Евгений Гинер: ЦСКА не продаю

Президент ЦСКА Евгений Гинер © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Президент московского ЦСКА, член исполкома Российского футбольного союза и глава финансового комитета организации Евгений Гинер общается с прессой редко. В 2017 году он этого не делал, но за несколько дней до Нового года все-таки согласился уделить час и встретил корреспондентов ТАСС в офисе на стадионе "ВЭБ-Арена", в который клуб переехал только в середине декабря. Он опроверг всякие слухи о продаже клуба, выделил две основные проблемы российского футбола, объяснил, какой руководитель нужен отечественному судейскому корпусу, и рассказал, почему полузащитник Александр Головин не покинет команду в зимнее трансферное окно.

— Евгений Леннорович, с самого актуального. 25 декабря состоялся исполком РФС, на котором Виталий Мутко приостановил свои полномочия на посту президента организации. Как оценили шаг?

— Это нормально, поддерживаю такое решение. В данный момент Виталий Леонтьевич подает протест в КАС (Спортивный арбитражный суд в Лозанне — прим. ТАСС) по делу о допинге. Судиться и одновременно руководить такой организацией, как РФС, было бы не совсем правильно. Судебные разбирательства занимают не два-три дня, а гораздо больше времени. Надеюсь, что скоро увидим результат. Что будет дальше? Мутко сам примет для себя решение.

— Не опасаетесь того, что в организации может потеряться единый центр управления и начнется хаос?

— Когда вся система выстроена и работает, фактор наличия начальника уже никакой роли не играет. Другое дело — когда вся система замыкается на одного человека. Это тоже неправильно. Не дай бог, что-нибудь случится — что тогда? Организация рухнет, как империя? Конечно нет. Все должны работать на своих местах и делать свое дело.

— Кто-то кроме Александра Алаева мог претендовать на роль заместителя Мутко?

— Есть устав, от него все отталкивались. Наверное, Никите Симоняну сейчас было бы сложно справиться с этой работой, Сергей Прядкин и Сергей Анохин заняты работой в лиге и в Московской федерации футбола, совмещать такие должности невозможно.

— Как можно оценить быстрый карьерный рост Алаева, который совсем недавно курировал пляжный футбол, а сейчас пусть временно, но уже возглавляет всю федерацию? Ему хватит опыта занимать такую высокую должность?

— Быстрый карьерный рост говорит о том, что человек профессионально делает свою работу, талантливый, способный, к нему не было нареканий на протяжении долгого времени. А что еще нужно? Не считаю, что недостаток опыта может сказаться на его работе.

— По итогам нынешнего года РФС погасил все задолженности перед кредиторами и впервые за долгое время вышел в ноль. За счет чего это удалось?

— Работа, ничего другого. Есть простое объяснение всему: при Николае Толстых, например, заключались такие договоры, которые не были ничем подкреплены. Деньги с таких договоров уходили непонятно куда. Виталий Леонтьевич таких договоров не подписывал. Надо понимать, что когда у тебя есть 100 рублей, то и жить ты должен на 100 рублей, а не на 500.

Второе, надо уметь правильно работать со спонсорами и рекламодателями, а не так наплевательски, как это было при прошлом руководителе.

— Если отталкиваться от ваших слов, деньги в российский футбол начали приходить?

— Мои слова не означают, что в футбол пришли большие деньги, просто, повторю, ими нужно правильно распоряжаться. Нельзя наплевательски относиться к деньгам и думать, что завтра российскому футболу поможет государство и что ему никто не даст загнуться.

"Список Макларена даже не изучал"

— Допинговые скандалы уже докатились до российского футбола. Думаете, это как-то может повлиять на чемпионат мира в России и сборную?

— Абсолютно никак. Вообще, наверное, в мире есть спортсмены, которые употребляют допинг. Сами они это делают или их заставляют — второй вопрос. Но в командных видах спорта, а тем более в футболе, нет никакой надобности принимать допинг. Ну принял ты допинг — и что? Ты лучше стал попадать по мячу или начал обводить всю команду соперника?

Если не ошибаюсь, перед игрой против "Манчестер Юнайтед" у нашего защитника Сергея Игнашевича заболело горло, мы дали ему таблетку. Перед игрой наши доктора пришли и сказали, что Сергей принимал таблетки от горла, показали справки. И все. Мне кажется, большинство допинг-скандалов вытекает из того, что спортсмены просто лечились от чего-нибудь, а не хотели за счет препаратов повысить свои спортивные результаты. Нужно работать с докторами, которые должны вовремя предупреждать о таких ситуациях и предоставлять по требованию все справки.

— Вы ощущаете имиджевые потери из-за того, что игроки ЦСКА присутствуют в списке Ричарда Макларена?

— Я даже не изучал этот список. В него входят все 25 игроков, которые ездили со сборной на чемпионат мира 2014 года, в том числе футболисты ЦСКА. Обвинить можно кого угодно и в чем угодно, но для всего должны быть факты. Господин Макларен, наверное, хороший человек — я с ним не знаком, но таких вещей даже не читаю.

"Судейскому корпусу нужен независимый глава"

— Какая проблема перед РФС в данный момент стоит наиболее остро?

— Их две.

Давно говорю о таких вещах, как методология, детские академии, турниры под эгидой РФС. Нужно развивать базовые вещи в частно-государственном партнерстве. Дети должны тренироваться и постоянно развиваться. К примеру, сейчас мальчишка приезжает в сборную страны своего возраста, но не может там нормально проявить себя, потому что заточен только под тот футбол, в который играет его родная команда. У нас отсутствует такая важная составляющая, как глубокое закладывание футбольных знаний ребятам с самого детства. Проблема перехода детей из детского футбола во взрослый стоит перед нами остро уже 15 лет. Мы не раз говорили с Виталием Леонтьевичем об академиях — их должно быть много. У нас много талантливых детей, сейчас для них создаются условия, но нужно прикладывать больше усилий. У нас практически не было футбольной инфраструктуры до недавнего момента, но сейчас при участии государства картина меняется.

Второе — вопрос подготовки судей. Не может быть такого, что арбитры в разных матчах трактуют эпизоды по-разному. Один судит в английском стиле, другой в итальянском, а третий — как в чемпионате Испании. Ни один российский судья сейчас нигде ничего не судит. На чемпионат мира, может, одного возьмут, так как мы хозяева турнира. Но это стыд и позор! Не хочу говорить, что судьи у нас коррумпированные или корыстные. Вопрос в том, что они прежде всего должны быть квалифицированными.

— Вас устраивает кандидатура Андрея Будогосского как руководителя судейского корпуса?

— Невозможно возглавлять судейскую школу и одновременно оценивать работу людей, которых ты научил. Для того чтобы быть независимым, надо что-то бросить: либо преподавательскую деятельность, либо судейский комитет. Если я буду оценивать сам себя, разве я поставлю себе плохую оценку? Если поставлю плохую оценку, значит, плохо научил. Получается как-то неудобно. На самом деле не важно, Будогосский, (Николай) Левников или кто-то еще. Надо найти максимально независимого человека, который возьмется за эту работу и будет реформатором. Этот человек не будет бояться кого-то наказывать. Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча. Кажется, что у нас в судейском комитете нет цельного коллектива. Команда не сможет ничего не добиться, если пять игроков будут в одной компании, а шесть остальных — в другой. Тогда лучше такую команду распустить и забыть о ней.

— Трудно найти человека на расстрельную должность.

— Не трудно. Левникова или Будогосского никто не расстреливает. Нужно найти грамотного управленца, ничего сложного в этом нет. В других лигах судьи тоже допускают ошибки, но там даже нет тени подозрения, потому что оценивают работу независимые люди. Никто не говорит, что судей никто не должен защищать, наоборот, должны, но при этом должна быть независимость, честность и открытость.

"Отмена лимита много времени не займет"

— На игрока вашей команды Понтуса Вернблума из-за его жесткой манеры игры часто нападают болельщики и эксперты. Как он выдерживает такое давление?

— Понтус — неординарный игрок, поэтому его всегда будут кусать со стороны, в этом ничего страшного нет. Любой игрок уровня ЦСКА, "Спартака", "Локомотива" или "Зенита" должен быть готов к тому, что на него будут остро реагировать.

Вот еще хочется отметить. Не хотелось бы обижать журналистов, но в нашей стране действительно мало качественных футбольных аналитиков. Иногда слушаю передачи, и мне до смешного обидно, что все обсуждение скатывается в критиканство. Критика — это хорошо, но критиканство — это совсем другая история. Если ты не объясняешь, почему это плохо, и не говоришь, как это исправить, тогда чего стоят твои слова? А у нас люди меняют свое мнение на следующий день на диаметрально противоположное без объяснений.

— Введение новых технологий повысит качество судейства?

— Наверное, сегодня скорости футбола требуют таких нововведений. Можем вспомнить много матчей, когда команды забивали голы, а судьи их не засчитывали. Это могли быть очень важные голы на чемпионатах мира или Европы. Такие ситуации, конечно, не должны возникать. Судья, который допустил ошибку, может, никогда не будет судить в будущем, но команде разве легче от этого? Прогресс движется стремительно, было бы странно, если бы мы оставили правила футбола и все его составляющие неизменными со времен, когда его придумали англичане. Но нужно сделать так, чтобы решение принималось в течение пары секунд.

— Ваше отношение к лимиту на легионеров не поменялось? Вы до сих пор выступаете за свободную конкуренцию в нашем футболе?

— Конечно. Обратите внимание, все те годы, когда я говорю об этом, у ЦСКА никогда не было проблем с лимитом. Когда у одного игрока есть преимущество перед другим (в данном случае за счет паспорта), про здоровую конкуренцию можно забыть.

— Когда российский футбол придет к отмене лимита?

— Не думаю, что это будет долгий процесс. Наверное, сегодня нельзя резко взять и изменить лимит — у клубов есть определенные планы, обязательства, договоры. А вот сделать это постепенно, в течение нескольких лет вполне реально. Почему сейчас мы ограничиваемся пятью игроками с паспортом на поле? А почему не три или два? Проблема, конечно, не в лимите на легионеров, а в детском футболе.

"Чемпионат будет расширяться"

— Президент "Спартака" Леонид Федун недавно выступил с целым рядом реформ российского футбола. Как отнеслись?

— Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается первой идеи (сокращение лиги до 14 команд — прим. ТАСС) это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция. Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Например, "Бернли" играл с "Манчестер Юнайтед" (2:2), на последней минуте "Манчестер" "отскочил". Не было бы "Бернли", что, играли бы одни "Манчестеры" или "Барселона" с "Реалом"?

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Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Леонтьевичем. Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд.

Лучше бы Леонид Арнольдович (Федун) выступил с инициативой о том, чтобы клубы были частными. Тогда люди будут думать. Тогда будет думать не губернатор, для которого это только социальная программа и головная боль. "Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Тосно", сейчас будет частным "Рубин". В том же "Ростове" останется только 25–30% участия губернии, чтобы и она могла принимать решения, давать на спортсооружения, помогать клубу, например, с переездами. Обо всем остальном должны думать "частники", потому что они смотрят на это как на бизнес. Это его (бизнесмена), он несет за это расходы. Когда клуб ничей, это Советский Союз.

— Уровень конкуренции чемпионата нравится?

— Он растет. Сегодня за призовые места борются пять-шесть клубов, это хороший показатель. Таких чемпионатов очень мало.

"Финансовое положение ЦСКА хорошее"

— В последние пару месяцев возобновились слухи о том, что вы продаете ЦСКА. Называются конкретные участники сделки, цифры.

— У меня есть на этот случай присказка: иду домой с женой, а бабушки возле подъезда рассказывают, что иду с любовницей. Слушайте, это бред.

А если говорить о финансовом состоянии, вернемся к уровню нашей аналитики. Понятно, что в карман ко мне еще никто не заглядывает, поэтому наши определяют так: Гинер ничего не покупал, значит, у него нет денег. Знаете, у меня постоянно складывается впечатление, что играю не в чемпионате России по футболу, а в чемпионате "Кто больше купит". Я в такой чемпионат идти не хочу.

Конечно, можно купить пять-шесть игроков и показать, мол, вот, смотрите, у нас хорошее финансовое состояние. Но во-первых, есть финансовый "фейр-плей" (Союза европейских футбольных ассоциаций), который этого не позволяет. Второе, лишь бы покупать — это не про меня. Именно поэтому нашу селекционную работу считают хорошей.

Купить лишь бы купить? Да у меня молодые хорошие ребята растут, которые для той же сборной пригодятся. На скамейку посадить? Чтобы у (Виктора) Гончаренко (главного тренера команды) на ней сидели не 16 игроков, а 23? Зачем?

— Болельщики не давят?

— Нет. Абсолютно.

Вот, например, летом нашли двух хороших футболистов, которые нас бы реально усилили. Начали общаться, торговаться и так далее. В итоге одного пришел и взял в два раза дороже "Манчестер Сити", второго — "Пари Сен-Жермен". Закончили.

— Не боитесь, что отказавшись от подобной гонки вооружений…

— Нет, не боюсь. Повторюсь, будем покупать футболистов, которые усилят клуб. Покупать ради покупки не будем.

— В зимнее трансферное окно кого-нибудь ждете?

— Занимаемся, ищем, договариваемся по некоторым. Надеюсь, новички будут.

Слава богу, финансовое состояние футбольного клуба хорошее. Оно не отличное, оно не то чтобы мы прям не знаем, куда деньги девать, и начинаем покупать всех подряд, но хорошее.

— Бюджет меняется? В прошлом году произносилась сумма $75–78 млн.

— Нет, в этом диапазоне мы и работаем. Уже много лет.

— Кредит от ВЭБ на строительство стадиона, который вы начнете выплачивать с этого года, сильно влияет на ситуацию?

— Никак. Для этого мы строили офисные здания, в одном из которых вы сидите. Три из четырех зданий мы уже практически сдали. Эти деньги прежде всего и пойдут на погашение кредита.

— И все-таки насчет возможной продажи клуба. Можете в чем-то заверить болельщиков?

— Я не продаю клуб, совершенно точно.

Вот появился человек, который сейчас хочет подать в суд на Романа Бабаева, выиграть миллион и отдать его в фонд Чулпан Хаматовой. Это же чистый пиар! Наверное, человека гложет: как же так, Гинера знает вся страна, а меня с такой чудесной фамилией никто?

А еще хочу позвонить самой Чулпан Хаматовой. Он хоть раз до этого помогал? Ну вынь из кармана и помоги. Если человек этого хочет, я оставлю его нищим с нашими исками. А там сам решу, в какой фонд отдать. Если человек делает благородные дела, он должен делать это тихо.

"От Лиги чемпионов удовлетворение"

— Спортивными итогами сезона довольны?

— Не совсем, но близко к этому.

— Итоги прошлого чемпионата закономерны?

— Знаете, одна фраза меня часто смущала и бесила, но, наверное, она правильная. Надо смотреть на табло. Здесь надо смотреть на таблицу. Справедливо, несправедливо. Есть таблица, в ней есть распределение клубов, значит, они так и сыграли. Все остальное — мертвому припарки. Все остальное обсуждать просто бесполезно.

— Юрий Павлович Семин лидирует с "Локомотивом" в текущем чемпионате. Герой?

— Юрий Павлович — хороший тренер и показывает это на протяжении многих лет. Но я бы провел анализ: сколько 11-метровых ударил "Локомотив", сколько он сыграл "11 на 10". Ведь "11 на 11" как-то не устраивает (улыбается). А дальше бы задавался вопросами: что, почему и как.

— Выступление в Лиге чемпионов — разочарование или удовлетворение?

— Удовлетворение. Мне совсем не понравился матч с "Базелем" в Москве. Непонятно, что произошло, бывают такие черные дни, когда не получается ничего. Конечно, после матча злился, но с ребятами не разговаривал. На это есть тренер и другие работники клуба. Но расстроил меня этот матч сильно.

При этом мы взяли девять очков. При этом в Манчестере показывали хорошую игру. Можно сколько угодно говорить, нужно это было "Манчестеру" или нет, но они выставили основной состав. И против них мальчишки 19–20 лет играли с настоящим азартом. Мне понравилось. Было понятно, во что команда играет. Не просто "бей-беги". А мы играли против одной из лучших команд мира. Так что я удовлетворен. Конечно, расстроен, что, набрав девять очков, не вышли в плей-офф. Но ничего страшного.

"Задача — выйти в финал Лиги Европы"

— Перед ЦСКА стоит задача выиграть Лигу Европы?

— Ну задачи мы всегда самые высокие ставим, но я думаю, что задача должна быть — дойти до финала, потому что один матч, с кем бы ты ни играл, это один матч, в нем может произойти все что угодно. Речь идет не о давлении на команду. Но просто финал — отдельно стоящий от всего матч.

— Но сейчас в Лиге Европы такая конкуренция! В ваш первый поход за Кубком УЕФА было проще?

— Это наш первый поход на Кубок Лиги Европы (улыбается). И мы обязательно постараемся порадовать страну, потому что уверен, что на международной арене все болеют за всех.

— Выездной матч "Спартака" с "Ливерпулем" (0:7) смотрели?

— Смотрел.

— Какие мысли?

— Не скажу. Смотрел чисто как болельщик. Мне тоже хотелось, чтобы "Спартак" взял очки.

Мне рассказывали, что спартаковские болельщики ездили в Манчестер поддержать ЦСКА, а наши ездили в Ливерпуль. Это потрясающе. Что бы ни происходило в матчах ЦСКА и "Спартака", это совсем другое. Здесь человек, болеющий против, нездоровый. Нездоровый по одной причине. Да, проиграл "Спартак", и неважно, сколько мячей он пропустил. Мы не получили очки в нашу копилку в рейтинге УЕФА. В таблице не написано "Спартак", ЦСКА или "Зенит", там написано "Россия".

— Сильно испортило впечатление от года поражение в дерби?

— Для меня неважно, кому проигрывать — "Спартаку" или "Уралу", но так как наши со "Спартаком" игры — русская классика, вдвойне неприятно. Но так сложилось. Не забей "Спартак" первым, а мы забей свой момент, все могло бы сложиться по-другому.

Это футбол. Тем он интересен, в этом его искренность. Если "Барселона", "Реал", ПСЖ начнут постоянно выигрывать, болельщик перестанет ходить, ему станет неинтересно. Вы же смотрели последний матч "Реала" и "Барселоны". В первом тайме "Реал" доминировал. Забей Криштиану Роналду свой момент, было бы все иначе. Но игроки "Барселоны" дотерпели, выстояли и во втором тайме "Реал" разорвали. А в прошлом году "Реал" выиграл.

— Не беспокоит, что к вам приедут болельщики недружественной клубу "Црвены Звезды"?

— Мне все равно, за кого они. Я уверен в своих болельщиках — если бы результат решался не на поле, поверьте, победа была бы за нами сто процентов (смеется).

"Рад, что пригласили Гончаренко"

— Виктор Гончаренко был назначен на пост главного тренера год назад. Довольны его работой?

— Позволю себе не оценивать Виктора Михайловича. Для чего? Чтобы огорчить или, наоборот, сильно порадовать?

Виктор Михайлович — очень хороший, вдумчивый, умный тренер. Человек, который умеет работать и с которым приятно работать. Человек, который объясняет все, что он говорит. Я ведь с тренерами никогда не разговариваю как руководитель, только как болельщик. Как руководитель — только тогда, когда мы ставим клубные задачи. И мне очень интересно разговаривать с Виктором Михайловичем. Он все объясняет и может признать, что ошибся, а это достойно огромного уважения. Только сильный человек может так сказать.

Рад тому, что мы пригласили Виктора Михайловича.

— Во второй части прошлого сезона команда пропустила считаное количество раз, за несколько стартовых матчей в текущем сезоне — намного больше. Как переносите такие горки?

— Абсолютно спокойно.

Знаете, я всегда рад, когда, например, Игорь Акинфеев (вратарь ЦСКА) добавляет еще один матч в свои сухие рекорды. Но это всего лишь запись. А вот его чемпионские титулы, выступления на чемпионатах мира и Европы — это все останется. Поэтому не вижу проблемы в том, пропустили или нет. Проблема — выиграли или нет. Выиграли 5:4 — не вижу никаких проблем.

— Кстати, о сериях Акинфеева…

— Я же вам уже сказал только что — глупости все это.

— А психология?

— Психология у Игоря фантастическая. Он показал это в 16 лет, когда в первый раз встал в ворота и взял пенальти в игре с "Крыльями Советов". По-моему, он по совету профессора Преображенского обо всем этом не читает.

Все говорят об антирекорде, но зачем? Знаете, когда ребятам присваивали звания заслуженных мастеров спорта, Вагнер Лав подошел и спросил: "Пап, а это что такое?" И что мне ему объяснить? Что он в трамвае теперь бесплатно ездить сможет? То же самое здесь.

"Скучно не было"

— Вам было скучно смотреть игру ЦСКА как болельщику?

— Я в любом случае волнуюсь. Проиграешь — не спишь, выиграешь — не спишь. Эмоции должны быть. Как только дело становится тебе безразлично, его надо бросать. Даже если оно приносит тебе большую прибыль. Это бессмысленно, непонятно, ради чего.

При Викторе Михайловиче что-то получалось, что-то нет, но скучно точно не было. Потому что было видно, во что играем. Плюс Виктор Михайлович подпускает молодых ребят, у которых глаза горят. Все равно взрослые так не играют. Они ошибаются, но эмоции просто прут наружу. Взрослые смотрят на таблицу, думают. А эти так не могут.

— Перед сезоном вы говорили, что рассчитываете на рост пяти-шести молодых игроков. Довольны их прогрессом? Федор Чалов, например, не забивает.

— Неважно. Федор вырос и стал футболистом. Синдром второго сезона бывает часто. Он пройдет. Он будет, поверьте мне, хорошим футболистом. Не могу сказать, что он столь же психологически устойчив, как, например, Игорь (Акинфеев). Главное для него сейчас — доказать самому себе, что может. Надо сказать себе: да, у меня что-то не получается, но я пойду дальше, через тернии к звездам.

Саша Головин, Чалов, (Хетаг) Хосонов, (Тимур) Жамалетдинов, (Константин) Кучаев, (Астемир) Гордюшенко — вот те люди, которые подпускаются к основному составу и которые, по-моему, должны вырасти в хороших футболистов.

— У вас есть понимание, останутся ли после сезона братья Василий и Алексей Березуцкие и Сергей Игнашевич?

— В клубе они останутся всегда. Сходите в нашу академию, и у вас не останется вопросов. Останутся ли в команде — второй вопрос. Это их решение, это зависит от них.

Вы же знаете, у нас семья. Может быть, они захотят заняться бизнесом или еще что-то. Ну а так, если кто-то решает продолжать — будь то всякого рода менеджеры или тренер — пожалуйста.

— Если после сезона уйдут все трое, за счет чего вы собираетесь это компенсировать?

— Ну давайте считать — (Виктор) Васин, (Никита) Чернов, Хосонов, (Кирилл) Набабкин способен сыграть в центре.

Может ли "Барселона" заменить Пике? На то и есть звезды. Если вы вернетесь в 2001 год и посмотрите в СМИ, братьев иначе, как деревянными солдатиками, не называли. Их оскорбляли. Я работал с ними, успокаивал, и они молодцы.

Есть хорошая пословица — незаменимых не бывает. Недавно мой друг меня поправил. Незаменимые есть. Да, придут новые и достигнут чего-то, но того, кто уже что-то сделал, оставил след в истории, всегда будут помнить. И так всегда будут помнить братьев и Серегу Игнашевича.

Да и почему вы их так вот резко вычеркиваете? Каждый из них может остаться. Все зависит от того, как они себя чувствуют. Паоло Мальдини играл до 40, и делал этого хорошо. Гидрометцентр прогнозы на шесть месяцев вперед не дает. Мы хотя бы можем подождать февраля, когда будут предварительные прогнозы.

— А Головин зимой уйдет?

— Первое: у меня на столе предложения нет. Второе: он хороший яркий игрок, но не уверен, что он уже созрел для топ-клуба. Вы спросили про зиму, и хочу вам сказать, что топ-клубы зимой не докупают футболистов. Это делается летом. А не топ-клубы Саше для чего? Поменять ЦСКА на команду среднего уровня французской, испанской или английской лиги? Для чего?

"Болельщики держат слово"

— Над посещаемостью вашего стадиона, открытого в сентябре 2016 года, посмеиваются. Она вас устраивает?

— Устраивает ли? Нет. А посмеиваются глупые люди, потому что посещаемость в сравнении с "Ареной Химки" увеличилась вдвое. 20 с лишним тысяч ходят. И думаю, она будет увеличиваться, потому что болельщики видят, что у нас удобно.

Поклон и благодарность нашим болельщикам, которые ведут себя потрясающе. Они дали мне слово, и они молодцы, горжусь. Если я даю слово, то разобьюсь, но сделаю. Так и они себя ведут — никаких петард и прочего. На наш стадион пошли женщины и дети, семьи. Так что посещаемость будет увеличиваться.

Если вы обратили внимание, у нас стюарды — из числа болельщиков, они сами себя контролируют. Еще немного полиции есть, но практически всю ее мы уже вывели за пределы стадиона.

В целом о вопросе. Та фантастическая культура боления, которая была в 40–50-е годы, когда не было телевизоров, ушла. Ее надо возвращать. Ушла, потому что не было удобно. У людей не было ощущения, что они приходят отдыхать, смотреть на любимую команду, дышать свежим воздухом. Сейчас же их встречают с распростертыми объятиями.

— Вы еще не оценивали итоги работы Леонида Слуцкого в "Халл Сити". Помнится, вы говорили, что во втором дивизионе чемпионата Англии нет ничего особенного.

— Я Леониду Викторовичу лично давал совет. Но это тоже опыт. Отрицательный или положительный, не важно. Благодаря таким вещам мы можем посмотреть на себя иначе, а не так, как смотрим в зеркало по утрам, когда бреемся.

Знаете, я никогда не ругаюсь, когда вижу, что сделал неправильные шаги. По одной простой причине: я не проживу вторую жизнь. Поэтому и за Леонида Викторовича ничего говорить не буду. Я не вправе оценивать моих друзей, знакомых, если они не просят этого. Каждый имеет право на свои шаги. И не знаю, как поступил бы на его месте дальше.

— Но он вернется в Россию?

— Не скрываю, что поддерживаю отношения с Леонидом Викторовичем, но, честно, после того как он закончил работать в "Халле", с ним не виделся.

"С сильными на ЧМ играть было легче"

— Какие впечатления остались от Кубка конфедераций? Праздник удался?

— Считаю, что проведен он был потрясающе. Мы умеем делать праздники. Так было и с Олимпиадой в Сочи.

А на результаты матчей я не обращаю внимания. Кубок конфедераций — это товарищеские матчи. Он был придуман арабами, чтобы затащить к себе лучшие команды. Думаю, через несколько лет ФИФА (Международная федерация футбола) его заменит на молодежный чемпионат мира. Ведь ФИФА надо по-настоящему проверять готовность к чемпионату мира. Это будет и интереснее, и календарь разгрузит для основных игроков.

— Как оценили жребий сборной на групповой этап чемпионата мира — команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая?

— Тяжело сказать. Но я смотрю на ЦСКА, или "Зенит", или "Спартак". Топ-клубы всегда играют лучше с командами равными или сильнее. Тогда есть настоящая игра. А когда стоят сзади, неинтересно. По мне, с сильными играть легче, а российская сборная не заслуживает того места в рейтинге ФИФА, на котором находится сейчас.

Беседовали Максим Алланазаров и Антон Рассказов