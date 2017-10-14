Тамерлан Камболов: изучение родного языка в школе не превратит россиян в манкуртов

Тамерлан Камболов © Пресс-служба министерства образования Северной Осетии

Преподавание в подавляющем большинстве российских школ ведется исключительно на русском языке. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов на первом форуме "Языковая политика: общероссийская экспертиза" в Москве предложил возродить традицию полилингвального образования с начальной школы, когда все предметы ученики в национальных республиках изучают на двух языках — на русском и на родном.

Такой проект в экспериментальном виде действовал до 2014 года в Северной Осетии — Алании, когда начальные предметы изучались и на родном, и на русском языках.

Как решают проблему языковой ассимиляции в этой республике Северного Кавказа и почему важно сохранять языковое многообразие в национальных республиках ради будущего российского государства — об этом в интервью ТАСС рассказал заведующий кафедрой ЮНЕСКО по поликультурному и полилингвальному образованию Северо-Осетинского педагогического государственного института, советник главы Северной Осетии по вопросам национально-культурного развития доктор филологических наук Тамерлан Камболов.

— Тамерлан Таймуразович, правильно ли мы понимаем, что в России преподавание осуществляется на русском языке, но при этом в стране есть населенные пункты, где не знают русского языка? На ваш взгляд, почему сложилась такая ситуация?

— К сожалению, на сегодняшний день в Северной Осетии — Алании во всех школах языком обучения является только русский. На билингвальной основе работает единственная гимназия, открытая в сентябре этого года. То есть там в качестве языков обучения используются и осетинский, и русский. Все остальные 200 школ республики проводят обучение исключительно на русском языке. Получается, что сейчас в республике только одна национальная школа.

К регионам, где есть такие населенные пункты (где не знают русского языка — прим. ТАСС), можно отнести разве что Республику Тува. Но для этого там есть масса исторических предпосылок. Надо помнить о том, что Тува — самый последний субъект, который присоединился к Советскому Союзу, в 40-х годах ХХ века. В силу того, что это географически удаленный край с суровым климатом, там очень мало иноязычных жителей, то есть очень однородное в этническом смысле население. И поскольку население многих сел на 100% состоит из самих тувинцев, то там естественным образом тувинский язык становится единственным языком общения.

Дети на дошкольном этапе вращаются в сугубо тувинской языковой среде, нет среды общения на русском языке и в детских садах, вот поэтому и такой результат. Конечно, в Туве необходимо усиливать позиции русского языка. Но это скорее исключение, чем правило. В большинстве национальных республик страны стоит не проблема сохранения русского языка, а проблема сохранения и развития национальных языков.

— Насколько предложение по полилингвальному образованию, на ваш взгляд, важно для коренных и малочисленных народов России?

— Это вопрос, который не имеет двух ответов. Совершенно очевидно, что в рамках федерального государства владение общегосударственным языком, языком межнационального общения, то есть русским языком, является непременным условием решения важнейших задач. Это и формирование российской гражданской нации, адекватная социализация новых подрастающих поколений, поскольку социальное функционирование, начиная с учебы и заканчивая работой, — все это во многом зависит от знания русского языка. Но с другой стороны, Россия всегда была сильна тем, что на протяжении многих веков развивается как многонациональное государство. Она всегда черпала ресурсы для своего развития именно в этом своем культурном и языковом разнообразии.

Вместе со смертью этих языков народы России потеряют доступ к культурным традициям своих народов

Сегодня поставить задачу, так скажем, устранения из функционирования родных языков народов страны — значит породить массу негативных последствий. Во-первых, вслед за ограничениями социального функционирования родных языков неизбежно наступит этап их социальной и функциональной деградации, их быстрый выход из общения. Ну а вместе со смертью этих языков народы России потеряют доступ к культурным традициям своих народов, которые, собственно, существуют и могут функционировать только на родных языках.

— Есть сегодня такие, кто считает, что это хорошо?

— Да, некоторые уверены, что чем быстрее исчезнут родные языки народов страны и с ними — их культуры, тем быстрее якобы наступит некая объединенность на базе русского языка. Но тут возникает очень серьезная проблема: а что же станет с идеологической, культурной основой сплочения этой новой исторической общности "российской нации"? В советские времена такой же эксперимент предприняли, устранив родные языки практически из всех сфер социальной жизнедеятельности и переведя всю систему образования на русский язык. Был предложен одновременно и культурно-идеологический эрзац в виде Морального кодекса строителя коммунизма, который должен был дать единую культурологическую основу народам, которые постепенно, с уходом языков, утрачивали свои исконные культуры.

Но ведь сегодня ситуация другая. Дело в том, что русская языковая ассимиляция нерусских детей сейчас не влечет за собой русской культурной ассимиляции. Взамен государство ничего предложить не может, потому что в современной России не существует политической идеологии, которая могла бы выступить в качестве этого базиса. Поэтому итог будет катастрофический: языковая ассимиляция — утрата национальных языков и культур — тотальная декультурация. То есть потеря культурных норм и стереотипов, жизненных ценностей, моральных и этических. В этом направлении построить единую гражданскую нацию невозможно, можно только разрушить сегодняшнее общество и получить массу тех, которых в свое время так метко назвал замечательный русский и киргизский писатель Чингиз Айтматов, — манкурты. Люди, не помнящие рода-племени, потерявшие связь со своими корнями.

Итог будет катастрофический: языковая ассимиляция — утрата национальных языков и культур — тотальная декультурация

Поэтому, откровенно говоря, сегодня меня достаточно сильно настораживает наметившаяся тенденция в изменении государственной языковой политики. На форуме, который проводило ФАДН, я выразил тревогу по поводу того, что намечается поворот к 70–80-м годам прошлого века, то есть родным языкам народов страны предлагается факультативная роль, предполагается их изучение по выбору родителей. Естественно, что в рамках системы образования, в которой существует единый государственный экзамен по русскому языку, где все предметы ЕГЭ сдаются тоже только на русском, произойдет автоматический неосознанный выбор большинства родителей, которые пожертвуют знаниями родного языка своего ребенка ради того, чтобы он обеспечил себе лучшее социальное благополучие в будущем.

При этом, конечно, родители не будут отдавать себе отчет о тех последствиях, которые их выбор повлечет за собой и для их этноса как такового, и в целом для Российского государства.

К счастью, для этого катастрофического сценария существует адекватная альтернатива — это поликультурное и полилингвальное образование.

— На форуме было заявлено, что эта система была разработана в России, конкретно — в Осетии, уже более десяти лет назад. Каковы результаты ее апробации?

Такая поликультурная личность, знающая родной язык, русский язык, иностранный язык и являющаяся полноценным носителем трех уровней культуры — этнической, общероссийской и мировой, имеет перспективы полноценной жизни, свободы и самодостаточности в современном мире

— Она была апробирована на базе уже нескольких регионов, в частности Северной Осетии, Татарстана, Чечни и других республик, в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Результаты замечательные, они свидетельствуют о том, что именно рациональное распределение функций русского языка и языков народов Российской Федерации, с одной стороны, а с другой — сочетание общегуманитарных и общероссийских знаний со знаниями культуры, истории, этнографии народов России, их рациональное сопряжение в образовательном процессе и создают поликультурную личность. То есть личность, которая продолжает оставаться носителем своей национальной культурной традиции, но при этом ощущает себя гражданином Российской Федерации и, более того, — членом мирового сообщества.

Вот такая поликультурная личность, знающая родной язык, русский язык, иностранный язык и являющаяся полноценным носителем трех уровней культуры — этнической, общероссийской и мировой, имеет перспективы полноценной жизни, свободы и самодостаточности в современном мире. Именно такое население и сможет гарантировать нашему государству уверенный и гарантированный прогресс.

— Тамерлан Таймуразович, расскажите, а какой алгоритм сегодня разработан учеными в Северной Осетии по полилингвальному обучению? Предлагается преподавать оба языка?

— Если это осетиноязычный ребенок и он думает на осетинском языке, говорит на осетинском языке, лучше на нем может изложить свою мысль, то его начинают обучать на осетинском языке всем образовательным предметам. Закладывают основу знаний на родном языке, одновременно обучая русскому языку как предмету, готовят его к использованию русского языка в качестве языка обучения тоже.

В третьем-четвертом классе процесс обучения идет параллельно на обоих языках. То есть часть урока — новый материал — идет на осетинском языке, а повторение пройденного материала — уже на русском языке. Таким образом, начинается активизация русского языка и осуществляется подготовка к переходу на русский язык обучения. В пятом классе процесс обучения переводится в основном на русский язык, но семь предметов и в основной школе остаются на осетинском языке. Это предметы, которые не заканчиваются единым госэкзаменом, который в России надо обязательно сдавать на русском языке: родной язык, родная литература, музыка, изобразительное искусство, традиционная культура осетин, история и география Осетии.

— И каковы плюсы?

Выпускники таких школ становятся полноценными билингвами, хорошо владеющими и родным, и русским языком, и за счет правильного использования и последовательности языков обучения получают качественные общеобразовательные знания

— Эта система имеет массу плюсов. Во-первых, обучение ребенка начинается на том языке, на котором он лучше понимает и усваивает. Во-вторых, использование родного языка в качестве языка обучения на протяжении всей начальной школы и по некоторым предметам в основной школе дает возможность детям усвоить родной язык в его литературной форме. При этом совершенно не страдает русская языковая компетенция. Выпускники таких школ становятся полноценными билингвами, хорошо владеющими и родным, и русским языком, и за счет правильного использования и последовательности языков обучения получают качественные общеобразовательные знания.

— Есть ли в Северной Осетии проблемы с преподавателями и учебниками на национальных языках?

— Мы эти проблемы решили. Весь образовательный цикл по преподаванию осетинского языка как учебного предмета обеспечен и на дошкольном уровне, и для общеобразовательной школы. При этом у нас созданы даже отдельные линейки для детей, владеющих осетинским языком, и для детей, не владеющих осетинским языком. Более того, мы создали сейчас учебно-методическое сопровождение для функционирования школ, в которых используются два государственных языка обучения — русский и осетинский. Для таких полилингвальных школ создан весь учебно-методический комплект. В течение уже практически десяти лет — и в ходе эксперимента, который проводили, и в ходе целенаправленной работы по повышению квалификации и переподготовке кадров — мы готовили и необходимые кадровые ресурсы, которые и обеспечивают первые полилингвальные и поликультурные образовательные учреждения дошкольного и школьного типа, которые у нас открылись за последние два года.

— А какой процент осетин знает свой родной язык?

— Ситуация, конечно, удручающая. Осетинский язык, как и большинство языков народов Северного Кавказа и в целом России, включен в раздел уязвимых языков Атласа языков ЮНЕСКО. Социологические исследования, которые я проводил на протяжении последних пяти лет, показывают, что, к сожалению, ситуация пока продолжает ухудшаться. Сегодня в столице Северной Осетии Владикавказе, где проживает более половины осетинского населения, опрос первоклассников осетинской национальности показывает, что уровень владения родным языком достигает всего 10–20%. То есть каждый восьмой-девятый ребенок из десяти детей осетинской национальности не владеет родным языком.

Ненамного лучше ситуация и в районных центрах, где процент не владеющих родным языком осетинских детей составляет от 40 до 60. В сельской местности осетинский язык имеет более прочные позиции, но, к сожалению, зона его функционирования ограничивается практически бытовой сферой. Естественно, такое ограниченное поле функционирования не дает никаких гарантий на его дальнейшее выживание и сохранение, если не будет развернута система полилингвального и поликультурного образования, о которой мы говорили.

— На каких языках изданы в Северной Осетии буквари и сказки — первые книги, с которыми сталкивается человек в своей жизни? От этого же тоже многое зависит…

— Буквари — на русском языке, потому что букварь — учебник для первого класса по русскому языку. Наряду с букварем по предмету "Русский язык" у нас есть учебник, который называется "Абетæ": это аналог букваря для преподавания осетинского языка. Что касается сказок, то уже начиная с первого класса наряду с обучением русскому и осетинскому языкам идет преподавание литературного чтения. Для осетиноязычных детей используются специальные учебники русского языка и спецучебник по русскому чтению, в который включены произведения преимущественно русских авторов. Однако в него входят и детские произведения, переведенные на русский язык с иностранных языков, а также осетинские детские произведения в русском переводе.

И прямо противоположным образом сформирован учебник по осетинскому чтению. Эти учебники используются с первого по четвертый класс, и в их содержание входят детские произведения — сказки, авторские стихотворения, фольклорные произведения на осетинском языке. Некоторая часть — это детские произведения, переведенные с русского языка, те же русские сказки, произведения русскоязычных авторов и даже некоторая часть иностранных детских произведений, переведенных на осетинский язык.

Таким образом, ребенок окунается в мир детской литературы, не замкнутый собственной литературной традицией. Уже на этом этапе мы формируем ребенка как поликультурную личность, и он имеет возможность сопоставлять в том числе фольклор, сказки своего народа с аналогичными произведениями других народов

— Планируется ли в Северной Осетии издание новых учебников по обучению национальному языку?

— Мы завершили работу по подготовке второго издания наших учебников по осетинскому языку для владеющих и не владеющих. Они сейчас усовершенствованы, модернизированы и в течение наступившего учебного года будут переизданы. Сейчас приступила к работе группа по разработке программы и новых учебников по осетинской литературе. Часть из них будет завершена уже в текущем учебном году, часть — в следующем. Так что в течение двух ближайших лет мы обеспечим наши школы и новыми современными учебниками по осетинской литературе.

Кроме того, разработаны и готовятся сейчас к экспертированию учебники по общеобразовательным предметам на осетинском языке для полилингвальной школы. Это учебники по изобразительному искусству, музыке, окружающему миру, математике, истории и географии Осетии, традиционной культуре осетин.

У нас наступила новая эра, скажем так, в решении этих вопросов. С приходом к руководству республикой Вячеслава Битарова вопрос нехватки учебников по осетинскому языку, культуре и истории снят с повестки дня. Учебники издаются в необходимом количестве. Более того, в ближайшие дни планируется принятие республиканской госпрограммы "Национально-культурное развитие осетинского народа". Там есть соответствующие разделы, статьи расходов, в том числе и на бесперебойное обеспечение учебно-методической литературой преподавания осетинского языка и обучения на осетинском языке.

— Можно сделать вывод, что вы всецело поддерживаете инициативу главы Федерального агентства по делам национальностей?

— Безусловно. Кстати, инициатива Игоря Баринова прозвучала уже не в первый раз. На Госсовете, который проходил в Астрахани, он уже докладывал президенту страны о потенциале и положительных перспективах расширения полилингвальной и поликультурной образовательной модели как для решения задач языковой проблематики, то есть сохранения роли русского языка и укрепления позиций родных языков, так и для решения вопроса о формировании российской гражданской идентичности. И реакция главы государства на это предложение руководителя ФАДН, как было опубликовано в СМИ, была положительной.

Я рад, что теперь и руководитель Федерального агентства по делам национальностей последовательно озвучил перспективность и эффективность этой модели и необходимость ее внедрения. В этой связи следует отметить и тот факт, что в июне на совещании в федеральном Министерстве образования и науки, в котором принимали участие представители Северной Осетии, Татарстана, Чечни, Якутии и других национальных регионов страны, также обсуждались принципы и концепция поликультурного и полилингвального образования. Руководством министерства на этом совещании было принято решение о создании при Минобрнауки России специального Совета по развитию поликультурного образования. В состав совета будут включены представители российских регионов.

В кулуарах форума ФАДН представители Министерства образования и науки РФ подтвердили намерение в ближайшее время начать работу этого совета. Поликультурное и полилингвальное образование, таким образом, становится предметом опеки не только ФАДН, но и Министерства образования и науки РФ.

— В состав совета войдет много представителей Северного Кавказа?

— Думаю, что представительство будет равномерным, но возможно, и это было бы логично, что особую роль в этом совете могли бы на первых порах играть те субъекты, где эта образовательная модель уже прошла экспериментальную апробацию, где уже наработан соответствующий опыт, полезный для других субъектов. Речь в первую очередь идет о Республике Северная Осетия — Алания, где эта концепция и модель были разработаны, а также о Республике Татарстан и Чеченской Республике. Эти два региона активно подключились с самого начала к использованию этой модели и в каких-то вопросах даже нас опередили.

Беседовала Оксана Гамзаева