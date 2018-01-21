Посол Аргентины: наш президент может приехать в РФ в этом году три раза

Рикардо Лагорио © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио рассказал в интервью ТАСС о программе визита президента республики Маурисио Макри в Москву, о подготовке саммита G20 в Буэнос-Айресе, а также чаяниях аргентинской сборной и болельщиков на Чемпионате мира по футболу 2018.

— Господин посол, как известно, президент Аргентины Маурисио Макри посетит Россию 22-23 января. Что входит в программу визита? С кем планирует встретиться в Москве президент Аргентины?

— Прежде всего, и это самое главное, президент Аргентины встретится с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Это произойдет во второй половине дня во вторник. Сначала пройдет личная встреча президентов, а за ней – встреча уже в расширенном составе. Утром президент Аргентины проведет рабочий завтрак с 18 главными исполнительными директорами крупнейших российских компаний, где обсудит экономическую повестку отношений. Это основные события визита. Затем президент посетит Могилу Неизвестного солдата, чтобы отдать дань памяти павшим и примет участие в церемонии открытия Сквера Аргентинской Республики.

Президент Макри прибывает поздно вечером в понедельник и уезжает во вторник, поскольку затем направляется в Давос (на Всемирный экономический форум), а потом - с официальным визитом во Францию. Визит короткий, но здесь важны контекст и атмосфера. Встреча с президентом Путиным рассчитана на три - четыре часа, и это очень важно.

По итогам встречи будет подготовлена совместная политическая декларация, работа над которой пока продолжается. Мы пока не знаем, будут ли еще какие-то договоренности. Но политическая декларация будет большой и содержательной.

— Вы сказали, что пока не знаете, будут ли подписаны в результате визита какие-то еще контракты и соглашения, но, может быть, расскажете, заключение каких договоренностей планируется, может быть, не во время этого визита, а позднее? Особенно хотелось бы спросить о перспективах сотрудничества в сфере атомной энергетики, где ранее между нашими странами уже были достигнуты договоренности по некоторым проектам. Получат ли они развитие?

— Россия и Аргентина обсуждают сотрудничество во многих сферах. Через две недели, 7-8 февраля, состоится встреча совместной экономической комиссии (Межправительственная российско-аргентинская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству), на которой стороны рассмотрят широкий круг вопросов в областях экономики, финансов, торговли, науки и технологий. Так что обсуждается широкий круг вопросов, включая те, которые относятся к сфере ядерной энергетики, ее мирного использования.

Поэтому я бы сказал, что в 2018 году наши отношения будут очень насыщенными. Состоится большое количество взаимных визитов. Этот процесс уже начался пару месяцев назад, когда министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори посетил Москву и встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а позднее состоялся визит в Буэнос-Айрес секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в составе весьма представительной делегации.

Сейчас же пройдет очень важная встреча наших президентов. Она придаст новый импульс всеобъемлющему стратегическому партнерству России и Аргентины.

— Но, может быть, вы все-таки назовете какие-то конкретные контракты, подписание которых ожидается в этом году?

— Это уже дело президентов. Я ничего не буду объявлять до визита. В любом случае год, я считаю, будет очень плодотворным, потому что президент Макри и президент России в этом году встретятся трижды: сейчас, затем когда президент Макри в июне приедет на Чемпионат мира по футболу, а потом в ноябре, когда президент РФ поедет на саммит G20 в Буэнос-Айресе. Так что у них будет много возможностей, чтобы о чем-то объявить.

— Вы сказали, что президент Аргентины намерен посетить Россию, чтобы побывать на Чемпионате мира по футболу?

— Да, он приедет. Он очень большой поклонник футбола и был президентом футбольного клуба "Бока Хуниорс". Он приедет в июне, а в ноябре, как я сказал, президент России приедет на саммит G20 в Буэнос-Айрес. А если Аргентина выйдет в финал, то президент Аргентины приедет еще раз, так что, может быть, состоится даже четыре встречи президентов.

— Будем надеяться, что в финале мы увидим встречу сборных Аргентины и России?

— Почему бы нет? Для меня, впрочем, это будет непросто, поскольку я аргентинец, но работаю в России. В таком случае придется просто тихо сидеть в сторонке, не поддерживая кого-то (смеется).

— Вы упомянули саммит G20 и сказали, что он пройдет в ноябре. Есть ли конкретные даты?

— Он пройдет 30 ноября - 1 декабря.

— А какие еще крупные мероприятия по линии G20 намерена организовать Аргентина?

— Мероприятий будет много. Они начались уже в декабре, когда прошла первая встреча шерп. В течение года пройдут встречи министров экономики, торговли, финансов, энергетики, встречи по вопросам окружающей среды, технологий, образования, представителей бизнеса и экспертов. Встреча президентов в ноябре - декабре - это завершающий этап длительного процесса на протяжении всего года. Повестка очень насыщенная, можно сказать, что это - одно большое мероприятие, которое будет продолжаться 365 дней, по 24 часа в сутки.

Россия сама была председателем в G20. Это было отличное президентство, и мы стараемся учиться у вас.

— Желаем Аргентине успешного президентства в G20 и выполнения всех намеченных планов.

— Спасибо. Хотел бы сказать, что в этой работе мы получаем большую поддержку от России и вашей шерпы, госпожи Светланы Лукаш. Она замечательный шерпа, и Россия нам очень помогает.

— Вы сказали, что не можете объявлять о договоренностях до визита президента, но, возможно, можете рассказать о планах сотрудничества в военно-технической сфере? Заинтересована ли Аргентина в закупке российских вооружений, может быть, каких-то конкретных моделей техники? И как обстоит дело с российским предложением поставить Аргентине истребители МиГ - 29, которое было сделано в прошлом году?

— Вопрос военно-технического сотрудничества очень сложен, потому что нельзя просто купить самолет или вертолет, надо покупать систему вооружений. Идет изучение вопроса, с технической точки зрения и с точки зрения бюджета. Он обсуждался во время визита в Россию главы МИД Аргентины Хорхе Фори, и министр сказал очень ясно: сейчас в Аргентине продолжается процесс реструктуризации вооруженных сил, и мы должны завершить его, прежде чем принимать какие-то окончательные решения. Изучение этого вопроса идет с двух точек зрения. Первая – это бюджет, и это очень важно, вторая - что нам будет нужно после завершения процесса реструктуризации.

— Это относится и к предложению по МиГ-29? Оно рассматривается?

— Когда мы завершим процесс реструктуризации вооруженных сил, мы сможем понять, что нам необходимо. Вооружения стоят недешево и потребуют значительных инвестиций. Так что в будущем мы проведем соответствующий анализ с технической, военной и бюджетной точек зрения.

— А когда закончится этот процесс реструктуризации?

— Он займет определенное время, также как это было в России и в других странах. Вопросы военно-технического сотрудничества рассматриваются постоянно, однако некоторые моменты не стоит обсуждать публично. Работа идет на соответствующих уровнях. Не думаю, что кто-то назовет вам конкретные даты, но дело даже не в точном расписании. Это (военно-техническое сотрудничество) процесс, который проводят наши правительства, и когда он завершится, мы будем действовать соответствующим образом. В политической декларации президентов будет соответствующее упоминание.

Но сводить военно-техническое сотрудничество только к покупке или продаже вооружений нельзя, это более широкий вопрос. Например, то, что вы сделали в ситуации, когда пропала наша подводная лодка - это четкий знак, который мы высоко ценим. Президент Макри лично скажет об этом президенту Путину и поблагодарит его за участие российской стороны в поисках подводной лодки "Сан Хуан". Мы признаем и ценим то, что вы сделали. Это говорит об отличном уровне сотрудничества между нашими странами, в том числе, в военной сфере.

— Мы много говорили об отношениях Аргентины и России, но в следующем вопросе мне хотелось бы остановиться на отношениях между Аргентиной и США. История связей между латиноамериканскими странами и Соединенными Штатами долгая и непростая. Каковы сейчас отношения между Буэнос-Айресом и Вашингтоном, изменилось ли что-то со вступлением в должность президента США Дональда Трампа?

— Я очень рад быть послом Аргентины в России, это большая честь для меня. Но этот вопрос надо задавать послу Аргентины в США. Могу лишь сказать, что Аргентина проводит прагматичную, открытую и многовекторную внешнюю политику. Как посол Аргентины в РФ добавлю, что отношения между нашими странами превосходные, и мы придаем им большое значение. Поэтому в Россию и едет наш президент.

У нас всегда были хорошие отношения с Россией. В Аргентине есть большие сообщества выходцев из славянских стран, России, первая православная церковь была построена в 1803 году. Отношения между нами и Российской империей, СССР и Россией всегда были очень хорошими, а сейчас они чрезвычайно хорошие.

— Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал интерес стран МЕРКОСУР (Парагвай, Уругвай, Бразилия и Аргентина) к сотрудничеству с ЕАЭС и подписанию соглашения о создании зоны свободной торговли. Какова позиция Аргентины на этот счет? Интересны ли перспективы создания ЗСТ между МЕРКОСУР и ЕАЭС Аргентине?

— Конечно. Аргентина в составе МЕРКОСУР ведет переговоры с Евразийским экономическим союзом о свободной торговле. Мы ждем ответа от ЕАЭС по этому вопросу. Мы хотим заключить соглашение по ЗСТ, и мы привержены этой работе, которая идет уже несколько лет.

— А когда вы ждете ответа от ЕАЭС?

— Хороший вопрос, мне самому хотелось бы знать. Когда встретитесь с представителями ЕАЭС, спросите и скажите нам. Но мы надеемся, что это произойдет очень скоро.

— Очень скоро - значит, в этом году?

— "Очень скоро" в дипломатии значит "очень скоро". Дипломатам всегда нужна некоторая гибкость, так что не стоит спрашивать их о датах.

— Вы уже упоминали о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России. В продолжение темы хотелось бы спросить, сколько болельщиков из Аргентины, по вашим ожиданиям, посетят чемпионат?

— Очень много. И необязательно только из Аргентины. Много аргентинцев живет по всему свету, особенно в Европе. Так что мы ждем, что в Россию приедут тысячи аргентинцев, может быть, 20-30 тысяч. Сложно сказать точно, потому что не все покупают билеты и летят из Буэнос-Айреса.

Что я могу сказать точно, так это что чемпионат пройдет с большим успехом. Россия отлично осуществляет подготовку. Я постоянно призываю соотечественников приехать на чемпионат, насладиться месяцем спорта, говорю, что это теплое и солнечное время, что безопасность обеспечена на высоком уровне. Так что призываю приезжать и наслаждаться. Уверен, что это будет отличный чемпионат, который пройдет в замечательном месте. Выбранные для матчей 11 городов прекрасны. Я говорю своим соотечественникам, что они увидят дружелюбие россиян.

— Велось ли какое-либо сотрудничество между Аргентиной и Россией при подготовке чемпионата?

— Мы много обсуждаем вопросы безопасности. Они очень важны. Представители сторон ведут по ним работу. Здесь все очень хорошо, нас ситуация с безопасностью весьма устраивает. С точки зрения логистики, безопасности туризма все идет очень гладко. Россия уже проделала отличную работу по проведению Кубка конфедераций, все страны - участники остались довольны, как рассказывали мне коллеги из посольств. Так что все идет в правильном направлении, и нет каких-либо причин считать, что что-то здесь изменится.

Беседовал Владимир Костырев