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Илья Рогачев: разговоры по антитеррору с США ведутся, но диалога пока нет

28 декабря, 14:00 UTC+3 США
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Илья Рогачев

Илья Рогачев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Сотрудничество между Россией и США в борьбе с терроризмом должно быть более интенсивным и эффективным. Такое мнение выразил в интервью ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев. По его словам, обмен информацией между спецслужбами обеих стран ведется, однако на политическом уровне диалог по-прежнему "заморожен", что существенно осложняет взаимодействие в ООН и на других многосторонних площадках.

— На днях в телефонном разговоре президенты России и США назвали предотвращение теракта в Санкт-Петербурге позитивным примером сотрудничества обеих стран в сфере антитеррора. Можно ли говорить о восстановлении сотрудничества между Москвой и Вашингтоном в борьбе с терроризмом?

— Действительно, информация, переданная Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и, возможно, в других людных местах города. На этом примере видно, что спецслужбы поддерживают прямые контакты. Важно, что тема борьбы с терроризмом неизменно поднимается в беседах на высшем уровне и на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Однако акцентированной двусторонней работы на дипломатическом уровне сейчас не ведется. Институционализированные структуры, которые ранее функционировали в рамках президентской комиссии, заморожены. Мы взаимодействуем с американцами в разных организациях, в первую очередь в ООН, ее Совете Безопасности, а также в других многосторонних форматах, и отсутствие механизма для согласования дипломатических позиций существенно осложняет работу. Такого двустороннего механизма не хватает, потому что, если бы мы могли заранее проговаривать какие-то вещи, то у нас, как минимум, было бы меньше публичных расхождений.

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Но американцев такая ситуация устраивает. Сейчас мы нередко сталкиваемся с тем, что реализация позитивных импульсов, поступающих с уровня глав дипломатических ведомств, блокируется на нижних этажах американской бюрократической машины, на которых, похоже, безраздельно господствует русофобская пропаганда.

Мы последовательно ставим вопрос о необходимости восстановления формата взаимодействия и налаживания регулярного диалога. Призываем к этому американских партнеров, но им, видимо, пока не достает политической воли.

— Как повлиял разгром запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке на ситуацию в регионе. Уменьшилась ли глобальная террористическая угроза?

— Вследствие этого разгрома боевики рассеялись. На территории Сирии все важные населенные пункты, коммуникации, господствующие высоты и т. п. находятся под контролем правительственных войск. При проявлении отдельных групп террористов они справятся сами, помощи со стороны США им не требуется. Коалиция помогла бы, уничтожив остатки ИГ в Ираке. ИГ пытается рассредоточить своих людей, и в этом заключается нынешняя политика "Исламского государства". Эта тенденция обозначилась давно. Еще год-полтора назад мы предупреждали, что ИГ все больше приобретает черты горизонтальной структуры, сетевой организации, как "Аль-Каида".

Таким образом, акцент будет сделан уже не на территориальном проекте построения собственного государства — "халифата", а на более традиционных террористических методах. Есть такой термин, который прижился на Западе, — lone wolf terrorism. Это — малозатратный терроризм одиночек. Правда, мы всегда говорили, что террористов-одиночек в "чистом виде" практически нет, у них всегда находятся пособники, поэтому для характеристики нынешней ситуации, пожалуй, больше подойдет понятие "автономный джихад".

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Боевики из Сирии и Ирака растекаются по странам происхождения, хотя многие едут в третьи страны и не возвращаются туда, где их наверняка ждут, где про них знают — домой. Значительная часть выходцев из России и стран СНГ перебирается через Турцию на Украину, в Грузию и Афганистан, который вместе с соседним Пакистаном, несмотря на все усилия, по-прежнему остается одним из основных районов сосредоточения террористов.

Вместе с тем многие террористы возвращаются в Юго-Восточную Азию или под видом беженцев и мигрантов перебираются в Европу, и в этой связи мы ожидаем ухудшения ситуации, роста террористической опасности в этих регионах.

С другой стороны, налицо интерес к тому, чтобы даже с поражением ИГ хаос и кровопролитие в Сирии не закончились.

— По данным главы ФСБ, около 4,5 тыс. россиян отправились за рубеж воевать на стороне террористов. Запад нередко упрекает Россию в том, что она является едва ли не крупнейшим поставщиком боевиков для террористических группировок. Так ли это?

— Число россиян, оказавшихся вовлеченными в боевые действия на стороне террористов, вполне сопоставимо с притоком боевиков из Саудовской Аравии, Туниса или Марокко. Но все это — лукавая арифметика. Ведь если в качестве критерия взять, скажем, количество уехавших боевиков на 100 тысяч населения, то здесь мы увидим уже совсем иную картину, и на первом месте окажется самопровозглашенное Косово, а дальше Норвегия, или Бельгия, или какая-то еще из европейских стран, а Россия будет в конце списка.

— Хотелось бы обратить внимание еще на одну тревожную тенденцию. В подготовке или осуществлении терактов на территории России в последние годы были уличены главным образом выходцы из бывших среднеазиатских республик бывшего СССР. Чем объяснить подобный феномен?

— Однозначного короткого ответа на этот вопрос у меня нет. Следует принимать во внимание множество факторов, связанных в том числе с "ползучей" исламизацией центральноазиатских республик, и социально-экономическими проблемами региона, и массовой трудовой миграцией. Отслеживать склонных к радикализации и насилию личностей в потоке сезонных трудовых мигрантов крайне сложно. К тому же и в экономически "тучные" годы не все приезжающие в Россию находили здесь устраивающую их работу (или оплату), а люди, попадающие в тяжелую ситуацию, нередко становятся жертвами вербовщиков, которые "не дремлют" ни в России, ни в Центральной Азии. Особенно активно идеологи террористов, вербовщики используют интернет. Главная опасность заключается в распространении идеологии терроризма в глобальной сети.

— Но ведь интернет можно использовать и для борьбы с терроризмом…

— Безусловно. Вот только в глобальном масштабе в рамках существующего международно-правового регулирования мало что можно сделать. Россия давно призывала к тому, чтобы идентифицировать и удалять террористический и экстремистский контент на страницах интернета. Нас же в ответ неизменно обвиняли в попытках зажима свободы слова путем использования недемократичных методов.

Но вот в сентябре в Нью-Йорке демократические западные правительства поддержали англо-французскую инициативу по борьбе с террористическим контентом и создали контртеррористический интернет-форум, в который вошли также крупнейшие компании, действующие в сфере информационно-коммуникационных технологий. Задача, которую поставили участники этого объединения, заключается в том, чтобы удалять из интернета террористический и экстремистский контент и делать это автоматически, с использованием специальных программ.

Россия давно призывала к тому, чтобы идентифицировать и удалять террористический и экстремистский контент на страницах интернета

При этом если у нас отработаны процедуры признания материала экстремистским, то в "развитых демократиях" эта задача возлагается (так и хочется сказать — перекладывается) на бизнес, то есть это будут определять сотрудники, чей труд оплачивается нанимающими их компаниями. Даже сложно представить себе, с кем нашим правоохранительным органам придется иметь дело по этим вопросам, и какие будут "рабочие процедуры".

Такой метод, по их мнению, ничуть не нарушает принципов правового государства. Ну, и будучи убежденными демократами, участники интернет-форума намерены сотрудничать исключительно с демократическими союзными государствами, в число которых Россия, по их убеждениям, понятно, не входит.

Подобную ситуацию вряд ли можно назвать удовлетворительной. Механизмы борьбы с терроризмом в интернете должны быть универсальными, а сотрудничество в этой сфере — добросовестным.

— И каковы же тогда перспективы сотрудничества?

— Оно необходимо и неизбежно, что доказывает и пример, с которого мы начали. Любое недобросовестное поведение на этом пути — политизация, "двойные стандарты" в каком бы то ни было проявлении, и прочее — искусственно создаваемые проблемы, за которые кому-то придется расплачиваться.

Россия всегда была заинтересована в развитии нормального взаимодействия со всеми государствами, включая, разумеется, США в сфере борьбы с терроризмом

Россия всегда была заинтересована в развитии нормального взаимодействия со всеми государствами, включая, разумеется, США в сфере борьбы с терроризмом. Несмотря на известные трудности мы и раньше, и теперь демонстрируем открытость к диалогу по решению широкого круга вопросов на этом приоритетном сегодня направлении.

Но коллеги-дипломаты и люди, политиканствующие на этой теме, выставляющие нам всякие условия для взаимодействия, упускают из виду то, что объективно, по совокупности, так сказать, "антитеррористического багажа", сегодня в мире нет такого государства, в сотрудничестве с которым мы заинтересованы больше, чем оно — с Россией.

Беседовал Юрий Козлов

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