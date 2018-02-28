Максим Паршин: российскому предпринимателю для развития часто не хватает бизнес-знаний

Максим Паршин © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Максим Паршин рассказал в интервью ТАСС о том, какие сложности есть у отечественных предпринимателей и как можно это исправить.

— В последние два года в России появилось огромное количество различных госпрограмм для поддержки малого бизнеса, в том числе и различные онлайн-платформы для поддержки предпринимателей. Вы не отстаете, на днях запустили онлайн-портал "Деловая среда". В чем его миссия?

— Отечественному предпринимателю сегодня не хватает элементарных бизнес-знаний и навыков для того, чтобы эффективно пользоваться всеми имеющимися госпрограммами поддержки для малого и среднего бизнеса, различными финансовыми инструментами. Поэтому год назад мы начали работу по проекту "Деловая среда", который должен был стать единой платформой знаний и полезных сервисов для бизнеса. А уже в феврале этого года портал начал работать для всех пользователей.

— Как вы поняли, что не хватает именно знаний? Были ли реальные встречи с предпринимателями, чтобы выявить их потребности?

— Конечно. Мы провели ряд встреч с представителями бизнеса в формате фокус-групп, а также в формате сессий дизайн-мышления (способ решения задач, ориентированных в первую очередь на интересы пользователя — прим. ТАСС). И уже с учетом этих встреч было построено "дерево потребностей" предпринимателей, состоящее из 12 основных ветвей: вдохновение, старт бизнеса, операционное управление, персонал, финансы, привлечение клиентов, продажи, личная эффективность, управление рисками, право, развитие и выход из бизнеса.

— Помимо потребностей бизнеса, ряд каких важных вещей был проанализирован для запуска платформы?

— Помимо личных встреч с предпринимателями, мы анализировали еще и весь жизненный цикл компании: от вдохновения, зарождения идеи до кризиса и возможного переформатирования бизнеса. Кроме того, нами анализировались все возможные движения бизнеса на разных этапах развития в соответствии с поисковыми запросами предпринимателей. Так что мы провели очень большую подготовительную работу, чтобы платформа соответствовала реальным потребностям владельцев малых и средних компаний.

— Можете отметить какие-то наиболее интересные продукты для предпринимателей, которые есть на платформе?

— К примеру, у нас есть "Академия провалов", которую мы выделили в отдельное направление. Она создана для помощи предпринимателям в преодолении неудач, которые бывают на разных этапах запуска бизнеса. В академии разбираются кейсы по распространенным ошибкам предпринимателей: история и теоретический анализ от эксперта по теме. Начинать бизнес — значит быть готовым преодолеть неудачу.

— На ваш взгляд, насколько сложно восстановиться предпринимателю после очередной неудачи?

— Безусловно, сложно. Но важно понимать, что ты не один такой, главное — видеть перед собой успешные примеры предпринимателей, которые смогли начать заново. И понимать, что никакой трагедии не случилось — это просто ценный жизненный опыт. Если такое понимание есть: ты сделал выводы, то не так сложно начать заново. Чтобы это понять, конечно, действительно нужны знания, и нужно учиться. Возможно, это банально звучит, но учатся не только на своих ошибках, но и на ошибках других.

— Ранее вы говорили, что на онлайн-платформе будет реализована онлайн-регистрация бизнеса. Каким образом начинающий предприниматель может это сделать?

— Через портал полностью дистанционно осуществляется не только регистрация бизнеса, но и открытие счета в банке, пользователь может это спокойно сделать из дома. Процедура займет не больше 15 минут, если у вас есть смартфон с технологией NFC (технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия — прим. ТАСС) и загранпаспорт нового образца. И все это можно сделать без посещения налоговой службы, государственных органов или МФЦ (многофункциональные центры предоставления государственных услуг — прим. ТАСС). Сейчас эти услуги запущены в трех регионах: Калужской, Тульской и Тверской областях. В конце второго квартала сервис будет реализован по всей стране.

— Как выяснилось, помимо недостатка знаний есть и проблемы недоинформирования предпринимателей о мерах господдержки бизнеса в некоторых российских регионах. Такую позицию недавно высказала Счетная палата РФ в отношении госпрограмм, которые курируются Минэкономразвития. Согласны с оценкой коллег?

— Мы не против критики и приветствуем ее, если эта критика конструктивная и основана на фактах. Это позволяет нам работать лучше и совершенствовать имеющиеся программы и продукты для предпринимателей. Проблема недоинформирования действительно есть. И созданная нами платформа способствует ее решению.

— Что вы делаете для большей информированности предпринимателей?

— В последние несколько месяцев мы активизировали нашу работу в направлении развития социальных сетей. Новости по тематике развития малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития теперь доступны во многих социальных сетях (Facebook, "ВКонтакте", Twitter, Instagram), там предприниматели могут задать интересующие их вопросы. Кроме того, мы запустили свой Telegram-канал. Например, сейчас мы запустили рубрику "История одного предприятия", где показываем интересные и реально успешные кейсы в сфере предпринимательства.

Беседовала Юлия Ермилова