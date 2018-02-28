Сергей Тырин: история учит "читать" среду, в которой человек живет

Сергей Тырин © Пресс-служба корпорации "Российский учебник"

Разные общественные деятели и организации неоднократно предлагали сделать ЕГЭ по истории России обязательным и в конце концов нашли согласие в этом вопросе c Минобрнауки. Глава ведомства Ольга Васильева заявила о том, что такой ЕГЭ может стать обязательным уже в 2020 году. О том, насколько готовы к этому экзамену школьники, понадобится ли переписывать учебники и переучивать учителей в связи с возможным введением нового ЕГЭ, корреспондент ТАСС поговорил с директором Центра общественно-научного образования корпорации "Российский учебник" Сергеем Тыриным.

— Как вы относитесь к идее Минобрнауки ввести обязательный ЕГЭ по истории?

— ЕГЭ является одновременно выпускным и вступительным экзаменом. Это довольно сложный экзамен. Его выбирают либо те, кто хочет сделать историю профессией, например поступить на исторический факультет педвуза, либо те, кто хочет поступить туда, где результаты ЕГЭ по истории необходимы. То есть это мотивированные учащиеся.

Минобрнауки сейчас апробирует Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам, в том числе и в 11-м классе, по истории тоже. Уровень сложности этих работ рассчитан на массового выпускника. Поэтому необходимости в обязательном ЕГЭ нет. Или если уж вводить обязательный ЕГЭ по истории, то делать его базовым и углубленным. Углубленным уровнем нужно будет сделать нынешний ЕГЭ по истории. А ВПР тогда не нужны в 11-м классе.

— Как вы сейчас оцениваете уровень знаний российских школьников по истории? Если сегодня посадить детей за контрольную работу, они справятся?

— Смотря, какая это будет работа. Например, если посадить сдавать ЕГЭ по истории в том его виде, который есть сейчас, не только обыкновенного взрослого, который по работе с историей не имеет дела, но даже человека с высшим гуманитарным образованием, вряд ли они напишут ЕГЭ больше чем на 80 баллов.

И потом, закрепляются только те знания, которые постоянно используются. Вы как себе представляете: вот в историко-культурном стандарте принято 3,5 тысячи дидактических единиц — дат, понятий, персоналий, которые выпускник должен знать, и что он должен постоянно их все всю свою жизнь как-то в своем сознании воспроизводить, обдумывать?

— Понадобится ли переписывать учебники в преддверии обязательного ЕГЭ по истории?

— Учебники менять не нужно. Нужно решить вопрос с тем, что и как мы изучаем в 11-м классе. Сейчас по историко-культурному стандарту изучение истории должно будет заканчиваться в 10-м классе. Минобрнауки должно включить в федеральный перечень учебники для углубленного уровня, которые уже подготовлены и ждут своего часа.

— Как должны быть построены экзаменационные варианты? Что они должны учесть?

— Нынешняя структура ЕГЭ и ВПР в смысле типов заданий вполне приемлема. Тут не надо особенно ничего выдумывать. Разве что в углубленный и базовый уровень добавить комплексную задачу на анализ источников. Для этого можно объединить имеющиеся задания в одно — например, задания на анализ иллюстрации, карты, текста.

— Существует ли проблема преподавания истории в школе? Нужно ли будет повышать квалификацию учителей в связи с подготовкой к экзаменам?

— Проблемы преподавания истории в школе действительно есть. К сожалению, Минобрнауки который год не обновляет федеральный перечень учебников. В результате нет учебников по всеобщей истории, синхронизированных с учебниками по отечественной истории.

Есть другая проблема: школьная администрация, ложно понимающая федеральный ФГОС (государственный образовательный стандарт), требует на каждом уроке, чтобы дети сами определяли его тему, работали в группах в ущерб квалифицированному представлению и освоению содержания. Есть проблема бумажной отчетности при наличии электронных журналов и дневников. Еще одна проблема — оплата труда учителей. Далеко не везде она соответствует средней зарплате по региону.

Также существует проблема актуальной методической литературы. На методическую литературу учителям выделяется 100 рублей в месяц, которые не могут удовлетворить реальные потребности педагогов. То есть проблем в образовании достаточно много. Что касается повышения квалификации педагогов, то, безусловно, она необходима, так как подготовка старшеклассников к ЕГЭ, при той сложности заданий, которые он содержит, требует от учителей постоянного повышения своего научного уровня и профессионального мастерства.

— Есть ли какие-то интересные конкурсы, связанные с историей, для учителей и школьников у "Российского учебника"?

— "Российский учебник" проводит много акций для учителей и школьников. В прошлом году мы проводили конкурс для учителей, посвященный 100-летию Великой российской революции, в этом году проводим конкурс, посвященный 100-летию начала Гражданской войны. В рамках акции "Страна с великой историей" проводятся конкурсы, например "Уроки памяти", в которых принимают участие сотни учителей и школьников. Работы вывешиваются на сайте, а лучшие будут опубликованы в сборнике, который мы выпустим в апреле. Часть работ вошла в сборник, выпущенный нами к 75-летию победы в Сталинградской битве. И эту работу мы будем продолжать и наращивать.

— Чем отличается человек, который разбирается в истории своей страны? Каким гражданином он вырастает? Помогает ли знание истории затем в дальнейшей жизни выпускникам школ?

— Нельзя быть ответственным гражданином и патриотом, не зная историю своей страны. Поэтому главные задачи исторического образования — ответить на вопрос "Почему я, мои близкие, моя страна такие, какие они есть?", сформировать понимание, что все действия человека имеют причины и следствия, тем более больших масс людей. Также научить "читать" среду, в которой живешь: город, деревня, природный ландшафт — он тоже носит следы деятельности людей. Книги, фильмы, спектакли, музыка и СМИ — все это соткано из исторических образов или отсылок к ним. Поэтому если человек разбирается в истории, то он свободно ориентируется в мире, в котором живет.

Человек, знающий историю, не будет изобретать велосипед и открывать Америку, но сможет однажды сказать о себе, как Исаак Ньютон, что я видел далеко, потому что стоял на плечах гигантов. Конечно, знание истории помогает в жизни выпускникам школ хотя бы в том, что они понимают — прогресс неотвратим. Сто лет назад половина России ковыряла землю сохой, как во времена Рюрика, а сейчас мы летаем в космос, пользуемся интернетом, внедряем искусственный интеллект.

Беседовала Кристина Сулима