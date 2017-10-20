Мэр Каспийска: морской моногород станет центром притяжения туристов

Магомед Абдулаев © Владимир Смирнов/ТАСС

Каспийск в 2014 году был включен в федеральную программу развития моногородов. А в марте 2017-го на его территории была создана первая на Северном Кавказе Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). О том, что дали городу эти два новых статуса и чем живет Каспийск сегодня, в интервью ТАСС рассказал его глава Магомед Абдулаев.

— Магомед Сулейманович, Каспийск традиционно воспринимают как город-спутник Махачкалы. Есть ли вероятность, что в скором будущем они просто сольются в один?

— На сегодняшний день я не вижу необходимости в административном объединении городов. Тем более что еще в 2015 году создана Махачкалинско-Каспийская агломерация с единой инфраструктурой — транспортной, инженерной, коммунальной. И в рамках федеральной программы по развитию агломераций мы привлекаем финансирование на развитие этой инфраструктуры. Так, в этом году Махачкала уже получила более 600 млн рублей на ремонт дорог, и более чем на 60 улицах города новые дороги уже сделаны. Мы рассчитываем, что в 2018 году Каспийск также получит средства на развитие дорожной сети и создание комплексной схемы дорожного движения.

— Сколько денег нужно городу на эти цели?

— По предварительным расчетам проектов, которые мы сделали, это порядка 300–400 млн рублей. На эти средства мы рассчитываем полностью привести в порядок дорожный фонд и обеспечить строительство дорог в новых строящихся микрорайонах. Сегодня Каспийск — один из лидеров в стране по количеству строящегося жилья на душу населения, мы возводим порядка 100 тыс. кв. м жилья в год. Но новые жилые районы необходимо развивать комплексно, в том числе с учетом дорожной и транспортной инфраструктуры.

— Строятся ли в городе новые школы, детские сады?

— Город активно принимает участие во всех федеральных целевых программах. Мы получили федеральное финансирование и в этом году сдали в эксплуатацию одну из самых больших школ на Северном Кавказе. Ее в одну смену могут посещать 1224 учащихся. В следующем году планируем к 1 сентября сдать еще две школы в новых микрорайонах. Кроме того, мы собираемся сносить две ветхие школы, построенные в 1940-х годах, будем строить вместо них новые по программе повышения сейсмоустойчивости (ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009–2018 годы" — прим. ТАСС).

Если говорить о детских садах, то они не строились в Каспийске с 1980-х годов. Это привело к дефициту мест в дошкольных учреждениях, ведь население города растет. В последние годы мы начали решать эту проблему — как за счет федеральных средств, так и своими силами. От застройщиков новых жилых комплексов мы требуем сразу резервировать определенное количество площадей под детские сады.

Сейчас в городе открываются и частные детские сады. Я объявил о том, что желающим реализовать такие проекты мы будем за счет административного ресурса формировать земельные участки — при условии, что в течение года на них должно начаться строительство. В противном случае участок будет возвращен муниципалитету.

— Вы сказали, что многие проекты реализуются с использованием денег федерального бюджета. За счет чего удается привлекать федеральное финансирование? Или решающую роль играет статус моногорода?

В этом году сдали в эксплуатацию одну из самых больших школ на Северном Кавказе. В одну смену ее могут посещать 1224 учащихся

— Финансирование получают те города, которые вовремя представляют необходимые документы, сформированные земельные участки, проекты. У нас это есть. Например, когда речь шла о финансировании строительства школы, решение о том, куда именно будут направлены средства, принималось в течение буквально двух недель. У нас все необходимые документы были готовы. Так, за счет оперативности нам удалось построить в этом году одну суперсовременную школу на 1200 мест, три детских дошкольных учреждения, к концу года планируем завершить строительство еще двух школ на 500 мест каждая и одного детского сада на 280 мест.

— Большая проблема для Каспийска — водоснабжение. Как удается ее решать?

— К сожалению, в Каспийске действительно несколько запаздывает развитие инженерной инфраструктуры. В городе — почасовая подача воды, и мы пытаемся эту проблему решить. До конца года рассчитываем запустить новые очистные сооружения. Также нам удалось полностью отремонтировать главную насосную станцию города, и теперь мы можем спокойно подавать нужный объем воды населению.

В очень плохом состоянии находятся сами водопроводные сети. У нас была проблема с "Горводоканалом", который накопил большие долги, ему грозило банкротство. Нам удалось на определенное время заморозить его кредиторскую задолженность, чтобы предприятие могло работать. Сейчас порядок в этой сфере мы наводим совместно с застройщиками новых микрорайонов, которые вкладываются в строительство и развитие инженерной инфраструктуры.

— А как модернизировать сети там, где новая застройка не ведется?

— Для этого мы планируем привлечь средства Фонда содействия реформированию ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры малых городов (города с населением до 250 тыс. человек — прим. ТАСС). По условиям программы, 20% от общей стоимости проекта должен вложить концессионер, еще 20% — региональный бюджет, а оставшиеся 60% могут быть получены из средств фонда. Сейчас мы готовим проект, уже есть предприятие, готовое вложить свои 20%, и мы, конечно, будем обращаться в правительство республики с просьбой о софинансировании этого проекта.

— В марте Каспийск получил статус ТОСЭР. Есть ли уже сегодня понимание, какие компании и с какими проектами станут ее резидентами?

Мы ведем переговоры с инвесторами. В частности, по проекту строительства гостиничного комплекса площадью 60 тыс. кв. м на 450 номеров на берегу моря, и я думаю, что он все-таки станет резидентом

— Есть несколько заинтересованных инвесторов, с которыми мы сейчас ведем переговоры. И есть пять-шесть заявок, которые сейчас рассматриваются. Это, в частности, проект по строительству гостиничного комплекса площадью 60 тыс. кв. м на 450 номеров на берегу моря, и я думаю, что он все-таки станет резидентом. Стоимость проекта — 3 млрд рублей, его планируется реализовать совместно с Юго-Западным банком Сбербанка России на принципах проектного финансирования — 30% средств должен вложить инвестор, 70% составят заемные средства банка. Уже готова вся проектная документация, сформирован земельный участок, сейчас идет процедура согласования.

Есть проекты и в сфере промышленности, сейчас мы ведем переговоры с инвесторами по созданию деревообрабатывающего предприятия, а также по переработке сельхозсырья. Но главное, что люди уже поняли, что такое ТОСЭР, какие преимущества она дает, и я уверен, что в ближайшее время у нас появятся и новые резиденты.

— А какие предприятия лично вам, как главе города, хотелось бы видеть среди резидентов ТОСЭР?

— В первую очередь — предприятия, которые дадут рабочие места и обеспечат отчисления в местный бюджет. Когда-то на заводе "Дагдизель" работало 12–15 тыс. человек, сейчас — около 1,5 тыс. При этом город и его население растут, число рабочих мест не успевает за этим ростом. В прошлом году мы открыли филиал ОАО "КЭМЗ" — Кизлярского электромеханического завода, создав 280 высококвалифицированных рабочих мест. Но хочется диверсификации экономики, и создание ТОСЭР дает возможности для этого.

— Что еще дает Каспийску статус моногорода?

Каспийск Каспийск находится всего в 15 км от столицы Дагестана — Махачкалы. Это один из самых молодых городов республики. Он возник в 1930-х годах вокруг оборонного завода "Дагдизель". Почти до середины прошлого века считался поселком и назывался Двигательстрой. Статус города и новое имя Каспийск получил в 1947 году. С распадом СССР градообразующее предприятие "Дагдизель" утратило былую мощь и славу, а Каспийск постигла судьба большинства моногородов России: проблемы безработицы, социальной инфраструктуры, ЖХК, которые прежде успешно решал завод, росли год от года. Включение в федеральную программу развития моногородов и создание на территории Каспийска первой на Северном Кавказе ТОСЭР должно способствовать восстановлению и развитию экономики города.

— В рамках программы развития моногородов создается инвестиционная площадка производственного типа "Уйташ". На создание инженерной инфраструктуры этой площадки привлечено финансирование в сумме 630 млн рублей из Фонда развития моногородов. Сегодня мы уже получили 104 млн из этой суммы, на площадке полным ходом ведутся работы. В общей сложности здесь планируется создать 850 рабочих мест.

— Кто станет резидентами этой площадки?

— Сейчас там есть два резидента. Это ООО "Завод строительных материалов", который реализует проект стоимостью более 3,5 млрд рублей на условиях проектного финансирования с Россельхозбанком. Второй резидент — АО "Завод им. Гаджиева", который переносит сюда часть производства — кузнечно-прессовый и литейный цеха из Махачкалы. Этот проект реализуется за счет собственных средств предприятия. Сейчас он на стадии запуска, начало работы запланировано на 2018 год.

— Какие еще возможности для привлечения инвесторов есть у города?

— Мы создаем еще одну промышленную зону на территории 500 га, которая прежде была занята кирпичным заводом. Она расположена в 10 минутах езды от центра Махачкалы, обеспечена необходимой дорожной инфраструктурой. Мы будем приглашать туда инвесторов, которые готовы создавать новые современные предприятия. Сейчас уже есть претенденты на размещение на этой площадке.

— Какие направления развития вы считаете приоритетными для Каспийска? В чем видите его конкурентные преимущества перед другими городами Дагестана?

— Основным для Каспийска может стать развитие туристско-рекреационного потенциала. Потому что, во-первых, у нас есть море. При этом почти рядом полумиллионный город, хорошая транспортная инфраструктура, аэропорт. Люди из любого региона России легко могут приехать сюда на отдых, а из Каспийска отправиться на экскурсии в красивейшие места республики: это и водохранилище Чиркейской ГЭС — настоящее море в горах, это Гунибский район, Дербент, Кубачи, Сулакский каньон, бархан Сарыкум — самый высокий бархан в Европе, Хунзахский водопад и многие другие достопримечательности. И я вижу, что туристы уже приезжают к нам, с каждым годом их становится больше.

Основным для Каспийска может стать развитие туристско-рекреационного потенциала. Люди из любого региона России легко могут приехать сюда на отдых, а из Каспийска отправиться на экскурсии в красивейшие места республики

Возможно, пока у нас недостаточно предложений по гостиницам и туристической инфраструктуре, поэтому мы и хотим построить большой гостиничный комплекс в Каспийске. Кроме того, мы строим большую набережную протяженностью 2,5 км — этот проект будет реализован на основе концессионного соглашения, для участия в нем мы привлекаем предпринимателей, которые впоследствии смогут разместить здесь свои кафе, развлекательные объекты и т.д.

— В последнее время активно обсуждаются перспективы строительства в Каспийске нового морского порта, а Минобороны РФ не так давно заявило о планах создания здесь новой базы Каспийской флотилии. Не помешают ли эти проекты озвученным вами планам?

— Я думаю, что такие проекты, наоборот, способны вывести город на новый уровень. Их реализация способна "притянуть" за собой другие, менее крупные проекты по созданию сопутствующих предприятий. А это новые рабочие места и налоги, новые импульсы для развития.

Беседовала Елена Гриценко