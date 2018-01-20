Игорь Моргулов: диалог двух Корей должен быть продолжен и после Олимпиады

Игорь Моргулов © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в интервью ТАСС рассказал о перспективах прямого диалога между Пхеньяном и Сеулом, о возможной ситуации на Корейском полуострове во время Олимпийских игр в Пхёнчхане, а также предстоящих контактах Москвы с представителями США и КНДР.

- Игорь Владимирович, в начале января Южная Корея и КНДР провели первые за последние два года переговоры на высоком уровне. За несколько недель представители КНДР и Республики Корея провели уже три встречи. Как бы вы оценили перспективы прямых переговоров между Сеулом и Пхеньяном?

- Мы, естественно, приветствуем возобновление межкорейского диалога, его содержание и договоренности, которые были достигнуты сторонами на первых встречах. Хочу напомнить, что прямой диалог между представителями Северной и Южной Кореи является одним из элементов нашей совместной с Китаем "дорожной карты" по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, поэтому мы считаем начало таких переговоров шагом в правильном направлении.

Полагаем, что прямой диалог между Пхеньяном и Сеулом должен быть продолжен, выступаем за расширение его повестки, в том числе за возвращение к ранее выдвинутой нашей страной инициативе о трехсторонних экономических проектах с участием России и двух Корей.

- Вашингтон неоднократно заявлял о намерении оказывать максимальное давление на Пхеньян. На ваш взгляд, не станут ли подобные заявления препятствием для выполнения договоренностей, достигнутых между КНДР и Южной Кореей?

- Что касается давления на Пхеньян, то стоит отметить, что международное сообщество, единогласно приняв в декабре прошлого года резолюцию Совета Безопасности ООН 2375, согласовало меры воздействия на КНДР в ответ на проведенные ею ракетные испытания. Призываем Вашингтон строго выполнять те меры, которые предусмотрены этой резолюцией. Именно согласованные международные санкции являются тем инструментом, который должен оказывать воздействие на Пхеньян.

Что касается каких-то дополнительных мер, то Россия всегда выступала против односторонних ограничительных шагов, предпринимаемых в обход СБ ООН.

- Начало прямых переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном является еще одним пунктом "дорожной карты" по корейскому урегулированию, разработанной Россией совместно с Китаем. Готова ли Москва способствовать началу такого диалога? На ваш взгляд, возможно ли проведение такой встречи в ближайшей перспективе?

- Вопрос о сроках проведения такой встречи, на мой взгляд, стоит переадресовать нашим коллегам из Вашингтона и Пхеньяна. При этом хочу подчеркнуть, что Москва готова всячески способствовать тому, чтобы прямой диалог между США и КНДР начался как можно скорее.

- В Москве неоднократно заявляли о том, что контакты РФ и США по урегулированию ситуации на Корейском полуострове не прерываются. Ваши контакты со специальным представителем США по КНДР Джозефом Юном являются одним из главных переговорных форматов по этому направлению. Когда и где состоится ваша следующая встреча?

- Сроки проведения встречи в этом формате пока неизвестны. У Джозефа Юна есть мое приглашение, однако детали предстоящих переговоров, их дату еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам.

Могу подтвердить, что моя следующая встреча со спецпредставителем США по КНДР пройдет в Москве.

- Представители МИД КНДР неоднократно посещали Москву. Возможен ли такой визит в ближайшее время?

- Я не исключаю проведения контактов с делегацией из Пхеньяна по межмидовским каналам в Москве до начала Олимпийских игр. Подчеркну, что в ходе консультаций, которые могут состояться на уровне директоров профильных департаментов министерств иностранных дел, будут обсуждаться в основном двусторонние вопросы.

- До церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане осталось меньше месяца. Есть ли у Москвы опасения касательно возможной эскалации конфликта на Корейском полуострове во время Олимпийских игр?

Мы надеемся, что обострения ситуации не произойдет. На наш взгляд, начавшийся прямой диалог между Сеулом и Пхеньяном, а также договоренности, которые в ходе него были достигнуты, дают основание полагать, что в период проведения Олимпийских игр ситуация на полуострове будет относительно стабильной. В Москве на это очень рассчитывают.

Беседовала Анастасия Филимонова