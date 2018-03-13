Член совета директоров "ЛокоТех": нельзя пропустить переход на новый технологический уклад

Алексей Белинский © Пресс-служба "ЛокоТех"

В начале марта стало известно, что временный генеральный директор "Росэлектроники" Алексей Белинский покидает свой пост и возвращается в группу "ЛокоТех", где ранее работал в должности председателя правления. В интервью ТАСС он рассказал о том, каким видит развитие локомотиворемонтной отрасли, зачем нужен институт временного управления и почему бизнес должен быть социально ориентированным

— Какой вы видите первоочередную задачу для отрасли?

— Прежде всего, это ускорение процесса технологических инноваций. Как бы патетично это ни звучало, но мы не можем пропустить переход на новый технологический уклад и должны стать хедлайнером процесса. Только действуя на опережение, мы наверстаем отставание от конкурентов на мировом рынке.

Кроме того, необходимы активное развитие и капитализация интеллектуальных продуктов — к примеру, автоматизированные системы управления подвижным составом и инфраструктурой: они играют огромную роль с учетом географических особенностей нашей страны. Железная дорога имеет опорные точки там, куда не всякий захочет ехать работать, и поэтому максимальная автоматизация, снижение влияния человеческого фактора, минимизация зависимости от человеческого труда в труднодоступных регионах — это тоже одна из первоочередных задач.

Кстати, если прагматично подойти к мысли об освоении территорий Крайнего Севера в Сибири, железной дороге на Чукотку, тоннеле под Беринговым проливом, то станет ясно, что будущее за малолюдными технологиями. Их еще только предстоит освоить.

— Это и есть "Индустрия 4.0", то есть внедрение цифровых технологий в производстве?

— Это система поддержки принятия решений, основанных на технологиях искусственного интеллекта. О нейронных сетях сейчас говорят повсюду, многие заявляют, что используют их. Мы в "ЛокоТех" уже научились применять эти технологии для предсказания отказа узлов машин и совершенствуем эти решения, "сращиваем" их с учетными системами и бизнес-процессами всей группы. И наша цель проста, но и сложна одновременно: мы делаем все, чтобы минимизировать риск отказа машин на линии…

Кроме того, есть ряд идей, о которых пока рано говорить. Это будут очень интересные проекты, они изменят отрасль.

— Реализовываться планы будут на базе отечественных технологий?

— Сейчас микропроцессорные системы управления на транспорте слабо локализованы на уровне элементно-компонентной базы, промышленных контроллеров, силовой электроники — многое импортируется. Учитывая ограничения, которых становится все больше, нужно целенаправленно добиваться освоения отечественной радиоэлектронной промышленностью нужных для отрасли компонентов.

— Планируете делать еще что-то совместно с "Ростехом"?

— Учитывая большую потребность в локализации интеллектуальных решений рельсового транспорта и понимая стратегию радиоэлектронного кластера корпорации, я думаю, что у нас много возможностей для совместных проектов.

— Кстати, о радиоэлектронном кластере. Новость о том, что вы покидаете пост временного генерального директора "Росэлектроники" и возвращаетесь в "ЛокоТех", была, прямо скажем, неожиданной…

— Это плановое решение. "Ростех" привлекал меня на задачи временного управления "Росэлектроникой". Компания проходила через период серьезных преобразований, нацеленных на формирование системы акционерного управления и дальнейшей консолидации радиоэлектронной отрасли. Это подразумевает унификацию и транспарентность операционных моделей компаний кластера. Стояла задача сформировать продуктовые дивизионы и подготовить их к привлечению стратегических инвесторов, создать приводные механизмы реализации стратегии, нацеленной на рост гражданского сегмента деятельности.

Уже очевидно, что гражданский сегмент переживает возрождение. В ближайшие годы результаты будут настолько же очевидны, насколько очевидны сегодня успехи российского оборонно-промышленного комплекса.

Залогом этого служит политика руководства "Ростеха", которую проводит индустриальный директор кластера Сергей Куликов. В 2016 году Сергей пригласил меня в совет директоров "Росэлектроники". Мне нравилось то, как команда действует на гражданском рынке, как подходит к бизнесу, к партнерствам. Поэтому, когда потребовалось поддержать коллег на переходном этапе консолидации кластера, я с готовностью согласился. Сложность, напряженность поставленных целей — это, конечно, профессиональный вызов.

Для меня лично это была возможность погрузиться в отрасль, которая давно интересовала, а также попробовать себя в роли interim-менеджера.

— А чего удалось достичь в "Росэлектронике" за то время, пока вы были на посту временного генерального директора?

— Я не могу обсуждать подробности, поскольку связан обязательствами по конфиденциальности. Но если говорить обобщенно, мы уточнили бизнес-планы компании в рамках принятой ранее стратегии, сформировали концепцию трансформации всего радиоэлектронного кластера корпорации, сформировали очень дееспособную команду высшего менеджмента, усовершенствовали систему мотивации, сделав ее рыночной, запустили ряд интересных гражданских проектов.

Поставленные задачи выполнены. И теперь я хочу вернуться и все силы направить на реализацию проектов, которые мы с партнерами задумывали в "ЛокоТех"…

— Другими словами, вы провели компанию через изменения и проект закончился?

— Верно. Изменения продолжаются, но в моем активном участии больше нет необходимости. Вообще, институт временного управления — распространенная практика в мировом менеджменте. Как правило, interim-директоров нанимают на три-девять месяцев. Это роль, нацеленная на достижение быстрого результата, в отличие от классического корпоративного менеджмента. Временный директор проводит компанию через непростое время и передает ее постоянному менеджменту, имеющему долгосрочные цели и мотивацию. Мировой рынок interim management довольно большой, превышает $20 млрд в год.

— Какие сейчас стоят задачи перед "Росэлектроникой"?

— Сейчас необходимо работать для достижения долгосрочных результатов сформированных дивизионов. Это требует от менеджмента полной концентрации на задаче и не подразумевает работы над другими проектами.

Нужно довести до реализации анонсированную сделку с АФК "Система" по объединению микроэлектронных активов. Рынок России по мировым масштабам довольно скромный, и укрупнение игроков для страны крайне необходимо. И думаю, что конкуренция нескольких игроков за тощий внутренний заказ не лучший способ компенсации отставания от мировых гигантов, достигающих невероятной себестоимости благодаря эффекту масштаба.

Нужно искать профильных стратегических инвесторов. Оборонщики проигрывают в борьбе за гражданский рынок тем, кто умеет работать с коммерческим клиентом. Они просто думают по-другому, разная ментальность. А так как цель дивизионов — достичь не менее 50% гражданской выручки, то наилучшим способом ее достижения будет опора на опыт людей из гражданской сферы.

— Нужен же и приток новых идей…

— Конечно. "Росэлектроника" совместно с сетевой академией "Ростеха" запустила внутренний акселератор проектов "Запуск". Талантливые ребята из дивизионов приходят со своими идеями, которые доводят до инвестиционной стадии за полгода. Уже на выходе первые выпускники с очень интересными проектами по точному земледелию, по туманным вычислениям, по телемедицине, средствам неинвазивной диагностики. Думаю, это многообещающая инициатива, которая даст серьезный толчок гражданской части радиоэлектронного кластера, ее необходимо поставить на поток.

— Если вернуться к "ЛокоТех". Недавно ФАС дала разрешение "ЛокоТех-Сервису" на приобретение более 50% акций ОАО "Тверской вагоностроительный завод". Значит ли это, что нас ждет консолидация двух гигантов — ТМХ и "ЛокоТех"?

— Этот вопрос я не комментирую. У компаний есть крупные акционеры, это должно быть их решение, о котором, если оно будет принято, они объявят сами.

Но для меня потребность в тесной интеграции обеих компаний очевидна по двум причинам. Первая — в конкурентной гонке в мире выживают крупнейшие. А совместно ТМХ и "ЛокоТех" могут стать крупнейшей гражданской машиностроительной группой страны и заметным игроком мирового рынка.

Вторая причина — у обеих компаний есть очевидная синергия как у производителя и сервисной компании. Локомотив — это чрезвычайно сложная, дорогая машина с очень большим сроком службы. Поддерживать его работоспособность и техническую надежность в течение 40 лет службы ничуть не проще, чем разработать и произвести его. Поэтому компании продолжат интегрироваться с точки зрения центров компетенций по производству систем и узлов, программных продуктов, помогающих управлять жизненным циклом изделия, комплексных предложений клиентам.

— Какова судьба проекта "Герои нашего времени", являющегося одним из лучших примеров социальной ответственности бизнеса?

— Мы уже три года проводим проект "Герои нашего времени", теперь уже ставший всероссийским. Мы награждаем людей, совершивших подвиги. Подвиги самого разного плана, непростые поступки, требующие мужества и решительности. Сдать кровь, позаботиться о сиротах и стариках, спасти людей из пожара, посадить лес. Это люди, достойные уважения, а их поступки достойны подражания.

Как человек, воспитанный советскими родителями, учившийся в советской школе, я не могу не уважать человека труда. Мне хочется, чтобы сегодняшняя Россия уважала труд и жизнь простого человека не меньше, чем в те времена. Наш проект нацелен именно на это — повышение престижа рабочей профессии.

И сейчас мы с командой проекта регистрируем независимое АНО "Центр социальных проектов "Быть человеком", чтобы наша некоммерческая инициатива не была связана с какой-либо корпорацией. Проект должен быть независимым и федеральным, к этому созданы все предпосылки.