Николай Кропачев: будущее образования — в открытости и междисциплинарности

Николай Кропачев © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Возможности и риски для образования и культуры, связанные с бурным развитием технологий, будут в центре внимания участников дискуссий, концертов и экскурсий, запланированных в рамках секции "Образование" VI Санкт-Петербургского международного культурного форума 16–18 ноября, работой которой будет руководить ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев. Он рассказал ТАСС о том, какой видит миссию образования в новых условиях, и как гармонизируют новации и традиции в первом университете России.

— Николай Михайлович, не секрет, что многие классические виды искусства, например, театр или опера, переживают период поиска нового языка. Как университет участвует в этом процессе с учетом того, что в последние годы заметен его поворот к искусству?

— Вопросы развития и трансформации культуры будут активно обсуждаться на форуме, например, в рамках дискуссионной панели "Без институций? Будущее арт-образования", которая включена в программу секции "Образование". Эксперты будут искать ответы на вопросы о том, как сохранить традиции отечественной художественной школы, историческую память и национальные культурные коды, как обеспечить баланс между традициями и новаторством.

Рост числа творческих специальностей – это часть естественной логики развития университета. В 2010 году в отдельное подразделение СПбГУ мы выделили факультет искусств, который возглавил Народный артист России Валерий Гергиев. Здесь ведется индивидуальная профессиональная подготовка в области классических искусств, дополненная новейшими технологиями. К примеру, вступительные экзамены и обычные занятия у студентов, обучающихся по образовательной программе "Вокальное мастерство", проходят прямо в театре у маэстро Гергиева.

Во всем мире появляются и мгновенно завоевывают популярность новые профессии, связанные со сферой искусства и культуры: кураторы выставок, арт-критики, менеджеры культурных проектов. Важный момент: эти специальности объединяют сразу несколько областей знания. Например, в СПбГУ реализуется образовательная программа "Дизайн среды", которая готовит специалистов широкого профиля — городской среды, архитектуры, ландшафта и интерьера. Кстати, именно это направление выбрала для продолжения своего обучения звезда мирового балета Ульяна Лопаткина, поступившая в СПбГУ после завершения танцевальной карьеры.

В 2018 году мы откроем прием на 31 программу бакалавриата, специалитета и магистратуры, среди которых будет и несколько новых — магистерские программы "Управление музейными коллекциями", "Культура и искусство Италии"

Как Вы помните, слово университет происходит от латинского "universitas", что означает общность, совокупность. Именно это объясняет преимущество классического университета перед любым профильным вузом. У нас есть все: программы разного профиля, ведущие ученые в каждой области знания, передовые разработки. Вот, например, та же программа "Дизайн среды" — здесь мы готовим не просто архитекторов, а специалистов "синтетических", способных на самом высоком профессиональном уровне разобраться в городской среде, и при этом владеющих глубокими архитектурными и художественными знаниями.

Сейчас университет реализует целый ряд образовательных программ в области культуры и искусства. Так, в 2018 году мы откроем прием на 31 программу бакалавриата, специалитета и магистратуры, среди которых будет и несколько новых — например, магистерские программы "Управление музейными коллекциями", "Культура и искусство Италии".

— В этом году в рамках секции "Образование" выступят ученые Фольклорно-этнографического центра имени А.М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Но мало кто помнит, что фольклорную традицию удалось сохранить лишь чудом благодаря тому, что ее подвижники работали в системе образования и науки. В 1970-80-е годы Анатолий Михайлович Мехнецов в консерватории, его ученики в Ленинградском университете и коллеги в Пушкинском Доме, выезжавшие в фольклорные экспедиции, записали образцы народных песен. Сегодня они служат иногда единственным источником знаний для реконструкторов и исполнителей, так как живая традиция прервалась, и при этом интерес к общества истинной народной резко вырос.

— Да, несколько мероприятий секции "Образование" на форуме будет посвящено фольклору, как источнику современной культуры. Эта роль нематериального культурного наследия осознана еще в XIX веке. Она сохраняет свое значение и сегодня.

— Но опасность того, что может порваться связь времен, грозит не только традиционной культуре. Старое поколение знатоков классического искусства уходит, необходимо взрастить новое поколение специалистов. Отдельная тема Форума связана с будущим арт-образования в России. Каковы перспективы? Есть ли у нас специалисты, умеющие работать не только с классическим, но и с современным искусством?

— Действительно сегодня мы наблюдаем серьезную трансформацию культуры. Меняется и сама ее сущность, и ее восприятие аудиторией, и творческое образование. Вызовам, которые бросает современное искусство и арт-рынок традиционному художественному образованию, на форуме обязательно будет уделено особое внимание. Мы приглашаем всех присоединиться к дискуссии и высказать свое мнение о том, стоит ли отдавать предпочтение классическому образованию в области искусства или идти на эксперимент.

— Дмитрий Сергеевич Лихачев, великий петербуржец, автор проекта "Декларации прав культуры", которую он предложил для рассмотрения в ООН, писал, что "культура — это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто населения — народом, нацией. В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства". Не утратила ли актуальность, на Ваш взгляд, сама идея декларации прав культуры?

— Бесспорно, образование и наука являются неотъемлемой частью культуры. В этом смысле обучение "по Лихачеву", как мне кажется, никогда не утратит своей актуальности. Именно вузы в значительной степени прививают нравственные и моральные нормы поведения, которые так важны не только для отдельных людей, но и для общества в целом.

Значение "Декларации прав культуры" не убывает, поскольку она кратко и доступно раскрывает понятие культуры как целостного явления. В современных условиях к обозначенным в ней компонентам культуры – религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей, необходимо добавить и технологии. Врываясь во все сферы жизни человека и общества, технологии влияют, в том числе и на культурный уровень общества. Иногда это влияние может быть противоречивым.

Например, с приходом в сферу культуры информационных технологий и интернета во всем мире люди стали покупать меньше печатных книг, зато получили легкий и быстрый доступ ко всем произведениям литературы в электронной форме. Стали меньше ходить в театры, но приобрели возможность, не выходя из дома, посмотреть оперу в Ла Скала или балет в Мариинском. И замечу: в Петербурге негативный эффект "цифровизации" культуры оказался гораздо меньшим – и театры полны, и в Доме книги не протолкнуться. Это показатель мощи национальных традиций, в которых культура всегда играла основополагающую роль.

В Петербурге негативный эффект "цифровизации" культуры оказался гораздо меньшим – и театры полны, и в Доме книги не протолкнуться

Полагаю, что ситуация, сложившаяся сегодня в культуре, объясняется влиянием сразу нескольких факторов: упомянутой выше сменой поколений, растущим общественным спросом на историю, культуру и традиции России, а также стремительным развитием новых технологий. Все более востребованными и, не скрою, эффективными становятся такие подходы к образованию, как междисциплинарность и онлайн-форматы.

— Не угрожает ли онлайн-образование его традиционным формам?

— Образование как базовая ценность всегда была и будет востребована обществом, и живое общение не может быть заменено виртуальным. Эти формы передачи знаний и опыта дополняют друг друга.

И еще одна важная вещь, о которой хотелось бы сказать. Если еще совсем недавно университетские знания ценились потому, что их хватало практически на всю жизнь, то сегодня темпы развития науки и технологий выросли настолько, что требуют регулярного обновления знаний. В новых условиях критически важным для вузов стало умение точно прогнозировать, какие компетенции выпускника будут востребованы на рынке труда через четыре или шесть лет (бакалавриат длится четыре года, магистратура – еще два). Академических знаний преподавателей, даже самых опытных и профессиональных, для этого, увы, недостаточно. Именно поэтому СПбГУ последовательно развивает взаимодействие с потенциальными работодателями — ведь они лучше, чем кто-либо, знают, какие навыки нужны их сотрудникам сегодня, и какие понадобятся завтра.

Представители профессиональных сообществ входят в состав более чем 20 учебно-методических комиссий СПбГУ. Принимают активное участие в разработке образовательных стандартов, учебных планов и программ, а также привлекаются к работе государственных экзаменационных комиссий. В 2016-2017 годах в составе Государственных аттестационных комиссий университета работали свыше 1700 представителей профессиональных сообществ. Кроме того, они помогают нам в организации студенческих практик. Это позволяет универсантам дополнить теоретические, "лекционные" знания практическими профессиональными компетенциями, а работодателям – заранее оценить их перспективы, чтобы впоследствии пригласить лучших выпускников к себе на вакантные должности.

— Готов ли университет к новому веянию: Lifelong Learning – образование в течение жизни?

— Да. Уверен, что в наши дни обучение не заканчивается с получением диплома. Появляются новые требования, которым нужно соответствовать, чтобы быть успешным. Сегодня специалисту приходится непрерывно повышать квалификацию, получая новые знания и навыки, иначе он очень быстро может оказаться неконкурентоспособным.

Сегодня специалисту приходится непрерывно повышать квалификацию, получая новые знания и навыки, иначе он очень быстро может оказаться неконкурентоспособным

Формула Lifelong Learning возникла на фоне перехода развитых стран к созданию экономики знаний. Теперь вузы должны предлагать обучение всем, кто заинтересован в получении новых знаний, все время расширяя портфель образовательных программ и следя за их соответствием запросам общества.

В нашей стране к этому пока не привыкли, но СПбГУ уже активно внедряет концепцию обучения в течение всей жизни, меняя подход к получению образования. Например, в университете разработано более 1000 дополнительных образовательных программ.

— Еще один всеобщий тренд: стирание граней между чистой наукой и чистым искусством. В СПбГУ с помощью научного аппарата познания изучается воздействие музыки на больных и здоровых людей. В каких еще плоскостях наука и искусство взаимодействуют в университете в рамках объединенных проектов?

— Проект, о котором вы упомянули – "Общедоступные оздоровительные концерты СПбГУ" – действительно является уникальным. Впервые такие концерты начали проводить 113 лет назад по соседству с университетом, в Императорском клиническом повивальном институте (ныне НИИ акушерства и гинекологии им. Отта). Сегодня наши ученые развивают идеи знаменитого медика Дмитрия Оскаровича Отта о благотворном влиянии искусства на психологическое и физическое состояние человека. Возрождать традицию использования музыки как средства формирования здорового образа жизни мы начали в 2014 году. С тех пор в рамках проекта прошло уже более 20 оздоровительных концертов с участием студентов и известных музыкантов, среди которых доцент СПбГУ, пианист, лауреат международных конкурсов Галина Жукова.

Отмечу, что наши ученые не только создают для пациентов возможность побывать на концертах, но и исследуют с помощью научных методов, как разная музыка воздействует на процесс выздоровления. Изучение целительной силы музыкального искусства ведется в ряде зарубежных стран, а вот для России наш проект является уникальным.

Наука и искусство – это две сферы, отражающие процессы познания человеком окружающего мира и дополняющие друг друга. Сегодня они сблизились, как никогда прежде, и, конечно, университет реагирует на это реализацией целого ряда конвергентных проектов. Мы ведем большую работу, связанную с сохранением исторического наследия в области искусства и культуры – это создание виртуальных реконструкций, реставрация памятников и использование новых технологий для организации доступа к объектам культурного наследия. Яркий пример – наша работа по поиску исторических материалов об иконостасе Смольного собора. В рамках проекта КГИОП по воссозданию утраченного иконостаса ученые-историки СПбГУ собрали ряд редких архивных документов и обнаружили аналоги иконостаса в Царском Селе.

На мой взгляд, будущее образования – как в России, так и во всем мире – заключается в реализации принципов открытости и междисциплинарности.

Будущее образования – как в России, так и во всем мире – заключается в реализации принципов открытости и междисциплинарности

Взяв на вооружение принцип открытости, мы ввели открытый конкурс на различные должности, что позволило привлечь в университет ведущих ученых со всего мира, и сделали доступным для исследователей из других вузов и НИИ уникальный для России Научный парк. И это уже дает свои плоды: совершаются передовые открытия, растут позиции в престижных мировых рейтингах, укрепляется международное сотрудничество. Например, СПбГУ стал первым в мире образовательным учреждением, партнерское соглашение с которым заключило Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG).

Открытость в части приема, его абсолютная прозрачность позволила нам получить лучших выпускников российских школ. В этом году средний балл ЕГЭ зачисленных в СПбГУ составил 90,75. И таких примеров положительного влияния "принципа открытости" в университете множество.

— В отечественной традиции принято ставить знак равенства между мастерами культуры и лидерами мнений. Однако, есть много примеров, когда такой подход приводит к грубому искажению реальности. Актуальна ли такая формула сегодня, или в формировании общественных мнений и вкусов повышается роль глубокой экспертной работы?

— Если в точных науках, как правило, все однозначно, то культура субъективна. Восприятие произведений искусства зависит от уровня подготовки и личностных особенностей каждого читателя, зрителя, слушателя. Неудивительно, что именно в этой сфере лидеры мнений имеют самый большой авторитет. И, конечно, мы учитываем это при подготовке специалистов творческих профессий.

Для университета уже стало доброй традицией привлечение к работе выдающихся деятелей искусства, получивших признание в различных областях культурной и общественной жизни. Среди руководителей подразделений СПбГУ — директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, декан Восточного факультета СПбГУ. Он, кстати, возглавляет секцию "Музеи и выставочные проекты" на форуме. Вместе с деканом факультета искусств СПбГУ, художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым, и другими мастерами культуры, работающими в университете, он помогает нам объективно оценить и улучшить качество подготовки студентов.

Но если говорить о культуре в целом, она не может развиваться, ориентируясь только на мнение отдельных людей — даже признанных авторитетов в своей области. Именно поэтому в последние годы все большее значение приобретает экспертная работа, в ходе которой специалисты готовят объективное, научно-обоснованное заключение по резонансному вопросу.

Ключевым требованием к экспертным центрам является независимость. Университеты соответствуют ему как нельзя лучше. На Западе практика проведения вузами экспертиз по заказу общественных деятелей, органов власти и бизнес-структур уже стала привычной. Для России -— это пока новое явление: например, среди петербургских вузов СПбГУ первым стал размещать на сайте информацию об экспертной деятельности, которая, кстати, закреплена в нашем госзадании.

Эксперты университета ежегодно готовят несколько сотен заключений, многие из которых имеют непосредственное отношение к области культуры. Важность этой работы признана и на высшем государственном уровне — совсем недавно мы подписали соглашение о сотрудничестве с Министерством культуры РФ. Одним из ключевых направлений совместной работы стала экспертная работа — проведение специалистами СПбГУ экспертизы в области культуры и авторских прав, а также организация исследований, мониторинг законодательства и правоприменительной практики.

— В рамках секции "Образование" будут обсуждаться мировые образовательные технологии и культурные традиции на опыте России, Японии, Китая, США. Какие модели международного сотрудничества Вы считаете перспективными?

— Безусловно, мы активно используем стандартные формы международного сотрудничества — академические обмены студентами, профессорско-преподавательскими и научными кадрами. Но помимо этого, развиваем и новые формы. В СПбГУ ежегодно открываются новые образовательные программы с так называемым "иностранным компонентом". В следующем году мы впервые проведем набор студентов на образовательную программу "Юриспруденция" — с углубленным изучением японского языка и права Японии". Особенно приятно объявить об этом сейчас, в преддверии 2018 года, который объявлен перекрестным годом России и Японии. Именно поэтому Япония получила статус страны-гостя VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Главная особенность этой программы в том, что студенты смогут не только изучить российское право, но также получить необходимые знания о Японии и ее правовой системе, изучить японский язык. Программу отличает комплексный (междисциплинарный) подход, современные методы обучения — информационные технологии, кейс-методы, ролевые и деловые игры. Выпускники смогут применить полученные знания, навыки и умения, работая в компаниях и органах власти, связанных с реализацией совместных российско-японских проектов. А также в компаниях, ориентированных на международное сотрудничество и участие в трансграничных проектах.

На форуме в программе секции "Образование" нашли свое отражение культурные, академические и духовные связи между Россией и Японией. Ректоры российских и японских университетов, писатели, музейные и общественные деятели станут участниками панельных дискуссий, конференций и круглых столов. В рамках круглого стола "Два мира, два слова, один океан" будет сделана попытка раскрыть литературные смыслы России и Японии.

— Форум пройдет в год 100-летия Великой российской революции – именно таким термином историки решили объединить события февраля и октября 1917 года. Какое отражение круглая дата найдет в программе форума?

— Новацией секции "Образование" станут "Музейные маршруты" — интерактивные экскурсии по Петербургу, разработанные учеными-историками СПбГУ для гостей форума. Этих маршрутов 11, все они связаны с революционной тематикой, но непосредственно событиям 1917 года посвящены 5 экскурсий.

Беседовала Наталия Михальченко