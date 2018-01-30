Глава "Цифрового корпоративного банка" Сбербанка: продолжим развивать "витрину сервисов"

Евгений Колбин © Пресс-служба Сбербанка России

Один из ключевых мировых трендов развития банковского обслуживания предпринимателей — построение экосистемы, удобно сочетающей традиционные банковские услуги и инновационные небанковские сервисы. Только так финансовая организация может удержать бизнес-клиентов и привлечь новых. Крупнейший российский банк — Сбербанк — от этого тренда не отстает и постоянно совершенствует набор сервисов, предлагаемых бизнесменам. О том, какие сервисы банк уже сейчас готов им предоставить и какие возможности появятся в 2018 году, в интервью ТАСС рассказал директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка России Евгений Колбин.

— В каких банковских сервисах нуждается сейчас малый бизнес?

— От каждого продукта Сбербанка предприниматели ждут четырех составляющих: надежности, скорости, удобства и функциональности. Это набор базовых принципов, на которых строится вся наша работа.

Первый пункт напрямую связан с тем, что мы — крупнейший в стране банк с государственным участием. Второй — это следствие стремительности нашего времени, которой клиенты требуют и от финансовых организаций. Мы это понимаем и реализуем программу, нацеленную на то, чтобы сделать платежи юридических лиц внутри Сбербанка почти мгновенными. Если раньше каждый перевод в пределах банка проходил несколько этапов перед тем, как быть отправленным непосредственно получателю, то сейчас этот процесс занимает несколько минут.

Интересно, что ряд клиентов, несмотря на всеобщее стремление к молниеносности процессов, стали просить у нас этот срок увеличить. Все дело в том, что раньше во время прохождения ряда этапов отправитель имел возможность в короткий период времени платеж отозвать. Сейчас же такой возможности практически нет, ведь в Сбербанке деньги в считанные минуты зачисляются на счет получателя. Это интересно предпринимателям прежде всего тем, что в России большая доля платежей между организациями и предприятиями проходит именно внутри нашего банка.

Третий аспект — удобство работы — навел нас на мысли о необходимости взять на себя всю рутину, с которой сталкивается любой руководитель или бухгалтер малого предприятия. Развитие небанковских сервисов идет в новом интернет-банке "Сбербанк Бизнес Онлайн", которым сегодня активно пользуются около 1,7 млн клиентов-юридических лиц. Причем не стоит забывать, что под клиентом в данном случае подразумевается компания. От одной компании в системе могут работать несколько человек, допустим, генеральный директор и главный бухгалтер. И таким образом общее число пользователей сейчас составляет свыше трех млн человек.

— Есть ли примеры небанковских сервисов, уже зарекомендовавших себя среди клиентов?

— Недавно мы совместно с компанией-партнером запустили сервис проверки контрагента при оформлении платежных поручений. То есть перед тем, как отправить средства пользователю, интернет-банк подсвечивает возможность проверить, насколько получатель чистоплотен с юридической точки зрения и не имеет ли он каких-то проблем или задолженностей.

Получается, что в базовый процесс рублевого перевода мы встроили небанковский сервис, доступный в нужное время в нужном месте. Если бы мы просто сделали просто баннер, то конвертация услуги была бы в сотни раз меньше хотя бы потому, что многим просто лень нажать на этот баннер.

Конечно, этот путь очень сложный. Он требует жесткого и тщательного отбора партнеров, интеграции их баз данных в наши каналы. Но этот подход себя оправдывает. За те два года, что мы работаем над экосистемой, мы совместно с партнерами запустили более 20 сервисов, которые закрывают основные потребности предпринимателей.

— Но ведь важно еще и развитие каналов взаимодействия…

— Совершенно верно. Как раз функциональность как четвертый аспект современных банковских продуктов и подразумевает такое развитие. В настоящее время интернет-банк "Сбербанк Бизнес Онлайн" представлен не только в веб-версии: у нас запущено семейство приложений на операционных платформах всех видов мобильных устройств.

Мы считаем, что одна из самых инновационных и прорывных вещей, которые мы выпустили в 2017 году, — это приложение для Windows 10. Эта операционная система интересна тем, что может работать как на домашнем или офисном компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Более того, с приложением для Windows 10 мы стали первыми в России и одними из первых в мире, кто использовал встроенную систему идентификации пользователя по его лицу в банке для корпоративных клиентов.

Исследования показывают, что Windows 10 имеет очень большой потенциал. Из трех млн наших пользователей почти 10% пользуются онлайн-банкингом именно с платформы Windows 10. Сейчас наша задача — расширить функционал приложения для Windows 10 до такого уровня, чтобы оно не уступало веб-версии интернет-банка.

Кстати, именно создание полноценных диджитал-мобильных банков является основным трендом в мире, и в этом сегменте идет серьезная конкуренция. Ведь клиенты, особенно молодые предприниматели, склонны принимать решения крайне быстро и голосуют, что называется, ногами. Для них взять и поменять банк никаких сложностей не представляет: если ты работающий предприниматель и платишь налоги, то с вероятностью 100% можешь открыть счет фирмы где угодно. И каждый банк предоставит тебе совершенно четкий набор "традиционных" услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию и даже удаленному обслуживанию. Удержать и привлечь клиента можно только за счет новых качественных сервисов и удобства их использования.

— Клиенты Сбербанка оценили эту работу?

— Изначально все наши идеи и разработки мы обсуждаем с клиентами, спрашиваем их мнение, а также очень доверяем их отзывам. Нашу работу оценивают хорошо, и не только клиенты, но и эксперты. В декабре мы получили интернет-премию "Прометей-2017" в номинации "Финансы и страхование" как раз за мобильное приложение "Сбербанк Бизнес Онлайн" для iOS и ее адаптацию для людей с ограничениями по зрению.

Для всей нашей команды, а это почти 500 человек, премия "Прометей" — это не только общественное признание, но еще и свидетельство нашей социальной ответственности, которую мы как банк, обслуживающий более половины всех юридических лиц в стране, чувствуем перед своими пользователями. И мы этим очень гордимся.

Еще одна важная история — это международная премия Red Dot Design Award, присуждаемая "Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия" за достижения в области дизайна. В 2017 году Сбербанк стал первым российским банком, получившим эту награду. Примечательно, что ее присудили за наш новый интернет-банк "Сбербанк Бизнес Онлайн" в номинации Interface & User Experience (дизайн и пользовательский опыт).

—​ Какие новые сервисы ждут клиентов в наступившем 2018 году?

В новом году мы продолжим развивать нашу "витрину сервисов". Мы верим в то, что это поможет привлечь к нам дополнительных пользователей, а нам — плотнее войти в жизнь малых предприятий.

Мы хотим, чтобы наши новые сервисы стали удобными и полезными не только для бухгалтеров, но и для других лиц, принимающих решения в компании. Согласитесь, жить малому бизнесу будет несколько проще и удобнее, если в интернет-банке предприниматель сможет доверить сервисам защиту сделок, проверку контрагентов, в режиме реального времени мониторить продажи по всем точкам, получать управленческую отчетность и финансовый анализ, заниматься продвижением товаров или услуг в интернете.

Кроме того, наши мобильные приложения станут еще более функциональными. С их помощью клиенты смогут получить весь спектр не только транзакционных, но и небанковских услуг.

Конечно, обещать, что в следующем году мы построим космический корабль, я не буду. Но уже сегодня у нас создана высокотехнологичная цифровая платформа, которая позволяет воплотить в жизнь идею экосистемы для бизнеса — той самой, что помогает предпринимателю избавиться от рутины и сконцентрироваться на развитии своего бизнеса.

Беседовал Роман Ромишевский