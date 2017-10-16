Валерий Люкин: очень рад, что российская гимнастика становится одной из лучших в мире

Двукратный олимпийский чемпион по гимнастике Валерий Люкин © AP Photo/Mark J. Terrill

Двукратный олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР гимнаст Валерий Люкин сразу после распада Советского Союза переехал в США, где спустя некоторое время организовал Международную олимпийскую гимнастическую академию (WOGA), которая сейчас имеет несколько филиалов внутри страны. О решении стать старшим тренером женской сборной США, итогах выступления подопечных на чемпионате мира в Канаде и перспективах российской спортивной гимнастики Люкин рассказал ТАСС.

— Старший тренер сборной России Валентина Родионенко считает вас самым успешным тренером в мире — выходцем из постсоветского пространства. Как вам удалось стать первым?

— Я никогда не слышал о себе такого, но я очень счастлив, что заслужил такую высокую оценку из уст очень уважаемого мною человека.

— У вас в США очень успешно функционирует целая сеть собственных гимнастических клубов WOGA, в которых подрастает будущее поколение американской гимнастики. Нет ли желания сделать в России филиал?

— Мне очень сложно про это говорить. Я живу в Америке, и на меня никто не выходил из России с соответствующим предложением.

— Зачем вы согласились стать старшим тренером женской сборной США, будучи преуспевающим бизнесменом? Вряд ли вас прельстила финансовая сторона вопроса.

— Это для меня следующий шаг в жизни. Деньги — это не самое главное лично для меня сейчас. Для меня гимнастика — это жизнь. Я утром встаю и не могу дождаться, когда пойду на тренировку. Я был олимпийским чемпионом, моя дочь Настя стала победительницей Олимпиады. Мне хочется воспитывать олимпийских чемпионок. Работа в сборной — это следующая важная ступень в моей жизни, я очень сильно хотел это попробовать.

— Какие у вас отношения с российскими коллегами?

— Очень дружеские. Мой отъезд в Америку абсолютно ничего не меняет. Мы со всеми российскими тренерами, особенно кто работает с женской сборной, большие друзья.

— Когда вы последний раз ездили в Россию? И к себе домой в Казахстан?

— В Москве я был три года назад, и этой зимой под Новый год опять поеду туда. В Казахстане же у меня никого из родных не осталось.

— Чем занимается сейчас русская американка Настя Люкин, абсолютная олимпийская чемпионка 2008 года в составе сборной США?

— Теперь это очень востребованный специалист. Она стала бизнесвумен. Ее бизнес связан со спортом и технологиями. Настя также является комментатором на NBC Olympics.

"Мустафина сможет выйти на свой прежний высокий уровень"

— Что скажете о выступлении на этом чемпионате мира российских гимнасток?

— Мне очень понравилась здесь российская сборная. Вы привезли сюда молодых спортсменок, и это очень важно для развития спорта. Но не менее важно, что в команде есть и опытные спортсменки. Сборная США в какой-то степени сейчас завидует вам, так как у нас в Канаде выступали только одни дебютантки.

— За день до встречи с вами я разговаривал со знаменитой советской гимнасткой Нелли Ким, и та очень высоко отзывается о шансах россиянки Ереминой стать одной из главных претенденток на победу в Токио-2020. Вы что скажете об этом молодом российском даровании?

— Я абсолютно согласен с Нелли. Лена Еремина — очень техничная гимнастка, у которой большое будущее. На нее спокойно можно сделать ставку, ведь до Олимпиады осталось еще три года. Но она уже сейчас умеет делать многое и неслучайно едет домой с двумя наградами мирового первенства. У Ереминой очень серьезная программа на брусьях, да и на бревне она очень красиво выглядит.

— В гимнастику после рождения ребенка возвращается Алия Мустафина, выигравшая по одной золотой медали на Играх 2012 и 2016 годов. Каковы ее перспективы?

— Алия обладает очень сильным характером. Я абсолютно не сомневаюсь в том, что она выйдет на свой прежний высокий уровень. Но этого будет очень тяжело добиться.

— Чего не хватает российской спортивной гимнастике, чтобы быть лидером, номер один в мире, какой в свое время была сборная Советского Союза? Или сейчас доминирование гимнастов из одной страны невозможно в принципе?

— Непререкаемое лидерство одной сборной, в том числе и российской, очень даже возможно. Почему у России этого пока сделать не получается, мне трудно судить. Я здесь вижу, как выступают ваши лучшие спортсмены. Но я не знаю, как у вас обстоят дела с ближайшим резервом. Очень важно, как идет работа на низовом уровне.

Кроме того, не стоит забывать, что когда был Советский Союз, то за эту сборную выступали представители многих союзных республик. А сейчас Россия стала самостоятельной страной. Для меня очень радостно, что российская спортивная гимнастика сумела пережить все невзгоды, опять достойно борется со всем миром и выходит на лидирующие позиции.

"Вклад советских тренеров в развитие гимнастики США огромен"

— Как вы оцениваете результат выступления американских гимнасток на этом чемпионате мира?

— Это было не самое лучшее наше выступление. Нам пришлось очень трудно уже на старте, когда получила травму наш первый номер Рэган Смит. Тем не менее вторая американская гимнастка Морган Хард сумела занять первое место в многоборье, несмотря на то что дебютировала на чемпионатах мира. У нас здесь выступали молодые гимнастки, и я рад, что они на этом турнире выглядели достойно.

— Победа в самом престижном виде, в многоборье, второго номера Морган Хард была неожиданной для вас?

— Мы надеялись, что она сумеет проявить себя. Ведь для этого мы и тренируемся. Морган сделала то, что может.

— В чем секрет работы американских тренеров? Дебютантка чемпионата мира россиянка Елена Еремина, завоевавшая бронзу в том же многоборье, объясняет свои ошибки в том числе отсутствием опыта. Ее ровесница Хард, ничего не объясняя, становится чемпионкой. У вас в команде работает психолог?

— Чтобы дать исчерпывающий ответ на ваш вопрос, мне нужно знать систему подготовки в российской гимнастике, а я переехал в США очень давно. Я не вижу, как тренируется сборная России. Отвечая на второй вопрос, могу сказать, что у нас нет психолога. Мы сами решаем все проблемы.

— Это правда, что личным тренером новой абсолютной чемпионки мира американки Хард является специалист из России?

— Да, это так. Его зовут Слава Глазунов.

— То есть можно сказать, что в победе американки есть заслуга и российской спортивной гимнастики?

— Думаю, да. Но Глазунов не был никогда гимнастом, он в прошлом спортивный акробат. Поэтому Россия, получается, внесла свой вклад в успех американской гимнастки в Монреале.

Вообще, вклад советских тренеров в развитие гимнастики США огромен. Очень много специалистов из СССР переехало за океан с начала девяностых. Америка тем и сильна, что собирает лучшие умы со всего мира. Здесь очень ценятся профессионалы, и неважно, откуда они родом.

— В сборной США не было многократной чемпионки мира и Олимпийских игр Симоны Байлз. Мы ее еще увидим?

— Она вернется в следующем сезоне и, если пройдет отбор, выступит на чемпионате мира — 2018. Никто за прошлые заслуги в команду не возьмет, она должна доказать свое право опять представлять свою страну на мировом первенстве.

Беседовал Альберт Стародубцев