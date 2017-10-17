Юрий Зайцев: долги потребителей электроэнергии в СКФО превысили 22 млрд рублей

Юрий Зайцев © Пресс-служба ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Долги потребителей за электричество, низкие тарифы и изношенность оборудования остаются основными проблемами энергетиков на Северном Кавказе. О том, какие меры приняты в борьбе с ними, как изменилась динамика сбора платежей и какие шаги делаются по изменению ситуации, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор ПАО "МРСК Северного Кавказа" Юрий Зайцев.

— Юрий Викторович, начнем с главного. Во сколько сейчас оцениваются долги потребителей Северо-Кавказского федерального округа? Есть ли положительные примеры?

— По состоянию на 1 сентября долги потребителей округа составили 22,8 млрд рублей. Прирост задолженности с начала года — на 2,75 млрд рублей. Большая часть этой суммы сформирована потребителями нескольких субъектов: Чеченская Республика — 9,1 млрд рублей, Республика Дагестан — 7 млрд, Республика Ингушетия — 2,7 млрд, Республика Северная Осетия — Алания — 2,25 млрд рублей.

В качестве положительного примера можно назвать Ставропольский край и Карачаево-Черкесию, где платежная дисциплина на очень высоком уровне.

Если же говорить о суммарной задолженности за услуги по передаче электроэнергии перед группой компаний МРСК Северного Кавказа, то на 1 сентября она составила 10,1 млрд рублей. Уровень оплаты услуг по передаче электроэнергии с начала года мы отмечаем в размере 96,4%.

— А какая динамика сбора платежей?

— Здесь мы отмечаем улучшение — уровень расчетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос с 80 до 81%, сбор денежных средств увеличился в целом на 1,3 млрд рублей. Хорошо подтянулись предприятия, финансируемые из местных и республиканских бюджетов. По ним уровень расчетов по всему Северному Кавказу поднялся на пять процентных пунктов, до 98%. По федеральным бюджетникам этот показатель — 76,6%. Платежи населения улучшились на 3% и составили в среднем 75%. Хуже всего обстоят дела в сфере предприятий ЖКХ — здесь показатель расчетов всего 44%.

— На недавнем совещании по итогам деятельности рабочей группы по ТЭК СКФО при правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа замглавы правительства РФ Александр Хлопонин отметил, что субъекты СКФО должны поэтапно перейти к 100-процентному сбору платежей за услуги ЖКХ. Какие шаги предпринимаются сейчас, как решается вопрос?

— Для снижения остроты дебиторской задолженности с каждым из субъектов СКФО заключены дорожные карты, в которых прописаны меры по изменению ситуации с платежами за электроэнергию. Мы видим, что для улучшения платежной дисциплины в республиках предпринимаются серьезные усилия, но в каждом регионе ситуация по-своему уникальна.

К примеру, в Ингушетии платежи потребителей, финансируемых из местных и республиканских бюджетов, поднялись в этом году сразу на 25%, до 96%, в Дагестане на 8%, до 98%.

Большую часть долгов региона сформировали потребители из Чечни, Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии

Отмечу также и общее улучшение расчетов и в Чеченской Республике — здесь они выросли по сравнению с прошлым годом на 4,5%, до 75%, традиционно хорошо обстоят дела в Карачаево-Черкесии, но и здесь показатели выросли: уровень расчетов — 98% по сравнению с 94% в прошлом году.

— Из-за проблем с платежами представители ЖКХ довольно часто говорят о недостаточности тарифов, так как дефицит денежных средств у предприятий вызывает сложности, в том числе и в расчетах за электроэнергию. Подобная проблема и у самой электросетевой компании — на протяжении многих лет недостаточность тарифов в отдельных регионах не позволяет сетям полноценно развиваться и решать основную задачу по снижению сверхнормативных потерь, повышению эффективности работы. Какое увеличение вы считаете обоснованным?

— Мы вновь и вновь возвращаемся к этой проблеме, так как поручения, выданные межведомственной рабочей группой по ТЭК СКФО при правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа в адрес ФАС России, были исполнены лишь формально.

В 2017 году ФАС России на основании результатов проверки отменила тарифы на услуги по передаче электроэнергии в Чеченской, Кабардино-Балкарской республиках, а также в Ингушетии.

Вместе с тем в части тарифов на услуги по передаче электроэнергии в Дагестане, которые отстают от средних в округе в 1,5 раза, было отказано в удовлетворении заявления АО "Дагестанская сетевая компания". Мы вынуждены обратиться в суд, для того чтобы добиться включения в тариф необоснованно исключенных доходов.

В целом мы добиваемся лишь того, чтобы составляющая тарифа за услуги по передаче электроэнергии обеспечивала безубыточность деятельности при условии 100% оплаты за оказанные услуги. Хотя, как видно из проблемы роста долгов, даже это не обеспечивается.

— МРСК Северного Кавказа выступает за создание единого тарифного органа в СКФО, который будет справедливо и непредвзято формировать тариф на каждый период регулирования. Чем вы это обосновываете?

С учетом того, сколько было перегибов в части тарифного регулирования, при которых из экономики наших предприятий выпадали десятки и сотни миллионов рублей, создание единого тарифного органа оказалось бы весьма полезным

— С учетом того, сколько было перегибов в части тарифного регулирования, при которых из экономики наших предприятий выпадали десятки и сотни миллионов рублей, создание единого тарифного органа оказалось бы весьма полезным. Мы полагаем, что подобное ведомство могло бы адекватно оценивать как наши затраты, так и возможности регионов СКФО по изменению тарифов без всякого лоббизма и местечковой конъюнктуры.

При установлении составляющей тарифа на передачу электроэнергии очень важно учитывать ежегодную инфляцию, рост индекса потребительских цен, ведь другие составляющие тарифа растут, а сетевая часть зачастую практически нет. Компания вынуждена приобретать то же оборудование и материалы по повышенным ценам, а если средств на это не предусмотрено, как тогда быть?

Кроме того, я бы предложил создание единого тарифного органа рассматривать как одну из мер по выводу топливного-энергетического комплекса Северного Кавказа из кризиса.

— Ваша компания предлагает для снижения остроты дебиторской задолженности передать в собственность МРСК Северного Кавказа городские сети Владикавказа и Нальчика, так как они на протяжении ряда лет являются должниками за услуги по передаче электроэнергии. Якобы это поможет сформировать единый центр ответственности, преодолеть разрозненность, улучшить платежную дисциплину. Идет ли сейчас консолидация сетей?

— Анализ структуры задолженности за услуги по передаче электроэнергии показывает, что территориальные сетевые организации сформировали 44% задолженности — это как раз электросети Нальчика (ОАО "НГЭК" и МУП "Каббалккоммунэнерго"), а также ОАО "Аланияэлектросеть".

Суммы, накопленные большинством территориальных сетевых организаций, позволяют полностью забрать их в счет погашения долгов.

Наша позиция: мы не должны платить за эксплуатацию зачастую изношенного и чужого оборудования на любых условиях. Тем более что если это не наша собственность, то мы не имеем права инвестировать в эти сети, приводить их в нормативное техническое состояние. Не секрет, что нам достаются самые проблемные и ветхие участки, с огромными потерями электроэнергии. Только передача в собственность компании с государственным капиталом позволит довести их состояние до современных требований и стандартов, опять-таки с учетом достаточного для этого тарифа.

Мы не должны платить за эксплуатацию зачастую изношенного и чужого оборудования на любых условиях

К примеру, не первый год безуспешно идут переговоры с властями Северной Осетии о передаче МРСК Северного Кавказа имущества АО "Аланияэлектросеть", которая задолжала 1 млрд 39 млн рублей. Ситуацию не удается решить, о чем был проинформирован на недавнем совещании вице-премьер Александр Хлопонин.

Похожие проблемы и с городскими сетями Нальчика. До 2013 года ОАО "НГЭК" накопило перед нами дебиторскую задолженность в размере 897 млн рублей. С 2014 года правительство КБР передало эксплуатационную ответственность за электросетевое имущество в МУП "Каббалккоммунэнерго", которое также задолжало нам 775 млн рублей.

Отмечу, что электросетевое имущество Нальчика по факту не зарегистрировано ни за одной территориальной сетевой организацией (ТСО). В апреле Советом местного самоуправления городского округа Нальчик вынесено решение об отмене результатов приватизации 2002 года. Таким образом, есть риск вывода активов и невозмещения убытков МРСК Северного Кавказа в размере 1 млрд 672 млн рублей от деятельности ТСО на территории Нальчика. Мы направили заявление об обжаловании этих действий в суд.

По другим регионам СКФО мы подобных проблем не имеем, все вопросы решаются в рабочем порядке.

— В настоящее время МРСК Северного Кавказа разрабатывает схему перспективного развития энергетики Чеченской Республики. Она предполагает вложение инвестиций на сумму около 20 млрд рублей. Программу должно одобрить правительство республики и предусмотреть источники финансирования, подкрепив их соответствующими тарифными решениями. Какие основные положения этой схемы, насколько продвигается разработка?

— Программа сформирована на общую сумму 23 млрд рублей, охватывает период реализации до 2026 года. Однако существующих источников финансирования программы нет, и руководству республики необходимо с этим определиться.

Только для снижения потерь необходимо установить потребителям более 170 тыс. однофазных счетчиков и 12,77 тыс. — трехфазных. Для формирования достоверного баланса потребления запланирована установка 6,65 тыс. приборов учета в трансформаторных подстанциях 6/10–0,4 кВ. Для автоматизированного сбора данных планируется установка такого же количества шлюзов и 13,3 тыс. ретрансляторов.

На подстанциях 35–110 кВ нужна дополнительная установка 75 микропроцессорных трехфазных приборов учета. Запланировано оснащение подстанций 208 измерительными трансформаторами 35–110 кВ.

В последние годы в Чеченской Республике произошел значительный рост электропотребления, что привело к нехватке запаса трансформаторных мощностей в крупных густонаселенных районах — Гудермесском, Курчалоевском, Шалинском, Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском. Износ оборудования по АО "Чеченэнерго" составляет 66,5%, что выше среднероссийских показаний. После известных событий 1994–2000 годов энергосистема полностью не восстановлена. Большая часть энергообъектов морально и физически изношена. Такое состояние энергооборудования не позволяет обеспечить должную надежность и качество электроснабжения, является одной из причин высоких потерь электроэнергии.

Программа повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Чеченской Республики разработана с учетом современных требований по надежности и бесперебойности электроснабжения. Она предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов, отработавших нормативный срок с износом более 80%, приведение в соответствие рекомендациям максимальные допустимые мощности центров питания, обеспечение технологического присоединения новых потребителей, снижение сверхнормативных потерь.

Беседовали Олег Ляхов и Андрей Цицинов