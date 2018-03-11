Тренер паралимпийцев по биатлону: Румянцева выиграла золото Игр с надписью "Рома" на очках

Главный тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова © Владимир Гердо/ТАСС

Екатерина Румянцева первой из российских паралимпийцев завоевала золото Игр в Пхёнчхане, победив в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя". О спортивной истории 27-летней дебютантки Паралимпиад ТАСС рассказала известный российский тренер по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

— Ирина, вы тренировали таких звезд как шестикратные чемпионы Игр Роман Петушков и Сергей Шилов, чемпион Паралимпиады Михаил Терентьев. Сейчас весь мир узнал новое имя – Екатерина Румянцева. Именно она принесла нашей команде первое золото Паралимпиады в Пхёнчхане. Когда эта спортсменка появилась в вашей команде?

— После Олимпиады в Сочи. Мне тогда ребята мои сказали – с вами девочка одна хочет познакомиться, она из Биробиджана, у нее проблема с рукой, 1991 года рождения. Но у нас тогда уже были три спортсменки – Аня Миленина, Наташа Братюк и Алена Кауфман. Через какое-то время она мне уже сама написала в соцсети – такая-то, такая-то, хочу заниматься у вас лыжными гонками.

— Сразу откликнулись?

— Обычно я таких сообщений не вижу, кнопочки не те, видимо, щелкаю. Но тут ответила. Понимаете, там человек был настроен не "попробовать", а работать. Ведь люди к нам приходят и остаются. И не для того моя семья меня дома ждет, чтобы я работала с теми, кто просто хочет "попробовать".

— Откуда она появилась? Что вы о ней можете рассказать?

— Позже выяснилось – Катя из детдома. Она из тех детей, от которых родители отказались, когда они только родились. И на ее счастье она попала в детдом для здоровых ребятишек. Думаю, это ее и спасло, ее миновала чаша, которую приходится испить детям, родившимся не такими как все. А на момент нашего знакомства она уже заканчивала университет в Биробиджане. Я сказала ей – закончишь с учебой и приезжай. И купила ей билет из Хабаровска до Москвы.

— Как состоялся переезд?

— Мы некоторое время до ее приезда в Москву переписывались. Сразу ей тогда написала – как поедешь, много вещей с собой не бери. У нас всего хватает – у меня 22 человека тренируются, так что одного человека одеть за пять минут можем. Помню, правда, была проблема с котом – ей пришлось его пристраивать. Жалко, конечно. А за пару дней до выезда написала мне, спросив, брать ли ложку с кружкой. Пришлось объяснить – живем колхозом. Не во дворцах, но все необходимое у нас есть — ложки, вилки, одеяла. Уже под самый приезд она мне написала — "я плохо говорю". Оказалось, что у нее врожденное заболевание, сделала уже не одну операцию. Но все это не мешает нам сейчас работать.

— Как она влилась в команду?

— Уже на первом сборе в Швейцарии она билась за себя – я этого не ем, того не ем. Подшучивали между собой, называли "сиротой с Рублевки". Но суть в том, что их, видимо, плохо кормили, никакого разнообразия. Вот отсюда и появилось – не буду, не хочу, не ем.

— Быстро вошла в соревновательный режим?

— Потихоньку-понемногу поехала. И в 2015 году мы выступали на чемпионате мира. Ей было тяжело – конрактура. Проще говоря, проблема с координацией. Но, наверно, все детдомовские упертые — ей было наплевать на пульс, она гнала по лыжне за пацанами. Пробежала она тогда первую гонку – ничего выдающегося. Но вот когда она на 15-километровке на точке контроля оказалась третьей, у меня глаза на лоб полезли. Кричу всем – "молчите, не говорите ей ничего, иначе руки опустит"! И она пришла третьей. Мы все были в шоке.

Потом она там же побежала спринт. К финишу на стадион вкатывалась второй, но вот проблема – без лыжни она тогда не могла. А коньковым ходом нельзя идти. На поворотах лыжни нет — Катя пришла четвертой.

— С тех пор Катя уверенно зарекомендовала себя в команде. Как она сейчас живет? Есть ли какие-то проблемы?

— Проблема одна — она из Биробиджана, а выступает за Москву. Написала письмо их министру спорта – так и так, есть у вас есть такая девочка, беру ее к себе. Хотите, чтобы она выступала за вас, дайте жилье. Ни ответа, ни привета. В общем, уехала и выступает за Москву.

— Сегодня девочки – Катя и серебряный призер Аня Миленина — плакали после награждения. И их слезы мало были похожи на слезы абсолютного счастья.

— Они не могут быть здесь счастливыми до конца — здесь нет наших ребят (мужская российская команда по лыжным гонкам и биатлону из-за недопуска к стартам не получила ни одной лицензии для выступления в Пхёнчхане, в том числе и шестикратный чемпион Сочи-2014 Роман Петушков — прим. ТАСС). А знаете, как она сегодня бежала свою дистанцию? У нее на очках пластырем была заклеена реклама. Изнутри на нем было написано "Рома". Им здесь многого нельзя, это правда. Им даже запретили бежать с палками SWIX TRIAC 2,5 — с ними бегает весь мир, но их дизайн в бело-сине-красных цветах.​

Беседовала Вероника Советова