы задают, могу сразу среагировать.

— Как вы относитесь к критериям оценки деятельности губернаторов?

— Очень спокойно. Их огромное количество, только критериев свыше 500. Их даже прочитать все сложно. Сегодняшний период развития страны предполагает, что губернатор на территории отвечает за все: начиная от течи в подъезде и заканчивая глобальными вопросами, например террористической направленности. Поэтому все зависит от того, что понимать под плюсами и минусами.

В одном из экспертных заключений прочитал: плюсы — завод томат-пасты запустили, особая экономическая зона (ОЭЗ) начала развиваться, минусы — поймали со взяткой сотрудника УБЭП. Но в последнем случае я при чем? Кстати, плюс должны бы поставить — борьба с коррупцией идет, а бороться с ней можно только через "посадки". Я не могу этого понять: человека посадили, независимо от статуса, а для составителей рейтинга это минус.

О черной икре, клубнике и гигантских креветках

— Астрахань славится своими арбузами. Когда астраханские арбузы будут во всех магазинах нашей страны?

— Мы не можем обеспечить такой объем потребления. Сейчас отправляем арбузы в центральные регионы, в мегаполисы. Спрос на нашу продукцию есть на Урале и в Сибири. Мы даже в прошлом году отправляли арбузы поездами в Хабаровский край. Дошли. Но тут надо работать над тем, чтобы тарифы на железнодорожные перевозки были приемлемы, иначе арбуз по цене будет очень дорогой. В области выращивают от 108 тыс. до 220 тыс. тонн арбузов, задачу увеличивать объемы не ставим. Но если спрос на рынке будет расти, наши фермеры могут и больше земель заложить под бахчевые. Сегодня у нас есть разные виды арбузов — круглые, длинные, с зеленой и желтой мякотью, с разными вкусами.

Есть гибриды, о которых много говорят. Гибрид быстро созревает, у него срок вегетации — 1,5 месяца. У традиционного астраханского арбуза срок вегетации — 3 месяца. Но всегда просят продукцию пораньше. Поэтому в июне отправляем гибриды, они не такие сладкие, сахаристость у них достигает 5–7%. У наших традиционных сортов — до 29–34%, поэтому, когда берешь кусок такого арбуза, он липнет к рукам.

Кстати, хороший спрос на арбузы пошел буквально недели две назад. Но остался сорт "Фатон" — он поздний и сладкий. Его выращивают всего два хозяйства, они такого спроса не ожидали. А так в этом году сначала спрос был, потом снизился из-за прохладного и дождливого лета в центральных регионах. Спрос на арбуз, как на мороженое, падает, когда холодно.

— Вы зависите от погоды?

— Я вам раскрою тайну. Знаете, когда нужно продавать клубнику, чтобы была максимальная выгода? С 20-х чисел апреля до 1–2 мая. После 9 мая мы не едим клубнику. Это наши биологические часы. Эксперты подтвердили. До 1–2 мая клубника идет по любой цене – по 500 рублей даже. Стабильно, только поставляй. Потом цена на нее падает до 250, потом до 150 рублей.

— Как вы боретесь с незаконным использованием вашего бренда?

Когда мне говорят, что кто-то астраханский арбуз может выдавить с рынка, — бог в помощь. Никогда этого не будет. Это нужно лет 100–200

— В начале своей деятельности я попытался — хотели наши арбузы маркировать. Но не получилось, потому что эти наклейки подделывают. А сам бренд запатентован. Даже в Египте продают арбуз Astrakhan, я лично видел. Арбузы на нашей территории выращивали еще при Хазарии, до Петра Первого, до Ивана Грозного. Поэтому, когда мне говорят, что кто-то астраханский арбуз может выдавить с рынка, — бог в помощь. Никогда этого не будет. Это нужно лет 100–200, чтобы бренд поменять.

— А какова ситуация с еще одним вашим брендом — черной икрой? Когда всю страну накормите?

— А нужно ли всю страну кормить черной икрой? Эта продукция присутствует на рынке, но она специфична. Двенадцать лет назад никто не хотел заниматься осетроводством, считалось, что это длинный проект по окупаемости. Это действительно так. Тогда всего одна фирма выращивала осетровых, сейчас — 18. В этом году, я думаю, наши компании продадут порядка 17 тонн черной икры и где-то 600 тонн мяса осетровых рыб.

Промышленный лов осетровых в Каспии закрыт, но браконьерство все равно пока есть. Оно было очень сильно развито в 90-х, незаконная добыча достигала почти 90% от легальных объемов. Я благодарен нашему президенту, что он принял решение утилизировать весь конфискат. Сегодня в зоне ответственности Астраханской области местных браконьеров как таковых уже нет, но очень агрессивно ведут себя представители соседних российских регионов, их постоянно ловят у нас на Каспии, а также в Казахстане и Туркменистане. Причем задерживаем же на самом деле "рабов", хозяева сидят на берегу.

Надо полностью запретить реализацию рыбы осетровых видов и черной икры на всех базарах и рынках, в первую очередь Москвы. Продавать эту продукцию нужно только в магазинах, которые имеют легальные документы на поставку

Но отмечу, что работа по воспроизводству осетровых уже дает результаты. Молоди в Каспии стало больше, это радует. А вот огорчает то, что браконьеры и эту молодь начинают ловить. Решение одно — полный запрет реализации рыбы осетровых видов и черной икры на всех базарах и рынках, в первую очередь Москвы. Продавать эту продукцию нужно только в магазинах, которые имеют легальные документы на поставку. Тогда весь браконьерский бизнес уйдет. Кстати, у нас и еще в некоторых регионах, например в Подмосковье, такие официальные магазины уже есть.

— А как относятся к вашему предложению?

— Может быть, и не хотят его принимать. Но каспийского осетра нужно защищать как амурского тигра. И президент поддержал запуск такого проекта наподобие программы по сохранению амурского тигра. Я надеюсь, что в следующем году эта идея будет раскручиваться. Десять лет назад никто не верил, что популяцию осетров можно восстановить. Но сегодня уже есть положительная тенденция, это подтверждают эксперты. И если приложить еще немного усилий, то осетровые на Каспии будут полностью восстановлены.

— А как определить в магазинах в Москве — ваша или не ваша черная икра?

— Нашей икры в московских магазинах нет. Есть в аэропорту Шереметьево, с ним заключила соглашение фирма "Белуга". Даже в Лондоне продаем икру, там тоже есть представительство нашей фирмы. "Аэрофлот", кстати, официально покупает икру для бортового питания.

— В регионе реализуется экзотический для юга РФ проект в аквакультуре — выращивание тигровых креветок и австралийских раков. Расскажите о нем подробнее? Насколько востребована продукция и куда поставляется?

Каспийского осетра нужно защищать как амурского тигра

— Это очень интересный проект. Выращиванием тигровых креветок и австралийских раков занимается крестьянско-фермерское хозяйство Александра Прелова. Наши климатические условия позволяют выращивать креветок в незакрытых водоемах от личинки до 150 граммов. Продукцию получаем в сентябре. Зимой креветки живут в соленой воде. Кстати, технология выращивания разрабатывалась нашими учеными в Астрахани в течение 15 лет. Сложность в чем: если температура воды ниже 18 градусов, то креветка погибает. Другим регионам сложно обеспечить такие условия. Например, у нас в этом году весна была прохладнее, производители были вынуждены запускать креветку в пруды в мае. И она не вся выросла до 150 граммов.

Авторы этого проекта получили поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в размере чуть более 12 млн рублей на создание инкубационного цеха. Я это предприятие тоже поддерживал всегда. Задача текущего года была получить достаточное количество маточников — это такие большие креветки и раки для получения потомства.

В этом году было выращено и реализовано 3 тонны австралийского рака и 3 тонны тигровых креветок. Продукция в основном поставляется в Москву, а также в Ставропольский и Краснодарский края. Также "экзотика" востребована предприятиями туристического комплекса Астраханской области.

На проектную мощность — 80 тонн в год — предприятие выйдет к 2020 году. Причем если объемы будут большие, то раков, наверное, придется в рассоле продавать. Креветка больше востребована в охлажденном виде. Авторы этого проекта — молодые ребята, они рассказывали мне, что будут продавать креветку честно, безо льда, без глазури.

— Да, креветка же в глазури тяжелее становится?

— Нет, лед не для тяжести нужен! Глазурь ледяная делается для того, чтобы креветка не высыхала. Если ее без глазури положить, она потеряет свойства, из нее вода вся уйдет, она будет сухая, неприглядная. Так что лед — это не для массы. Я попросил одного технолога помочь ребятам разобраться в этих тонкостях.

Юбилей для инвестиций

— Какова ситуация с бюджетом региона? На какие параметры регион выйдет по итогам этого года? Вы заявляли, что ведете переговоры с федеральным центром, чтобы изменить ситуацию по распределению налогов, удалось ли добиться результатов?

— Я обещал населению, что в 2017 мы получим более 100 млрд рублей общих доходов, и это обещание будет выполнено — ожидаем 115 млрд. Но, к сожалению, региональный бюджет наполнится всего на 40 млрд, а областной — на 33 млрд рублей. Три года регион живет в условиях, когда ему остается всего 30% от всех доходов. Раньше в среднем по стране в регионах оставалось 55% налогов, по Южному федеральному округу — 60%. На изменения повлияли налоговый маневр, кризис, понижение цены на нефть.

Более того, нефтяной компании, которая работает на Каспии и строит объекты, дали 100-процентную льготу на налог на имущество. Также была принята норма, по которой "Лукойл" весь налог на прибыль выплачивает в федеральный бюджет. Это гигантская сумма, по этому году она составит более 25 млрд рублей. Но несколько лет назад, формируя план по развитию региона и, в частности, социального сектора, мы рассчитывали на эти средства.

Конечно, такое резкое снижение доли, зачисляемой в региональный бюджет, привело к определенным сложностям. При этом мы ни один проект не остановили. Безусловно, вырос внутренний долг. Для решения проблемы активно взаимодействуем с Министерством финансов РФ, мобилизуем доходы, в том числе по отраслям.

В этом году планируем, что доходы собственного регионального бюджета вырастут на 20%, этот показатель отмечается уже и по итогам восьми месяцев. Еще оптимизировали расходы, приняли Социальный кодекс. Некое недовольство у народа это вызывало, но мы все объясняли, и нам удалось удержать на уровне всю социальную сферу. При этом мы активно продолжаем строить и школы, и детские сады. В этом году вошли в проект "Безопасные и качественные дороги", в следующем еще больше усилим это направление. Главная задача — удержать динамику роста регионального бюджета, несмотря на те решения, которые были приняты федеральными законодателями.

— Недавно президент заявил о реструктуризации бюджетных кредитов для регионов. Сколько средств это позволит высвободить для Астраханской области? На какие цели будут направлены эти средства?

— По реструктуризации мы получим плюс где-то 1 млрд рублей по расходам. За весь период. Направим — на социальную сферу, конечно, — на зарплаты, здравоохранение, строительство школ: 20% школьников сегодня в Астрахани учатся во вторую смену, надо снижать этот показатель. На следующий год две школы сдадим, в этом году — одну, в ноябре: ее построила туркменская сторона, у нас с Туркменистаном очень хорошие отношения. Это будет очень красивая школа — из мрамора, в Астраханской области появится свой кусочек Ашхабада.

— Президент предостерег от затыкания дыр в бюджете доходами от будущих поступлений — авансом налога на имущество от госкорпораций и крупных компаний. У вас такое практикуется?

— Когда на уровне Федерации была отменена льгота по налогу на имущество для "Лукойла", мы подписали соглашение с Минфином РФ. Льгота прекращает действовать с 2018 года, но налог на имущество нужно доводить до максимальной планки в течение нескольких лет поэтапно. При этом Минфин рекомендовал "Лукойлу" перечислить в этом году нам миллиард рублей авансом. Я отказался. У меня своя логика выправления бюджета. Подождем до следующего года, когда платить начнут официально. Поэтому мы не просто не берем авансы, но и отказываемся от них. Авансовые платежи — это нестабильность.

В этом году я удовлетворен тем, что, несмотря на такие налоговые изъятия доли региона, мы стабильно выполняем все обязательства по месячному поступлению налогов. Конечно, мы работаем над легализацией налогового потенциала. Не хочу скрывать, что довольно большое количество малого и среднего бизнеса, особенно в сельском хозяйстве, находится в тени.

Кроме того, в этом году в Астраханской области построена солнечная электростанция, всего до 2020 года таковых будет в регионе 17. Станция, на которой всего высокооплачиваемых 14 рабочих мест, по году дает сразу 80 млн рублей налогов. Это здорово. В следующем году еще три откроем. Хорошо развивается прудовое хозяйство — выращиваем более 20 тыс. тонн в год, регион в лидерах по стране.

— Какие у вас отношения с крупными корпорациями?

— Хорошие, партнерские, стратегические. Триумфальная арка, Аллея славы, целый километр набережной — на все это средства выделили "Лукойл" и "Газпром" (в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии — прим. ТАСС). Мы даже концерт в честь 300-летия губернии не за бюджет делали, ни одной копейки не потратили. "Газпром" также приступил к строительству на набережной большого спортивного центра. В следующем году объект будет завершен. Поэтому у нас самые добрые отношения.

— Как вы считаете, какой главный подарок, если так можно выразиться, удалось преподнести губернии и ее жителям к 300-летию?

— Мы посмотрим, какой будет результат по инвестиционной активности и по привлечению дополнительных ресурсов для развития региона. Главным было использовать повод 300-летия губернии для позиционирования региона как территории, которая создана Петром Великим для решения ряда важных государственных задач, в том числе для взаимодействия с прикаспийскими государствами. Мы эту задачу выполняем.

— Ваш регион готовит тренировочные базы для ЧМ-2018. Есть уже понимание, какие команды будут на них работать? Чем планируете удивлять туристов, которые хоть и в небольшом количестве, но приедут с командами в Россию?

— Мы определены Министерством спорта РФ как домашняя территория для команд, которые изъявят желание здесь базироваться, тренироваться, проводить товарищеские матчи. Поэтому для реконструкции определены два стадиона, один из них фактически строится заново — это стадион "Астрахань". Там по графику все идет, каждую неделю выезжаем, контролируем.

Вторая площадка — центральный стадион, который до этого был уже отремонтирован. На него немного было выделено денег. Там нужно сделать помещения для конференций, работу завершат в первом квартале следующего года. На стадионе два поля, одно с подогревом.

Сделаем к чемпионату мира еще фан-зону по проекту "Городская среда". Мы уже определились, что это будет парк "Аркадия" и от него километра два променад с выходом на набережную. В мае фан-зона будет сдана.

А какие команды приедут к нам, пока не знаем. Хотим, чтобы Бразилия приехала, для них климат подходящий. Они, кстати, запросили данные об Астраханской области.

— А кто еще запрашивал?

— Не скажу. Но хотим еще, чтобы и сборная Аргентины приехала. Им у нас должно понравиться, у нас многонациональный край. Но это я так шучу: пока мы не знаем, кто к нам приедет. Об этом объявят в январе-феврале следующего года.

Беседовали Людмила Борщева, Сергей Леваненков, Елена Поротикова