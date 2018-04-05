Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания

Ильхам Алиев © Sean Gallup/Getty Images

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля. Буквально за несколько дней до голосования первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман поговорил с действующим главой государства Ильхамом Алиевым об экономическом развитии Азербайджана, его отношениях с Россией и ключевых проблемах международной повестки.

От экономики — к политике

— Господин президент, Ильхам Гейдарович, большое спасибо за возможность встретиться. Мы беседуем с вами буквально за несколько дней до президентских выборов в Азербайджане. Эти без малого пять лет прошли очень быстро — для вас, может быть, они пролетели как один миг. И все же, в нескольких словах: что для вас было главным за это время?

— Думаю, что главное заключается в том, что за эти годы Азербайджан продолжал успешно развиваться. Было осуществлено очень много программ, связанных с социально-экономическим развитием нашей страны.

Нам удалось добиться диверсификации экономики

Все, что мы наметили, было выполнено. Наши достижения также оцениваются и международными структурами. По последней оценке Всемирного давосского экономического форума, по глобальной конкурентоспособности Азербайджан занимает 35-е место. А по индексу инклюзивного развития того же Давосского форума среди развивающихся стран мы занимаем 3-е место. И впереди нас только 30 развитых стран и две развивающиеся. То есть эта оценка Всемирного давосского форума, думаю, лучше всего демонстрирует, что нам удалось достичь.

Нам удалось добиться в большой степени диверсификации экономики. Были созданы сотни тысяч рабочих мест. Безработица в Азербайджане где-то на уровне 5%. Также удалось сократить значительно бедность, которая сегодня на уровне 5,4%. Все это — результат той социально-экономической политики, которую мы осуществляли за последние годы и которая дала значительные результаты.

— Азербайджан по историческим меркам — страна молодая, в сущности ей еще нет 30 лет. Какие политические реформы, пройденные Азербайджаном под вашим руководством, вы считаете успешными и что еще нужно сделать для политического развития и реформирования страны?

— Безусловно, эта тема постоянно находится на повестке дня нашей деятельности. И я неоднократно публично заявлял, что добиться устойчивого развития в экономической сфере будет невозможно без реформирования политической системы. За последнее время много сделано в этом направлении.

Азербайджан — страна, открытая миру. В нашей стране существуют все демократические институты. Полностью обеспечивается свобода прессы. Азербайджан — страна со свободным интернетом, и количество его пользователей растет, уже приближается где-то к 80%. Также обеспечивается полностью свобода собраний, свобода политической деятельности. Мы, как члены Совета Европы с уже немалым стажем, взяли на себя обязательства в том числе и по дальнейшей демократизации нашего общества. И думаю, уверено и успешно с этим справляемся. Хотя, конечно же, есть еще и вопросы, которые требуют дополнительных усилий, и мы в этом направлении работаем.

Мы и дальше будем продолжать деятельность по демократизации Азербайджана, мы — открытая страна

Мы очень трезво оцениваем уровень политических реформ и достижений. Считаем, что за 26 лет независимости было сделано максимум возможного. С учетом нашей истории, с учетом становления Азербайджана как молодого, независимого государства. С учетом географического расположения и существующих и возможных рисков в нашем регионе.

Среди тех направлений, которые мы должны еще развивать, я бы отметил усиление общественного контроля. Я также неоднократно на эту тему высказывался и призывал граждан к более активным действиям по контролю над осуществлением преобразований. Потому что очень много делается в Азербайджане в плане социально-экономического развития, инфраструктурного развития. И недостаточный общественный контроль иной раз ведет к нарушениям. И к задержкам намеченных планов.

Конечно, мы и дальше будем продолжать деятельность по демократизации Азербайджана, мы — открытая страна. Мы сознательно встали на этот путь. И будем продолжать развивать и политические реформы, и экономические.

— Высокие экспертные оценки Азербайджана в экономике — это прежде всего результат экономической независимости вашей страны. Ее основы были заложены еще Гейдаром Алиевым, президентом Азербайджана, национальным лидером. Но, наверное, будет справедливым сказать, что полная экономическая независимость была достигнута за последние пять, может чуть больше, лет. Какие направления социально-экономического развития вы считаете наиболее приоритетными? Где Азербайджан достиг наибольшего успеха, а какие темы нужно еще развивать?

— Вы совершенно правы, одним из главных направлений нашей деятельности было обеспечение полной экономической независимости, что является основой независимости политической. Если страна экономически зависима, она может испытывать — и зачастую испытывает — большие сложности с осуществлением своей независимой политики.

Сегодня Азербайджан с экономической точки зрения — страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей. Могу привести несколько цифр. За последние 15 лет экономика в Азербайджане выросла в 3,2 раза, что, я думаю, является мировым рекордом. Также, несмотря на огромные инвестиционные проекты, у нас была проведена работа по стабилизации внешнего долга, который сегодня равен примерно 20% от ВВП. И мной даны указания в предстоящие годы его значительно еще и сократить.

Валютные резервы Азербайджана составляют такой же объем, как и валовый внутренний продукт. Иными словами, при желании мы можем расплатиться со всеми долгами в течение нескольких дней или месяцев. Финансовое положение Азербайджана достаточно устойчиво, и инвестиционные проекты, которые мы осуществляем, естественно, будут приносить дополнительную прибыль. Также должен отметить, что за последние 15 лет в экономику Азербайджана было вложено более 230 млрд долларов.

— Внешних инвестиций?

— Половина из них — внешних, половина — внутренних. Что также говорит об активной инвестиционной политике как государства, так и азербайджанского частного сектора.

Из значимых достижений последних лет я бы отметил наши успехи в энергетическом секторе. Мы стали страной — экспортером электроэнергии, были импортером. Экспортером газа, хотя в недавнем прошлом мы импортировали газ. Мы осуществили крупные нефтегазовые проекты, которые позволяют нам аккумулировать большие финансовые ресурсы. Очень активно инвестировали в транспортную инфраструктуру как внутри страны, так и в региональную. Тем самым заложили основу для устойчивого развития на будущее.

Из того, что еще предстоит сделать, я бы отметил, конечно же, продолжение политики по диверсификации нашей экономики. Снижение определенной зависимости от нефтегазового фактора. И увеличение ненефтяного экспорта. Мы сейчас над этим как раз активно работаем, результаты последних двух-трех лет очень впечатляющие. Мы нарастили ненефтяной экспорт на 20–30%, и в будущем, конечно же, эта тема будет одной из самых приоритетных.

Должен отметить, что в отличие от некоторых стран мы должны постоянно работать над созданием новых рабочих мест. За последние 15 лет было создано 1,4 млн рабочих мест, но за эти же годы население Азербайджана выросло на 1,5 млн человек. Поэтому наша экономика постоянно должна опережать демографию. Эта задача мной была поставлена перед правительством, и мы работаем в этом направлении. Создание новых производств, социальной инфраструктуры, рассчитанной уже на большее население, будет главным приоритетом на предстоящие годы.

Азербайджан и мир

— Азербайджан находится, скажем так, в не самом спокойном регионе мира. И это, конечно, доставляет определенное беспокойство, вызывает необходимость укрепления обороноспособности страны. Я знаю, и об этом вы сами много говорили, как много делается для укрепления армии. Сегодня Азербайджан обладает современной армией, вооружен современным оружием. Какие шаги нужно предпринять для большей защищенности страны?

— Да, вы правы. Эта тема постоянно находится в центре внимания нашей деятельности. И укрепление военного потенциала нашей страны — один из главных приоритетов. В этом направлении было сделано немало.

Сегодня азербайджанская армия, по оценке международных экспертов и организаций, которые составляют различные рейтинги, входит в число 50 самых оснащенных и боеспособных армий мира. Мы практически завершили процесс перевооружения, наша армия оснащена самым современным, высокоточным, технологичным оружием как наступательного, так и оборонительного характера. Мы закупаем вооружение у самых лучших производителей. И это вооружение позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно.

Азербайджанская армия входит в число 50 самых оснащенных и боеспособных армий мира

Естественно, одними вооружениями сильную армию не создашь, поэтому очень много было сделано для увеличения боеспособности нашей армии, укрепления дисциплины. И конечно же — многочисленные учения и тренинги. Они нам показывают, где у нас еще есть недостатки.

Мы значительно укрепили материально-техническую базу вооруженных сил. Более 80% всех наших военных баз и военных городков были, по существу, отстроены заново. В предстоящие годы мы полностью закончим процесс, связанный с материально-технической базой. И на предстоящие годы мы, естественно, будем заниматься военным строительством.

Что касается приобретения вооружения, оно будет более выборочным, более конкретным — под решение соответствующих задач. Параллельно с этим в Азербайджане где-то лет десять назад по моей инициативе было создано Министерство оборонной промышленности, потому что до этого времени мы не производили военную продукцию. Сегодня мы не только производим, но и экспортируем. В Азербайджане производится более тысячи наименований военной продукции, которая соответствует международным стандартам и снижает зависимость нашу от импорта по многим показателям. А также создает хороший экспортный потенциал для того, чтобы Азербайджан стал страной — экспортером вооружений.

— Азербайджан и исторически, и сейчас — мультинациональная страна. Только крупных национальных диаспор в Азербайджане более десяти. Если говорить про небольшие народности, то их — десятки. Что делается для того, чтобы поддерживать межнациональное согласие между ними?

— Вы знаете, исторически так сложилось, что Азербайджан всегда был страной, которая отличалась высоким уровнем межкультурного, межрелигиозного диалога. В прежние времена не было таких терминов, как мультикультурализм, но он всегда был нашей нормой жизни.

Этническое и религиозное многообразие Азербайджана — это наше большое достояние

Нам за годы независимости удалось не только сохранить эти позитивные тенденции, но и укрепить их. Сегодня все народы, представители всех конфессий, проживающие в нашей стране, чувствуют себя комфортно, чувствуют себя достойными гражданами нашей страны. И таковыми являются.

Я неоднократно говорил, что наше богатство в нашем многообразии. Этническое и религиозное многообразие Азербайджана — это наше большое достояние, которым мы очень дорожим. И делаем все для того, чтобы эти позитивные тенденции укреплялись. Внутри Азербайджана не существует никаких потенциальных проблем в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений. Мы осуществляем государственную политику в этом направлении. Также очень важно, что общество полностью поддерживает эту политику.

Мы активно работаем для того, чтобы эти позитивные тенденции распространялись и в регионе, и в мире. Потому что мы живем не в вакууме. Естественно, процессы, которые происходят в любой точке мира, связанные с напряжением и сложностями в межнациональных отношениях, — они представляют потенциальную угрозу. Поэтому по нашей инициативе было проведено очень много международных мероприятий: и Бакинский гуманитарный форум, Международный форум межкультурного диалога, глобальный форум ООН Альянс цивилизаций.

В этом году мы отмечаем 10-летие "Бакинского процесса", который инициировал Азербайджан. Его смысл заключается в координации усилий между странами — членами Организации исламского сотрудничества и странами — членами Совета Европы именно в плане межкультурного, межрелигиозного, цивилизованного диалога. Мы делаем это не только для того, чтобы продемонстрировать свои достижения в этом направлении, но и для того, чтоб эти позитивные тенденции укреплялись.

Как у нас получилось добиться такого высокого уровня межнационального, межрелигиозного согласия? Это связано с тем, что мы не только говорим об этом, но и мы думаем так. И действуем в этом направлении. Если такой подход возобладает в мире, то тогда проблем на этой почве не будет.

— Азербайджан — светская, но в то же время мусульманская страна. Существует ли опасность проникновения в вашу страну радикальных исламских группировок? Насколько необходимо этому противоборствовать и как это можно сделать?

— Знаете, такая опасность потенциально существует во всех мусульманских странах. Главное — как к этому вопросу относится правительство, общество. И каково состояние общества. Воспринимает ли оно эти идеи, или нет. Поэтому мы давно поняли, что бороться с экспортом радикализма только административными или какими-то другими мерами недостаточно. Мы должны были — и этого добились — сужать жизненное пространство для опасных идей. Это я так и сформулировал: мы должны сужать площадку своими активными действиями.

В первую очередь, главным гарантом поступательного, успешного развития Азербайджана как светского государства является образование. Сегодня уровень грамотности в Азербайджане приближается к 100%, и вопросам образования уделяется самое большое внимание. Достаточно сказать, что в нашем бюджете две ведущие статьи расходов — это оборона и образование. Оборона — по понятным причинам, образование — именно для того, чтобы будущее поколение граждан Азербайджана было образованным и имело прививку от радикализма.

Второй важный фактор — это социально-экономическое развитие. Мы видим, что идеи радикализма, экстремизма находят поддержку там, где существует много социально-экономических проблем: бедность, безработица, отчаяние. Неграмотные люди думают, что в этом (радикальном исламе — прим. ТАСС) и есть спасение. Поэтому образование плюс социально-экономическое развитие являются важными факторами противодействия такой пропаганде. Уровень безработицы и бедности в Азербайджане — один из самых низких в мире.

Конечно же, активная государственная политика и пропаганда идей национального самосознания, идей, связанных с нашим прошлым, наших планов на будущее — все это также помогает нам активно противодействовать потенциальным угрозам. Должен сказать, что внутри нашей страны потенциальных рисков, связанных с радикализацией общества, не существует. Мы должны просто себя обезопасить от негативного и опасного влияния извне — как административными, так и мерами социально-экономического и идеологического характера.

— Баку проводит многовекторную внешнюю политику, и внешнеполитические позиции Азербайджана укрепляются год от года. Свидетельство тому — несколько лет назад Азербайджан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Какие направления внешней политики необходимо развивать? Где есть какие-то торможения, недоработки? Как сегодня чувствует себя Азербайджан в политической семье народов?

— Очень комфортно и уверенно. Думаю, что в сфере внешней политики мы добились максимума возможного. Как вы отметили, несколько лет назад мы были избраны непостоянным членом Совета Безопасности ООН при поддержке 155 стран. Это абсолютное большинство членов Организации Объединенных Наций, что говорит о том, что за короткое время периода независимости мы смогли продемонстрировать себя миру как надежная страна, пользующаяся большим уважением.

Во внешней политике мы всегда исходили и исходим из наших национальных интересов. Внешняя политика — это продолжение внутренней. Она помогает решать внутренние проблемы. Естественно, наша позиция всегда заключалась в том, что мы должны укреплять наши связи с нашими партнерами через взаимовыгодное сотрудничество. И через сотрудничество идти к более тесному общению и взаимопониманию. Думаю, что нам это удалось.

В сфере внешней политики мы добились максимума возможного

Мы не планировали нашу внешнюю политику именно такой, чтобы она была многовекторной, приемлемой всеми. По многим вопросам принципиального характера мы имеем немало расхождений с нашими традиционными партнерами, но это нам не мешает видеть главное: стратегический характер отношений, их важность для нас и для наших партнеров и нацеленность на результат.

Должен сказать, что мы пользуемся большим доверием на международной арене. С нами могут не соглашаться, но, думаю, нас уважают и нам доверяют. Наши национальные интересы заключаются в том, чтобы иметь хорошие отношения со всеми странами. Но не за счет каких-то односторонних уступок, а именно в результате эффективно выстроенной политики сотрудничества, которая нацелена на конкретный результат. И думаю, результатом этого является то, что Азербайджан и в мусульманском мире имеет очень сильные позиции, и в европейских структурах активно участвует и отстаивает свои интересы.

У нас очень близкие, тесные, добрые отношения с нашими соседями, которые так же по-доброму к нам относятся. Поэтому тут, во внешней политике, у нас не осталось каких-то направлений, которые мы должны еще где-то улучшить или же исправить. Думаю, что главное — сохранить позитивный вектор развития. Это будет способствовать укреплению региональной стабильности.

Россия, Каспий, Карабах

— Вы не раз говорили о стратегическом характере отношений Азербайджана с Российской Федерацией. И об этом же неоднократно говорил президент РФ Владимир Владимирович Путин. В России прошли выборы, вы одним из первых поздравили Путина с избранием на этот пост. И многочисленные эксперты говорят об особо доверительных отношениях с президентом России. То, что называется personal chemistry (англ. "личная химия" — прим. ТАСС). Как вы оцениваете сегодняшнее состояние российско-азербайджанских отношений? Что нужно сделать? Насколько вам кажется важным личный контакт двух лидеров для развития этих отношений?

— Безусловно, личный контакт лидеров всегда играет важную роль в любых межгосударственных отношениях, тем более в отношениях между соседними странами, между странами, которые связывает многовековая история.

Между нами существуют очень доверительные отношения. У нас нет закрытых тем

Наши личные отношения с президентом Владимиром Владимировичем Путиным являются одним из важных факторов успешного развития наших двусторонних отношений. Наши частые встречи, контакты в двустороннем формате, многостороннем формате способствуют укреплению взаимопонимания.

Как вы отметили, между нами существуют очень доверительные отношения. У нас нет закрытых тем. И если возникают какие-то вопросы, требующие нашего вмешательства, мы обязательно созваниваемся или встречаемся и регулируем какие-то шероховатости, которые допускает кто-то из подчиненных.

Это важнейший фактор наших двусторонних отношений, который сыграл и играет важную роль в межгосударственном сотрудничестве. Во многом благодаря нашим личным, доверительным отношениям и общему пониманию важности наших стран друг для друга, нам удалось вывести наше сотрудничество на уровень стратегического партнерства.

Мы очень тесно взаимодействуем по многим вопросам. В экономической сфере у нас растет товарооборот, в транспортной сфере осуществляем совместные проекты, в энергетической. Огромный пласт — это гуманитарное сотрудничество. В Азербайджане более 300 школ с обучением на русском языке, во всех государственных высших учебных заведениях существует факультет на русском языке. Также недавно были открыты два филиала ведущих российских вузов — это МГУ и Медицинская академия имени Сеченова, что также является важным фактором нашего гуманитарного сотрудничества.

То есть отношения полноценные. Они такие, какие должны быть между соседями и друзьями.

— У меня еще один вопрос из международной повестки — это вопрос Каспия. Помимо Азербайджана здесь есть интерес и других прикаспийских стран: России, Туркменистана, Казахстана, Ирана. Я знаю, что переговоры о статусе Каспия, использовании каспийских недр ведутся. В какой стадии они находятся, какую перспективу развития вы видите?

— Я думаю, в деле определения окончательного статуса Каспийского моря важно то, что мы двигаемся в правильном направлении. Во всех вопросах, которые требуют оценки и анализа, необходимо смотреть на тенденцию. Сейчас она идет в сторону нахождения взаимопонимания по этому вопросу, и должен сказать, что большая часть работ, которые необходимо было осуществить, они уже выполнены.

Думаю, что добрая воля, которая и далее будет проявляться со стороны всех прикаспийских стран, позволит отрегулировать этот вопрос и поставить точку в статусе Каспийского моря. Наряду с этим должен отметить, что вопрос неурегулированности статуса Каспийского моря никоим образом не влияет ни на многосторонний формат сотрудничества прикаспийских государств, ни на двусторонний. Во всяком случае — что касается Азербайджана. У нас со всеми прикаспийскими странами очень тесные, дружественные отношения. Отношения наполнены реальным содержанием, уровень доверия очень высокий.

Подход, разделяемый всеми прикаспийскими странами, заключается в том, что мы не должны ставить статус Каспия на первое место в отношениях с соседями, а должны концентрироваться на тех вопросах, которые можно и нужно решить сегодня. И тем самым мы подготовим почву для урегулирования этого вопроса. Я считаю, что, как и во всех других вопросах, связанных с международной проблематикой, здесь должны главенствовать принципы международного права, международной практики, существующей в урегулировании подобного рода вопросов.

То, что уже сделано, заслуживает одобрения. Есть наметки в продвижении по некоторым направлениям этого вопроса. Думаю, что в ближайшем времени мы увидим хорошие результаты.

— Ильхам Гейдарович, я не могу не спросить вас, как развивается ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Я понимаю, что эта тема, наверное, постоянно присутствует и в ваших размышлениях, и в профессиональной президентской деятельности. Работает минская группа, встречаются министры. Изредка происходят встречи на высшем уровне в разных форматах. И все же у меня складывается такое впечатление, что ситуация движется по кругу, находится в какой-то стадии замороженности. Насколько приемлема такая ситуация для Азербайджана, можно ли ждать какого-то прорыва в этой связи? И какие шаги должны быть предприняты, чтобы эта болезненная ситуация наконец разрешилась?

— Безусловно, нынешняя ситуация не является приемлемой ни для Азербайджана, ни для мирового сообщества. Тем более что страны, которые имеют мандат на посредническую миссию, страны — сопредседатели минской группы — это Россия, Франция и США — на уровне глав государств неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем, должен быть изменен. Мы полностью разделяем эти позиции и считаем такие заявления очень правильными. Но мы ждем конкретных действий. Заявления, конечно, важны, но нам нужно урегулирование вопроса.

Для урегулирования вопроса существуют все правовые механизмы. Совет Безопасности ООН более десяти лет назад принял четыре резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированной территории. Эти резолюции сохраняют свою силу и должны быть выполнены, но Армения отказывается их выполнять. И к сожалению, никаких санкций на Армению за этот отказ наложено не было. Другие международные организации также приняли схожее решение и резолюции. ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Движение неприсоединения и другие организации приняли подобные резолюции — Армения их не выполняет.

Оккупация азербайджанских земель продолжается. В результате оккупации более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, беженцами на своей собственной земле. Наши города разрушены, люди изгнаны. Против нас была осуществлена этническая чистка. Все это доказано фактами и материалами.

Главная проблема — Армения не хочет менять статус-кво. Она на словах декларирует желание вести переговоры, но на деле занимается их имитацией. И делает все для того, чтобы, как вы говорите, все шло по кругу и это был бы процесс без конца. Что не является приемлемым ни для нас, ни для мирового сообщества. Поэтому необходимо скорейшее выполнение резолюций Совета Безопасности ООН Арменией, скорейшее начало деоккупации азербайджанской территории. Ведь под оккупацией находится не только Нагорный Карабах, но и семь районов Азербайджана, которые к Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР никакого отношения не имеют. И не имели.

Начало деоккупации азербайджанской территории — это первый шаг в поэтапном урегулировании конфликта, которое должно быть осуществлено опять же на основе норм и принципов международного права.

— Начальники генеральных штабов России и Соединенных Штатов дважды встречались в Баку. Насколько вам кажется важным, чтобы Азербайджан и его столица и дальше были такой площадкой для разносторонних или двусторонних встреч по актуальным проблемам?

— Азербайджан становится площадкой для сотрудничества не только регионального, но и глобального. И мы расценили выбор Баку и предложение к нам о проведении встречи начальников генеральных штабов армии России и США как знак уважения и доверия к нам. Также мы это расцениваем как еще один элемент правильно выстроенной внешней политики Азербайджана.

Совбез принял четыре резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированной территории. Но Армения отказывается их выполнять

Азербайджан мировым сообществом воспринимается как очень серьезный партнер, как дружественная страна. Страна, которая не только декларирует, но и конкретно делает важные шаги в деле международного, регионального и глобального сотрудничества.

Мы — страна, которая организовала уже большое количество крупных международных мероприятий, в том числе спортивных: первые Европейские игры, четвертые Исламские игры солидарности — с интервалом в два года. Это демонстрация наших возможностей, а также демонстрация отношения к нам со стороны мира. Потому что Организация исламского сотрудничества и Совет Европы объединяют более 100 стран — больше половины мирового сообщества. Мы добились этого своим трудом, своей политикой и тем, что Баку на карте мира стал очень узнаваемым городом. Должен также сказать, что в последнее время к нам едет очень много туристов.

Азербайджан — это стабильная страна. Азербайджанский народ славится своим гостеприимством. В нашей стране созданы все условия для работы, для отдыха. И конечно же, думаю, что в будущем подобного рода мероприятий будет больше. Мы со своей стороны всегда стремимся к тому, чтобы страны, с которыми мы имеем тесное сотрудничество, между собой тоже имели бы хорошие рабочие отношения. Мы живем в этом регионе. Все, что происходит в регионе, имеет определенное влияние на нас. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы минимизировать риски для себя через международное сотрудничество. Если мы можем какую-то небольшую лепту внести в дело снижения напряженности между ведущими странами мира — мы, конечно же, будем это делать и в будущем.

Современные успехи и историческая гордость

— Сейчас, накануне выборов, что вы считаете самым трудным моментом за минувшие пять лет президентского срока? Были ли какие-то ситуации, которые доставляли вам бессонные ночи?

— Честно говоря, трудно припомнить что-то, что настолько бы беспокоило, что требовались бы бессонные ночи. Таких особых трудностей, знаете, я припомнить не могу. Бывают, конечно, рабочие моменты. Случается разочарование, когда недолжным образом выполняются инструкции и поручения. Но в целом за эти годы все у нас шло по плану. Потому что изначально я исходил из того, что устойчивое развитие государства возможно, только если правильно спланировать шаги, их последовательность, их приоритеты. И они должны быть нацелены на результат.

Устойчивое развитие государства возможно, только если правильно спланировать шаги

Мы всегда были далеки от популизма. Иной раз мы даже стремились как бы особо себя и не демонстрировать — просто делать то, что нужно для успешного развития страны. С вопросами, связанными с нашим внутренним развитием, никаких сложностей не было и, думаю, не будет. Единственное беспокойство периодически вызывали вопросы, связанные с региональной обстановкой. Как обострение региональной обстановки может негативно сказаться на наших гражданах, на нашей стране. И что нужно сделать для того, чтобы обезопасить наших граждан и страну от рисков.

— Позвольте, я тогда чуть уточню этот вопрос. Не проходит недели, чтобы вы не выезжали в различные районы республики. Вы активно встречаетесь с людьми, и, как вы правильно сказали, популизм вам не присущ. Но в то же время люди обращаются к вам с какими-то просьбами, какими-то вопросами. Что больше всего беспокоит людей? С чем они обращаются к вам?

— Вы знаете, динамика этих обращений — это тоже главный показатель нашего социально-экономического развития. В первые годы, когда я был избран президентом, очень много было обращений по вопросам инфраструктуры, плачевного состояния школ, больниц, отсутствия электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, отсутствия дорог и так далее. Но по мере решения этих вопросов, конечно же, предложения стали уже совсем другого характера.

Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, мы видим, что практически все инфраструктурные вопросы в Азербайджане были решены. За последние 15 лет мы ввели в строй более 30 электростанций и превратились в страну — экспортера электроэнергии. Уровень газификации к концу этого года в Азербайджане достигнет 95%. Ежегодно мы вводим в обращение более 100 тыс. гектаров орошаемых земель, что дает сильный толчок развитию сельского хозяйства. За последние 15 лет, с учетом и этого года, в Азербайджане построено 15 тыс. километров дорог, более 3100 школ — это где-то 80% всего школьного фонда. Более 600 медицинских учреждений построено с нуля или отремонтировано.

Главным направлением нашей деятельности будет совершенствование системы управления

Я в регионах бываю очень часто, и первое время местные руководители думали: вот приехал, дал поручение… когда он еще сюда приедет? А я приехал еще раз через полгода. Потом еще раз через полгода. И поняли руководители на местах, что нужно выполнять решения и делать свое дело не от визита президента к визиту, а каждый день.

Живое общение позволяет мне держать руку на пульсе, знать, что беспокоит людей. И конечно же, контролировать выполнение решений.

Думаю, что в предстоящие годы главным направлением нашей деятельности будет совершенствование системы управления. Это вопрос, связанный с социальной справедливостью, чиновничьим безобразием. Для этого как раз и нужен общественный контроль, о котором я говорил в начале нашей беседы. Для этого в основном я и совершаю поездки.

Кстати, должен сказать, что мы в этом году завершаем третью программу социально-экономического развития регионов Азербайджана. Первая была принята в 2004 году. Все эти программы, их большая часть, основаны на предложениях с мест. То есть эти программы не носят общего характера, это не лозунги. Там конкретно написано, в каком городе, в каком селе, когда будет сделано то-то, то-то и то-то. Это наглядный документ нашей деятельности на пять лет. Третью программу мы завершаем, уже сейчас видно, что мы ее значительно перевыполнили. Поэтому на будущее, думаю, опять же главным будет совершенствование управления, повышение эффективности нашей деятельности. И создание еще лучших условий для предпринимателей, для диверсификации экономики.

— Мы говорим о современном Азербайджане как о демократическом развивающемся государстве. 100 лет назад у страны уже был опыт — к сожалению, кратковременный — построения демократической республики. И вы подписали распоряжение о том, чтобы торжественно отметить это событие. Что необходимо извлечь из того опыта и насколько он был полезен?

— 2018 год в Азербайджане объявлен Годом Азербайджанской Демократической Республики — мы отмечаем ее 100-летний юбилей. И это — главное событие этого года. Знаете, оглядываясь на историю, думаешь, ведь не случайно, что первая демократическая республика в мусульманском мире была создана именно азербайджанцами. Это берет истоки из прошлого нашего народа, из характера нашего народа, свободолюбивого, гордого. И прогрессивного. Ведь если почитать классиков азербайджанской литературы, то в их произведениях достаточно философских тем, связанных с теми вопросами, которые сегодня актуальны.

Именно азербайджанский народ был основоположником демократии на Востоке

Создание 100 лет назад Азербайджанской Демократической Республики — для нас историческое событие. Мы испытываем законное чувство гордости за то, что именно азербайджанский народ был основоположником демократии на Востоке. Традиции демократической республики сегодня живы, и современный Азербайджан является ее правопреемником. Очень много было сделано за короткое время для политических реформ. Достаточно отметить только, что женщинам было предоставлено право голоса намного раньше, чем во многих европейских странах.

Сегодня, оглядываясь назад, мы, конечно же, вспоминаем с благодарностью основоположников первой республики. Но мы также должны постоянно извлекать уроки из того, что с ней произошло. Она просуществовала чуть менее двух лет, и, конечно же, эти уроки мы не должны забывать. Поэтому мы делаем сегодня все для того, чтобы укреплять независимость, суверенитет, экономический потенциал, международный авторитет Азербайджана — с тем, чтобы Азербайджан всегда был независимым государством. Не только по форме, но и по сути. И думаю, что, если бы основоположники первой демократической республики могли бы видеть сегодняшний Азербайджан, они бы, думаю, гордились бы нашей страной.

— Азербайджан всегда был культурным центром не только Востока, но и всего мира. Музыка Кары Караева и Фикрета Амирова, полотна Саттара Бахлулзаде и Таира Салахова, литературные произведения Максуда Ибрагимбекова — все это является частью сокровищницы мировой культуры. И эти имена знает любой культурный человек. Что делается для того, чтобы сохранить это культурное достояние?

— Безусловно, наше культурное наследие — это наше большое богатство. И мы гордимся своими выдающимися представителями. На протяжении веков Азербайджан дарил миру выдающихся мыслителей, поэтов, ученых, общественных деятелей. И сегодня эти традиции продолжаются. Поэтому, конечно же, корифеи азербайджанской культуры — это люди, которые прославляют Азербайджан. Они являются культурным наследием нашего народа. И мы очень бережно относимся к своему культурному наследию, мы его бережем.

Главная задача заключается в том, чтобы молодое поколение азербайджанцев также воспитывалось на примере наших выдающихся деятелей, в духе патриотизма, в духе привязанности к своей культуре. Конечно же, молодежь должна быть открыта миру, но в то же время привязана к своим историческим, культурным корням. В этом залог поступательного развития Азербайджана и нашего общества. Имея сильную экономику или сильную армию, сильные внешнеполитические позиции, но не имея основы, не имея корней, мы не сможем быть успешными. Поэтому современное азербайджанское государство основано на очень глубоких культурных, национальных, нравственных корнях, ценностях, которыми мы, конечно, дорожим. И конечно, мы гордимся тем, что мы подарили миру стольких многих выдающихся деятелей культуры.

Чемпионство в спорте и кухне

— Азербайджан становится серьезной спортивной державой. Ваши спортсмены, возвращаясь, допустим, с летних Олимпиад, привозят медали не только в традиционных видах спорта, таких как борьба, но и в самых неожиданных для Азербайджана видах спорта. Насколько вы считаете важным развитие спортивной составляющей в жизни Азербайджана? Что делается для того, чтобы нация росла действительно здоровой?

— Вы знаете, как руководитель Национального олимпийского комитета Азербайджана более чем с 20-летним стажем, я должен сказать, что очень много мы сделали в этом направлении. И поступательное развитие спорта, и наши достижения — главный показатель.

Мы шли по нескольким направлениям. Первое, самое главное, — это массовость спорта. Это основа здоровья общества — и физического, и морального. Потому что наши спортсмены не только радуют нас победами, они являются хорошим примером поведения в обществе. Они очень достойные люди и ведут себя достойно, являются хорошим примером для детей.

Мы решили заняться строительством олимпийских спортивных центров по всей стране. Сегодня их уже по всей стране существует 43. И четыре еще в стадии строительства. Спортивная инфраструктура Баку способна принимать любые соревнования, что мы и продемонстрировали на Европейских играх.

И конечно же, профессиональный спорт. Ему тоже уделялось большое внимание. Спортсмены нас очень радуют и будут радовать. Достаточно сказать, что на последних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро по количеству медалей Азербайджан был на 14-м месте. Это историческое достижение, мы об этом 20 лет назад даже мечтать не могли. Мы мечтали об одной, двух, трех медалях, а сегодня они исчисляются десятками. Это показатель развития спорта. И ведь жизнь спортсмена недолговечна. Это же не один спортсмен какой-то выдающийся завоевал столько? Это каждый год у нас идет новая смена. По практически всем видам спорта.

Существуют целевые программы, очень сильная государственная поддержка. Все структуры, занимающиеся развитием спорта, действуют в координации. Олимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта, федерации, клубы, спортивные общества — все как одна команда работают над тем, чтобы спортивных достижений было больше. Потому что это не только предмет национальной гордости, это очень важный фактор общественной жизни.

Спортивные победы поднимают настроение, чувство патриотизма, гордости за свою страну. Самое главное — наши чемпионы являются хорошим примером для молодого поколения — чтобы они не курили, не выпивали, праздно не болтались, а чтоб шли в секции, добивались результатов. Страна будет достойно их оценивать за это.

— Мне кажется, есть область, где Азербайджан является многие годы абсолютным чемпионом мира, причем я говорю как эксперт. Это кухня. Я знаю, что вы человек в еде непривередливый. И тем не менее: что вы больше всего любите из азербайджанской кухни?

— Кухня каждого народа — показатель его культуры, традиций и возможностей. И конечно, азербайджанская кухня очень разнообразная, очень вкусная, но очень опасная. Поэтому…

— А в чем опасность?

— Опасность именно в неконтролируемом наборе веса.

— Вы знаете, я даже моим друзьям и коллегам, которые руководят туристической отраслью, сказал, что есть прекрасный слоган: Азербайджан — рай для тех, кто не хочет худеть!

— Да, я думаю, вы правы. Поэтому я в каждодневной жизни стараюсь не злоупотреблять.

Больше всего люблю те блюда, которые готовит моя жена Мехрибан

Хотя, конечно же, я считаю, что ничего более вкусного, чем азербайджанская кухня, нет. Думаю, каждый представитель каждого народа любит свою кухню, я не являюсь исключением. Но в каждодневной жизни стараюсь все-таки держаться чуть подальше.

Что касается моих любимых блюд из азербайджанской кухни — я должен сказать, что я их все практически люблю. Но больше всего люблю те, которые готовит моя жена Мехрибан. Она в этом деле хороший специалист. И конечно, доставляет очень много радости мне и всем членам семьи, когда радует нас своими произведениями кулинарными.

— Это сейчас особенно ценно, потому что Мехрибан-ханум выполняет еще и функцию первого вице-президента и много других ее обязанностей и ответственностей.

— Мы это ценим, конечно. Ценим и очень благодарны ей за такую заботу о членах семьи.

— Я имею честь знать вас уже много лет и знаю, что у вас нет какого-то конкретного хобби. За счет чего вы подпитываете свою энергию, как справляетесь с президентским стрессом?

— Да, хобби как такового у меня нет. Но я считаю, что хобби — это делать то, что доставляет тебе радость, доставляет удовольствие. Самую большую радость мне доставляет видеть результаты своего труда. Поверьте, это не просто слова для камеры, это на самом деле так. Когда я вижу, что то, что было намечено, сделано, вижу, что есть прогресс в той или иной сфере развития Азербайджана, это доставляет огромное моральное удовлетворение — лучше, чем любое хобби. Поэтому, я думаю, компенсирую отсутствие какого-то специального хобби этим. А также, конечно, свободное время я провожу в кругу семьи и, наверное, там и черпаю энергию для жизни. Я тот человек, который с радостью идет на работу и с радостью возвращается домой.

— И последний вопрос. В последнее время вы все чаще и чаще общаетесь с молодежью. Бываете на молодежных мероприятиях, принимаете молодых людей. И сейчас вступает в жизнь и все больше набирает силу первое политическое поколение XXI века. Какой вы хотели бы видеть молодежь современного Азербайджана, которая придет на смену нынешнему политическому поколению?

— Да, вы совершенно правы, это важнейшее направление деятельности для любого руководителя страны. Потому что молодежь — это будущие руководители, это те люди, которые будут определять будущее страны. И поэтому будущее должно быть в надежных руках.

Я рад, что азербайджанская молодежь отвечает сегодня самым высоким требованиям. Думаю, что в будущем мы в этом направлении будем проводить еще более активную политику. И конечно, я хотел бы, чтобы вся азербайджанская молодежь была очень предана своей родине. Потому что это главный залог независимости и главный залог успеха — любить свою родину и служить ей честно.

Я хотел бы, чтобы азербайджанская молодежь была предана своей родине

Конечно, важно, чтобы молодежь воспитывалась в духе традиционных ценностей, характерных для азербайджанского народа. И мы делаем все для этого. Наша национальная культура, искусство, музыка, национальная идеология — все это пропагандирует наши ценности, и мы должны всегда быть привязаны к своим духовным корням. Молодежь должна быть защищена, но это уже она сама должна как бы защищаться от влияний извне. Потому что первые годы независимости в воздухе витало какое-то чувство иждивенчества — многим казалось, что кто-то приедет, покажет, как нам надо жить. Но потом мы поняли, что наша судьба в наших руках. И сегодня, когда кто-то навязчиво хочет оказать нам какую-то помощь, мы всегда к этому относимся с достаточным сомнением.

Молодежь должна понимать, что будущее Азербайджана в руках самих азербайджанцев. И быть очень избирательной в оценке определенных идеологических действий. Иными словами, защищать молодежь от влияния, негативного влияния извне — это, думаю, одно из главных направлений нашей идеологической работы.

Одновременно, конечно, наша молодежь должна быть открытой миру. Открыта всему самому современному, прогрессивному. Наша формула управления заключается в том, что государство основано на очень прочных, традиционных корнях, традиционных ценностях, которыми азербайджанский народ жил, живет и должен жить. Мы должны быть привязаны к своим традициям, к своей культуре, к своему языку, к своему восприятию мира. Одновременно мы должны перенимать все самое лучшее, прогрессивное, с тем чтобы модернизировать нашу страну, укреплять ее потенциал. Укреплять обязательно светский характер нашего общества, тем самым обеспечить поступательное развитие.

В идеале — это та картина, которую мы хотели бы видеть. В большой степени нам это удалось. Ну а будущая молодежь должна именно в этом направлении строить свою деятельность.

— Большое спасибо, господин президент.

Беседовал Михаил Гусман