Глава Роструда: первая в России соцсеть для деловых контактов будет запущена 15 марта

Всеволод Вуколов © Антон Новодережкин/ТАСС

Роструд активно внедряет в свою повседневную практику цифровые сервисы, которые значительно упрощают жизнь работникам и работодателями. О том, какие новации ждут нас в сфере занятости и трудоустройства в ближайшее время, какие необычные варианты стажировок можно найти на портале "Работа в России" и как погашаются долги по зарплате, в интервью ТАСС рассказал руководитель Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструд) Всеволод Вуколов.

— Всеволод Львович, вы были автором и одним из разработчиков государственного проекта по созданию многофункциональных центров. Расскажите нам про новые проекты ведомства в рамках цифровой экономики.

— Совсем в недалеком будущем нас ждет всеобщая цифровизация — переход на новейшие технологии и инновации. Уже сегодня мы видим, что эти процессы формируют рынок труда. И основная задача сегодня — способствовать созданию рынка труда, отвечающего потребностям современной экономики.

Практически во всех сферах общественных отношений широчайшее распространение получают цифровые технологии. Все это существенно упрощает нашу жизнь, позволяет нам сэкономить время, получать больше информации, принимать более обоснованные решения.

Опираясь на тенденции развития цифровой экономики, Роструд продолжает активно работать в двух направлениях: это внедрение электронных технологий в контрольно-надзорную деятельность и цифровизация в сфере обеспечения занятости населения.

В рамках первого направления уже сейчас работники и работодатели активно используют электронные сервисы Роструда "Онлайнинспекция.рф" — более 200 тыс. обращений рассмотрено и более 70 тыс. онлайн-консультаций предоставлено на сегодняшний день.

В условиях распространения цифровых технологий многие работодатели фактически начали вести кадровые документы в электронной форме. Безусловно, пока еще есть ряд ограничений, сдерживающих этот процесс. Тем не менее тема развития электронного кадрового документооборота очень востребована. Причем как работниками, так и работодателями.

Оптимизация и перевод массива кадровых документов в электронную форму позволят работодателям существенно сократить транзакционные издержки и повысить качество оперативного управления, что в свою очередь влияет на рост производительности труда.

Ориентируясь на возможности электронного взаимодействия с работодателями, Роструд организовал и успешно завершил электронную проверку (аудит) кадровых документов двух крупных компаний — Сбербанка и компании "Юлмарт".

Основная цель сервиса — ориентировать молодежь на получение тех специальностей, которые реально востребованы российским рынком труда или которые будут востребованы

В рамках цифровизации в сфере обеспечения занятости Роструд развивает информационно-аналитическую систему общероссийской базы вакансий "Работа в России". Мы стараемся сделать так, чтобы портал был удобным, понятным, содержал актуальную информацию. Портал "Работа в России" содержит информацию о работодателях, ищущих работников, вакансиях (по состоянию на 10 февраля 2018 года более 1,2 млн вакансий), соискателях (около 550 тыс. человек), инвестиционных проектах, реализуемых в субъектах РФ, программах повышения мобильности, а также об условиях жизни и работы на территории различных регионов. С момента запуска портал посетило более 44 млн уникальных пользователей, зарегистрировано более 600 млн просмотров вакансий.

— В прошлом году на портале "Работа в России" запущен сервис для стажировок. Какие варианты там предлагаются и какие самые необычные стажировки, на ваш взгляд, там можно обнаружить?

— Очень много внимания уделяется развитию сервисов для трудоустройства молодежи, поскольку мы понимаем, что именно эта целевая группа и есть ключевое звено будущего рынка труда. Стажировки могут стать стартом карьеры для выпускников. Но не менее важны они и для работодателей, которые имеют возможность обучить практическим навыкам лиц, еще не закончивших образовательные учреждения, и уже по окончании учебного заведения получить в команду профессионала, имеющего не только диплом, но и реальные навыки для выполнения трудовых функций. Всего на сегодняшний день там представлено более 26 тыс. различных предложений для стажировок. Среди них инженерные, медицинские специальности, а также различные профессии в сфере услуг, образования и др. Больше всего предложений, связанных с медициной и образованием. При этом встречаются такие варианты стажировок, как балетмейстер, вязальщик, маркшейдер.

Также Роструд планирует создание на портале "Работа в России" специального сервиса, выполняющего прогнозирование рынка труда по данным, содержащимся в системе. Базовая версия предположительно появится уже к концу этого года. Основная цель данного сервиса — ориентировать молодежь на получение тех специальностей, которые реально востребованы российским рынком труда или которые будут востребованы в ближайшем будущем.

— Роструд запустил недавно мобильное приложение "Я — инспектор", которое позволяет работнику пожаловаться на своего работодателя. Пользуется ли популярностью этот сервис у сотрудников, как часто они жалуются и на что?

— Мобильное приложение запущено относительно недавно. В прошлом году пользователи могли пожаловаться на нарушения, зафиксированные на строительных площадках (отсутствие ограждений, средств индивидуальной защиты у работников). В этом году мы расширили возможности приложения. После обновления в приложении "Я — инспектор" стали доступны темы "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством". Кроме того, работник или его представитель теперь может со своего телефона направить заявление о сокрытии работодателем несчастного случая или нарушении порядка его расследования.

После добавления тем по оплате труда приложение стало более востребованным и только набирает популярность. На данный момент приложение используют более 10 тыс. человек.

— Одна из самых острых проблем — это задолженность по зарплате. Какова сегодня ситуация с долгами? На каких предприятиях вы регистрируете самые высокие долги?

— Конечно, самыми проблемными являются предприятия-банкроты или находящие в стадии банкротства. Тем не менее и здесь мы принимаем все возможные меры реагирования, чтобы добиться восстановления прав граждан и выплаты им зарплаты. Мы проводим совещания, на которые приглашаются представители организаций-должников, а также представители аппарата полномочного представителя президента РФ в федеральных округах, заместители губернаторов субъектов, Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, руководители государственных инспекций труда в субъектах, должностные лица профильных министерств и другие заинтересованные лица. В результате проводимой работы удается добиться значительных результатов. Так, только с начала года в ряде организаций полностью погасили задолженность по заработной плате на сумму свыше 200 млн рублей. Это ОАО "Дальмостострой", ООО "ИСК Ямал Альянс", АО "9 Центральный автомобильный ремонтный завод" и др. Во многих организациях задолженность по заработной плате была существенно снижена. Так, например, в ОАО "Чувашавтодор" на 90% погашен 50-миллионный долг перед работниками.

Всего же в результате принимаемых Рострудом мер за первый месяц этого года удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму порядка 800 млн рублей.

Если работника переводят на полставки без основания, то он вправе обратиться в инспекцию труда с жалобой на незаконные действия работодателя

Тем не менее есть ряд проблемных предприятий, у которых имеется большая задолженность по заработной плате. Среди них вологодское ООО "Стройиндустрия" с задолженностью 103,3 млн рублей, ЗАО "Беломорская нефтебаза" в Мурманской области с долгом в размере 42,5 млн рублей, ОАО "ССЗ "Красные баррикады" в Астраханской области, задолжавшее работникам 73,5 млн рублей, ООО "Волгоградский завод буровой техники" с суммой долга 176,3 млн рублей, АО "Завод "Лиссант" в Санкт-Петербурге с долгом в сумме 96,2 млн рублей, ЗАО "Завод элементов трубопроводов" в Свердловской области — 84,5 млн рублей.

— С 1 мая текущего года МРОТ в нашей стране вырастет до 11 163 рублей. Не подтолкнет ли это работодателей уйти "в тень" или массово переводить сотрудников на работу на полставки, чтобы не увеличивать зарплату?

— Уход "в тень" — это нарушение законодательства, причем не только трудового. Если работника переводят на полставки без основания, то он вправе обратиться в инспекцию труда с жалобой на незаконные действия работодателя.

— Недавно мы праздновали Международный женский день. Расскажите, пожалуйста, как часто в нашей стране нарушаются трудовые права женщин?

— Ежегодно трудовые инспекции в ходе проверок фиксируют нарушения, связанные с регулированием труда женщин и лиц с семейными обязанностями. В течение 2017 года инспекторы труда способствовали устранению 2037 нарушений данного раздела трудового законодательства. Тем не менее по сравнению с 2016 и 2015 годами мы наблюдаем снижение таких нарушений. Так, по сравнению с 2015 годом снижение составило примерно 45%.

— Роструд в прошлом году анонсировал запуск социальной сети для деловых контактов, когда она заработает?

— Не хочу предвосхищать события. 15 марта, в четверг, состоится запуск социальной сети SKILLSNET — кстати, на площадке агентства ТАСС. Это будет лучшая социальная сеть для профессиональных контактов, и, по нашему убеждению, она будет активно востребована молодежью.

Беседовала Татьяна Степанова