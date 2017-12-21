Полтавченко: Санкт-Петербург может позволить себе выбирать наиболее надежных партнеров

Георгий Полтавченко © Александр Демьянчук/ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью трем ведущим информационным агентствам подвел экономические итоги города за 2017 год, рассказал о перспективах введения туристического сбора, строительстве нового музея блокады, переименовании улиц и о том, на что он обращает внимание, когда появляются слухи о его отставке.

— Георгий Сергеевич, как бы вы оценили итоги социально-экономического развития Петербурга в уходящем году? Насколько инвестиционно привлекательным был город?

— Окончательные цифры появятся в начале следующего года. Но я могу с уверенностью сказать, что 2017-й был годом устойчивого роста для Петербурга. По нашим оценкам, рост ВРП за год составит 2,6%. Это почти в полтора раза больше предыдущего года, когда у Петербурга было 1,5%. И это лучше прогнозного значения по России — 2,1%.

Индекс промышленного производства по итогам 11 месяцев — 104,9%. Причем ИПП увеличивается 26 месяцев подряд, и мы рассчитываем на продолжение роста, поскольку все последние годы создавали соответствующие условия для бизнеса — вводили преференции для инвесторов, поддерживали экспортеров, помогали развивать инновационные производства. В этом году началось создание двух региональных инжиниринговых центров — для фармкластера и для IT-кластера. Мы запустили механизм специнвестконтракта.

Эксперты отмечают, что у нас самые высокие в стране темпы роста номинальной заработной платы — более 10%

Эксперты отмечают, что у нас самые высокие в стране темпы роста номинальной заработной платы — более 10%. Второй год подряд в Петербурге растет реальная зарплата, хоть и меньшими темпами. Четвертый год подряд строители сдадут больше трех млн кв. м жилья. Существенно увеличился оборот розничной торговли, динамика десяти месяцев — лучшая за последние четыре года. В городе продолжается естественный прирост населения. В мониторинге Минэкономразвития Санкт-Петербург второй год подряд признается одним из лидеров социально-экономического развития среди всех регионов РФ. За девять месяцев 2017 года в основной капитал предприятий поступило 384,6 млрд руб. инвестиций. Год назад после трех кварталов статистика фиксировала 288,8 млрд.

Ну и, подводя итоги, надо вспомнить о многих важных решениях, принятых в уходящем году. Например, о закрытии полигона "Новоселки", строительстве нового Музея блокады, развитии Арктики. Очень существенный пакет соглашений я подписал на Петербургском международном экономическом форуме, в том числе и по строительству Восточной скоростной магистрали. На городском и федеральном уровнях сделаны шаги по развитию IT-отрасли. У нас созданы проектные офисы с условными названиями "Умный город" — совместно с ИТМО, и "Фабрики будущего" — с Политехническим университетом. Очень важным было решение по созданию трех совершенно новых учреждений дополнительного образования для школьников, в том числе Академии цифровых технологий. Все это — работа на будущее.

— Каким, на ваш взгляд, будет 2018 год для петербургской экономики? Какие новые проекты будут запущены, придут ли в город новые инвесторы?

— Если сумеем сохранить нынешний восходящий тренд, а предпосылки к этому есть, то Петербург сможет увеличить ВРП примерно до 5%. В промышленности в 2018 году ожидается развитие целого ряда производственных проектов и запуск новых. Планируется создание второй очереди производства компании "Герофарм". На строительные площадки выйдут такие инвесторы, как "Самсон-Мед", "Инноватех СПб", "Федеральный испытательный центр", "Биокад", Прядильно-ниточный комбинат, "Элкус", "Таурас-Феникс" и другие. На территории особой экономической зоны "Санкт-Петербург" намерены запустить производства ИЦ "Буревестник", "Техноком Авиа", "Орион Медик", "Русхлеб Исследования", "Экоген Технолоджи".

Помимо развития фармацевтического, автокластера и IT-кластера, ожидаются инвестиции в сферу туризма. Есть хорошие проекты по развитию легкой и пищевой промышленности, логистики, созданию коммерческой и жилой недвижимости, строительству спортивной и транспортной инфраструктуры.

— Иностранные инвесторы продолжают проявлять к нам интерес? Вернулись к нам европейские инвесторы?

— Европа никуда и не уходила, целый ряд предприятий по-прежнему у нас работает и развивается. Большой интерес сегодня проявляют представители Востока. В частности, мы очень плотно начали работать с Китайским торгово-промышленным банком, который является крупнейшим банком в мире. Южная Корея тоже активно интересуется возможностью инвестирования в наш город.

Честно вам скажу, каких-то проблем с иностранными инвестициями мы не видим. Прямые иностранные инвестиции у Петербурга за первые полгода 2017-го составили 3,3 млрд долл. Это на 9,1% больше, чем в первом полугодии 2016-го. Я думаю, эта тенденция продолжится. Более того, сегодня настолько высок интерес бизнеса к Петербургу, что мы можем позволить себе выбирать наиболее надежных партнеров. И в первую очередь обращать внимание на те проекты, которые соответствуют стратегическим интересам города.

— Каким вы видите развитие петербургского автокластера в следующем году? Ожидается ли запуск новых моделей автомобилей? Ведутся ли сейчас переговоры с узбекским "Узавтосаноат" по локализации производства на площадке завода GM в Петербурге?

— Наш автокластер не просто восстановился, он вернул себе позиции одного из самых динамичных секторов экономики города. Он за год поднял производство почти на 24% и увеличил свою долю в объеме производства всех автомобилей в России примерно до 25–28%. За десять месяцев выпущено 285 тыс. автомобилей. Практически у всех автопроизводителей есть планы по развитию, кто-то уже начал обновлять модельный ряд, кто-то планирует это на следующий год. Компания "Хёндэ" сейчас очень серьезно рассматривает возможность строительства нового завода по производству двигателей на территории Санкт-Петербурга. Во всяком случае, меморандум о намерениях минувшей осенью подписала наша делегация во время визита в Сеул. Я надеюсь, что нам удастся договориться, так что перспективы хорошие.

Компания "Хёндэ" сейчас очень серьезно рассматривает возможность строительства нового завода по производству двигателей на территории Санкт-Петербурга

Узбекистан действительно проявляет большой интерес к площадке General Motors. Но по этому объекту есть и целый ряд других предложений. Интерес проявляют в том числе BMW, и еще белорусская фирма. Сейчас рано говорить, кто конкретно будет там работать. Решающее слово за самим владельцем — General Motors. Узбекская компания с ними связана, она производит их автомобили.

— То есть BMW рассматривают площадку GM, а не площадку под новое строительство?

— Как вариант. Я не могу сказать конкретно, переговоры не закончены. Надеюсь, что в самое ближайшее время наши партнеры определятся. Город сейчас в роли наблюдателя. В свое время, когда площадка создавалась, все свои обязательства Петербург выполнил. Теперь мы просто ждем, кто туда придет. Будем им помогать, если возникнет такая необходимость. Но мы готовы рассматривать и вопрос предоставления другого земельного участка. Если, как я уже сказал, интересы инвестора совпадают со стратегическими интересами города. Мы сегодня не соглашаемся на предложения, которые лет 10–20 назад "оторвали" бы, как говорится, с руками и ногами.

— Одна из важных отраслей для города сегодня — это туризм. Стоит ждать очередных рекордов по турпотоку в этом и следующем году? Отразится ли на нем проведение ЧМ-2018? Что власти города думают о введении туристического сбора?

— Эксперты рекомендовали обратить внимание на три направления, которые помогут росту города в ближайшей перспективе, до того как мы перейдем к "экономике знаний". Одна из таких точек роста — это туризм. Вы знаете, что мы выделили с 2018 года его развитие в отдельную госпрограмму Санкт-Петербурга. Город создал условия для ускоренного привлечения инвестиций в строительство гостиниц самого дефицитного сегмента — три-четыре звезды. Мы уже одобрили первые проекты и выделили соответствующие земельные участки.

Мы готовы войти в число пилотных регионов, которые будут заниматься реализацией федерального закона в части туристического сбора

За первые полгода город посетили 4,1 млн гостей. Половина из них российские, половина — иностранные туристы. Турпоток в этом году выйдет за семь млн и приблизится к 7,5 млн. Конечно, семь млн туристов для Петербурга — отнюдь не предел. Наш город должен ориентироваться на 12–14 млн — это хороший европейский уровень. На чемпионат мира по футболу ожидаем порядка 400 тыс. болельщиков. По оценкам экспертов, после таких мероприятий город может со следующего года после чемпионата мира "прирасти" по туризму на один млн человек.

Идея туристического сбора, в принципе, мне импонирует. У нас огромное количество памятников, и в первую очередь туристы как раз на них едут посмотреть. Их надо реставрировать, а на эти цели денег никогда много не бывает. Так что мы готовы войти в число пилотных регионов, которые будут заниматься реализацией федерального закона в части туристического сбора. Сроки зависят от федеральных решений. Но в любом случае будем начинать с очень необременительной суммы, чтобы не отпугивать гостей. И обязательно подумаем, что им дать взамен, как компенсировать туристу этот сбор. Работа предстоит серьезная, но мне кажется, рациональное зерно в этом есть.

— Вы уже упомянули Восточный скоростной радиус. Есть ли уже понимание по концессионерам, когда будет подписано соглашение о реализации?

Есть два варианта строительства участка Восточного скоростного радиуса на правом берегу Невы. Первый — обойти с севера исправительно-трудовую колонию №7. Второй — построить эстакаду прямо над территорией колонии

— Как вы знаете, этот проект поддержал президент России, так что с его реализацией проблем не предвидится. Мы для удобства разбиваем стройку на три участка. По первым двум уже готовятся документы по планировке территории. Третий этап на правом берегу Невы — самый сложный. В рамках общественных слушаний жители комплекса "Ладожский парк" категорически отказались, чтобы рядом с ним проходила эта трасса. Поэтому сейчас есть два варианта. Первый — обойти с севера исправительно-трудовую колонию №7. Второй — построить эстакаду прямо над территорией колонии. Мы сейчас в процессе переговоров с Федеральной службой исполнения наказаний. Надеюсь, решение мы найдем, просто надо немного больше времени.

Два банка сразу проявили желание, еще как минимум три российских банка и пара иностранных также проявляют интерес к этому проекту. Так что в перспективе они могут создать консорциум.

— А может быть так, что каждый участок будет делать отдельная структура или инвестор?

— Теоретически это возможно, хотя в России, насколько мне известно, не было ГЧП с такой моделью. Нет такого опыта. Финансирование предпроектных и подготовительных работ идет из городского бюджета, а строить магистраль мы планируем, конечно, по схеме ГЧП. Инвестор будет определен по итогам открытого конкурса. Думаю, что до конца следующего года будет объявлен конкурс на все три участка. Если имеющиеся сейчас вопросы сумеем решить оперативно, приступить к строительству можно в 2019 году. Я надеюсь, Восточную магистраль мы построим быстрее, чем ЗСД, потому что уже есть опыт, наработаны соответствующие технологии.

— Есть другой проект, который имеет более определенные очертания — трамвай "Чижик". Когда он будет реализован и горожане смогут поехать на первом частном трамвае? И будет ли оштрафован концессионер за срыв сроков реализации?

Сейчас самое главное — к концу первого квартала 2018 года запустить этот трамвай, чтоб он повысил транспортную доступность на правом берегу Невы

— Это новый для города и для страны проект. Никто еще такого не делал. Думаю, что нельзя здесь винить только концессионера, есть определенная доля недоработки и наших городских структур. Мы несколько задержали передачу земельных участков в самом начале этого процесса и оформление документов. Концессионер, конечно, не сильно спешил, менял проект. Сейчас самое главное — к концу первого квартала 2018 года запустить этот трамвай, чтоб он повысил транспортную доступность на правом берегу Невы. Все вопросы по возможным претензиям, в том числе возможному пересмотру финансовых механизмов с компенсацией, мы оставим до того момента, когда все будет построено. Спокойно проведем экспертизу и все посчитаем. Для города ведь тоже важно, чтоб проект заработал. За его реализацией внимательно смотрят инвесторы, которых мы рассчитываем привлечь к проектам легкорельсового трамвая в других районах города. В частности, на юго-западе, в Колпинском и Пушкинском районах.

— Еще один ожидаемый проект — Конюшенное ведомство. Когда будет выбран окончательный вариант реконструкции объекта и когда там начнутся работы?

— Как вы знаете, там есть два основных проекта, одобренных Советом по градостроительству и Советом по культурному наследию. Пока не кончится чемпионат мира по футболу, на Конюшенной площади будет работать фан-зона, никаких работ на объекте проводить нельзя. С учетом этого мы договорились, что сразу после чемпионата определимся по конкретному проекту и разрешим приступать. До того в Конюшенном ведомстве возможны только первоочередные противоаварийные работы, на которые город выделил порядка 260 млн руб. Это замена кровли, гидроизоляция, ремонт набережной реки Мойки. На время ЧМ Конюшенное ведомство закроем баннерами.

— Когда начнется строительство нового Музея истории блокады? Сколько потребуется средств и когда он откроется для посетителей? Что будет с действующим музеем?

— Сейчас готовится проектная документация. В начале следующего года планируем провести соответствующие конкурсные процедуры. Дальше все зависит от строителей, но надеюсь, что в конце 2019-го — начале 2020 года музей откроем. Как вы знаете, мы провели международный конкурс, выставку проектов посетили порядка четырех тыс. человек, включая блокадников. Победитель — проект "Студии 44" — довольно симпатичный, на мой взгляд. Но самое главное там — содержание. Мы должны сделать музей, который бы подчеркивал уникальность блокадного подвига ленинградцев. Ведь мир не знал ничего подобного.

Что касается действующего музея в Соляном переулке, то мы планируем начать его капитальный ремонт и реставрацию. К 75-летию полного освобождения от фашистской блокады в 2019 году он должен быть в надлежащем состоянии, чтобы мы могли проводить там праздничные мероприятия.

— Как дальше будет разделяться функционал двух музеев? Сколько будет стоить строительство нового?

— Когда развернем экспозицию на берегу Невы, в старом сделаем своего рода "музей музея". Экспозицию, посвященную во многом трагической судьбе самого музея, масштабную библиотеку. В новом комплексе будет интерактив, но не сплошной. Мы серьезно над этим работаем, чтобы это был уникальный музей, но с современными элементами. Сегодня это привлекает молодежь, а мы его и делаем для новых поколений. На реконструкцию старого музея выделили порядка 200 млн руб. Стоимость нового музея на данный момент, когда окончательно не готовы документы и нет результатов госэкспертизы, предварительно оценивается в 1,5–2 млрд руб. С учетом благоустройства прилегающей территории и создания парка средств может потребоваться больше. Не исключаю, что будет и федеральное финансирование, поскольку были предварительные переговоры с Министерством культуры. И президент России идею тоже поддержал.

— Продолжая тему строительства объектов, расскажите про проект океанариума. Не все согласны с размещением в парке Интернационалистов, возможно ли его изменить? На каком этапе сам проект?

— Во-первых, участок прилегает к парку Интернационалистов, в состав парка он никогда не входил. Во-вторых, постановлением правительства проект будет реализован на этом участке. Вариант с переносом в том же Фрунзенском районе на Балканскую улицу невозможен, так как еще в 2009 году пятно, которое предлагают в качестве альтернативного, было зарезервировано под строительство спортивных объектов. В частности — для резервного стадиона ФК "Зенит". "Зенит" от него не отказывается, да и функциональное назначение не соответствует океанариуму.

Сейчас проект океанариума проходит согласование, в том числе по архитектурно-планировочному решению, высотным параметрам и т.д.

Проект достаточно интересный: на пяти этажах, помимо океанариума, разместятся центр изучения океана, центр терапии различных заболеваний, в том числе и детских, большой бассейн для представлений с крупными морскими млекопитающими, а также сопутствующая инфраструктура: галереи, торговые площади, общепит, игровые площадки и подземный паркинг

Я специально ездил смотреть аналогичный объект инвестора на ВДНХ в Москве. Получилось очень интересно, однако проект себя не окупает. Поэтому они и предложили некритично расширить проект в Петербурге. Я думаю, что коль скоро речь идет о самом крупном океанариуме на севере Европы, можно пойти навстречу инвесторам.

— Каковы перспективы переезда исполнительных органов власти в деловой квартал "Невская Ратуша"? Есть ли уже конкретные планы по использованию освобождаемых площадей?

— Планируем начать переезд в первом квартале следующего года. Сейчас идет подготовка, оснащение помещений средствами связи, мебелью. Туда отправятся порядка 15 комитетов и пять наших госучреждений. Здания, которые будут освобождаться после переезда, будем использовать для государственных нужд — дополнительные площади требуются Счетной палате, Законодательному собранию. А самые интересные для инвесторов будем реализовывать. Освободится целый ряд объектов в центре города, за которые город сможет получить хорошие деньги, а также привлечь инвесторов для развития городской инфраструктуры, особенно туристической. Возможно, в перспективе освободившиеся помещения могли бы занять региональные штаб-квартиры крупных международных компаний.

— Как вы относитесь к возвращению в Петербурге дореволюционных названий? Нужно ли переименовывать Советские улицы в Рождественские?

— Я считаю, возвращать надо те названия, которые живы в народной памяти, связаны с образом Санкт-Петербурга. К примеру, Советские улицы носили название Рождественских лет 130, и такой шаг оправдан. А вот самые первые, изначальные названия этих улиц — не прижились. Их сейчас помнят только краеведы, зачем же к ним возвращаться? По площади Восстания, я считаю, Топонимическая комиссия правильно не стала принимать решение о переименовании.

Речь не идет о стирании карты памяти о советской эпохе, как это делают сейчас наши соседи, снося памятники всем подряд. В Петербурге и пригородах сейчас порядка 40 улиц, переулков, проспектов с топонимом "советский". Плюс Советский канал и Советский мост. У нас еще очень много останется улиц Ленина, Коммунистических и т.д. Другой миф — о затратах на переименование. По российским законам вносить изменения в документы граждан необязательно, если только люди сами этого не захотят. Основные расходы — установка номерных знаков на дома и дорожных указателей. А они и так периодически обновляются в плановом порядке. Внесение топонимических изменений в электронные ресурсы финансовых затрат вообще не требует.

В переименовании Свердловской набережной, к которой Свердлов никакого отношения не имел, тоже нет никакого отрицания истории. Сейчас оформляются документы о переименовании ее в Полюстровскую набережную. Кстати, попросил об этом человек, который сам там живет. Решение правительством города еще не принято, но документы готовятся, я готов это поддержать. Думаю, документ подпишем в ближайшем будущем.

— Насколько сложно работать главой города в условиях, когда чуть ли не каждый месяц появляются слухи о вашей отставке?

На слухи и сплетни я давно внимания не обращаю. Когда я работал полпредом президента в ЦФО, меня тоже раз в месяц куда-нибудь отправляли

— На слухи и сплетни я давно внимания не обращаю. Когда я работал полпредом президента в ЦФО, меня тоже раз в месяц куда-нибудь отправляли. Я человек спокойный, и разного рода болтовня не способна вывести меня из равновесия. Мне важно, каких результатов добивается город, и как сами жители реагируют на то, что происходит в Санкт-Петербурге.

Мы регулярно заказываем социологические опросы. Это не та социология, где один человек может проголосовать и 100, и 1000 раз, как на некоторых сайтах. Мы работаем с настоящими учеными-социологами, которые изучают общественное мнение в Петербурге с 1994 года. Их методы и результаты проверены временем. Так вот, по результатам августовских опросов 2017 года более 60% петербуржцев считают, что дела "идут хорошо" и что все "более-менее нормально". Когда в 2014 году я принимал для себя решение идти на губернаторские выборы, эта цифра колебалась возле отметки 50%. То есть за три с лишним года произошел рост на 10%. Мне кажется, это позитивный результат. Значит, правительство города и человек, который его возглавляет, работают неплохо.

Подготовила редакция региональных новостей