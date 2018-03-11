Александр Ткачев: российские мясо и молоко могут появиться на турецком и китайском рынках

Александр Ткачев © Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Сколько составляет экспортный потенциал сектора АПК, каковы сроки появления российского молока на китайском и турецком рынках и какие направления развития отечественного сельского хозяйства являются перспективными, рассказал в интервью ТАСС министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

- В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы российский экспорт продовольствия через четыре года превысил импорт. Насколько реалистична эта цель?

- Всего лишь 20 лет назад мы были импортерами – страной, на полках магазинов которой лишь с трудом можно было найти отечественные продукты. Но сейчас ситуация радикально поменялась, и вот уже пятый год подряд российские аграрии собирают рекордные урожаи зерновых. Мы не только практически полностью обеспечили себя продовольствием, но и вышли на внешние рынки. Сейчас наша страна уверенно занимает первое место в мире по экспорту пшеницы и второе по экспорту зерновых в целом, поэтому я уверен, что поставленная задача будет выполнена.

Сейчас наша страна уверенно занимает первое место в мире по экспорту пшеницы и второе по экспорту зерновых в целом

Полученный в 2017 году рекордный урожай позволит нам увеличить поставки до 45 млн тонн зерна. Россия уже поставляет зерно более чем в 100 стран мира, постоянно расширяя географию и объемы. С начала сезона экспортировано уже более 35 млн тонн зерна, что на 37% больше, чем в прошлом сезоне (пшеницы – 25,6 млн тонн).

Кроме зерна, растет экспорт и другой сельскохозяйственной продукции, в том числе растительных масел, сахара, рыбы, мяса и птицы, кондитерских изделий. По нашим подсчетам, к 2024 году экспорт продовольствия кратно вырастет и может превысить $40-50 млрд.

- За счет чего может быть достигнут этот результат? Экспорт какой продукции планируется наращивать?

- Дальнейшему росту экспорта будет способствовать реализация приоритетного проекта "Экспорт АПК". Сегодня зерновые занимают чуть больше трети российского продовольственного экспорта (36%). Другими важными экспортными товарами являются рыба и рыбопродукты (17%), растительные масла (12%), табак и шоколад (по 3%). Эти направления показывают существенный рост и обладают серьезным экспортным потенциалом.

В этом году нам удалось достичь рекордных показателей по экспорту сахара – он вырос больше чем в пять раз, до 554 тыс. тонн. Росли поставки мяса птицы, свинины, яиц, шоколада, мороженого. Значительный потенциал есть и у кондитерской промышленности. Сейчас мы экспортируем ее продукцию на $1 млрд в год, но вполне способны удвоить эту сумму. Все это говорит о том, что происходит диверсификация продовольственного экспорта, увеличение доли готовой продукции.

В целом экспорт сельхозпродукции по итогам прошлого года составил $20,7 млрд, и мы уверены, что поставки российских продуктов питания за рубеж превысят ввоз импортной продукции уже к 2020 году.

- Одной из основных экспортных позиций России является сахар. Кто может стать крупнейшим покупателем российского сахара в этом году? В какие страны он поставляется? Планируется ли расширять их перечень в связи с ростом экспорта?

- Действительно, как я уже говорил, экспорт сахара вырос в 5,3 раза. Это стало возможно благодаря собранному в 2017 году урожаю сахарной свеклы, который полностью нагрузил имеющиеся в стране мощности перерабатывающей промышленности, и нам удалось не только обеспечить внутреннюю потребность в сахаре, но и направить излишки на экспорт. Основными странами-потребителями являются Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения.

К 2020 году ставятся амбициозные цели выйти с российским сахаром на рынки Китая, Египта, Алжира, Марокко и других стран

В 2018 году мы ожидаем дальнейшее наращивание объемов экспорта сахара, при этом перечень партнеров в текущем году кардинально не изменится. Но к 2020 году ставятся амбициозные цели выйти с российским сахаром на рынки Китая, Египта, Алжира, Марокко и других стран, где в настоящее время высокий уровень конкуренции свекловичного сахара с тростниковым.

- Ранее вице-президент Аркадий Дворкович говорил о возможности экспорта российской молочной продукции на китайский рынок. Когда это может произойти?

- Китай является одним из самых привлекательных рынков для всех стран, экспортирующих сельхозпродукцию и продукты питания, из-за его огромной емкости. Развитие делового сотрудничества с Китаем и поставки на китайский рынок продукции являются приоритетной задачей и для нашего АПК. Наши производители заинтересованы в поставках в Китай как сырья, так и готовой молочной продукции. И сейчас надзорные службы России и Китая продолжают активную работу по облегчению доступа российской молочной продукции на китайский рынок.

Китайские коллеги в свою очередь проявляют большой интерес к возможности поставок своей молочной продукции на территорию России, и по этому вопросу мы тоже ищем взаимоприемлемые варианты. Мы планируем завершить работу по взаимной регистрации предприятий и определить сроки утверждения ветеринарно-санитарных сертификатов к апрелю 2018 года.

- Как идут переговоры по допуску российского мяса на китайский рынок?

- Мясо является одним из важнейших продуктов нашего экспорта, и сейчас мы также активно работаем над вопросом обеспечения доступа этой продукции на китайский рынок. Определенные подвижки в этом направлении уже произошли - китайская сторона готова импортировать мясную продукцию, прошедшую термическую обработку (консервы, супы). Сейчас также ведется работа по увеличению числа российских регионов, имеющих право доступа пшеницы в Китай, и расширению номенклатуры зерновых, которые можно поставлять на территорию этой страны.

- На какие еще азиатские рынки может пойти российская молочная продукция? Недавно в Японии завершилась продовольственная выставка FoodEx 2018, в которой Российский экспортный центр совместно с Минсельхозом организовал участие российских продовольственных компаний. Говорит ли это об интересе России к японскому рынку и пойдет ли в эту страну наша продукция?

- Наряду с Китаем, для нас интересен своим потенциалом японский рынок. Сейчас ведутся переговоры по поставкам российской мясной продукции в Японию. Также мы обсуждаем возможность поставок молочной продукции, однако здесь переговорный процесс находится на начальной стадии. Выставка FoodEx 2018 показала, что японским потребителям интересны и другие продукты российского производства, например, вино, бакалея и кондитерские изделия, об экспортном потенциале которых я уже упоминал.

- Говоря о Японии, когда могут начаться поставки рыбы из региона Фукусима в Россию?

- Вопрос смягчения требований к поставляемой на российский рынок рыбной продукции из Японии сейчас активно прорабатывается Россельхознадзором. Пока поставки рыбной продукции разрешены только с территории префектуры Аомори, которая находится на значительном расстоянии от префектуры Фукусима, где в 2011 году случилась авария на АЭС. Вопрос о расширении перечня японских рыбных предприятий, продукция которых разрешена на территорию России, будет рассмотрен после мониторинговых проверок на радиобиологические показатели.

- В какие еще страны Азии поставляется российская продукция АПК? Планируется ли увеличивать объем экспорта в эти страны?

- Если говорить в целом об Азиатском регионе, то мы рассматриваем его в качестве одного из самых перспективных. Нашими крупными торговыми партнерами являются Китай, Индонезия, Южная Корея, Индия, Вьетнам, Япония.

К основным товарным позициям, поставляемым в страны региона, можно отнести рыбную продукцию, зерновые и масложировую продукцию (масло соевое, подсолнечное, рапсовое), соевые бобы. Идут поставки мяса и мясной продукции, в первую очередь мяса птицы, шоколада и кондитерских изделий из сахара, муки, семян льна и рапса.

Большая часть перечисленных товаров относится к товарам российского экспортного интереса, и наши производители готовы увеличивать их поставки.

Решению вопроса дальнейшего расширения российского аграрного экспорта в страны Азии будет содействовать получение доступа для ряда видов животноводческой продукции в Китай, Индию, Индонезию, Таиланд, Вьетнам и другие крупные рынки.

- Как складывается ситуация с экспортом мясной продукции в страны Европы? Получила ли Россия ответ от ЕС по спору в рамках ВТО вокруг поставок свинины в РФ?

- На текущий момент Россия продолжает участие в споре ВТО из-за претензий Евросоюза в ограничении импорта свинины со стороны России. В конце февраля в Женеве на двухсторонних консультациях российская сторона ответила на вопросы о выполнении решений Третейской группы и Апелляционного органа, а европейская сторона – о текущей ситуации с распространением АЧС в странах ЕС. Сейчас мы продолжаем обсуждение вопроса и дальнейшее изучение позиций сторон.

- Как сейчас складываются торговые отношения России и Турции? Когда могут окончательно отменить ограничения на ввоз в Россию турецких овощей и фруктов?

- Турция – один из крупнейших покупателей российского продовольствия, включая пшеницу. Тем не менее, в наших отношениях в аграрной сфере сохраняются нерешенные вопросы, одинаково чувствительные для обеих сторон.

Бесспорно, для России приоритетом является развитие производства собственных овощей и фруктов и, учитывая темпы роста нашего производства, мы рассчитываем, что уже в ближайшие годы мы сможем полностью обеспечить население российскими овощами. Но мы понимаем и желание турецких товаропроизводителей наращивать поставки своей продукции в Россию. Учитывая дружеские отношения с турецкой стороной, мы работаем вместе над тем, чтобы найти взаимоприемлемые варианты решения вопросов. Сейчас турецкие овощи вновь появляются на полках российских магазинов.

Со своей стороны, мы рассчитываем, что Турция в ближайшее время примет решение о допуске на свой рынок российской мясомолочной и рыбной продукции. Россельхознадзор постоянно держит связь со своими турецкими коллегами по этому вопросу и, надеюсь, что в ближайшее время данная российская продукция поступит на рынок Турции и будет по достоинству оценена потребителями.

В целом наше сотрудничество с Турцией демонстрирует позитивную динамику. По итогам прошлого года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между нашими странами увеличился на 21% по сравнению с 2016 годом и достиг порядка $2,8 млрд.

Беседовала Виктория Андреева