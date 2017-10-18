Валентина Матвиенко: 137-я ассамблея МПС войдет в историю организации

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко © ТАСС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказала о ходе, особенностях и наиболее знаковых моментах проходящей в Санкт-Петербурге 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), в которой принимают участие делегации из 160 стран мира.

— Валентина Ивановна, в качестве председателя 137-й ассамблеи МПС как вы оцениваете ход ее работы, плодотворность дискуссий? В чем уникальность этой ассамблеи?

— Я без ложной скромности скажу, что 137-я ассамблея Межпарламентского союза, безусловно, войдет в историю организации. Это замечательная страница в истории Межпарламентского союза. И об этом говорю не только я, об этом говорит руководство МПС, об этом говорят все руководители делегаций и просто делегаты.

Прежде всего, мы рады тому, что это самая представительная ассамблея за все 128 лет существования этой организации. По количеству национальных делегаций — их было почти 160, по количеству участников — около 2,5 тыс., и, что также очень важно, по количеству руководителей парламентов, спикеров — их было 96. Я считаю, что это уважительное отношение к нашей стране, большой интерес к нашей стране. Мы видели, какой большой интерес был к президенту РФ [Владимиру Путину], желание с ним пообщаться и услышать, что называется, из первых уст.

Во-вторых, я считаю, что мы предложили очень актуальную тему для обсуждения — межкультурное взаимодействие, культурный плюрализм, межэтнический и межрелигиозный диалог как непременное условие мира и стабильности. Почему это актуально? Прежде всего, в мире идут процессы глобализации, которые никуда не деваются, и есть очень большая опасность стирания идентичности народов, культур в некое аморфное среднее. Это очень опасно.

С другой стороны, мы видим, что в мире растут разные фобии, такие как ксенофобия, исламофобия и так далее, и так далее. Это очень опасно, потому что это вражда. А в мире почти нет моноэтнических государств. Их очень мало. Как правило, все государства в большей или меньшей степени многонациональны, и поэтому мировое сообщество, мировая практика выработали принципы и правила мирного сосуществования разных народов, культур, религий в одном сообществе в той или иной стране. Но, к сожалению, эти правила сейчас грубо нарушаются.

Мы видим, что есть грубое гонение того или иного народа, того или иного этноса. Даже геноцид того или иного малого народа. И это имеет место в цивилизованном ХХI веке. Мы видим религиозное, этническое противостояние. Поэтому мы посчитали, что эта тема чрезвычайно актуальная. Потому что для России она очень актуальная и важная, и России есть о чем сказать мировому сообществу. Наша многовековая история мирного сосуществования разных народов, разных этносов, языков, культур, религий выработала у нас иммунитет против каких-либо религиозных, этнических войн. Мы накопили колоссальный опыт, которым мы готовы поделиться с международным сообществом, что мы и делали в эти дни.

Третья особенность этой ассамблеи в очень высоком интеллектуальном уровне дискуссий, поскольку руководители делегаций — спикеры или вице-спикеры — это люди опытные, государевы. Как правило, спикеры — это люди, занимающие по статусу вторые-третьи места в государстве, и, конечно, их выступления, их постановка вопроса требуют изучения и дальнейшей проработки.

Важно, что поддержано предложение, которое я выдвинула, учитывая остроту проблем и важность этой темы, провести под эгидой Организации Объединенных Наций всемирную конференцию глав государств, возможно, спикеров парламентов и руководителей всех ведущих религий мира, чтобы этот диалог был не только на уровне экспертов, ученых, специалистов, а на уровне тех людей, которые в состоянии и обязаны принимать государственные решения с тем, чтобы не допускать никакой национальной, религиозной и иной розни в мире. И это предложение вошло в итоговую декларацию.

Мы его направим потом от имени Межпарламентского союза в ООН, будем следить, как это будет проходить.

Именно Россия, Межпарламентская ассамблея СНГ внесли предложение, чтобы в календаре ООН, в календаре памятных дат появился День парламентаризма. Ведь по сути парламенты — это основные институты демократии

Именно Россия, Межпарламентская ассамблея СНГ внесли предложение, чтобы в календаре ООН, в календаре памятных дат появился День парламентаризма. Ведь по сути парламенты — это основные институты демократии. Какого бы типа демократия ни была, но парламенты избираются в 99 случаях прямым голосованием населения. Парламенты должны реализовывать волю своих избирателей, своих граждан. Парламенты принимают законы, правила игры в разных сферах и так далее. Поэтому важно, чтобы в числе памятных дат ООН появилась эта дата как дань тем людям, которые реализуют основные принципы демократии.

Не только основная дискуссия заняла время. Было выдвинуто девять чрезвычайных вопросов, острых вопросов. В результате рейтингового голосования был выбран вопрос по ситуации в Мьянме. Делегации не только мусульманских государств, но и других государств, конечно, выразили обеспокоенность в связи с той гуманитарной ситуацией, которая сложилась. Мы приняли резолюцию. Резолюция конкретная, четкая, жесткая. Она будет направлена. И Межпарламентский союз будет следить за ее имплементацией, за ее реализацией.

— А как реагировала парламентская делегация Мьянмы, которая тоже принимает участие в ассамблее?

— Делегация парламента Мьянмы выступила против этой резолюции, поэтому она была принята на основе консенсуса, но абсолютным большинством национальных делегаций.

— Валентина Ивановна, вот вы упомянули серьезную проблему, которая есть в Мьянме. Мир содрогается от разных вызовов, и здесь представлены страны, достаточно сказать, что здесь представлены делегации Южной Кореи, Северной Кореи, Сирии. Делегации стран, вокруг которых или внутри которых полыхают конфликты. Какова, на ваш взгляд, роль парламентов этих стран, а соответственно, роль межпарламентских союзов, чтобы мир стал спокойней, чтобы мир жил в более мирной, спокойной обстановке?

— Прежде всего, внешняя политика любого государства — это ответственность главы государства, который разрабатывает и утверждает концепцию внешней политики страны. Это общепринятая практика в мире. Реализует эту внешнюю политику министерство иностранных дел, но роль и значение межпарламентской дипломатии, роль и значение так называемой мягкой силы, институтов гражданского общества нельзя умалять, потому что они активные участники этого процесса, и парламенты в том числе.

Вы знаете, по своему опыту — и дипломатическому, и парламентскому — я хочу сказать, что очень много можно решать по парламентским каналам, даже иногда, может быть, больше, чем в каком-либо официозе, так скажем. И, конечно, как все парламенты, мы используем такую возможность.

Что касается острых ситуаций, то да, ситуация вокруг Корейского полуострова обсуждается очень активно в кулуарах, мы сверяем часы по подходам, и сегодня очевидна недопустимость — и с этим согласно абсолютное большинство — каких-либо воинствующих заявлений, недопустимость таких выражений, как "готовность стереть народ Северной Кореи с земли", недопустимо нагнетание эскалации, напряженности вокруг этой проблемы в виде в том числе и повторяющихся регулярно учений США и Южной Кореи рядом с границами Северной Кореи.

В этих сложных международных условиях и нарастающей, нагнетающейся напряженности востребованность парламентского диалога высока как никогда

Безусловно, есть абсолютное понимание того, что, не дай бог, вооруженный конфликт или силовое действие, это будет такого масштаба вселенская катастрофа, что заденет, конечно, не только этот регион, но она создаст опасный прецедент. И вообще я даже не хочу говорить о возможных трагических последствиях, называть вещи своими именами. Это все важно, что парламентарии это обсуждают, они определяются с позициями, ведь каждая страна, независимо от того, маленькое это островное государство или крупное, — они все в ООН имеют одинаковый один голос, и они выступают с этим голосом в пользу того или иного решения, тех или иных санкций, если таковые рассматриваются.

Парламенты очень много влияют на развитие двусторонних отношений, потому что они формируют условия для этих соглашений, они ратифицируют документы договорно-правовой базы межгосударственных отношений и так далее. Сегодня, пожалуй, — я вообще давно с парламентом связана — в этих сложных международных условиях и нарастающей, нагнетающейся напряженности востребованность парламентского диалога высока как никогда.

Может, в том числе и такое количество национальных делегаций приехало в Санкт-Петербург, в Россию, потому что у всех есть внутренняя тревога, что надо что-то делать, чтобы снижать градус международной напряженности, снижать это противостояние. Количество региональных конфликтов не уменьшается, оно продолжает расти, и каждый новый конфликт — это серьезное напряжение в регионе. А какие гуманитарные катастрофы происходят... В Ливии, в Ираке, в Сирии как следствие непродуманной внешней политики ряда государств, как вмешательство во внутренние дела государств и так далее. Это, безусловно, требует и парламентских усилий.

— Вы единогласно практически были избраны председателем этой ассамблеи…

— Не практически, аккламацией, есть такая форма — аккламация. То есть это значит единогласно.

— В этом проявилось, конечно же, уважение лично к вам как к спикеру Совета Федерации и ко всем парламентариям России. Но не секрет, к сожалению, что не во всех парламентских международных институтах Россия встречает такое понимание. Россия в Межпарламентском союзе участвует боле 100 лет, и это один из авторитетнейших союзов. Каким вам видится перспектива МПС? Насколько Россия считает своим долгом и дальше активно участвовать в его работе и какова роль МПС среди других межпарламентских объединений?

— МПС — это универсальная площадка для диалога парламентариев со всего мира. Она политически не ангажирована. Здесь нет доминирования какой-либо страны либо группы стран, как мы это наблюдаем в других международных парламентских структурах, поэтому здесь и создана такая свободная атмосфера. Вот [атмосфера] абсолютной свободы. Каждый может высказывать свою позицию, вносить резолюции, решения, никто никому не мешает в этом, и поэтому мы — Федеральное собрание РФ — считаем, что мы должны максимально использовать эту международную парламентскую площадку для влияния на мировые процессы. Я имею в виду их парламентское измерение.

За совсем короткое время мы добились принятия очень важных резолюций в МПС. [Это, например] резолюция по недопустимости вмешательства в дела зарубежных суверенных государств. Мы добились резолюции с осуждением каких-либо ограничений для диалога, санкций против парламентариев. Ведь ни одна иная международная парламентская структура не приняла таких резолюций. Хотя это настолько очевидно, что даже при военных действиях парламентский диалог часто бывает единственным источником общения и поиска выхода из трудных ситуаций.

Наш председатель комитета по международным делам Совета Федерации [Константин Косачев] избран заместителем председателя МПС. Он член исполкома. Возможно, его завтра изберут еще и первым заместителем председателя. Поэтому наши позиции и в этом смысле усилены. Кроме того, мы поработали с парламентами Туркмении, Узбекистана, и они приняли решение вступить в Межпарламентский союз. Это означает, что наша политическая группа "Евразия" усилена и теперь у нас больше голосов и возможностей для продвижения. Но что интересно, что так называемая группа 12 — это западники, — они единодушно поддержали проведение 137-й ассамблеи в России, в частности в Санкт-Петербурге. Приехали представительные делегации и очень активно участвуют.

Потом, знаете, что очень важно, что это все-таки площадка для двусторонних контактов, возможность в разных форматах встретиться с разными делегациями. У меня, например, получилось встретиться с делегациями Южной Кореи и Северной Кореи, с делегацией Ирана и многими другими. Это тоже очень важно.

Кроме того, Межпарламентский союз принял решение — опять-таки по инициативе российской делегации — на прошлом заседании создать рабочую группу по Сирии. Возглавил ее наш председатель комитета по международным делам. Почему сейчас важно парламентское измерение?

Понятно, что парламентарии не могут повлиять на исход борьбы с терроризмом, хотя они участвуют в этом, но, выступая на открытии 137-й ассамблеи, Владимир Владимирович обратил внимание международного парламентаризма на то, что сейчас надо думать о посткризисном обустройстве Сирии, что международное сообщество должно подключиться к восстановлению этой страны, к восстановлению ее инфраструктуры, жилья, социальных объектов, разминированию, восстановлению разрушенных или полуразрушенных объектов мирового наследия. И вот здесь роль парламентариев очень высока. В их позиции, в их участии, в формировании эшелонов гуманитарной помощи, в которой по-прежнему нуждается народ Сирии и которую направляет пока в основном Российская Федерация с небольшим добавлением.

Я думаю, что рабочая группа будет этим активно заниматься — мобилизовывать возможности, международные ресурсы для поддержки и помощи Сирии в ее посткризисном восстановлении и налаживании мирного политического инклюзивного сирийского диалога. А здесь парламентарии также могут сыграть важную роль.