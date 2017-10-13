Старший вице-президент Сбербанка: основы риск-менеджмента должны понимать все

Александр Ведяхин © Пресс-служба Сбербанка России

Ведение бизнеса в любой стране сопряжено с многими рисками: финансовыми, маркетинговыми, технологическими, производственными, политическими и даже экологическими. Риск-менеджмент сегодня используется во многих областях экономики — например, при оценке платежеспособности клиента в ходе оформления кредита, при определении стоимости страхования жизни и здоровья работников. Желая поделиться накопленным опытом, этой осенью Сбербанк открыл первую в России Академию риск-менеджмента. О том, кто сможет бесплатно пройти в ней обучение, какие навыки сегодня нужны молодым специалистам и почему наличие профильных знаний уже не является самым главным при трудоустройстве на работу, ТАСС рассказал старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.



— Насколько профессия риск-менеджера сейчас актуальна?



— Любое наше действие так или иначе связано с рисками, и по этой причине риск-менеджеры были и будут нужны. Мы никуда не денемся от рисков, которые существуют в нашей работе. Я имею в виду не только банковскую сферу, но и вообще любую другую деятельность. Это справедливо как для компаний, так и для нашей с вами повседневной жизни.



Если говорить про управление финансовыми рисками, то сейчас достаточно много вузов готовят риск-менеджеров, но, что важно отметить, далеко не все из них дают практические навыки. Одно дело, когда есть хорошая база, человек прекрасно разбирается в теории, может что-то рассчитать или спрогнозировать, это все великолепно, но по большому счету, если он не общается с теми людьми, которые занимаются практикой, его знания будут малоприменимы.



На первых порах, когда студент приходит на работу, он достаточно долго адаптирует свои навыки, полученные в вузе, к реальным процессам в компании, учится применять их на практике, на своем опыте узнает ограничения теории. Это время тратится не очень продуктивно, ему приходится заниматься низкоквалифицированной работой. Ничего хорошего ни для банка, ни для студента тут нет.



Для того чтобы сократить период адаптации, мы создаем эту академию, куда будем отбирать самых лучших студентов старших курсов и выпускников последних лет. Ребята тут же будут получать практический опыт и перенимать знания от наших руководителей блока "Риски", которых можно считать одними из лучших профессионалов на рынке.



— Как войти в число будущих студентов академии?



— Студенты старших курсов или выпускники последних лет могут до 18 октября зайти на сайт академии и подать заявку, заполнив анкету. У нас будут отборочные испытания — короткое эссе и тестирование. Потом после отбора самых, на наш взгляд, мотивированных и талантливых кандидатов мы начнем их обучение. По завершении курса лучших из лучших мы пригласим на стажировку в Сбербанк и будем рассматривать их как приоритетных кандидатов при приеме на работу. Но очевидно, что это не массовая история.



— А что для вас "лучшие из лучших"?



— Это ребята, которые показывают высокие академические результаты, но главное — те, кто готов учиться и меняться. Это гораздо важнее, чем быстро проводить расчеты, разбираться в финансовых показателях. Это может сделать и компьютер по большому счету.



Мы надеемся, что наши выпускники найдут свое место в системе Сбербанка. Может быть, не только в "Рисках", но и в других командах, которые также заинтересованы в риск-менеджерах, например в бизнес-подразделениях.



— Является ли это трендом для Сбербанка брать на работу людей, которые готовы к изменениям и новациям?



— Думаю, да. Сейчас для нас крайне важны именно софт-скиллс (с англ. "мягкие навыки", личные качества, которые повышают эффективность работы — прим. ТАСС), наверное, даже более важны, чем предметные знания в своей области. Мы придаем этому большое значение.



— Но сейчас объем необходимых для жизни знаний все увеличивается. Уже со школы дети получают больше информации, чем поколение до них. Почему же вы считаете важнее саму восприимчивость человека и открытость новому?



— Нельзя, к сожалению, в современном обществе получить профессию и работать по ней до пенсии — мир движется слишком быстро. Поэтому надо будет меняться самим. Внутри профессий также будут происходить существенные изменения, и человек должен быть к ним готов.



Современные студенты не раз поменяют свою специализацию, в среднем это будет происходить раз в пять лет. Даже в области риск-менеджмента огромное количество направлений, какое-то становится более актуальным, какое-то — менее актуальным, и все это происходит очень быстро.



— Есть ли планы расширить академию Сбербанка, разработав федеральную программу?



— Мы точно об этом думаем, но для того, чтобы масштабировать опыт, для начала его нужно получить и убедиться в том, что он положительный. Запуск Академии риск-менеджмента позволит это сделать, и я надеюсь, что в дальнейшем мы будем развивать эту инициативу на федеральном уровне, например через онлайн-курсы.



И, кстати, у нас на Coursera (международная образовательная платформа — прим. ТАСС) уже есть хороший курс риск-менеджмента, который тоже делали наши руководители и специалисты. Курс доступен для всех желающих пользователей ресурса. Мы всем рекомендуем зайти на платформу, посмотреть этот курс или даже пройти его.



— Для каких компаний особенно актуален сейчас риск-менеджмент?

— Основы риск-менеджмента должны понимать все, в первую очередь крупные корпорации с высокой сложностью процессов, где цена ошибки велика. С другой стороны, эти знания пригодятся и в малом бизнесе, где потери пусть и не такие большие в абсолютном выражении, но крайне чувствительны и зачастую приходятся на карман самого владельца.



— Востребованность риск-менеджеров на рынке растет?



— Да, но все больше нужны риск-менеджеры с новыми навыками, потому что меняются предъявляемые к ним требования. К примеру, компании все больше уходят в диджитализацию (перевод информации в цифровую форму — прим. ТАСС), алгоритмическое принятие решений, работают с использованием искусственного интеллекта. Современные риск-менеджеры должны понимать эти тренды и правильно в них развиваться.



— С учетом такой актуальности можно предположить, что такие специалисты имеют очень хороший доход…



— Уровень дохода коллег я не имею право раскрывать, но могу сказать, что хорошие риск-менеджеры получают очень достойную зарплату по меркам рынка. Это одни из самых высокооплачиваемых специалистов в финансовой сфере.



— Будет ли профессия развиваться дальше и каким образом?



— Однозначно, да. Мы будем все больше и больше уходить в сторону цифровых технологий и принимать решения на основе "цифры". Кроме того, сами риски будут меняться, и нам придется приспосабливаться к новым формам. Совершенно точно будет расти модельный риск — это риск неправильного принятия решений на основе моделей. Мы должны будем научиться выявлять непредсказуемые события, или, как мы их называем, "черных лебедей". Перед нами много задач, и в процессе их решения обязательно встают другие.



Беседовала Кристина Сулима