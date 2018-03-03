Посол в РФ: Иран подготовил себя к возможному выходу США из ядерной сделки

Мехди Санаи © Антон Новодережкин/ТАСC

Посол Ирана в Москве Мехди Санаи рассказал в интервью ТАСС о ситуации вокруг соглашения Тегерана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), о предложениях по совместному противостоянию санкциям США, а также перспективных направлениях двустороннего сотрудничества с Россией.

— Прорабатывает ли Иран шаги на случай выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе? Каковы могут быть последствия, с точки зрения Ирана, подобного решения США? Считает ли Иран возможной дальнейшую реализацию ядерной сделки, если США в одностороннем порядке выйдут из нее?

— Поведение Америки в отношении СВПД будет иметь серьезные последствия для процесса урегулирования международных конфликтов и даже для международного права в целом. Представьте, что с проведением выборов в какой-либо стране новый президент будет отказываться от соглашений, достигнутых предыдущим президентом. В такой обстановке невозможно вообще сформировать какую-либо договоренность.

Все страны мира внимательно следят за действиями США и других сторон, вовлеченных в СВПД. И когда договоренности, достигнутые основными международными державами, постоянными членами Совбеза ООН, договоренности, по которым принята соответствующая резолюция ООН, с легкостью разрываются в одностороннем порядке, как можно доверять авторитету и устойчивости любой другой договоренности?

Очевидно, что президент США Дональд Трамп отдает приоритет внутренним вопросам и конкуренции между партиями внутри страны нежели международным обязательствам США. В результате любые внутренние события в Соединенных Штатах могут изменить позицию Вашингтона в отношении своих международных обязательств. С другой стороны, выход США из СВПД, без сомнения, приведет к изоляции этой страны в мировом сообществе.

Конечно, американцы пытаются побудить Иран к выходу из СВПД. Необходимо пояснить, что, во-первых, СВПД – это многосторонняя договоренность, и Иран будет привержен этой договоренности до тех пор, пока все стороны будут выполнять свои обязательства по ней. Во-вторых, Иран наряду со своими обязательствами может воспользоваться выгодами от СВПД. Если будет решено, что санкции возвратятся к ситуации до СВПД, то как можно ожидать, чтобы Иран был привержен своим обязательствам по СВПД?

Тем не менее, Исламская Республика Иран, несмотря на пессимизм в отношении позиции западных стран, продвигала вперед переговорный процесс по СВПД и, естественно, всегда осознавала возможность нарушений со стороны Запада, особенно США, в связи с чем подготовила себя к условиям выхода США из соглашения в рамках СВПД.

— Поддерживает ли Иран контакты с Россией по ситуации вокруг СВПД? Есть ли у сторон общие позиции по этому вопросу? Возможны ли какие-то совместные действия РФ и Ирана для сохранения СВПД?

В настоящее время все стороны СВПД, за исключением Соединенных Штатов Америки, говорят о своей единой позиции, основывающейся на сохранении и приверженности СВПД, и ни одна из этих стран не принимает позицию президента Дональда Трампа о свертывании СВПД.

Естественно, приверженность Исламской Республики Иран СВПД, что неоднократно подтверждалось Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), является свидетельством эффективности этой договоренности.

Иран и Россия поддерживают диалог и постоянно находятся в контакте друг с другом по вопросам сохранения СВПД и приверженности всех сторон к нему.

Все стороны выиграли от достижения договоренности, стратегия Ирана и России по международной проблематике оказалась правильной. СВПД означает дипломатическую победу, это достижение и для Ирана, и для России, и для всего международного сообщества. Отмечу, что Российская Федерация сыграла значительную роль в формировании и реализации СВПД, ее принципиальная позиция по поддержке этой международной договоренности заслуживает отдельной благодарности.

— Как повлияло вступление в силу СВПД на развитие отношений Москвы и Ирана? Осуществляется ли в нынешних условиях военно-техническое сотрудничество между нашими странами?

В области экономики сотрудничество двух стран после СВПД развивается в хорошем темпе. Военно-техническое сотрудничество между двумя странами было и раньше, поставка ЗРК С-300 является важным моментом в военно-оборонном взаимодействии двух стран. Естественно, сотрудничество России и Ирана в противодействии терроризму в Сирии также создало благоприятную основу для развития военно-технического сотрудничества между нашими странами.

— Оказались ли под угрозой какие-то контракты и договоренности Ирана с Россией или со странами Евросоюза из-за позиции США по ядерной сделке?

Создав нехорошую атмосферу, американцы постарались воспрепятствовать взаимодействию компаний и банков с Ираном, и мы расцениваем это как саботаж процесса реализации СВПД со стороны США. Именно по этой причине Исламская Республика Иран не смогла полностью воспользоваться экономическими выгодами от СВПД. В качестве примера можно привести договоры на покупку самолетов Boeing и Airbus, когда американская сторона стала чинить препятствия получению самолетов.

Жизнь в режиме санкций учит тому, что для финансового и торгового взаимодействия необходимо стремиться создавать подходы, лежащие за пределами западной системы

Жизнь в режиме санкций учит тому, что для финансового и торгового взаимодействия необходимо стремиться создавать подходы, лежащие за пределами западной системы. Сейчас, когда и Россия также столкнулась с санкциями со стороны Запада, необходимо развивать консультации и сотрудничество между Ираном и Россией. На самом деле мы должны прийти к совместному антисанкционному механизму с тем, чтобы мы смогли нейтрализовать санкции или свести их влияние к минимуму. США вводят санкции, многие из которых принимаются с целью создания условий для недобросовестной конкуренции и удаления своих конкурентов с рынка, это также возникает и проявляется в сфере энергетики. Несмотря на это давление, европейские компании заинтересованы работать с Ираном и инвестировать в Иран.

— Как изменилась экономическая ситуация в Иране в результате вступления в силу СВПД? Есть ли угроза ее ухудшения и обострения внутренней обстановки из-за действий США в вопросе СВПД?

— Естественно, снятие санкций оказало положительный эффект на экономику Ирана. Так, с увеличением экспорта нефти и ненефтяных товаров, а также зарубежных инвестиций в страну, экономика Ирана испытала рост. В то же время США, в нарушение духа и буквы СВПД, пытаются создать атмосферу страха и беспокойства в финансово-экономических центрах с тем, чтобы эти центры испытывали беспокойство в ходе экономического, торгового и финансового взаимодействия с Ираном.

Создается впечатление, что после СВПД международное сообщество, особенно европейцы, больше не намерены идти в фарватере США и не готовы жертвовать своими интересами в угоду Вашингтону. Разумеется, так как реализация СВПД считалась выигрышем для всех сторон, то и отрицательные последствия за его слом также лягут на все стороны, особенно на европейские страны и США.

— На каких темах предполагается сосредоточить внимание в ходе заседания Межправительственной российско-иранской комиссии (МПК) в Москве 5-6 марта?

— На протяжении трех прошлых лет между двумя странами регулярно, без сбоев проводились заседания Совместной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). 13-е заседание МПК стало рекордным с точки зрения количества компаний-участников от обеих сторон и количества подписанных документов. На 14-м заседании МПК основной акцент будет сделан на порядке финансирования крупных проектов, развитии сотрудничества в области транспорта, развитии торговли электроэнергией, упрощении и облегчении двусторонней торговли.

Среди самых важных тем, которые будут обсуждаться на заседании МПК 5-6 марта, будут вопросы, относящиеся к банковской сфере, таможне и здравоохранению. В области транспорта решено, что 9-е заседание совместного рабочего комитета по сотрудничеству в области транспорта будет проведено на полях МПК, где ответственные лица двух стран подпишут протокол и меморандум о сотрудничестве в области прохода судов вблизи береговой линии, а также актуализируют соглашение о признании документов о квалификации мореплавателей во время нелимитированных плаваний.

В области энергетики будут обсуждены вопросы, относящиеся к выполнению работ по проекту электростанции в Хормозгане мощностью в 1400 Мвт и реализации проекта по восстановлению ТЭС "Рамин" в Ахвазе.

Относительно таможенного сотрудничества представители двух стран обсудят препятствия, имеющиеся на пути реализации Меморандума о зеленом коридоре.

В банковской сфере ответственные лица внесли в свою рабочую повестку различные вопросы, включая вопрос о начале сопряжения банковских платежных систем двух стран уже в 2018 году.

Что касается здравоохранения, то будет проведено обсуждение и обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере фармацевтики, например, в области регистрации лекарственных препаратов и фармацевтических технологий. В этом же ключе будут обсуждаться вопросы обучения.

— Ранее сообщалось, что Россия планирует крупные инвестиции в экономику Ирана, в том числе в области атомной энергетики и нефтегазовой сфере. Можете ли Вы рассказать о конкретных проектах, в которые могут прийти инвестиции?

— В нефтяном секторе мы являемся свидетелями изменений в подходах со стороны ответственных лиц двух стран, курирующих нефтяной комплекс. Подписание соглашения по оптимизации устойчивых нефтяных месторождений "Гарби" и "Абан" между компанией "Зарубежнефть" и Национальной нефтяной компанией Ирана, есть месторождения "Чешме Хошк", "Чангуле", "Дехльран", "Мансури", "Аб Теймур", газовые месторождения "Фарзад-2" и "Азадеган" и другие, где идет сотрудничество с нефтегазовыми компаниями "Газпром", "Газпромнефть", "Лукойл" и "Татнефть", а также подписание 15-ти Меморандумов о сотрудничестве с компанией "Роснефть" – все это является ясным свидетельством таких изменений в подходах.

Синхронизация электрических сетей двух стран для вхождения в новую фазу сотрудничества в области транзита электроэнергии, строительство теплоэлектростанций в Бандер-Аббасе, договоренность о строительстве второго и третьего блоков на атомной электростанции "Бушер" - также свидетельствует о новом сотрудничестве в энергетической сфере и создает новые горизонты для сотрудничества в сфере энергетики.

— Как продвигаются переговоры о заключении соглашения о Зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)? Можно ли уже назвать сроки заключения соглашения?

— Эти переговоры начались два года тому назад, и сейчас уже подготовлена своего рода таблица товаров, предусматривающая снижение или обнуление тарифов. Стороны, проведя многочисленные консультации, в итоге смогли договориться. На самом деле сейчас можно сказать, что экспертные переговоры по временному Соглашению о зоне свободной торговли (преференциальных тарифах) близки к завершению. После урегулирования некоторых оставшихся вопросов соответствующее соглашение будет готово к подписанию президентами стран-членов Евразийского экономического союза. Это соглашение после вступления в силу окажет важное влияние на упрощение региональной торговли по сравнению с прошлым и, со снижением таможенных тарифов, окажет значительную помощь в развитии товарооборота между Ираном и государствами-членами Евразийского экономического союза.

— Что Вы думаете о вето, наложенном Россией в Совете Безопасности на резолюцию, подготовленную Великобританией, в которой Иран назван страной, оказывающей хуситам помощь вооружениями? Какое влияние подобный шаг Москвы окажет на урегулирование йеменской проблемы?

— Мы благодарим нашего соседа - Российскую Федерацию - за мудрую позицию, а также благодарим ряд других стран, которые заняли правильную позицию в Совете Безопасности ООН.

Вето на указанную резолюцию в Совете Безопасности свидетельствует об увеличивающейся роли России на Ближнем Востоке и, с другой стороны, свидетельствует о реальном взгляде Москвы на урегулирование региональных вопросов.

Народ Йемена на протяжении длительного времени испытывает трудности из-за экономического и гуманитарного эмбарго со стороны своих соседей. Кризис в Йемене нельзя урегулировать военным путем, санкциями и созданием эмбарго, лишением народа основных человеческих потребностей. Исламская Республика Иран и Российская Федерация всегда поддерживали политические методы и установление национального межйеменского диалога. Выражаю надежду на то, что для снятия эмбарго в отношении йеменского народа в Совете Безопасности будут предприняты все необходимые шаги.

Беседовали Евгений Коломеец, Владимир Костырев