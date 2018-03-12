Международный форум труда: от рабочего процесса к созданию человека нового качества

Председатель комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко © Пресс-служба АНО "АРЧК СЗФО"

1–2 марта в Санкт-Петербурге состоялся уже второй Международный форум труда, где специалисты из разных российских регионов и зарубежных стран обсуждали современные формы занятости, влияние цифровых технологий за рынок труда и необходимость менять законодательство в соответствии с современными реалиями. Итоги дискуссий в интервью ТАСС подвел председатель комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

— В Петербурге уже во второй раз 1–2 марта прошел Международный форум труда. Каковы его основные итоги?

— Главная цель Международного форума труда, куда приехали представители 50 стран и практически всех российских регионов, — понять место человека в экономике будущего, выработать действия игроков рынка труда по отношению к человеку, роль и место которого в процессе труда радикально меняется. И в первую очередь здесь потребуется совсем другое регулирование. О появлении более гибкого законодательства, необходимости внесения изменений не только в Трудовой кодекс, подзаконные акты, но и в международное законодательство о труде говорили и представители власти, и топ-менеджмент крупнейших компаний, и ученые-юристы в рамках конференции, посвященной вопросам трудового права.

В последнее время появилось очень много новых форматов занятости: гибкая, дистанционная, самозанятость, фриланс. Все эти форматы нуждаются в разумном регулировании, чтобы, с одной стороны, обеспечить людям социальные гарантии, а с другой — не подтолкнуть их к переходу в теневую зону.

Большим прорывом стали бы законодательные изменения, позволяющие автоматизировать кадровое делопроизводство, перевести в электронный вид трудовую книжку, трудовой договор и многие другие документы. В итоге освободилось бы очень много времени и у кадровиков, и у работников. А объединение всей информации о человеке в единую систему еще и дало бы колоссальный базис для аргументированного принятия управленческих решений и оптимального использования ресурсов как организации, так и государства.

При этом не все взаимоотношения работника и работодателя нужно регулировать именно законом. Необходимо развивать традиции делового общения и общественного доверия. По числу зарегулированных норм в сфере труда мы стоим на очень высоком месте среди других стран, а это мешает развитию рынка и новых технологий.

— Чем в новых условиях должны заниматься службы занятости, роль которых также обсуждалась на форуме?

— Сегодня основной функционал службы занятости — работа с безработными и выплата пособий. Именно официально зарегистрированные безработные являются получателями большинства государственных услуг. При таком функционале возможности и ценность службы снижаются, поэтому желание и готовность меняться есть практически у всех коллег. Если заниматься в первую очередь активной политикой, адресно работая с любыми ищущими работу гражданами, работодателями, системой образования и полноценно регулировать рынок труда, осуществлять постоянные исследования: просчитывать балансы трудовых ресурсов, балансы рабочих мест, рабочего времени, масштабы внутренней и внешней трудовой миграции, оценивать инвестиционные проекты с точки зрения кадровой составляющей, участвовать в принятии решения о размещении производительных сил, то это совершенно другие объемы работы, смыслы, цели и показатели. И тут тоже не обойтись без законодательных изменений. Все коллеги из регионов и представители комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов понимают, что нужен новый закон о занятости.

Существующий закон писался в совершенно других реалиях, а более поздние изменения и дополнения не дают достаточно эффективных инструментов для полноценного регулирования рынка труда. Нужно новое целеполагание с учетом того, что мы живем в другой экономике. В новом законе важно и учесть особенности рынков труда регионов, предоставив им больше автономии и возможностей для оказания услуг сверх федерального минимума, и предусмотреть инструменты для формирования гибких и адресных мер активной политики с привлечением различных источников финансирования и возможности для внедрения современных технологий на всех уровнях, о чем мы уже говорили. Работа предстоит колоссальная и потребует не менее двух лет.

— Эти проблемы актуальны для всех стран мира? Каков функционал служб занятости в других странах?

— В рамках форума состоялась конференция Всемирной ассоциации служб занятости. Подобное мероприятие прошло в России второй раз (а в Санкт-Петербурге — впервые) и собрало участников из 20 стран мира. Функционал у служб занятости, конечно, очень разный. В Африке это в основном борьба с бедностью, бездомностью. В европейских странах как раз большое внимание уделяется активным программам, вписыванию каждого человека в рынок труда и раскрытию его потенциала. Но понимание необходимости прогнозирования происходящих на рынке труда изменений (именно этому была посвящена конференция), оптимального распределения ресурсов, применения современных технологий, взаимодействия с партнерами из бизнеса и структур гражданского общества есть практически у всех коллег.

— Одной из главных тем обсуждения было влияние цифровой экономики на рынок труда. Можно ли сказать, что эксперты во всем мире одинаково оценивают это влияние, или существуют разные позиции? Смогут ли технические средства и инновации заменить человека?

— Говорить о том, что цифровые технологии полностью заменят человека, не совсем верно. Любая экономика — это отношения между людьми. Такого быстрого изменения этих отношений не было никогда в истории человечества. И эксперты на эти тенденции смотрят абсолютно по-разному. Материалы по итогам работы всех 60 деловых секций еще обрабатываются. В итоговом документе форума мы как раз покажем весь спектр точек зрения на место человека на рынке труда будущего и предложим решения, которые в связи с изменениями нужны в сфере развития человеческого капитала.

Важно не просто говорить о влиянии цифровой экономики, а выяснить, что нужно сделать, чтобы повысить производительность труда, улучшить условия труда и качество жизни людей, сделать профессиональную жизнь более продолжительной и полной. Для этого необходимо рассчитать экономический эффект замены человека в процессе труда техникой, необходимые инвестиции и социальные последствия, а также выстроить дальнейшую навигацию для каждого работника в плане дополнительного обучения или перевода на другое направление. Сейчас подобная работа идет, например, в сфере транспорта, где высока вероятность автоматизации многих процессов в ближайшее время. И форум стал тем местом, где уже говорят о том, как можно переходить от теории к практическому воплощению.

— В рамках форума много внимания было уделено темам выявления талантов, профориентации, трансформации системы образования. Какие основные изменения ждут нас в этой сфере?

— В образование, как и в управление человеческими ресурсами, уже приходят современные технологии. Тут нас ждет и дальнейшее развитие новых форматов образования, например дистанционных форм, и автоматизация, накопление информации о каждом человеке со школы, чтобы затем он сам мог выстроить оптимальную карьерную траекторию. Речь идет не о профориентации как о выборе конкретной профессии (которых может вскоре вообще не стать), а как о приобретении определенного набора компетенций. Большинство экспертов сходятся в том, что ребенок еще до старших классов должен перепробовать максимальное количество компетенций, чтобы определиться, что у него лучше получается. Необходимо ориентировать человека и систему образования на создание таких программ, благодаря которым он мог бы быстро приобретать новые компетенции в течение всей жизни. Это самая сложная задача сегодняшнего образования, прежде всего дополнительного профессионального. Нам надо перейти от рабочего процесса на рабочем месте по созданию чего-либо к созданию человека нового качества, которому интересно постоянно развиваться.

Беседовала Наталья Королева