Глава Бюро по правам человека ОБСЕ — о росте проявлений нетерпимости и дискриминации

Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир © Пресс-служба БДИПЧ

В Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) недавно появился новый руководитель — бывшая министр иностранных дел Исландии Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. С ТАСС она поделилась своими взглядами на будущую работу бюро, рассказала о главных проблемах в его зоне ответственности и выразила надежду на то, что в ближайшее время ей удастся посетить Москву.

— Вы совсем недавно возглавили БДИПЧ. Новый директор всегда приносит новые идеи, новое дыхание для любой организации. Как вы планируете строить работу бюро? Настроены что-то изменить в функционировании БДИПЧ?

— Я возглавила организацию, более 25 лет работающую над тем, чтобы помочь странам ОБСЕ выполнять обязательства, которые они взяли на себя в таких областях, как демократические институты и выборы, права человека, терпимость и недискриминация. В бюро работают опытные, преданные делу сотрудники, эксперты. Моя главная цель — обеспечить, чтобы БДИПЧ продолжало выполнять свои задачи, уделяя основное внимание оказанию помощи правительствам и гражданскому обществу в деле выполнения этих обязательств. В каждой организации есть возможности для совершенствования, но моя философия заключается в том, чтобы уделить некоторое время изучению того, как все работает, прежде чем вносить изменения.

— Какие проблемы в вашей сфере ответственности вы бы назвали наиболее острыми, актуальными на данный момент?

— Мандат БДИПЧ охватывает широкий круг вопросов, каждый из которых важен в рамках человеческого измерения всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ. Страны ОБСЕ всегда сталкиваются с новыми проблемами в областях, связанных с работой БДИПЧ, поэтому конкретные направления помощи бюро могут меняться в зависимости от текущих потребностей. Есть также области, которые требуют постоянного внимания в нашей работе, такие как права женщин и гендерное равенство.

Например, в последние годы больше внимания уделяется таким вопросам, как защита прав человека в среде мигрантов или противодействие насильственному экстремизму и радикализации, которые могут привести к терроризму. Решение вопроса о нетерпимости, дискриминации и преступлениях на почве ненависти также чрезвычайно важно, поскольку нетерпимость и дискриминация, похоже, находятся на подъеме в нашем регионе.

— В контексте текущего миграционного кризиса в ЕС какие проблемы существуют на данный момент?

Мы работаем над тем, чтобы помочь государствам в деле защиты прав и безопасности мигрантов

— Миграция в Европу влечет за собой разнообразные проблемы для большого числа стран региона ОБСЕ. Что касается нашей деятельности, мы работаем над тем, чтобы помочь государствам в деле защиты прав и безопасности мигрантов. Как это часто бывает в наших обществах с группами в уязвимых ситуациях, мигранты могут стать объектом дискриминации, а иногда даже насилия. Роль БДИПЧ заключается в том, чтобы помочь странам ОБСЕ в их усилиях по предотвращению этого.

— В Европе в последнее время участились случаи террористических атак. Соблюдение или несоблюдение прав человека играет какую-то роль в этом процессе?

— Значительное число террористических нападений было отмечено не только в Европе, но и в регионе ОБСЕ в целом, поэтому правительствам стран-членов необходимо бороться с этой угрозой. Важно понимать, что при этом они связаны международными обязательствами в области прав человека. Все остальное неприемлемо и, кроме того, несет риск быть контрпродуктивным. Пути к насильственному экстремизму всегда разные, но нарушения прав человека, отсутствие верховенства закона и этническая, национальная и религиозная дискриминации были определены и приняты странами в ОБСЕ как факторы, способствующие его развитию.

— На фоне волны миграции и роста числа терактов в европейском обществе растет националистическое, зачастую радикальное отношение к мусульманам. Это неизбежно приводит к конфликтам на почве ненависти. Можем ли мы как-то противодействовать этому?

— Нетерпимость и дискриминация в отношении мусульман, как и против других групп по причине религии, национальной или этнической принадлежности, не новы, но сообщения об этих инцидентах в последние годы, действительно, появляются все чаще. Образование и повышение осведомленности как в школах, так и в охвате широкой общественности, включая средства массовой информации, играют важную роль в противодействии распространению враждебности и предрассудков в отношении мусульман. Обеспечение подготовки организаций гражданского общества, а также полиции, прокуроров и судей по вопросам преступлений на почве ненависти также имеет решающее значение для эффективного противодействия нетерпимости и дискриминации. Это две области, в которых наше бюро активно работает над оказанием помощи властям и гражданскому обществу в регионе ОБСЕ.

— В конце сентября в Варшаве состоялось ежегодное совещание ОБСЕ по мониторингу соблюдения государствами-членами обязательств в области прав человека. Как вы оцениваете этот форум?

— Для меня это была прекрасная возможность установить контакты с делегациями и представителями гражданского общества из государств — участников ОБСЕ и заложить основы хороших рабочих отношений. В мероприятии участвовало более 1300 делегатов, которые имели возможность сделать сотни заявлений по широкому кругу вопросов, связанных с человеческим измерением в ОБСЕ. В кулуарах встречи также было проведено 90 сопутствующих мероприятий. Это первое для меня совещание в новой должности. Я сделала вывод о важности этой встречи и приложу все усилия, чтобы оно оставалось эффективным форумом для обсуждения и оценки выполнения обязательств в области человеческого измерения.

— Россия в течение нескольких лет обращает внимание БДИПЧ на тот факт, что этот форум из площадки обсуждения и поиска решений общих проблем превратился в платформу для взаимных обвинений. Вы видите эту проблему? Планируете ли вы как-то ее решить?

Наши планы по президентским выборам в марте зависят от итогов работы миссии по оценке потребностей, которая должна скоро посетить Россию, и от ее рекомендаций

— Прежде всего, государства — участники ОБСЕ учредили мероприятие по человеческому измерению, чтобы обеспечить открытый обмен мнениями между правительствами, гражданским обществом и другими международными организациями по выполнению обязательств в этой области, которые были приняты всеми этими государствами. Таким образом, в соответствии с правилами, установленными государствами-участниками для этого мероприятия, мы стремились к тому, чтобы встреча была как можно более открытой, дающей возможность участия в ней гражданского общества и делегаций из стран ОБСЕ.

— Одно из главных направлений деятельности БДИПЧ — наблюдение за выборами. У бюро уже есть планы по мониторингу предстоящих в России весной будущего года президентских выборов?

— Наши планы по президентским выборам в марте зависят от итогов работы миссии по оценке потребностей, которая должна скоро посетить Россию, и от ее рекомендаций. Это стандартная практика в любой стране ОБСЕ, где должны состояться выборы. Сначала отправляется миссия по оценке потребностей, которая встречается с представителями правительства и избирательных органов, с отдельными кандидатами и представителями политических партий, а также гражданского общества и СМИ. На основе информации, собранной во время визита, миссия представит отчет с рекомендациями о том, какой формат наблюдения будет наиболее эффективен в деле оказания содействия улучшению избирательного процесса.

— Вы планируете посетить Москву?

— Я надеюсь за время своего пребывания на посту директора БДИПЧ побывать в как можно большем количестве стран и встретиться с представителями правительств и гражданского общества, изучить возможности для работы нашего бюро в деле содействия дальнейшему развитию демократических институтов и выборов, защите основных прав и свобод, борьбе с нетерпимостью и предотвращению дискриминации. Такой визит для меня в приоритете, и я надеюсь, что это произойдет до конца года.

— На последней конференции БДИПЧ в Варшаве прозвучало много заявлений о нарушении прав человека в Крыму. Россия заявила, что готова пригласить в регион наблюдателей, чтобы они лично убедились в ложности всех подобных обвинений. Вы хотели бы увидеть ситуацию на полуострове своими глазами?

— Важно понимать, что ОБСЕ работает на основе консенсуса между 57 государствами-участниками. Не менее важно понимать, что согласно мандату БДИПЧ, основанному на общих решениях тех же 57 стран, наше бюро осуществляет такую деятельность по приглашению государства-участника, в котором эта деятельность будет проводиться.

— Как вы оцениваете события, произошедшие в Каталонии?

— Я опубликовала заявление о событиях, которые произошли там в первые выходные октября, призвав власти обеспечить соблюдение таких основных свобод, как право мирных собраний и выражения мнения в соответствии с обязательствами ОБСЕ. Эти же обязательства требуют от властей обеспечения того, чтобы полиция применяла силу только в случае необходимости и при строгом соблюдении принципа соразмерности.

Беседовала Ирина Полина