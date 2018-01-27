Посол Ирака в России: вопрос с курдами может быть скоро урегулирован

Хайдар Мансур Хади © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади рассказал ТАСС о будущей роли России в послевоенном восстановлении страны, продвижении диалога с курдами, а также об участии Багдада в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи

- Господин посол, можем ли мы сказать, что борьба с ИГ (запрещено в РФ - прим. ТАСС) в Ираке завершена? Остаются ли на территории страны боеспособные террористические формирования?

- Как уже объявил наш премьер-министр, ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) полностью разгромлен. Ликвидированы десятки тысяч боевиков. Сейчас наши спецслужбы работают над выявлением и уничтожением "спящих" террористических ячеек, которые еще остаются на территории страны. Таким образом, я могу сказать, что мы закрываем страницу терроризма в истории Ирака. Сейчас мы должны приступить к восстановлению страны.

- Обсуждали ли вы с представителями России возможное участие нашей страны в усилиях по послевоенному восстановлению Ирака?

- Да, я встречался с представителями российских компаний и официальными лицами. В середине февраля в Кувейте пройдет важная конференция, посвященная послевоенному восстановлению Ирака, которая будет организована усилиями нашей страны, Кувейта, ЕС, Всемирного банка и других организаций. Россия получила приглашение, и ее представит делегация на высоком уровне. Одна из главных причин, почему мы выиграли войну против ИГ в Ираке, - это поддержка России: военная, политическая. Важную роль сыграли усилия информационного центра в Багдаде с участием россиян, иракцев, иранцев и сирийцев. Убеждены в том, что Россия продолжит поддерживать Ирак и на новом этапе.

Я обсуждал с представителями российских компаний возможности их участия в послевоенном восстановлении страны, где существует множество перспектив для бизнеса. Большая часть инфраструктуры на территориях, которые контролировались ИГИЛ, полностью разрушена и должна быть восстановлена с нуля. Стоит также отметить, что большинство инфраструктурных объектов были построены советскими специалистами, и нам необходима помощь России для их восстановления. Недавно в Москву приезжал замминистра электроэнергетики Ирака. В ходе встречи с российским коллегой обсуждались пути развития электроэнергетического сектора. Таким образом, между Ираком и Россией налажена координация в этом вопросе.

- Достигнуты ли уже какие-то договоренности?

- Мы работаем над организацией российско-иракской межправительственной комиссии. Заседание этой комиссии должно было пройти в середине февраля в России, но из-за конференции в Кувейте мы были вынуждены сдвинуть сроки на конец февраля - начало марта. Сопредседателем с иракской стороны является министр иностранных дел Ибрагим аль-Джаафари, а с российской – вице-премьер Дмитрий Рогозин. В ходе заседания межправкомиссии планируется подписать ряд документов, что придаст новый импульс нашим отношениям.

- Какие еще встречи планируются?

- Кроме заседания межправкомиссии, глава МИД Ирака проведет другие встречи. Мы также ожидаем визита министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, который может встретиться с российским коллегой Александром Новаком. Планируются и другие встречи как в Ираке, так и в России, но они еще не согласованы окончательно.

- Можно ли ожидать приезда премьер-министра Ирака в Москву?

- Мы пока не получали официального приглашения российской стороны. Мы, конечно, хотели бы видеть нашего премьер-министра в Москве, также как и российского в Багдаде, особенно сейчас, когда Ирак одержал победу в борьбе с терроризмом, значительный вклад в которую внесла Россия.

- Господин посол, можем ли мы сказать, что кризис вокруг Иракского Курдистана пройден? Каково будущее отношений между Багдадом и курдами?

- Думаю, что мы движемся по пути к урегулированию кризиса. На прошлой неделе в Багдаде состоялась плодотворная встреча премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади и главы правительства автономии Нечирвана Барзани. Они обсудили большую часть спорных вопросов и пришли к взаимопониманию. Полагаю, что обе стороны демонстрируют волю к разрешению всех проблем в рамках конституции.

В среду в Давосе они провели еще одну короткую встречу. Это позитивный знак, который свидетельствует о прогрессе в решении проблемы. Курды являются частью иракского народа, и правительство Ирака имеет обязательства перед ними в том, что касается сферы безопасности, выплаты зарплат, социальной защиты. К сожалению, референдум был проведен вразрез с конституцией, о чем мы четко заявили. Но сейчас ситуация меняется к лучшему, и Ирак останется единым.

- В ходе кризиса Багдад принял ряд мер, которые позволили ему установить контроль над большей частью институтов и экономикой Курдистана. Являются ли эти меры временными или бессрочными?

- Все действия федерального правительства осуществлялись в соответствии с конституцией, никаких чрезвычайных мер принято не было. Попытки представить эти действия как наказание курдов за референдум безосновательны. Естественно, что эти меры временные и будут действовать до тех пор, пока мы не найдем решение, которое позволит федеральному правительству контролировать весь Ирак. Возможно, в отношении Курдистана будет реализован особый сценарий. Это автономный регион, поэтому мы можем делить некоторые полномочия, например, совместно управлять аэропортами, но Курдистан не может контролировать все самостоятельно, потому что не является государством. Поэтому и экспорт нефти, и контроль за аэропортами должны осуществляться совместно с центральным правительством. Именно об этом сейчас идет речь на переговорах Багдада и Иракского Курдистана. Поэтому меры, которые были приняты для обеспечения территориальной целостности Ирака, временные и будут действовать, пока мы не достигнем взаимоприемлемого решения. Я на это надеюсь, думаю, что события развиваются в позитивном русле, и скоро ситуация нормализуется.

- Как обстоят дела с контрактами, заключенными "Роснефтью" с Иракским Курдистаном? Есть ли возможность перезаключения этих соглашений с центральным правительством?

- Наша позиция была предельно ясной с самого начала: все соглашения должны быть подписаны федеральным правительством, потому что Курдистан – это часть Ирака. В соответствии с конституцией, эти вопросы находятся в ведении центрального правительства. Прискорбно, что "Роснефть" подписала эти контракты напрямую с правительством Курдистана. Кстати, такие российские компании, как "Газпром", "Лукойл" и другие, работают в разных частях Ирака, и даже в Курдистане, однако они заключили соглашения с центральным правительством.

Почти два месяца назад министр энергетики РФ Александр Новак посещал Ирак и провел важную встречу с министром нефти Джаббаром аль-Лаиби, в ходе которой обсуждалась ситуация с "Роснефтью". Две недели назад в Москве состоялась встреча замминистров энергетики. Думаю, что итоги этих дискуссий можно назвать позитивными, и мы ожидаем визита новой делегации в Москву. Таким образом, переговоры продолжаются, а отношения России и Ирака достаточно крепкие для того, чтобы мы смогли найти способ разрешения этой ситуации.

- Некоторое число российских граждан воевало в Ираке на стороне ИГИЛ. Сотрудничают ли наши страны с тем, чтобы предотвратить возвращение боевиков в Россию?

Конечно, правительства Ирака и России осуществляют тесную координацию в этом вопросе. Если их вина будет доказана, они будут осуждены в соответствии с иракскими законами. Если они невиновны, то будут отправлены обратно, если российские власти позволят им вернуться.

В Ираке также оказались женщины и дети, некоторые из них погибли в ходе боевых действий. Сейчас посольство занимается возвращением детей в Россию. На данный момент нам удалось добиться возвращения в Россию 23 или 24 детей и четырех женщин. Женщины, которые попали в Ирак, но не совершали преступлений, тоже смогут спокойно покинуть страну.

- Сколько женщин и детей из России по-прежнему остаются в Ираке?

- Мы не располагаем точными данными, думаю, и в России нет такой статистики. Но мы сотрудничаем в сборе информации о том, сколько детей, женщин и боевиков все еще живы в Ираке и находятся в заключении. Их может быть 100 или 200 человек. Некоторые из них находятся в Багдаде, некоторые в местах предварительного заключения в районе Мосула, где воевало большинство боевиков.

- Как Ирак оценивает усилия России, Турции и Ирана по поддержанию режима прекращения огня в Сирии, а также по запуску мирного процесса в рамках Конгресса сирийского национального диалога в Сочи?

- Ирак разделяет позицию России о безальтернативности политического урегулирования в Сирии. Мы против любого военного вмешательства в Сирии, поскольку оно лишь усложняет ситуацию. У нас были свои проблемы в Ираке, когда нам приходилось бороться с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), ИГИЛ и другими террористическими организациями, некоторые из которых появились в Ираке из-за вмешательства извне. Это усугубило ситуацию в стране, но мы смогли одержать победу.

Мы приветствуем все российские инициативы по урегулированию в Сирии. Мы также поддерживаем конгресс в Сочи и получили приглашение принять в нем участие. Рассчитываем, что представители Ирака на этом мероприятии внесут свой вклад в сближение всех сторон, оппозиции и правительства, в создание благоприятной атмосферы для диалога. У нас общие границы с Сирией, и ситуация в этой стране непосредственно влияет на обстановку в Ираке. Нестабильность, эскалация конфликтов, деятельность террористических группировок ИГ, "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и других в САР создают угрозу безопасности Ирака.

Мы координируем свои усилия в обеспечении мира и безопасности с Дамаском. Думаю, что Ирак может сыграть положительную роль в любых переговорах по урегулированию в этой стране, будь то в России или любом другом месте, потому что мы заинтересованы в том, чтобы Сирия оставалась Сирией – единой, процветающей страной. Все мы будем работать для этого.

- Кто представит Ирак на Конгрессе в Сочи?

- Мы еще ждем решения, поскольку приглашение было направлено нашему министру иностранных дел, который примет решение об уровне участия в форуме.

- Ранее возглавляемая США коалиция в Сирии объявила о создании сил безопасности на севере страны из числа бойцов преимущественно курдской коалиции "Силы демократической Сирии" с целью добиться стабильности в районах, освобожденных от ИГ. В некоторых СМИ появилась информация, что США поставляют этим формированиям современные вооружения, включая ПЗРК. Какова позиция Багдада по этому вопросу?

- Как я уже отмечал, мы поддерживаем единство Сирии, и мы не принимаем чью бы то ни было сторону, а работаем со всеми для того, чтобы принести мир и безопасность в Сирию. Я думаю, что правительство озвучит свою позицию по поводу происходящего сейчас в этой стране, я не могу это комментировать. Все, что я могу сказать, - мы поддерживаем все усилия, направленные на стабилизацию ситуации.

Беседовала Лейла Тураянова