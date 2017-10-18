Президент Хорватии: наша страна может стать мостом сотрудничества между Россией, ЕС и НАТО

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович © Пресс-служба президента Хорватии

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович перед своим визитом в Россию рассказала в интервью ТАСС о любви к русской литературе, роли России на Балканах, своем видении вклада президента РФ Путина в укрепление безопасности в мире. Хорватский лидер также затронула двусторонние вопросы российско-хорватских отношений и рассказала, у каких дизайнеров предпочитает одеваться.

— Госпожа президент, благодарю вас за это интервью, которое проходит перед вашим отъездом в Сочи. Когда вы последний раз были в России и какие у вас впечатления о нашей стране?

— Последний раз я была в России в качестве помощника генерального секретаря НАТО. Тем не менее тогда я посетила Кремль, немного видела Москву. Но я с большой радостью вспоминаю еще одно свое посещение России в холодном 2006 году в качестве министра иностранных дел и европейской интеграции Хорватии. Тогда я встретилась со своим коллегой Сергеем Лавровым, было несколько мероприятий, мы посетили Санкт-Петербург, и у меня была возможность, хотя и очень кратко, посетить Эрмитаж.

Люблю русское искусство, особенно балет, который восхитителен

Для меня Россия всегда была необыкновенно притягательна, обладала почти мистическим притяжением своими огромными пространствами, настолько разными в своих отдельных частях. Я необычайно любила русскую литературу. Когда я заканчивала общеобразовательную школу, я была лучшей ученицей. Тогда был обычай лучшему ученику дарить подарок. Меня спросили, что бы я хотела, и я попросила "Войну и мир" Л.Н. Толстого, и мне ее подарили. Люблю читать классику, начиная от Толстого, но также и современную литературу, что попадется. Люблю русское искусство, особенно балет, который восхитителен. Также слежу за Россией в спортивном плане, за вашими спортивными успехами.

— Надеюсь, не в футболе?

— Между прочим, и в футболе тоже. Во время моего посещения России в 2006 году был очень интересный случай: визит проходил через несколько дней после того, как Хорватия победила Англию, что сохранило России место в квалификации. Поэтому я подарила министру Лаврову футболку хорватской сборной с его фамилией и именем на спине.

Но особенно я люблю художественную гимнастику и фигурное катание. Вы, конечно, знаете, что моя дочь занимается фигурным катанием, и мы следим за этим видом спорта с нею вместе. Когда я была девочкой, в бывшей Югославии, то всегда смотрела соревнования по фигурному катанию. К сожалению, у нас тогда не было льда, и я не могла этим заниматься, но это тот спорт, который меня всегда восхищал.

— С чем связано ваше посещение России, какие цели оно преследует? Каковы ваши ожидания от предстоящих переговоров с президентом России? На какие вопросы вы планируете обратить особенное внимание в ходе визита? Какие открытые вопросы существуют в двусторонних отношениях?

— Прежде всего, я очень рада этому визиту, и как человек, и как президент Хорватии. Думаю, действительно пришло время развивать наши двусторонние отношения, поднимать их на более высокий уровень. Отдаю себе отчет, что существует много ограничительных факторов как в наших двусторонних отношениях, так и в международном окружении. Но я верю в искренность диалога между президентом Путиным и мной, и в то, что мы можем откровенно и в духе взаимного уважения разговаривать по всем вопросам.

Только международное сотрудничество может дать отпор тем вызовам, с которыми сталкиваемся и мы, и Россия

Конечно, мы поговорим о двустороннем сотрудничестве, прежде всего, меня интересует расширение и углубление этого сотрудничества, особенно в области экономики. Вы видели, какое количество хорватских бизнесменов принимают участие в экономическом форуме и прямых переговорах со своими российскими партнерами, поэтому надеюсь, что дело дойдет и до заключения новых договоров. Конечно, меня интересует и культурное сотрудничество, но интересуют также наши общие позиции в решении глобальных вопросов безопасности, повестке дня устойчивого развития ООН до 2030 года. Я верю, что только международное сотрудничество может дать отпор тем вызовам, с которыми сталкиваемся и мы, и Россия, и другие страны в области безопасности, глобальной экономики и всего того, что влияет на возникновение миграции, начиная от бедности, необразованности. И, конечно, мы поговорим о мировом порядке XXI века в целом.

Я верю, что Хорватия может стать одним из мостов сотрудничества между Россией, ЕС и НАТО, организациями, в которых мы состоим и отстаиваем наши общие ценности, в которые глубоко верим. Между тем без диалога с Российской Федераций невозможно решить многие вопросы на глобальной сцене, поэтому я всегда выступаю за диалог в любых разногласиях. Конечно, когда речь идет о ситуации на Украине, Хорватия ожидает полного следования минским соглашениям и "нормандскому формату", чтобы с территории Европы исчезла нестабильность, которая влияет и на положение в РФ, и на ЕС. Нестабильность не в интересах ни России, ни Европы, ни Украины. Выполнение минских соглашений предоставило бы возможность регулярного сотрудничества, а вслед за этим и пересмотра санкций.

В последние дни в нашей прессе вы могли читать о некоторых вопросах двустороннего взаимодействия, в том числе о здании посольства РФ, однако я придерживаюсь позиции, что это технический вопрос, который требует политической воли. Надеюсь, что он будет решен министерствами иностранных дел и не станет предметом беседы двух президентов.

— Последние десять лет мы, к сожалению, были свидетелями стагнации в российско-хорватских отношениях, особенно в торгово-экономической сфере. Что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы активизировать наши торгово-экономические связи и укрепить сотрудничество?

— Российско-хорватский товарооборот рос на протяжении многих лет до 2008 года, когда мы достигли высочайшего показателя в $3,4 млрд. Тем не менее произошло падение по разным причинам, в основном экономическим, но также имевшим и политическую природу, в том числе из-за санкций. Хорватия вошла в рецессию, Россия также была охвачена кризисом. В 2014 году Россия была на восьмом месте для Хорватии по импорту и на шестом месте по экспорту, а спустя два года оказалась на 12-м месте по экспорту и 17-м месте по импорту.

Мы бы хотели восстановить прежние показатели, заложить базу взаимодействия и привлечь российские инвестиции и туристов, которым всегда рады в Хорватии. Пользуясь возможностью, приглашаю россиян посетить нашу страну. Хорватия — чудесное место, очень гостеприимная страна, где есть что увидеть и есть где потратить деньги. Хорватия открыта для российских вложений все эти годы, и из-за этого, несмотря на санкции, не произошло падения инвестиций. Мы можем видеть несколько очень важных инвестиций, в том числе сотрудничество в энергетике, обеспечение газом нефтеперерабатывающих предприятий.

С другой стороны, хорватская фармацевтика успешно поставляет свою продукцию на российский рынок. Надеюсь, что такая практика будет распространяться и на другие области, особенно там, где у нас есть большой опыт и разработки в структуре производства, а это сельское хозяйство, пищевая промышленность, чрезвычайно хорошо развитая в Хорватии. Хорватия производит также вина отличного качества, надеюсь, вы их пробовали. В Загребе ежегодно проходит выставка "Покупай хорватское", на которой можно познакомиться с самыми качественными товарами, которые редко можно встретить на глобальном рынке.

Надеюсь, что служба Россельхознадзор, которая сейчас охватывает только существующих поставщиков, сможет расширить свою деятельность на предприятия, которые бы хотели выводить свои товары на российский продовольственный рынок, так как у нас есть высококлассное производство мяса, рыбы, молочных продуктов. Надеюсь, что с этим надзорным органом мы сможем расширить список хорватского импорта в Россию. Также важен вопрос выхода на рынки третьих стран. Поддерживаю взаимодействие межправительственной российско-хорватской комиссии, сотрудничество торгово-промышленных палат (ТПП) двух стран. Со мной в делегации едет глава ТПП Хорватии господин Лука Бурилович, поэтому надеюсь, что результатом визита станет расширение экономического сотрудничества.

— Какова позиция Хорватии в отношении антироссийских санкций США и ЕС? Совокупный ущерб для хорватской экономики из-за санкций составил более €40 млн. Какое решение возможно в существующей ситуации? Будет ли Россия, на ваш взгляд, заинтересована в поставках сельскохозяйственной продукции, учитывая пассивную позицию Загреба по санкциям?

— Я бы не говорила, что речь идет о пассивной позиции. В то же время после введения санкций я на встречах с производителями видела, насколько пострадало хорватское сельское хозяйство, в том числе, например, производители мандаринов.

Европейская комиссия отреагировала, приняв определенные меры, а Хорватия, согласно договорам, является членом Евросоюза и намерена продолжить работать в соответствии с политикой ЕС. И все же мы надеемся, что наши отношения нормализуются, тем более что до снижения уровня инвестиций РФ в Хорватию не дошло. Важно, что в течение 2015 года в нашу страну было вложено €49,7 млн и около €400 млн инвестиций с 1993 года.

— Россия играет важную роль в сфере поставок газа и нефти в вашу страну. Соответствует ли интересам Хорватии, на ваш взгляд, активизация сотрудничества в сфере энергетики? Будут ли изменения в этой области, учитывая санкции ЕС и США?

— Конечно, Хорватии выгодно взаимодействие с Россией, как и с любой другой страной, учитывая, что мы стремимся укрепить наш энергетический сектор. Энергетика чрезвычайно важна для стабильности целой экономики. Конечно, для нас очень важна диверсификация энергетики, которая может предотвратить разного рода неожиданные кризисные ситуации, существующие в современном мире. В этой связи важно иметь стабильный и безопасный энергетический сектор.

Я приветствую примеры успешного российско-хорватского сотрудничества в сфере энергетики и укрепления стратегического сотрудничества между компаниями PPD (Prvo Plinarsko Drustvo) и "Газпром". Сегодня Хорватия либерализировала рынок электроэнергии, нефти и газа, в связи с чем мы открыты для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. Мы продолжим действовать с позиций недискриминации и конкуренции, нам неважно, откуда сырье, речь идет не о политических, а об экономических мотивах.

— Единственная сфера, которая успешно развивалась между нашими странами, — это культурное сотрудничество. К сожалению, речь идет в основном о российских художниках и музыкантах, которые приезжают в Хорватию. Что вы думаете о возможности организации различных двусторонних мероприятий вроде "месяца культуры и туризма" в наших странах?

— Такие программы чрезвычайно важны, это прекрасная идея не только с точки зрения привлечения туристов, но и с точки зрения зрителей как в России, так и в Хорватии. Надеюсь, что таких культурных обменов будет становиться все больше. Хорватская публика чрезвычайно заинтересована всем, что приходит к нам из России, от балета до представлений и спектаклей. Когда случаются подобные гастроли — все билеты распроданы, а театр переполнен, ощущается близость к российской культуре и искусству.

Хорватия вышла из рецессии, однако хотелось бы видеть экономический рост

Не совсем точно, что хорватские деятели искусства не посещают Россию, просто ваш культурный рынок настолько огромен, что это менее заметно. Тем не менее Балетный и драматический загребский ансамбль (HNK) в этом году дважды гостил в Санкт-Петербурге, и я верю, что таких поездок будет больше. К сожалению, такая деятельность ограничена финансовыми возможностями наших культурных организаций. Хорватия вышла из рецессии, однако хотелось бы видеть экономический рост, который бы обеспечил больше средств на культуру, сделал бы возможным усиление хорватской культурной и публичной дипломатии, а в рамках этого позволил бы более широкие культурные обмены, поездки хорватских ансамблей, оркестров, актерских трупп в другие страны.

— Вы неоднократно выступали с инициативой восстановления диалога с РФ как в рамках диалога Россия-НАТО, так и в целом. Почему вы занимаете такую нетипичную для Восточной Европы позицию по данным вопросам?

— Думаю, что диалог является ключевым. Все остальное, кроме диалога, который один является средством решения открытых вопросов, может привести к дальнейшему осложнению ситуации, что, по моему мнению, недопустимо. А Россия и НАТО — ключевые факторы европейской безопасности и стабильности. Диалог должен сохраняться, ему следует быть открытым, должно быть доверие. Любое ухудшение отношений между НАТО и Россией будет иметь прямые последствия для всех аспектов безопасности и стабильности Европы. Мы не должны во всем соглашаться, однако об этом следует разговаривать, находить способы решать отдельные ситуации. Я всегда за продуктивный диалог, диалог, который позволит слушать друг друга, принимать во внимание аргументы и в конечном итоге стремиться к поиску решения, включая и компромиссы. Диалог абсолютно всегда должен превалировать над конфронтацией.

— Россия заинтересована в поддержании мира и стабильности в регионе Западных Балкан. Однако нашу страну часто критикуют из-за якобы дестабилизирующей роли на Балканах. Как вы оцениваете роль России в регионе и что, по вашему мнению, необходимо сделать для укрепления стабильности на Западных Балканах?

— Думаю, что Россия играет ключевую роль на юго-востоке Европы. Иногда это неверно воспринимается и неверно толкуется. Я бы хотела, чтобы эта роль была сильнее и сбалансированнее в плане диалога со всеми участниками и факторами в Юго-Восточной Европе. Роль РФ особенно важна в Боснии и Герцеговине (БиГ), так как Россия является одним из государств, участвовавших в стабилизации БиГ после военных действий, одной из участниц Совета по выполнению мирного соглашения. В связи с этим она имеет не только моральные, но и международно-правовые обязательства защищать суверенитет и территориальную целостность, стабильность Боснии и Герцеговины. Россия также сыграла очень важную роль во время войны. Россия нам всерьез помогла во время создания государства. К сожалению, это не всегда так воспринималось. Я бы хотела, чтобы было сбалансированное отношение к роли России в то время, когда нам пришлось тяжелее всего.

Когда называете какую-то страну балканской, то сразу придаете ей коннотацию нестабильного государства

Когда речь идет о ситуации на юго-востоке Европы, главное здесь — стабилизация региона. Мы сейчас находимся в состоянии кажущегося мира, стабильности, безопасности, однако время от времени на поверхности начинают закипать разные проблемы региона. Как видите, я не люблю использовать термин "Западные Балканы", у которого ужасно негативный подтекст конфликтности, небезопасности, нестабильности, национализма, фрагментации и тому подобного. Существует уже такое понятие, как "балканизация", которое стало в мире восприниматься в качестве синонима нестабильности. Поэтому я пользуюсь для этого региона политически нейтральным термином "Юго-Восточная Европа". Когда называете какую-то страну балканской, то сразу придаете ей коннотацию нестабильного государства.

Я всегда говорю, что у Юго-Восточной Европы есть две важные способности. Одна — это очень быстро решать открытые вопросы и стабилизироваться, так, как это было в Хорватии в рамках послевоенного примирения и процесса реинтеграции. Точно так же стабилизировались страны от Боснии и Герцеговины до Македонии. Вторая способность — быстро дестабилизироваться, очень быстро войти в состояние нестабильности и даже военных действий, как мы это видели в начале 90-х годов, когда международное сообщество игнорировало уровень нестабильности на Балканах, уровень проблем на юго-востоке Европы.

Все эти месяцы на посту президента Республики Хорватии я пытаюсь привлечь внимание международного сообщества к ситуации на юго-востоке Европы, смотреть на регион не как на "задний двор" Европы, а как на "передний". Считаю, что ключ к решению этой проблемы — полная политическая эмансипация всех государств. Все эти страны политически эмансипировались до определенного уровня. В то же время мы видим, к примеру, в Боснии и Герцеговине такое понятие, как "высокий представитель", который принимает кучу решений от имени этой страны, вместо того чтобы это делали ее три государствообразующих народа и граждане. Нужна полная политическая эмансипация во всех аспектах, включая определение внешнеполитического направления. Выбор союзников и партнеров является суверенным правом каждого государства, и от этого принципа не может быть отступлений.

По моему личному мнению, все желающие государства Юго-Восточной Европы могут вступить в ЕС и НАТО. Мы им по мере возможностей в этом поможем — обменом опытом как технического, так и политического характера. Однако, я повторю, это должно быть их решением. Мы будем уважать выбор каждого, даже если этот выбор нацелен не на вступление в ЕС и НАТО. Наибольшую услугу этой части Европы мы сможем все вместе оказать, если будем искренне и конструктивно поддерживать строительство, усиление и эмансипацию институтов стран региона.

Ожидаем, что взаимоотношения на юго-востоке Европы будут одной из важных тем переговоров с российской стороной, как и способы, которыми мы можем внести вклад в дальнейшую стабилизацию. Для нас это очень важно, так как у нас граница с Боснией и Герцеговиной протяженностью 1 тыс. км. Также есть Сербия, с которой мы хотим и далее выстраивать взаимоотношения на основе мира, безопасности и стабильности, решения рамочных вопросов. Понимаю, что, как я заявила в Вуковаре, много воды утечет в Дунае, прежде чем мы сможем говорить о настоящей дружбе. Однако то, что нужно, — это открытый диалог, желание прогресса, желание искренне решать открытые вопросы, чтобы идти далее.

— Если подняться с регионального уровня на глобальный… Как вы оцениваете вклад нашего президента в вопрос укрепления безопасности в современном мире?

— Отношения на глобальной арене — довольно непростой вопрос, существуют различные интересы, которые не всегда совпадают. Однако я считаю, что в наших общих интересах сохранение мира и стабильности. Как я уже несколько раз повторила, в том числе в СМИ после избрания президента США Дональда Трампа, я ожидаю, что Трамп и Путин будут больше говорить о совместном решении острых вопросов в мире.

Я ожидаю, что Трамп и Путин будут больше говорить о совместном решении острых вопросов в мире

Конечно же, моя позиция заключается в том, что не существует "малых государств". Каждый народ велик настолько, насколько сам себя делает великим. Я хорошо знаю, какие ограничения есть у нас при решении внешнеполитических вопросов. Однако также я бы хотела, чтобы мы внесли вклад, например, в решение кризиса в Сирии, унесшего более 100 тыс. жизней, где годами страдают люди. На протяжении нескольких лет они не могут создать базовые условия для мира, я уже не говорю об экономическом росте. Это будет целое поколение, потерянное поколение, так как дети не могут нормально ходить в школу. А когда-то Сирию нужно будет просто восстанавливать. Здесь же и вопрос решения кризиса в Ираке и Афганистане. Считаю важным, чтобы мировые лидеры, в том числе президент Владимир Путин, привнесли вклад в решение этих проблем.

— Существует ли опасность террористических атак в Хорватии и планируете ли вы сотрудничество с Россией с целью предотвращения таких нападений?

— К сожалению, терроризм стал отличительной чертой международной системы безопасности. Особенность терроризма в том, что вы никогда не знаете, где произойдет следующий террористический акт. Они происходят как на европейской территории, так и в странах с мусульманским большинством, которое больше всего и страдает от террористических атак. Конечно, нельзя исключать совершение террористических атак нигде. Мы не смеем предаваться иллюзии полной безопасности. И это мы должны принять как факт современности.

Также фактом является то, что с террором нельзя бороться путем изоляции. Мы должны сотрудничать с другими странами от обмена разведданными до конкретных мер, которые должны применить для борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также с причинами этих явлений. Я уже говорила о повестке дня устойчивого развития ООН до 2030 года, которая непосредственно призвана снизить уровень бедности и безработицу — то, что часто толкает молодежь к экстремизму. Думаю, что это очень важное поле для сотрудничества между двумя странами, и я надеюсь, что мы будем говорить об этом и расширим сотрудничество в этом вопросе.

— По вашей идее возник проект "Трехморье". Каковы цели этого проекта и как он соотносится с интересами Российской Федерации?

— Как я уже неоднократно говорила, инициатива "Трехморья" — это неформальная платформа, в рамках которой президенты стараются подтолкнуть переговоры между своими экономиками. Как вы видите, существуют большие различия между пространствами Средней Европы, Прибалтики и другими европейскими странами, которые дольше нас являются членами ЕС. Существует необходимость достройки транспортной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, модернизации.

Инициатива "Трехморья" — это неформальная платформа, в рамках которой президенты стараются подтолкнуть переговоры между своими экономиками

Это инициатива, которая не направлена против кого-либо. Это не инициатива "против", а инициатива "за". Мы просто хотим, чтобы люди в этих 12 странах жили лучше, чтобы поднялся жизненный стандарт, стремимся обезопасить энергетическую стабильность, которая необходима и для политической стабильности. Таким образом, она не направлена против Германии, как это некоторые рассматривают, это не "троянский конь" США в Европе, проект также не направлен против России. Инициатива прежде всего является социально-экономической, укрепляющей наши страны, делающей их экономику более конкурентоспособной.

Скорее всего, проект будет расширяться на остальную территорию Юго-Восточной Европы, на наши соседние страны, которые готовятся, а некоторые уже стали кандидатами в ЕС. Целью инициативы "Трехморья" является строительство мостов, газопроводов, инфраструктуры для авиатранспорта, железнодорожных путей, строительство портов, путей, связывающих эти порты с континентальной частью, активизация Дунайской инициативы. То есть это — конкретные шаги, у которых нет политической коннотации.

— Этим летом сильные пожары бушевали на территории Хорватии. Хорватским пожарным удалось победить стихию, но существовала серьезная угроза жилым объектам. Почему правительство Хорватии не просило помощи в Российско-сербском гуманитарном центре в Нише?

— Да, конечно, этот год был весьма специфичным. Было очень жаркое лето, и сильный ветер не позволял пожарным делать их работу. У нас большой опыт, и я очень благодарна нашим пожарным, армии и гражданскому населению, которые включились в тушение пожаров. Мы не просили международную помощь не только в центре в Нише, но вообще ни у кого. У нас были необходимые силы. Однако погодные условия были таковыми, что авиация не могла летать. Так что и тот самолет, который бы прилетел из Ниша, ничего бы не смог сделать. Аналогичная проблема была в Будве. Мы в конце концов послали самолет Черногории, однако только тогда, когда погодные условия улучшились, стих ветер. Поэтому причиной были именно плохие погодные условия. Пожарные прекрасно справились с задачей. Однако если нам когда-либо потребуется международная помощь, то мы обязательно рассмотрим такую возможность.

— Что мешает решению проблем между Хорватией и ее соседями, многие из которых тянутся с момента распада Югославии?

— До сих пор не было достаточной политической воли в решении этих вопросов. Иногда их решение приходится откладывать. Так, мы с президентом Сербии Александром Вучичем договорились отложить его визит на период, когда ситуация в наших странах не будет препятствовать нашему конструктивному диалогу по проблемным вопросам. Мы должны рассматривать эти вопросы и объяснять свою позицию друг другу. Сейчас политическая воля существует. Надеюсь, что она перерастет во что-то конкретное. К сожалению, у меня нет конституционных полномочий исполнительной власти, чтобы я смогла довести до конца все, о чем договаривались. Для этого необходимо содействие правительства и различных правительственных структур. Надеюсь, что содействие будет, и мы в открытой беседе рассмотрим все вопросы, которые лежат на повестке дня, договоримся о мерах по их решению в духе добрососедства, международного права и всех остальных элементов международного миропорядка XXI века.

Что касается Словении, думаю, что только после выборов в этой стране мы сможем разговаривать более рационально о решении двусторонних вопросов. Позиции наших стран известны, и не будем сейчас о них разговаривать.

— Вы являетесь самой красивой женщиной в мировой политике, по мнению сильной половины населения России.

— Спасибо вам за комплимент.

— Используете ли вы свою внешность и обаяние в ходе политических переговоров?

— Я себя сейчас не рассматриваю как женщину. Я это уже много раз говорила. Но, конечно же, я женщина, и у меня есть право выглядеть как женщина, однако любую встречу я воспринимаю как встречу равноправных коллег и ценю каждого по их позиции, вовлеченности, знанию проблематики и готовности разговаривать.

— У меня есть для вас еще один вопрос — на этот раз от женской половины России. Вы очень элегантны, одеваетесь с большим вкусом. Вы носите хорватские бренды или у вас есть собственный дизайнер?

— Как вы знаете, я никогда не говорю о внешнем виде, но использую каждую возможность прорекламировать хорватские товары. Поэтому в сфере моды призываю женщин и мужчин из России уделить больше внимания хорватским дизайнерам и хорватским брендам, так как наша текстильная промышленность, инновации в дизайне, следование модным тенденциям таковы, что каждый может найти что-то для себя. Поэтому я верю в перспективы и этой части наших двусторонних отношений.

Беседовал Павел Бушуев