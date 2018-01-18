Посол Испании в РФ: мы благодарны России за поддержку в кризисный период

Игнасио Ибаньес Рубио © Антон Новодережкин/ТАСС

Минувший 2017-й год выдался непростым для Мадрида, но на следующие 12 месяцев в испанской администрации смотрят позитивно. Посол Испании Игнасио Ибаньес Рубио в интервью ТАСС рассказал о ситуации в Каталонии, наращивании российско-испанского сотрудничества в условиях санкций и своих ожиданиях от чемпионата мира по футболу.

— Господин посол, как вы оцениваете динамику российско-испанского диалога? Планируются ли в ближайшее время контакты между представителями правительств России и Испании?

— Конечно, у нас регулярные контакты, наши министры иностранных дел обычно встречаются несколько раз в год. В прошлый раз глава испанского МИД Альфонсо Дастис посещал Россию, и теперь мы ожидаем визита главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Испанию. Сейчас мы работаем над определением подходящего времени для такого визита. Мы предложили российской стороне несколько вариантов и ждем ответа. Рассчитываем, что визит состоится в первом триместре текущего года.

Мы начинаем год с хорошим ритмом визитов

Помимо этого, есть регулярные контакты между правительствами и заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавляет министр энергетики Александр Новак, а с испанской — министр энергетики, туризма и цифровых технологий Альваро Надаль. В прошлом году встреча состоялась здесь, в Москве, соответственно, в следующий раз она пройдет в Испании, но точных дат пока нет.

Так что мы начинаем год с хорошим ритмом визитов, будут и другие контакты на различных уровнях.

— В прошлом году мы с тревогой наблюдали за кризисом в Каталонии. Скажите, считаете ли вы эту ситуацию урегулированной или после выборов в правительство автономии можно ожидать новых волнений?

— Прежде всего я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы вновь поблагодарить российское правительство за поддержку в кризисный для нас период, за уважение нашей позиции. Правительство России не раз подчеркивало, что это внутреннее дело нашей страны и что кризис должен быть урегулирован в рамках испанского законодательства, в то же время не раз отмечалось, что Москва хочет развивать отношения с единой Испанией.

Ситуация в Каталонии привела к применению правительством 155-й статьи конституции, затем в автономии были проведены выборы, в ближайшее время там начнет работу новый парламент. Мы рассчитываем, что соблюдение статьи 155 приведет к нормализации ситуации. Наше правительство готово вести диалог со всеми политическими силами, которые прошли в новое правительство Каталонии. В ближайшее время мы увидим, как будет развиваться ситуация, в этой связи хочу отметить, что мы продолжим информировать российское правительство о ситуации в нашей стране. Рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны Москвы единства Испании и окончательного преодоления кризиса.

— Скажите, какова сейчас ситуация в экономическом сотрудничестве России и Испании? Насколько негативно влияние санкций и может ли оно быть преодолено?

— Традиционно у нас были очень хорошие связи, и на протяжении последних лет нам удавалось сохранять хорошие политические отношения. Что касается экономики, взаимодействие в этой области не достигнет того уровня, которого нам бы хотелось. Экономика Испании активно развивается, это экономика, которая преодолела очень тяжелый кризис и теперь демонстрирует наибольший рост из числа стран зоны евро.

Мы хотим больше работать с Россией в области инфраструктуры, коммуникаций, новых технологий

Так что, я думаю, и Москва, и Мадрид заинтересованы в сотрудничестве. Есть несколько позитивных примеров совместных проектов между российскими и испанскими предприятиями, эту тенденцию надо развивать. Мы хотим больше работать с Россией в области инфраструктуры, коммуникаций, новых технологий. Гайдаровский форум предоставляет нам прекрасную возможность для установления новых связей.

Санкции, конечно, являются определенным препятствием. Однако надо не забывать, что они ограничивают экономическую деятельность не во всех сферах, в очень многих секторах экономики сотрудничеству совершенно ничего не мешает. Есть предприятия, которые, напротив, даже выгадали от ситуации с санкциями, например, продуктовое эмбарго привело к тому, что испанские сельскохозяйственные предприятия сотрудничают с российскими, помогая им становиться более конкурентоспособными.

— Есть ли сейчас конкретные цифры по товарообороту?

— Конкретные цифры за прошлый год сейчас еще не готовы, но уже можно сказать, что у нас очень хорошие показатели в области туризма. Они демонстрируют, что в 2017 году число туристов из России, приезжающих в Испанию, вернулось к цифрам прошлого и даже превзошло их.

Мне сообщали, что цифры по товарообороту, экспорту из Испании в Россию и из России в Испанию тоже будут позитивными. Даже в сфере инвестиций, где нам, наверное, еще предстоит самая сложная работа, есть определенные улучшения — мы вышли на уровень других партнеров России в Европе.

В любом случае можно сказать, что 2017-й был хорошим годом с точки зрения наших экономических связей, а 2018-й, надеюсь, будет еще лучше.

— Существуют ли, по вашему мнению, пути нормализации отношений между Россией и ЕС?

— Конечно, санкции — в первую очередь политическое решение, оно не отвечает экономическим интересам. Для того чтобы в будущем можно было бы отменить санкции, необходимо работать над политическими вопросами.

Основные санкции связаны с ситуацией на Украине, в связи с этим Испания, как и весь Евросоюз, надеется на то, что будут выполнены минские договоренности. Мы понимаем, что минские договоренности должны быть выполнены как российской, так и украинской стороной, и надеемся, что в этом году появятся конкретные результаты их реализации.

Если в этом будет достигнут прогресс, то Евросоюз готов вновь сесть за стол переговоров для обсуждения возможности отмены санкций.

Но я хочу вновь отметить, что есть много областей, где мы можем работать сообща вне зависимости от санкций.

— Видите ли вы возможности для возвращения России в ПАСЕ?

— Мы считаем, что Россия — активный участник Совета Европы. Мы понимаем, какие сложности вызвало решение ПАСЕ. Это было решение парламентов, а не правительств. В итоге сложилась негативная ситуация, в результате которой российские власти приняли решение не платить часть взноса в Совет Европы.

Для всех стран Совета Европы, не только для государств, входящих в Евросоюз, очень важно, чтобы Россия принимала участие в работе ПАСЕ.

Мы видим, что в последнее время идут разговоры о том, как преодолеть эту ситуацию. Что касается Испании, мы всегда выступаем за то, чтобы найти решение, мы считаем необходимым продолжение межпарламентского диалога. Политика, направленная на изоляцию, не помогает решению проблемы.

Мы очень надеемся, что будут найдены решения для того, чтобы российские парламентарии могли возобновить свою работу в ПАСЕ. Конечно, решение принимается ПАСЕ, но если появится какая-то возможность для возвращения России в ассамблею, безусловно, Испания это поддержит.

— После того как Испания вошла в состав совместной группировки НАТО в Прибалтике, испанская военная техника была размещена в непосредственной близости, на расстоянии 200 километров, от российской границы. Означает ли это, что в Мадриде видят угрозу со стороны России?

— Мы рады тому, что являемся членом НАТО. Это предполагает определенные обязательства военного характера, которые позволяют обеспечить безопасность государств, входящих в объединение. Мы должны выполнять требования НАТО, в данном случае по обеспечению безопасности прибалтийских государств, и мы выполняем свои обязательства.

У нас нет чувства, что со стороны России существует прямая угроза

Но политика безопасности НАТО ни в коей мере не является агрессией в отношении кого-либо. Принимая эти меры, мы чувствуем себя в большей безопасности.

При этом НАТО продолжает вести открытый диалог с Россией. Мы рады тому, что регулярно проводятся встречи Совета Россия — НАТО, и надеемся на то, что в будущем диалог с Москвой будет вестись более активно.

У нас нет чувства, что со стороны России существует прямая угроза.

— Испания, как и Россия, сталкивалась с проявлениями терроризма. Осуществляют ли наши страны какое-либо взаимодействие в этой сфере, в целом в сфере обеспечения безопасности, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу?

— Действительно, угроза терроризма очень сближает наши страны. Эта угроза затрагивает абсолютно всех, поэтому очень важно дать ей международный отпор. К сожалению, в прошлом году в Испании произошла серия терактов, и в этот момент мы почувствовали поддержку со стороны России.

О сотрудничестве в контртеррористической сфере говорится не так много, потому что это не то сотрудничество, которое может ежедневно освещаться в СМИ. Но, безусловно, оно существует, наши спецслужбы взаимодействуют как по вопросам борьбы с терроризмом, так и по вопросам борьбы с организованной преступностью. Были конкретные успешные операции, проведенные с участием российских и испанских спецслужб.

Я абсолютно уверен, что Россия проведет чемпионат на высшем уровне

Чемпионат мира по футболу — очень важное международное событие, которое позволит России продемонстрировать свою открытость. Мы по соответствующим каналам уже обозначили свою готовность поделиться с Россией нашим опытом проведения крупных спортивных мероприятий.

Я помню, что последний раз, когда была встреча министров внутренних дел, сотрудничество по обеспечению безопасности на спортивных мероприятиях было одной из тем переговоров.

— А вы сами поедете на чемпионат мира?

— Конечно, обязательно! Естественно, представители посольства присутствуют в любом случае для оказания необходимой помощи в организационных моментах, оказания поддержки нашим спортсменам, болельщикам. Кроме того, приедет много представителей СМИ, ведь футбол в Испании очень популярен и представители большинства газет и телеканалов приедут освещать это событие. Посольство окажет им всю необходимую помощь. Но также я приеду как зритель, как болельщик и буду тщательно отслеживать все матчи.

Я абсолютно уверен, что Россия проведет чемпионат на высшем уровне. И еще очень надеюсь, что Россия и Испания вместе сыграют в финале здесь, в Москве.

Беседовала Мария Хренова