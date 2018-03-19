Трехкратная чемпионка Паралимпиады Румянцева: до поступления в ВУЗ не вставала на лыжи

Трехкратная чемпионка Паралимпиады Екатерина Румянцева © Владимир Смирнов/ТАСС

На Паралимпийских играх в Пхёнчхане Екатерина Румянцева завоевала три золота и два серебра. В интервью ТАСС она рассказала, как попала в обычную школу и избежала дома инвалидов, как перебралась в Москву, не имея телефона и не пользуясь интернетом, а также о первых шагах в паралимпийском спорте и судьбоносной встрече с тренером Ириной Громовой.

— Как вы попали в обычный детский дом? Ваш тренер, Ирина Громова, назвала чудом, что вы не оказались в доме для детей с инвалидностью.



— Я не знаю, но я все помню. Из дома малютки я попала в детский дом №5, там были обычные дети. Не знаю, как это произошло. Наверное, комиссия так решила. Помню, к нам тогда прхиодили специалисты, давали задания, и я всегда с ними справлялась.

Там я побыла около восьми месяцев, а в авусте меня отправили в школу-интернат села Волгея. Моя учительница, Наталья Егоровна Перова, мне потом рассказала: "Вас 40 человек было, вы в ряд стояли, мы сами вас, учителя, выбирали". Говорила, что она сразу меня выбрала, потому что я ей в душу запала.

Я училась у Натальи Егоровны с первого по третий класс, комиссии были постоянно. Все думали, что я не смогу обучаться с нормальными детьми, но я пошла дальше. Меня хотели забрать в Америку, еще куда-то, но она не отдавала, отстаивала меня. Я благодарна Наталье Егоровне, что она не отдала меня в дом инвалидов! Сейчас она работает в детском доме №3 села Волгея.

— Здоровье не мешало учиться?

— Я десять операций перенесла, пропустила пятый класс, седьмой, в одиннадцатом тоже была операция. До пятого класса я была в школе-интернате, потом его расформировали на детский дом номер три. В школе мы толком не учились, учились в средней образовательной школе. Училась там с 6 по 11. Но после девятого пришла к Наталье Егоровне – спросила, идти в 11-й? Она сказала – обязательно! Но весь 11 класс я профионила – лежала в больнице в Москве.

— С ЕГЭ проблем не возникло?

— Мне говорили, что я не сдам. Егоровна сказала: "Не волнуйся, все сдашь". Я два месяца готовилась. Хотела сразу на высшее, хотя за меня уже "решили" – злилась очень сильно. Меня уже в техникум определелили. Проучилась там год – выступала и в легкой атлетике, и в волейболе, и в баскетболе. Но ни разу не каталась на лыжах! Напишите об этом, пожалуйста, везде! Не каталась! А то уже везде переврали.

После года обучения в техникуме забрала документы, поступила в университет. Хотела на программиста, но был выбор – поступила на прикладную информтатику. Я только со второго курса поняла, что учиться надо. Вообще это несложно – надо просто вникать и ходить на лекции, не филонить, выполнять задания, не лениться. И, конечно, распределять время – головой надо думать. Дисциплина – очень важная вещь.

— Как в вашей жизни появилась Ирина Громова?

— Я узнала о чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. Со стипендии накопила денег, приехала в Москву, жила у знакомой. Я целый день могла на стадионе сидеть – смотрела, не ела, не пила. Одна женщина ко мне подсела, разговорились. Я рассказала ей, что хочу заниматься паралимпийским спортом. Эта женщина мне подсказала, что есть такая организация, как Паралимпийский комитет России (ПКР). Там меня направили в волейбол для сидячих.

У меня тогда ни телефона, ни интернета не было. Нищета. Купила телефон только в 2014 году. Нашла Сергея Валентиновича Шилова, Ирину Александровну Громову. Я смотрела все видео, все-все-все. Наткнулась на начальника команды Елизарова, у них Паралимпиада в Сочи тогда шла. Дома у нас была профилактиика на телеканале – я ничего не видела. Потом только посмотрела – Ромка Петушков там выиграл, круто было!

Я Елизарову сказала, что хочу только к Громовой. А потом оказалось, что они вместе работают. Я тогда уже на четвертом курсе была, в общаге жила. Громова написала мне "Вконтакте", сказала прислать паспортные данные и приезжать. А я и знаю, как их прислать. Ну, из деревни я.

— Справились в итоге?



— Да, отправили ей паспорт, она мне сама билеты купила. Я и прилетела – с чемоданом, ложкой и кружкой. Тарелки не было. Приехала – а у меня уже баул со спортивными вещами стоит. Круто было. Правда, я потерянная была.

— Как вас приняли в команде?



— Я была в совершенном тумане – Сергей Валентинович колеса перебирает, рядом Наталья Кочерова, Ирина Гуляева. С Гуляевой я по интернету переписывалась, спрашивала, что за команда, как все устроено. Я смущалась постоянно, левую руку прятала. А Ирина Александровна кричала мне: "Убери руку, все нормально, Ты что, не видишь, тут же все такие! Все нормально". И все-таки когда я волнуюсь, я руки прячу.

Спасибо Андрея Гладышеву, он воевал со мной! Ругал меня постоянно! А теперь я трехкратная чемпионка, хотя этого еще не понимаю. Каждую гонку я бежала здесь, как на Кубках мира. Нормально, ничего нового, все как обычно. Наши тренеры и сервис-бригады все для нас сделали, я так им благодарна!

Беседовала Вероника Советова