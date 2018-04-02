Посол Белоруссии в РФ: Москва и Минск могут создать бренд "Сделано в Союзном государстве"

Игорь Петришенко © Валерий Шарифулин/ТАСС

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов — государственный праздник, посвященный созданию Союзного государства России и Белоруссии. Посол Республики Беларусь в Москве Игорь Петришенко рассказал в специальном интервью ТАСС, приуроченному к этому дню, о перспективных экономических проектах двух стран, преимуществах отдыха для россиян в Белоруссии, подготовке к большим спортивным мероприятиям, а также отношении к общей истории.

Стратегическое партнерство

— Господин посол, более 20 лет Белоруссия и Россия строят Союзное государство. Какова ваша оценка, насколько удачно развивается его формат, оправдываются ли ожидания наших граждан?

— С момента установления дипломатических отношений Республика Беларусь и Россия последовательно развивают и наращивают стратегическое партнерство. На путь формирования общего политического, экономического и культурного пространства — Союзного государства — Москва и Минск встали 22 года назад.

За прошедшее время создана эффективная модель межгосударственных взаимоотношений. Это обусловлено не только совместной трагической, героической и общей историей, но и общностью человеческих судеб, узами духовного единства, наличием значительного количества совместных экономических, культурных, гуманитарных и иных связей.

Пожалуй, самой отличительной чертой формата Союзного государства можно считать особое внимание к "человеческому измерению". От Бреста до Владивостока белорусы и россияне имеют равные права во всех основных сферах этого измерения: в свободе передвижения и выборе места жительства, трудоустройстве, образовании, социальном обеспечении, медицине, в вопросах приобретения жилья, ведения бизнеса и т.д.

После распада СССР мы сохранили хозяйственные связи, значительно нарастили совместное производство, реализуем десятки союзных программ в разных сферах сотрудничества. Начиная с 2000 года в бюджете Союзного государства было аккумулировано и направлено на решение общих проблем свыше 50 млрд российских рублей. Это позволило профинансировать более 60 совместных программ. Навскидку: созданы перспективные технологии по космической тематике, высокопроизводительные вычислительные комплексы и программное обеспечение, разработаны новые инновационные технологии в области автомобиле- и сельскохозяйственного машиностроения.

Благодаря тесным экономическим связям республика вошла в пятерку основных внешнеторговых партнеров России. А в каждом белорусском тракторе, комбайне или грузовике почти половина себестоимости приходится на российские комплектующие. Мы вместе, и успешно решаем вопросы обеспечения военной безопасности наших стран на западном направлении, поддерживаем друг друга на различных международных площадках.

Насчет успешности формата Союзного государства. У нас есть к чему стремиться. Не в праздник говорить об отдельных проблемах, хотя они есть — ни в одной семье не бывает полной идиллии. Но, подчеркну, их наличие — это не итог неких недостатков в белорусско-российских отношениях, это объективный процесс достижения компромиссных решений, учитывающих союзные и национальные интересы.

Отличительной чертой Союзного государства можно считать особое внимание к "человеческому измерению"

Для дальнейшего развития Союзного государства и движения вперед нужны единая промышленная политика, более плотная координация в агропроме, транспортной сфере, на других направлениях. Необходимо полностью ликвидировать барьеры на пути свободного движения товаров, обеспечить равный доступ к госзакупкам. Даже единый бренд "Сделано в Союзном государстве" уже возможен, и, считаю, востребован.

Вопросы эти известны, нерешаемых среди них нет. Есть тесное взаимодействие и добрая политическая воля лидеров двух государств и желание двух народов, которые и сегодня поддерживают идею белорусско-российского союза не меньше, чем 20 лет назад. Это подтверждают все социологические опросы, проводимые по данной тематике, как в Беларуси, так и в России. Значит, ожидания наших граждан вполне оправданы.

Стоит отметить, что в последнее время появились мнения о необходимости пересмотра и возможной ревизии договора о создании Союзного государства. На мой взгляд, на текущем этапе нет таких серьезных предпосылок, которые могли бы стать поводом для внесения субстантивных поправок.

Основная проблема в двусторонних взаимоотношениях не "якобы устаревшие обязательства", а несовершенство правоприменительной практики и, как следствие, неполноценная реализация двусторонних международных обязательств.

Чтобы уверенно двигаться в заданных договором параметрах, таких, как проведение единой бюджетно-налоговой, ценовой, денежно-кредитной и валютной политики, требуется также решение вопросов экономической повестки интеграции: создание безбарьерной среды и равных условий для субъектов хозяйствования в двусторонней торговле, определение "точек роста" по конкретным экономическим направлениям. Мне представляется, что для решения этих вопросов более целесообразно сосредоточить усилия на надлежащем и добросовестном выполнении уже принятых обязательств.

— Предыдущие несколько лет были для белорусско-российских торговo-экономических отношений не самыми удачными. Что принес год нынешний? Есть ли предпосылки для восстановления товарооборота между нашими странами, если не в прежних объемах, то для его заметного роста?

— С определенным удовлетворением можно констатировать наметившийся позитивный тренд к восстановлению экономического роста в наших странах.

Россия остается основным инвестиционным партнером Республики Беларусь

Спад в двусторонней внешней торговле был приостановлен в 2016 году, а рост на 23,5% по итогам 2017 года уже подкрепляется положительной динамикой начала текущего года. Только в январе взаимные поставки товаров увеличились на 21,7%. Доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Республики Беларусь возросла с 48,3% в 2015 году до 51,2% в 2017 году. Удельный вес белорусских поставок в российском импорте прочно удерживается на уровне 5,2-5,4%. Сегодня республика по объемам взаимной торговли с Россией уступает только Китаю, Германии и Нидерландам.

Да, нам еще предстоит серьезная работа, чтобы выйти на уровень, достигнутый в 2011-2013 годах, когда товарооборот достигал отметки свыше $40 млрд против прошлогодних $32,4 млрд.

Общее снижение экономической активности было вызвано во многом ситуацией на мировых рынках и негативными внешними факторами. Именно непростой период 2014-2015 годов ярко продемонстрировал взаимозависимость и взаимодополняемость экономик двух государств.

Но не только торговля определяет глубину экономических связей. Россия остается основным инвестиционным партнером Республики Беларусь. Только за прошлый год привлечено 3,7 млрд американских долларов российских инвестиций (из них 2,8 млрд прямые), что составляет 38% всего поступившего в экономику республики зарубежного капитала.

— Почему выгодно инвестировать в Белоруссию?

— В стране набирают темпы реформы, направленные на либерализацию экономики и повышение инвестиционной привлекательности. Сегодня Республика Беларусь — один из лидеров по совершенствованию законодательства, что подтверждается исследованием Всемирного банка Doing Bussiness-2017. По условиям регистрации собственности — пятое место в этом представительном рейтинге. По данным названного банка, республика вошла в десятку ведущих стран мира по проведению реформ, благоприятных для бизнеса.

В стране создана эффективная система стимулов, льгот и преференций для осуществления инвестиционной деятельности. Специальные правовые режимы действуют в свободных экономических зонах, созданных в каждом регионе, малых и средних городах, в сельской местности, в парке высоких технологий, в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Законодательно предусмотрена возможность заключения инвестиционного договора с государством — получить правовые гарантии защиты своего капитала и льготы при реализации инвестиционного проекта.

— Какие основные приоритеты дальнейшего развития Союзного государства вы бы выделили?

— Сегодня мы уже говорим о следующем этапе развития взаимодействия в наших торгово-экономических отношениях: не просто об экспортно-импортных операциях, а о согласованной промышленной политике, крупных взаимодополняющих союзных проектах с выходом на рынки третьих стран с совместным продуктом. Именно поэтому год от года расширяется сфера совместных инициатив и начинаний.

В частности, идет работа над тем, чтобы в рамках создаваемых машиностроительных кластеров были объединены компетенции обеих стран. Это позволит с наименьшими затратами производить конкурентоспособный продукт и реализовывать его как на союзном рынке, так и на экспорт. Конкретные шаги в данном направлении уже сделаны, например, на базе Череповецкого литейно-механического завода. Ведутся переговоры по созданию кластера в Татарстане. И в одном, и в другом случае целью является кооперация в сфере тракторостроения, а флагманом выступает Минский тракторный завод.

Национальная академия наук Беларуси и госкорпорация "Роскосмос" ведут работы по созданию и запуску в космос очередного белорусского спутника дистанционного зондирования Земли. Платформу спутника изготовит российская корпорация ВНИИЭМ, а аппаратура съемки будет изготовлена белорусской компанией "Пеленг". Запуск спутника планируется на конец 2020 года. Космический аппарат будет включен в действующую российско-белорусскую орбитальную группировку спутников дистанционного зондирования Земли высокого разрешения.

Продолжена работа по углублению сотрудничества в станкостроении. При содействии российско-белорусской инжиниринговой компании "СоюзСтанкоИнжиниринг" заключены договоры на изготовление узлов, деталей и станочного оборудования от российских организаций в адрес белорусских предприятий, поставлено оборудование для нужд российских потребителей.

Год от года расширяется сфера совместных инициатив и начинаний

Подписана программа сотрудничества между Минпромом и "Группой ГАЗ" с белорусскими предприятиями-производителями автокомпонентов. Сравнительно новая тема, проработка которой выходит в активную фазу — создание механизмов поддержки экспорта совместно произведенной продукции в третьи страны.

Ожидаемый выход на равные условия хозяйствования и взаимное улучшение доступа к рынкам товаров и услуг создадут предпосылки для еще большего углубления промышленной кооперации и активизации инвестиционного сотрудничества.

Также стоит отметить, что по итогам прошедшего 8 декабря 2017 года в Гомеле заседания Совета министров Союзного государства одобрена обновленная стратегия дальнейшего интеграционного развития — "Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу — 2018-2022 годы".

В документе нашли отражение новые подходы по устойчивому развитию экономических отношений, направленных на проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики; по разработке единых правил конкуренции и единых механизмов поддержки товаров, производимых на территории Союзного государства; по обеспечению безбарьерных условий во взаимной торговле и либерализации условий деятельности субъектов хозяйствования, по формированию перспективных проектов дальнейшего развития союзной интеграции в области возобновляемых источников энергии и развития инфраструктуры для высокоскоростного грузопассажирского коридора "Китай — Европа"; по дальнейшей унификации национальных законодательств в социально-экономической и гуманитарной сферах.

— Белоруссия и Россия прошли большой путь в процессе формирования отношений, характеризующихся сегодня как стратегическое партнерство. В чем сейчас выражается это партнерство, каковы его особенности в сравнении с другими странами, во взаимодействии с которыми Минск также обозначает стратегический характер отношений?

— У Минска нет градации в отношении наших стратегических партнеров — мы со всеми стремимся выстраивать равноправные, взаимоуважительные отношения. Это основной принцип нашей внешней политики. Мы не делаем исключительного выбора в пользу какой-то определенной страны.

Наши взгляды совпадают практически по всем вопросам международной повестки

Отношения с Россией характеризуются не просто широким уровнем стратегического партнерства по всем направлениям межгосударственного взаимодействия. Их главная особенность заключается в том, что сформированы они и развиваются на основе дружественных, братских связей, которые сохранятся навечно, в чем нет никаких сомнений.

Наши взгляды совпадают практически по всем вопросам международной повестки дня, едины в подходах к обеспечению региональной и глобальной безопасности, борьбе с другими вызовами и угрозами. Активно сотрудничаем в рамках интеграционных объединений ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Координируем взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций.

Все это во многом и определяет высочайший уровень интеграции двух независимых государств в рамках Союзного государства, который в полной мере отражает ожидания и запросы народов Республики Беларусь и России. Никто не сомневается, что так будет и впредь.

— Есть ли у Белоруссии "система приоритетов" в интеграционных структурах помимо Союзного государства (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ), заметна ли на ваш взгляд конкуренция между ними?

— Сегодня некоторые политологи и эксперты неправомерно грешат сравнением молодого Евразийского экономического союза с устоявшимся проектом Союзного государства. Считаю, что подобные рассуждения неверны и даже некорректны начиная от сфер деятельности и заканчивая, соответственно, перспективами развития объединений.

Прежде всего, ЕАЭС — это чисто экономическое объединение в отличие от Союзного государства, в котором измерений интеграции куда больше, в том числе парламентское сотрудничество, военная безопасность, внешнеполитическое, научно-техническое, гуманитарное взаимодействие, равные права граждан.

В рамках ЕАЭС мы решаем экономические задачи. Как было заявлено при его создании, нам необходимо обеспечить полную реализацию четырех свобод: свободное движение товаров, услуг, финансов и рабочей силы, которые лежат в основе евразийской интеграции. И по многим перспективным вопросам есть единые мнения в выработке возможных решений. Говорить же о какой-либо приоритетности в отношении этих двух интеграционных объединений я бы не стал.

При этом важно понимать, что всегда были и будут вопросы, которые необходимо решать в формате "двойки", а не "пятерки", и наоборот. Евразийская интеграция ни в коей мере не отменяет и просто не может отменить и двустороннее сотрудничество между государствами-членами Союза. Возьмите тему промышленной кооперации, совместных производств, крупных двусторонних проектов вроде строительства Белорусской АЭС, реализацию союзных программ.

Что касается Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то в качестве главной ее цели Республика Беларусь всегда выделяла постоянное повышение способности организации эффективно противостоять вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера. Поэтому рассуждать о ее приоритетности в сравнении с политико-экономическим проектом Союзного государства и ЕАЭС не приходится.

Могу отметить, что при ежегодном переходе председательства в ОДКБ от одного государства к другому, национальные приоритеты гармонично дополняют друг друга и являются логическим продолжением путей реализации имеющихся общих задач.

У интеграционного проекта СНГ также есть свой уникальный и востребованный формат — широкая переговорная и коммуникационная площадка для постсоветских стран, дающая возможность поддерживать и развивать разносторонние связи, не терять друг друга, говорить, наконец, на одном языке. Кстати, зона свободной торговли СНГ интересна всем участникам организации, а хорошо скоординированная деятельность правоохранительной системы позволяет адекватно отвечать на вызовы современности.

Что касается конкуренции — как таковой ее не существует и быть, считаю, не может. Есть разные форматы сотрудничества и органичное дополнение друг друга.

— В прошлом году Москва принимала IV Форум регионов России и Белоруссии, в этом году V Форум пройдет в Могилеве. В чем вы видите реальную пользу для наших стран от развития межрегионального сотрудничества?

— Беларусь имеет открытую, экспортоориентированную экономику. Мы поддерживаем торговые связи более чем с двухстами государствами. Наша товары присутствуют на всех континентах. Но самые тесные отношения у нас, конечно же, с Россией.

На IV форуме в Москве было подписано 77 соглашений разного уровня, заключено контрактов на $450 млн

Белорусская продукция поставлялась на рынки практически всех российских регионов. Правительством заключены соглашения о сотрудничестве почти с 60 субъектами РФ. Между регионами двух стран действуют более 300 договоров и соглашений.

В 2017 году с визитами республику посетили 11 глав российских регионов, которых Президент Республики Беларусь всегда принимает лично, что само по себе говорит о многом. Под таким патронажем успешно решаются практические вопросы расширения сотрудничества, взаимных поставок, закупок, культурно-гуманитарного обмена.

В последние годы значимость межрегионального сотрудничества подтверждают и ежегодные форумы регионов, которые проходят с участием глав двух государств. На IV форуме в Москве было подписано 77 соглашений разного уровня, заключено контрактов на $450 млн. Так, на пятом форуме в Могилеве будет обсуждаться гармонизация законодательства двух стран, особенно — экономических отношений. Форумы стали катализатором ускоренного развития прямых контактов между регионами и бизнес-кругами наших стран. Это очень важно в условиях растущей конкуренции на мировых рынках.

Как еще оценить такой интенсивный уровень межрегиональных связей? На мой взгляд, лучшие иллюстрации — его живые примеры. В советские времена единственный островной регион России — Сахалинская область — славился по всему Дальнему Востоку высокими надоями. В постсоветское время молочная река в регионе сильно обмелела. Последние лет двадцать жители Сахалина практически не пили своего молока. То же самое было и с мясом. Большую часть продукции завозили с материка в пастеризованном и замороженном виде.

Заручившись поддержкой белорусских аграриев, власти Сахалина на базе бывшего совхоза "Корсаковский", что недалеко от Южно-Сахалинска, решили построить белорусский агрогородок и ферму по всем стандартам ХХI века. Теперь на острове будет свое молоко. На новой современной ферме разместится тысяча племенных коров. При выходе на проектную мощность предприятие будет ежегодно давать Сахалину более 7 тыс. тонн молока и 200 тонн мяса, что покроет потребности сахалинцев на 80-90%. Рядом с фабрикой молока — две улицы новеньких коттеджей, ключи от первых лично вручал губернатор Олег Кожемяко. Неподалеку разбили сад: привезли из республики две тысячи яблоневых саженцев и девятьсот груш.

Более 8 тыс. белорусских и российских предприятий связаны производственной кооперацией

В Калуге белорусские строители возводят миниполис "Веснушки". Построят 34 высотных дома, в которых будет более 5 тыс. квартир. Проектом предусмотрены школа на тысячу мест, детский сад, торговый центр, спортивные площадки. В прошлом году здесь торжественно открыли жилой комплекс "Малиновка" — один из крупнейших в областном центре. Рядом начато строительство "зеркального" комплекса "Малиновка-2". Губернатор области Анатолий Артамонов отмечает белорусский почерк — быстрые сроки, красоту и качество.

Началась реализация "симметричных" проектов строительства жилья в Санкт-Петербурге — "Белорусского квартала" и в Минске — "Санкт-Петербургского квартала".

Более 8 тыс. белорусских и российских предприятий связаны производственной кооперацией. В Республике Беларусь свыше 2 тыс. организаций с российским капиталом, более 1,3 тыс. совместных предприятий. В России зарегистрировано около 50 совместных сборочных производств, создано порядка 160 субъектов товаропроводящей сети с белорусским уставным капиталом. Это десятки и сотни тысяч рабочих мест.

Общая история

— Важную роль в объединительных интеграционных процессах играют побратимские связи, "народная дипломатия". Насколько они востребованы сегодня?

— Для белорусов и россиян понятия "побратимских связей", "народной дипломатии" — это нечто большее, чем взаимодействие гражданских обществ, скажем, Республики Беларусь и Италии, России и Франции.

Наша "народная дипломатия" идет от сердца, это состояние души. Одни из главных генераторов народной дипломатии — диаспоры. Сегодня за рубежом проживают около 3 млн выходцев из республики, в России — шестая часть — более 520 тыс. белорусов. В целом же, по разным оценкам, в России около 1,2 млн граждан, относящих себя к этническим белорусам. Это — крупнейшая белорусская диаспора в мире, зарегистрированных — более 70 общественных организаций.

Побратимскими же узами связаны порядка 140 белорусских и российских городов. Для сравнения: во всем мире около 30 городов Беларуси имеют такие связи в 35 странах с тремя сотнями партнеров.

Сегодня насчитается уже около 300 соглашений о сотрудничестве между областями, регионами, городами и иными муниципальными образованиями Республики Беларусь и России. В 2017 году состоялось около 180 визитов белорусских и российских делегаций различного уровня.

Прошлой осенью в рамках Дней Минска в Москве "Минский кирмаш" развернулся у самой Красной площади — к белорусским торговым рядам было не пробиться. С аншлагом прошли приуроченные к мероприятию выставки, концерты. В московской мэрии градоначальники подписали очередные договоры и соглашения.

А благодаря чему, в том числе, Подмосковье вообще стало самым крупным торговым партнером республики среди всех российских регионов? Здесь муниципальных образований, имеющих связи с белорусскими городами-побратимами, более трети из всех 140 по России.

Востребованность "народной дипломатии" сегодня весьма очевидна. Новые вызовы диктуют необходимость нашей консолидации на всех уровнях.

— В последнее время все чаще отмечаются попытки переписать, фальсифицировать нашу общую историю. Как вы считаете, что в первую очередь необходимо противопоставить таким попыткам, чтобы наше историческое наследие осталось и нашим общим будущим?

— Прежде всего, мы должны быть уверены, должны сделать все, чтобы наше прошлое, наше общее наследие нашло место в нашем будущем — в наших детях, потомках. В общности патриотического воспитания, хотя бы даже под немудрящим, но точным брендом "Спасибо деду за Победу!" — великий смысл, потому что основной удар фальсификаторы стремятся нанести именно по героическому прошлому, хотят обесценить Великую Победу, обелить нацизм, его идеологов и их последователей.

Данную тему необходимо постоянно держать на слуху, чтобы опять не пришлось платить за мир кровью. 9 мая по всем белорусским городам проходит шествие "Беларусь помнит", от Владивостока до Калининграда, шагает "Бессмертный полк". Это хорошие примеры того, как понимают и в Беларуси, и в России, задачу по сохранению исторической памяти и не допущению искажений истории. Но это вершина айсберга, название которому — Память.

Основной удар фальсификаторы стремятся нанести именно по героическому прошлому

Все же начинается с семьи и системы образования. В нашей стране с первых школьных уроков уносят белорусские ученики на вечную память знания "аб вогненных весках" (бел. об огненных деревнях — прим. ТАСС) Хатынь, Дальва… — их 628 белорусских деревень, уничтоженных фашистами и их приспешниками вместе с жителями, о бесчеловечных "фабриках смерти". На территории страны было около 250 лагерей советских военнопленных, 350 мест заключения гражданского населения, более 180 гетто.

У моих соотечественников, как и у россиян, хороший иммунитет на историческую амнезию. На наших книжных прилавках нет псевдолитературы о войне, и мы не переписываем в школьных учебниках страницы как героической, так и трагической истории в угоду политической конъюнктуре, а если и дополняем, то только выверенными фактами.

И ни один военный памятник (в республике их около 9 тыс.) не исчез с земли Союзного государства, как это случалось в некоторых государствах, свободу и независимость которым вернул советский солдат-освободитель.

Проспекты Жукова, Рокоссовского, Проспект Победителей в белорусской столице никто и никогда не переименует. И легендарная "тридцатьчетверка" как стояла на пьедестале в центре Минска, так и будет стоять. И никогда не потухнет вечный огонь на Площади Победы и могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. И не иссякнет людской поток к таким мемориалам, как Хатынь и Брестская крепость, как Мамаев курган и Пискаревское кладбище.

В этом залог того, что ни экстремизм, ни национализм никогда не пустят корней на белорусской и на русской земле — в Союзном государстве. И всякие инсинуации о проявлениях белорусского национализма, некой русофобии — чушь полнейшая, нелепая попытка вбить клин в наши отношения.

Ни экстремизм, ни национализм никогда не пустят корней в Союзном государстве

К сожалению, в сегодняшнем непростом мире домыслы псевдоисториков все чаще стали использовать в качестве своего рода инструмента так называемой гибридной войны. Вот этого допускать никак нельзя. И белорусы, и россияне это очень хорошо понимают. И пока мы помним, и претворяем нашу память в конкретные дела и поступки, историческая амнезия, не грозит и нашим потомкам, а значит и нашему общему будущему.

— Вас не смущают периодически появляющиеся информационные вбросы о том, что самый надежный союзник России — Белоруссия — "меняет курс", "дрейфует" на Запад? Это миф или реальность?

— Ни то, ни другое. С первых дней своей независимости республика начала выстраивать равноправные партнерские отношения со всеми того пожелавшими государствами. Такую многовекторность белорусской внешней политики предопределила предрасположенность нашего народа к миру и согласию.

Республика Беларусь — первое государство, которое добровольно отказалось от обладания ядерным оружием. С момента провозглашения суверенитета, мы не участвовали ни в одном военном противостоянии. В стране не произошло ни одного межнационального, религиозного конфликта.

Наша страна сегодня — европейский донор спокойствия и стабильности. Государство, которое не создает проблемы кому-то, а наоборот — вносит свой вклад в обеспечение безопасности в регионе. Минская переговорная площадка — синоним надежды мирного урегулирования конфликтов.

К сожалению, некоторые политики и ангажированные эксперты естественное стремление Минска нормализовать отношения с ЕС и США, приблизиться хотя бы к тому уровню сотрудничества с Западом, который существует у России и других постсоветских стран, трактуют как "дрейф на Запад". У России с ЕС подписано основополагающее соглашение о партнерстве и сотрудничестве. И высшее руководство России совершенно спокойно воспринимает наметившийся процесс нормализации отношений Республики Беларусь и Евросоюза; не видит в этом никаких угроз белорусско-российским отношениям и на нашем примере указывает на бесперспективность санкционного давления. Как Посол Беларуси в России, я могу это утверждать однозначно.

Другое дело, что напускную обеспокоенность вызывают так называемые "лидеры мнений", которых больше устроил бы глухой железный занавес по линии "Беларусь-ЕС". Совершенно очевидно, что это ни в наших, ни в российских, ни в союзных интересах. В частности, в Евросоюзе — втором по величине торговом партнере республики после России — есть необходимые нашей экономике технологии, есть источники инвестиций, и при реализации союзных программ будет востребовано.

О какой "смене курса" вообще можно говорить? Все точки над "i" давно расставлены белорусским народом. На вопрос: быть или не быть с Россией был дан исчерпывающий ответ на всенародном референдуме, проведенном в мае 1995 года по инициативе президента Александра Лукашенко. Абсолютное большинство (83,3%) высказалось за интеграцию с Россией, за придание русскому языку статуса государственного. Это закреплено в конституции Республики Беларусь.

Вызовы и перспективы

— Насколько вы согласны с утверждением, что благодаря западному эмбарго на российскую продукцию и российским антисанкциям, белорусам удалось что-то там заработать?

— Предлагаю исходить из официальной статистики. Мы всегда поставляли в РФ продовольственные товары в немалых объемах (на $3-4 млрд). Такова сложившаяся структура белорусской экономики и экспорта. Причем до введения Россией эмбарго для ряда стран эти поставки были гораздо выше, чем сейчас. По итогам 2017 года продовольствия было поставлено на $3,75 млрд, тогда как в 2013-2014 годах $4,0 млрд и $4,1 млрд соответственно.

При этом в 2015-2016 годах наши предприятия теряли деньги на валютной выручке в связи с девальвацией российского рубля, курсовой разницей и снижением покупательского спроса на российском рынке.

В то же время сегодня на прилавках наших магазинов изобилие российских продуктов — пятая часть от всего продовольственного импорта. Наша доля заметно скромнее — порядка 12% в импорте продовольствия России. На одного россиянина мы поставляем продовольствия примерно на $20, а российские производители на белоруса — на $75. И это при том, что мы можем полностью обеспечить спрос по всему ассортименту.

Остановить, задержать и наказать всех "шустрых" поставщиков очень сложно

Но никто из наших производителей не возмущается, а ищет дополнительные рынки сбыта, улучшает качество. Поэтому не стал бы утверждать, что кто-то сильно заработал в данной ситуации.

Да, по некоторым позициям доля в импорте России выросла за счет замещения европейского сыра и масла. Но это в импорте. И наши производители не занимают нишу российских поставщиков, наоборот, за счет ускоренного импортозамещения в сельском хозяйстве России удалось обеспечить большинство параметров продовольственной безопасности. Поставки российского продовольствия нацелились на другие страны, где белорусские производители уже присутствуют не один год. И здесь хотелось бы высказать надежду на сотрудничество, а не соперничество на рынках третьих стран. Эту тему мы активно продвигаем в ходе встреч самого высокого уровня, считаю ее перспективным и взаимовыгодным направлением сотрудничества.

Что касается такой "горячей" темы, как недобросовестные поставки продукции на российский рынок, то отмечу: остановить, задержать и в тот же час наказать всех "шустрых" поставщиков (как белорусских, так и российских) очень сложно. Говоря дипломатическим языком, из-за недобросовестности некоторых предпринимателей с обеих сторон, что важно, какие-то относительно небольшие на общем фоне огромного российского рынка объемы "серого" товара могут просачиваться. Но так на то у нас есть правоохранители и контролеры.

Белорусские таможенники в 2017 году изъяли около 10 тыс. тонн так называемой санкционной продукции на $9 млн, которая предназначалась для ввоза в Россию. Зачастую нарушители, которые перемещают санкционную продукцию, маркируют ее как продукцию белорусских предприятий, а в последующем именно к таким предприятиям предъявляются претензии, хотя они не имеют никакого отношения к соответствующему товару.

Зачастую нарушители, которые перемещают санкционную продукцию, маркируют ее как продукцию белорусских предприятий

Полагаю, что вместо того, чтобы заниматься обвинениями, звучащими из отдельных ведомств, лучше объединить усилия заинтересованных структур и вместе наладить систему, которая обеспечила бы присутствие только легальных, доступных и отменного качества продуктов питания на полках магазинов и в России, и в Республике Беларусь.

— Россельхознадзор периодически вводит ограничения на ввоз белорусской "молочки", якобы не всегда качественной. Как вы относитесь к идее объединить системы отслеживания качества сельхозпродукции "от фермы до прилавка"? Это возможно?

— В республике нет двойных или тройных стандартов, при которых на экспорт уходит продукция иного качества, нежели реализуемая на внутреннем рынке. На наших производствах нет отдельных линий для внутренних и внешних поставок. Мы поставляем продукцию в Россию, точно такую же, как и в магазины нашей страны, а еще почти в 60 стран мира (от них, кстати, мы не получаем рекламаций).

Белорусская система контроля качества и безопасности пищевых продуктов одобрена авторитетной миссией ЕС как на уровне взаимодействия официальных государственных органов, так и на уровне изготовителей продукции. Все производственные лаборатории белорусских мясо- и молокоперерабатывающих предприятий аккредитованы на техническую компетентность; на самих предприятиях действуют международные системы управления качеством, активно внедряется международный стандарт по безопасности пищевых продуктов. И внутренние белорусские стандарты на производство продовольственной продукции жестче некоторых межгосударственных стандартов ЕАЭС и ЕС.

По всем ключевым позициям продовольственного экспорта наша страна входит в ТОП-20 стран-мировых экспортеров продовольствия, а по пяти основным — в первую десятку. В Европе республика по производству молока на одного жителя примерно вдвое превышает основные развитые в аграрном отношении страны (Бельгия, Германия, Швеция и Италия). Более 500 белорусских продуктов имеют право маркировки пищевой продукции знаком "натуральный продукт", предоставленное органами стандартизации.

Да, полностью отрицать фальсификат невозможно — он есть, хотя не мы его "добросовестные" производители. По нашим данным, на рынках стран ЕАЭС немало подделок под бренд "Сделано в Беларуси". Особенно страдают наши производители молочной продукции: масла, сыров, сгущенного молока. Зафиксированы контрафакты и сухой молочной продукции.

15 марта 2018 Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь и России подписали протокол по совместным направлениям дальнейших действий, который включают вопрос противодействию производства и обращения фальсифицированной продукции на рынке Союзного государства. Этот вопрос — в фокусе внимания ЕАЭС, поскольку интересен всем странам "пятерки".

Что касается объединения систем отслеживания качества сельхозпродукции, то необходимо отметить следующее. "Меркурий" — российская система электронной ветсертификации, которая по задумке должна "обелить" продовольственный рынок, — разрабатывается Россельхознадзором без малого десять лет с 2009 года. Российские производители ею пользуются, но при этом отмечают, что данную систему надо постоянно совершенствовать. Да и не все предприятия, особенно небольшие и в отдаленных местах, могут ее технически использовать. Ее обязательная ветсертификация, насколько мне известно, пока отложена на 1 июля 2018 года.

В стране разработана "АITS-Прослеживаемость" — своя национальная информационная система. Сейчас стоит задача совместить эти системы. Этим и занимаются специалисты двух ветеринарных ведомств, в начале года утвержден соответствующий план по интеграции двух систем. К сожалению, в процессе его реализации выяснилось, что как раз наши партнеры довольно медленно реагируют на технические запросы белорусской стороны по вопросам их интеграции.

Считаю необходимым также отметить, что ЕЭК был разработан проект решения коллегии комиссии "О согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения". Его реализация позволит обеспечить единообразное применение принципа обеспечения безопасности продукции животного происхождения путем ее прослеживаемости "от фермы до прилавка".

На рынках стран ЕАЭС немало подделок под бренд "Сделано в Беларуси"

Документ прошел все процедуры, предусмотренные регламентом работы комиссии и неоднократно планировался к рассмотрению на заседаниях ее коллегии, но пока не рассмотрен по причине незавершенности формирования позиции российской стороны. Надеемся, что работы завершатся в установленные сроки и система прослеживаемости позволит снять необоснованные претензии к белорусским предприятиям.

— Как вы смотрите на возможную отмену роуминга в Союзном государстве в ближайшей перспективе, а также ожидаемое введение "союзного шенгена" — взаимного признания виз между Минском и Москвой?

— Актуальная, и не только для жителей белорусско-российского приграничья, проблема отмены роуминга между нашими странами поднималась и получила принципиальное одобрение уже не только на уровне профильных ведомств, но и на политическом уровне. Напомню, что с данной инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании IV Форума регионов двух стран, и инициатива была поддержана белорусской стороной.

Но нужно учитывать и позицию сотовых операторов, которые начинали свой бизнес со значительными инвестициями на рыночных условиях, которые не позволяют влиять на ситуацию простыми, на первый взгляд, директивными методами. Поэтому не думаю, что стоит ждать скорого разрешения вопроса.

В Европе путь от инициативы об отмене роуминга до принятия окончательного решения занял более 10 лет. Может быть, мы осилим эту дорогу быстрее. Но трудно ожидать отмены роуминга до тех пор, пока он сохраняется между субъектами РФ.

О перспективах появления единой визы Союзного государства можно сказать следующее. О возможности ее появления как таковой заговорили еще в 2014 году, неофициально называя идею — "шенген на двоих". Первоначальная работа над проектом межправсоглашения о взаимном признании виз началась в декабре 2015 года. Сегодня его разработка предусмотрена планом мероприятий на 2017-2020 годы по формированию единого миграционного пространства на территориях государств-участников договора о создании Союзного государства.

"Союзный шенген" упростит деловые и туристические поездки. Если у гостя есть белорусская виза, то виза в Россию ему уже не потребуется, и наоборот. Такая виза поможет ускорить и прохождение погранконтроля.

Экспертными группами двух стран ведется динамичный, слаженный диалог, нацеленный на конкретный взаимовыгодный результат. Состоялось уже несколько раундов переговоров. Стороны прикладывают максимальные усилия по урегулированию вопросов взаимного признания виз и иных вопросов, связанных с въездом иностранных граждан.

Вместе с тем в ходе последнего раунда переговоров стало очевидным, что качественная и основательная подготовка такого международного документа потребует дополнительных временных затрат для более детального и предметного изучения экспертами.

В этой связи белорусская и российская стороны работают над поиском альтернативных путей решения ситуации по урегулированию транзитного проезда болельщиков и участников Чемпионата мира по футболу 2018 в России, а также II Европейских игр 2019 года в Республике Беларусь, в том числе вопросов признания специальных документов болельщиков и поездок владельцев российских и белорусских виз. Не сомневаюсь, все будет сделано.

— Цифровая экономика становится основным трендом развития для многих государств. В России над этим работают в Сколково, в Минске — есть парк высоких технологий. Что делается в Белоруссии для внедрения "цифры" в экономику?

— В Республике Беларусь информатизация объявлена одним из важнейших приоритетов на национальном уровне. Наша страна по развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) лидирует в СНГ, занимает уже 32 место в мире и намерена войти в топ-30 рейтинга ИКТ Международного союза электросвязи. В 2013 году, благодаря развитию парка высоких технологий в Минске, по экспорту программного обеспечения на душу населения наша страна обошла Индию и США — признанных мировых лидеров в этой области.

Сейчас Парк высоких технологий (ПВТ) — один из крупнейших IT-кластеров в мире. Программой мессенджера Viber ("Вайбер"), созданной белорусами, пользуются около миллиарда человек из почти 200 стран, онлайн-игрой World of Tanks ("Мир танков") увлекаются сотни миллионов. В ПВТ работают уже более двух сотен компаний-резидентов, в которых заняты 25 тыс. человек.

Нам жизненно необходим переход к цифровизации не только экономики, но и всей жизни общества

Но уже сегодня мы понимаем, что этого мало. Нам жизненно необходим переход от развития IT-отрасли к цифровизации не только экономики, но и всей жизни общества. Именно поэтому в конце 2017 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал два декрета: "О развитии предпринимательства" (23 ноября) и "О развитии цифровой экономики" (22 декабря). По сути — это одни из ключевых документов из пакета правовых актов по улучшению бизнес-климата и продвижению цифровой повестки дня в стране.

Первый предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса. Второй превращает государство в одно из самых комфортных мест в мире для ведения IT-бизнеса. Фактически в стране создана эффективная система стимулов, льгот и преференций для осуществления инвестиционной деятельности. Мощный позитивный эффект почувствует не только частный бизнес, IT-сфера, но и вся экономика страны, а значит и Союзное государство.

В стране появляется своеобразная площадка с беспрецедентно благоприятными условиями для развития цифровизации. Предусмотрены нулевые налоговые ставки для компаний-резидентов ПВТ, свободное движение капитала, использование британского права при заключении сделок, иные серьезные преференции. Только в марте 2018 года в ПВТ зарегистрировано 46 новых компаний, вчера в нем было около 240 резидентов. Отдельно можно отметить приход в ПВТ такого интернет-гиганта, как российская технологическая компания Mail.Ru Group ("Мэйл.Ру груп"), оборот которой более 40 млрд российских рублей в год.

На сегодняшний день в ПВТ полностью легализованы и освобождены от налогов все бизнесы на основе технологии блокчейн, операции с криптовалютами, майнинг, проведение ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций в виде продажи новых криптовалют). Для серьезных инвесторов это важнее, чем отсутствие накладных затрат при организации подпольных майнинговых ферм. Потенциальным майнерам мы гарантируем легальный статус, в соответствии с нормативными актами главы государства.

Не менее важный компонент — это международная интеграция цифровой экономики нашей страны. Прежде всего, с партнерами по ЕАЭС и Союзному государству. Первые шаги на этом пути сделаны. Заявление о цифровой повестке ЕАЭС одобрено главами государств, приняты основные направления ее реализации и порядок проработки инициатив.

— С каждым годом Белоруссия становится все популярнее у россиян в плане туризма, отдыха, оздоровления. Кроме традиционных драников, Беловежской пущи, Нарочи чем еще привлекает страна сегодня?

— Каждый турист может выбрать в Республике Беларусь отдых по вкусу: родовые усадьбы, древние замки (Мирский, Несвижский и другие), прекрасные храмы и монастыри (Софийский собор в Полоцке и Борисо-Глебская церковь в Гродно); уникальные уголки нетронутой природы (национальные парки "Нарочанский", "Припятский", "Браславские озера", "Беловежская пуща"); увлекательные музеи и удивительные этнографические деревни. Растет привлекательность горнолыжных комплексов "Силичи" и "Логойск".

Все популярнее становится агроэкотуризм. Это один из самых любимых видов отдыха россиян — 80% из общего количества посещающих белорусские агроусадьбы, которых уже более 2300. Ежегодно на них отдыхают десятки тысяч россиян и спрос растет.

В стране появились вкусные кулинарные маршруты и тематические фестивали для гурманов, например, "Мотальския прысмаки", Драник-фэст, сырный фестиваль, вишневый, медовый и другие. В этом виде туризма мы в тройке европейских лидеров, достойно конкурируем с Австрией и Италией.

Летом в наших санаториях россиян не меньше чем белорусов

Новое направление — промышленный туризм. Выбор достопримечательностей велик: можно посмотреть, как собирают гигантские автомобили и создают уникальные IT-программы, вяжут белорусский трикотаж и варят пиво, делают вкуснейший белорусский хамон и колбасы, шоколад и мороженое, все можно продегустировать. В белорусской столице гостей ждут хлебопекарни — честно и с гордостью признаюсь, таких вкусных хлебов я нигде не пробовал. Можно поехать в Туров — посмотреть, как делают рикотту, маскарпоне и провалетто по-белорусски. На Минском тракторном заводе можно своими руками собрать трактор, а на БелАЗе, занимающем треть мирового рынка карьерных самосвалов — взобраться на самый большой автомобиль в мире. Все это гарантирует незабываемые впечатления. Туристов также охотно пускают на кондитерские фабрики "Спартак", "Коммунарка", "Слодыч" — я называю эти производства не в целях рекламы, их изделия и так сверхпопулярны в России по качеству и цене.

В книгах отзывов музеев пива белорусских пивзаводов — благодарности на немецком, английском, чешском, китайском и финском языках.

И, конечно же, нельзя не упомянуть знаменитый белорусский лечебно-оздоровительный туризм. Летом в наших санаториях россиян не меньше чем белорусов. Отдых и оздоровление предлагают порядка 500 санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Все расположены в зонах с особым микроклиматом, многие обладают собственными источниками минеральных вод, грязелечебницами. Россиян привлекает высокая квалификация белорусских врачей, хорошая оснащенность клиник, высокий уровень качества медицинских услуг и выгодные цены.

— В следующем года в Минске пройдут II Европейские игры. Как идет подготовка к ним?

— За последние 10-12 лет в Республике Беларусь произошел просто бум строительства спортивных объектов по всей стране. Возведены спортивные сооружения, полностью соответствующие самым высоким международным стандартам.

Европейские болельщики по достоинству оценили многофункциональные спортивные комплексы "Минск-Арена" (построен в 2010 году) и "Чижовка-Арена" (2013 год), на которых в 2014 году прошел лучший чемпионат мира по хоккею; футбольный стадион "Борисов-Арена" (введен в строй в 2014 году), принимавший грандов европейского футбола. 6 марта этого года в открытии в Минске Дворца художественной гимнастики участвовала знаменитая российская спортсменка Алина Кабаева. Реконструированные Раубичи, в которых тренируется звездная семейная пара олимпийских чемпионов Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален, вновь принимают этапы Кубка мира по биатлону. Обновлены легкоатлетические стадионы. Не за горами чемпионат Европы по фигурному катанию, мира - по хоккею, которые пройдут в белорусской столице, другие европейские и мировые спортивные турниры.

Завершается полная реконструкция уже ставшего памятником архитектурного наследия знаменитого минского стадиона "Динамо", принимавшего участников футбольного турнира московских Олимпийских игр 1980 года. Теперь на нем пройдут легкоатлетические соревнования Европейских игр.

С уверенностью могу утверждать, что к моменту подачи заявки на проведение II Европейских игр, спортивная инфраструктура белорусской столицы была практически готова к организации мероприятия такого высокого уровня.

В марте состоялся инспекционный визит в Беларусь Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов. Более чем за год до начала игр, её председатель Спирос Капралос очень высоко оценил готовность белорусской столицы.

— Игорь Викторович, хотите что-нибудь пожелать в этот праздничный для народов Белоруссии и России день многомиллионной аудитории наших читателей и подписчиков?

— Мира, благополучия, здоровья, счастья и достатка. Побольше хороших эмоций и поводов для добрых братских улыбок. Стабильности и процветания Союзному государству. Мы должны быть сплоченными всегда, в единстве наша сила.

Беседовала Юлия Немченко