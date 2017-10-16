Франсуа Озон: во Франции очень много говорят о Серебренникове

Франсуа Озон © EPA/ETTORE FERRARI

Французский режиссер Франсуа Озон приехал в Москву со своим новым фильмом, участвовавшим в Каннском кинофестивале, — картиной "Двуличный любовник", которая выйдет в прокат 19 октября. Главная героиня триллера (Марина Вакт) влюбляется в своего психоаналитика (Жереми Ренье), у которого, как выясняется, есть брат-близнец.

В интервью ТАСС Франсуа Озон рассказал, каким будет его следующий фильм, насколько важна для него оценка зрителей, планирует ли он еще снимать в своих картинах Катрин Денев и что думает о деле Кирилла Серебренникова.

— Франсуа, вы в 2007 году приезжали со своим фильмом "Ангел" на Московский кинофестиваль и говорили, что теперь вас больше привлекает классический взгляд на кинематограф.

— Да.

— Однако подход к повествованию в фильме "Двуличный любовник", где, по сути, мы видим внутренние переживания героини, классическим не назовешь. Вы отказались от прежних мыслей?

— На самом деле мой новый фильм по своей форме довольно классический. А дальше уже та тема, которую я раскрываю, совершенно не классическая. И это как раз интересно. Такой подход позволяет зрителю проникнуть в довольно привычную форму фильма, но открыть для себя что-то новое через оригинальный рассказ.

— В основе фильма — книга Джойс Кэрол Оутс "Жизнь близнецов", однако вы внесли много изменений в сюжет. Почему вы решили отойти от литературной основы?

— Мне кажется, то, что работает в литературе, не всегда работает в кино. И когда ты занимаешься адаптацией литературного произведения, ты всегда немного предаешь его. Я же пытался не предать дух этой книги. Меня давно интересует тема близнецов, я провел целое исследование, мне хотелось включить в фильм результаты моей работы.

— Жанр фильма — эротический триллер, в России он будет идти с рейтингом "18+". На наших экранах сейчас стараются бороться за нравственность — не боитесь, что картина шокирует зрителей? Или, может быть, это ваша цель?

— Нет, мне кажется, что зрители, когда идут в кино, хотят увидеть что-то новое, к примеру, то, что они не увидят по телевизору. Кроме того, я замечаю, что у российской публики есть совершенно особенное отношение к Франции и ко всему французскому: культуре, актерам, французским реалиям. Я вижу эту "жадность" у российских зрителей к новым знаниям, эту огромную любовь к Франции, поэтому, думаю, интерес к моему фильму все-таки немалый.

— Все ваши картины в российском сегменте интернета имеют очень высокий зрительский рейтинг. Когда снимаете, что для вас важнее: выразить себя или о публике вы тоже думаете?

— Конечно, каждый раз, когда я начинаю работать над фильмом, исхожу из истории, которая лично меня задевает. Но дальше мне очень важно то, как я введу зрителя в эту историю. В некотором смысле это как взрослый, который рассказывает детям сказки на ночь. Конечно, не хочу сказать, что все зрители — это дети. Но я беру зрителей за руку и веду по этому рассказу, который строю специально для них.

— В России ваше имя прежде всего ассоциируется с музыкальной картиной "8 женщин", где играли Катрин Денев, Фанни Ардан, Изабель Юппер и другие французские актрисы. С Денев вы делали еще одну картину — "Отчаянная домохозяйка". Не планируете вы сделать что-то подобное или еще раз поработать с Катрин Денев?

— Действительно, продюсеры все время спрашивают меня: "Когда же ты снимешь еще одну комедию?!" Я обожаю Катрин Денев, мне, конечно, хотелось бы снова с ней поработать, но пока у нас нет четкого проекта. Единственное, что могу сказать, — после последнего фильма, который был довольно мрачным, мне хочется вернуться к чему-то более легкому.

— Есть уже какие-то задумки?

— Да, у меня есть уже проект. Это фильм, который я начну снимать в феврале, он целиком строится на мужских персонажах и базируется на реальных фактах. Пока не могу сообщить, кто будет играть в фильме, я сейчас в процессе кастинга. Единственное, что могу рассказать, — это будут не звезды, а не очень известные актеры.

— Опять же во время своего приезда десять лет назад вы говорили, что не знаете современный российский кинематограф, однако сейчас обещаете посмотреть фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который так же, как и вашу картину, показывали в Канне.

— Нет-нет, я хорошо знаю вашу классику. Фильмы Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского…

— В данном случае вопрос именно про современный кинематограф...

— К сожалению, не очень получается узнавать современное российское кино: во Франции мало выходит российских фильмов, что, конечно, безумно жалко, поскольку кинематограф — это отражение жизни страны, ее реалий. Фильм Звягинцева обязательно посмотрю, как только вернусь в Париж. Он как раз недавно вышел в французский прокат.

— Другие российские режиссеры как-то способны вас заинтересовать?

— Есть еще один фильм, который мне очень советуют посмотреть. Это фильм "Ученик" Кирилла Серебренникова. Я слышал, что Серебренников сейчас в тюрьме (режиссер находится под домашним арестом — прим. ТАСС). Во Франции в последнее время очень много говорят о Серебренникове.

— Раз вы наслышаны об этой истории, может быть, у вас есть какое-то личное восприятие ситуации?

— Складывается ощущение, что это скорее политическая история (следствие и эксперты считают, что политических мотивов в деле Серебренникова нет — прим. ТАСС). Не художественная или экономическая. В связи с этим во Франции говорят о том, что в России, видимо, есть цензура.

Беседовала Наталья Баринова