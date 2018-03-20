Создатель "Уоллеса и Громита": один из моих любимых мультфильмов — "Ежик в тумане"

Ник Парк с персонажем своего мультфильма — кабаном Хогнобом © Chris Pizzello/Invision/AP

22 марта в российский прокат выходит мультфильм "Дикие предки". Это тот редкий случай в современной крупнобюджетной анимации, когда картина не целиком отрисована на компьютере, а сделана с помощью традиционных пластилиновых кукол. Британская студия Aardman как раз специализируется на таких картинах: это они сделали "Побег из курятника", "Барашка Шона" и, конечно, серию об Уоллесе и Громите.

Ник Парк, создатель "Уоллеса и Громита" и всех полнометражных и короткометражных фильмов об их приключениях, лауреат четырех премий "Оскар", впервые за десять лет придумал и снял фильм о других героях. Над "Дикими предками" режиссер работал с 2010 года.

В этот раз главные персонажи — первобытное племя, которые внезапно открывает для себя, что рядом с ними живут другие люди, более развитые, уже в Бронзовом веке. В результате более развитые люди хотят занять землю, по праву принадлежащую жителям пещеры, и между человечеством прошлого и будущего затевается судьбоносный... матч по футболу.

YouTube/iVideos

ТАСС позвонил Нику в Бристоль и расспросил его о том, почему же пещерные люди начали играть в футбол, о том, почему британцы смеются над французами, и о российской пластилиновой анимации.

— Уже не первый мультфильм студии Aardman выглядит как очень консервативный по своей задумке. О чем я говорю: как зритель я был, скорее, на стороне первобытных людей, а не отрицательного, но более прогрессивного лорда Нута из Бронзового века, который настроен против них. Такая же задумка была и у картины "Пираты: Банда неудачников", где шайка милых и смешных морских разбойников под парусами боролись со злодейкой — королевой Викторией и ее судами на паровой тяге. Почему так?

— Я не могу сказать, что и племя в данном случае борется за какую-то справедливость, и люди из Бронзового века тоже. И все, что у них есть, — это их земля, вот в чем их мотивация постоять за себя. Так что — нет, я не думаю, что это такая уж консервативная задумка.

С другой стороны, племя не так уж и противостоит прогрессу. К концу фильма y они все воодушевлены тем, что увидели в мире Бронзового века, а главный герой Даг и вовсе понял, что прогресс — это не так уж и плохо, у него полно новых идей. Возможно, на самом деле это история о племени, которое боялось всего нового и поэтому пряталось в пещере.

Но, кстати, в этом фильме сказано многое и о современном мире, о деньгах и коррупции. В данном случае денежный вопрос испортил футбол как вид спорта.

Развернуть Кадр из мультфильма "Дикие предки" © filmpro.ru Кадр из мультфильма "Дикие предки" © filmpro.ru

— Кстати, о футболе. Почему вы вообще решили делать мультфильм о футболе? В интервью вы говорили, что не являетесь таким уж футбольным фанатом.

— Да, все так, я на самом деле не слежу за футболом.

Но мне всегда нравился каменный век и первобытные люди. Они хорошо подходят для того, чтобы сделать о них вот такой забавный мультфильм, и именно в моей любимой технике пластилиновой анимации. Сделанные вручную куклы сами в чем-то примитивны, в них видна рукотворность, нарочитая небрежность. И смотреть на этих милых человечков из-за этого становится еще смешнее.

Но моей задачей было не просто слепить из пластилина пещерных людей. Я подумал: а что, если бы первобытное племя изобрело какой-нибудь вид спорта? Я нарисовал пещерного человека с дубиной, и этой дубиной он отбивал камень. Таким образом, сначала я придумал пещерный бейсбол. Но с другой стороны, подумал я, ведь чтобы развиваться и эволюционировать, доисторические люди в процессе развития, наоборот, должны становиться более дисциплинированными, а палка в руке — это что-то очень первобытное. Вот из этой идеи выросла вся моя комедия: а что, если милейшее, но туповатое племя научится хорошо играть в футбол? К тому же футбол — это почти племенной спорт, как будто команды — это такие племена.

Вы знаете, я закладывал во все это некую иронию. С одной стороны, по сюжету футбол приводит первобытных людей к цивилизации. С другой, посредством занятий спортом люди подавляют свою агрессию. И для футбольных фанатов это так же работает: они таким образом переводят излишнюю энергию в мирное русло.

Развернуть Кадр из мультфильма "Дикие предки" © filmpro.ru Кадр из мультфильма "Дикие предки" © filmpro.ru

— В оригинале злодея озвучил Том Хиддлстон, и он почему-то говорит с очень комичным, пародийным французским акцентом. Почему именно с французским? Это имеет какое-то отношение к извечной конфронтации британцев и французов?

— Я на самом деле не пытался как-то пошутить про взаимоотношения Великобритании и Франции и вообще о внешней политике. Мне кажется, просто есть такая добрая английская традиция, придумывать забавных французских персонажей, например, инспектор Клузо из "Розовой пантеры", да и в "Монти Пайтоне" такое было. Наверное, сейчас быстро не смогу вспомнить другого такого героя, но я пытался придумать нетипичного злодея, который на самом деле не весь такой из себя "темный властелин", а скорее комичный, чуть недотепистый менеджер среднего звена.

Сперва мы просили Тома Хиддлстона говорить с английским акцентом, потом с французским, пробовали и другие варианты. Он вообще может что угодно сыграть. Так вот, мы пробовали и традиционное английское произношение, и выяснилось, что фигура злодея-британца не вполне типична, например, для голливудского кино, поэтому получается не так смешно. Так что мы оставили французский акцент. Кстати, у нас есть работники-французы, они живут в Париже, и даже им показалось, что французский акцент — это забавно.

Развернуть Кадр из мультфильма "Дикие предки" © filmpro.ru Кадр из мультфильма "Дикие предки" © filmpro.ru

— Хочу сказать, что мой любимый персонаж мультфильма — это разумный (куда более разумный, чем его хозяин) кабан Хогноб. Мне кажется, что он в какой-то момент сможет стать даже более популярным героем, чем сами первобытные люди, как это случилось с барашком Шоном, который впервые появился в одной из серий "Уоллеса и Громита". Почему вы решили озвучить его самостоятельно, и как вы вообще его придумали?

— О, спасибо за Хогноба. Он задумывался как персонаж-спутник для главного героя, кто-то, кто мог бы реагировать на его действия, как-то ему отвечать.

Мне очень понравилось, я раньше свиней никогда не играл. Классно побыть свиньей

И я на самом деле не собирался сам его озвучивать. Когда мы собрали все материалы фильма, доделали раскадровки, все декорации и музыку, то, наконец, начали выбирать голоса, смотреть, как эти голоса звучат в контексте сцен. И я тоже попробовал озвучить Хогноба, записались также другие актеры, но продюсер сказал: "Мне очень нравится, как ты его озвучиваешь". Так я заполучил эту роль в своем фильме (смеется). И мне очень понравилось, я раньше свиней никогда не играл. Классно побыть свиньей.

— "Дикие предки" — не самый дешевый проект для студии Aardman, которая при этом не является такой уж большой компанией. Чего в итоге в фильме при этом больше, пластилиновой анимации или компьютерной, что дороже?

— На самом деле я не знаю, был ли этот проект таким уж дорогим. Не думаю, что был.

— В интернете написано, что бюджет фильма — около $50 миллионов.

— А, да? Ну хорошо, возможно, хотя я не уверен в этом. Это поменьше, чем бюджет других наших фильмов.

Конечно, я люблю пластилиновую анимацию, и мы старались все сделать по-честному. Все основные персонажи были сделаны в виде кукол. Но когда мы начинали работать над большими, очень амбициозными сценами, например, над сценой на футбольном стадионе, то выяснилось, что площадка такая гигантская, что мы даже не видим кукол на дальнем плане. Поэтому часть сцены мы нарисовали на компьютере. Но это только для того, чтобы поразить зрителя масштабами стадиона.

Кроме того, когда действие перенеслось на доисторические пейзажи, которые представляют из себя пустошь до горизонта, то нам для нее просто не хватило площади студии. Но мы при этом все равно делали покадровую анимацию с куклами, но на зеленом фоне, а затем подставляли другой задник.

У нас в итоге не возникло никаких проблем с пластилиновой анимацией, у нас при этом было много спецэффектов: лава, извержение вулкана, дым, огонь и так далее. В общем, мы используем технологии тогда, когда они могут помочь нам расширить мир, который мы создаем.

Развернуть Кадр из мультфильма "Дикие предки" © filmpro.ru Кадр из мультфильма "Дикие предки" © filmpro.ru

— Вы являетесь одним из самых известных в мире аниматоров, которые занимаются пластилиновой мультипликацией. Может быть, вы смотрели какие-то советские или российские фильмы, сделанные в той же технике? Возможно, "Падал прошлогодний снег" или "Пластилиновую ворону"?

— Больше всего из российской пластилиновой анимации мне запомнился мультфильм "Красная шапочка". Помню, как встречался с его автором в начале 80-х на одном анимационном фестивале. (Видимо, Ник имеет в виду мультфильм "Серый Волк энд Красная шапочка" Гарри Бардина — прим. ТАСС).

Кроме того, конечно, хочется назвать Юрия Норштейна, это один из самых любимых аниматоров. Да, хотя он не совсем пластилиновой анимацией занимается, но я обожаю его работы, они потрясающие: "Сказка сказок", "Ежик в тумане". "Ежик" — один из самых моих любимых мультфильмов

— Простите, задам один фанатский вопрос: а может, есть какой-то еще антураж, в котором вы бы хотели сделать новый мультфильм, кроме доисторических времен? И вообще, какие идеи для новых картин? Надеюсь, ваша новая работа не отнимет еще пять-восемь лет.

— Что ж, у меня есть несколько идей, надеюсь, их осуществление не займет так много времени в этот раз. Сейчас студия Aardman делает еще один новый мультфильм "Барашек Шон", он как раз запускается в производство.

И — да, идей еще полно, возможно, сделаю нового "Уоллеса и Громита". На самом деле все идеи, что у меня сейчас есть, о них. Я их просто слишком люблю (смеется).

Беседовал Егор Беликов