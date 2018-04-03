Замглавы ЕК: Россия остается и будет оставаться важным поставщиком газа для Европы

Марош Шефчович © REUTERS/Francois Lenoir

Продолжающееся быстрыми темпами строительство "Северного потока — 2" и юридические шаги "Газпрома" по сворачиванию транзита газа в ЕС через территорию Украины, вызывают серьезную озабоченность Еврокомиссии. В ЕК беспокоятся, что, потеряв доходы от газового транзита (порядка $3 млрд в год), Киев станет для ЕС неподъемным финансовым бременем. Кроме того, доходов от газового транзита лишится и входящая в ЕС Словакия, через территорию которой российский газ из украинской трубы попадает в распределительный хаб в австрийском Баумгартене.

У ЕК есть и более серьезные опасения в отношении "Северного потока — 2". Брюссель видит в этом проекте угрозу для своей стратегии, направленной на ограничение энергетического суверенитета государств Евросоюза. Передача в руки Еврокомиссии контроля за всеми национальными контрактами по поставкам природных ресурсов в государства ЕС, в частности, прописана в поправках к Газовой директиве ЕС, подготовленных ЕК в прошлом году. Сейчас эти поправки представлены на утверждение в Совет ЕС. Там странам — членам сообщества предложено добровольно согласиться на трансферт энергетических полномочий, чтобы "гарантировать соответствие будущих и действующих соглашений европейским нормам". Поправки Еврокомиссии уже вызвали серьезные нарекания юридической службы Совета ЕС, которая, в частности, считает, что предложенные меры контроля морских газопроводов "противоречат нормам Конвенции ООН по морскому праву".

Предложение Еврокомиссии вести переговоры с Россией от имени всех стран ЕС по строительству "Северного потока — 2" также пока не получило поддержки в Совете ЕС. Утверждение мандата на ведение этих переговоров было в прошлом году отклонено в первую очередь самими странами — участницами проекта.

Прокомментировал ситуацию в интервью ТАСС заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

— "Нафтогаз" и "Газпром" обещают бесперебойный транзит газа в ЕС, однако какие меры принял Евросоюз для обеспечения своей энергобезопасности, если Киев все же пойдет на отбор российского экспортного газа, как это было в 2006 и 2009 годах, или если на крайне устаревшей ГТС Украины произойдет авария?

— Украина является надежной транзитной страной, несмотря на сложные обстоятельства. И в моих недавних контактах с обеими странами, Россией и Украиной, я снова получил подтверждения их позиций относительно надежности поставок и транзита газа, как это было последние годы. Кроме того, ЕС имеет защитные механизмы, в частности, действующие через Европейскую сеть операторов газотранспортных систем, а также механизм раннего предупреждения с Украиной, которые могут быть мобилизованы в любой ситуации, вызывающей озабоченность.

Говоря в целом, энергетическая безопасность ЕС была повышена до значительно более высокого уровня с 2006 или 2009 года (когда в результате отбора газа со стороны Киева происходили кратковременные сбои поставок в Европу — прим. ТАСС) благодаря нашей работе в рамках проекта Энергетического союза ЕС, и сейчас Евросоюз гораздо более устойчив.

— Обсуждала ли ЕК с "Газпромом" альтернативные пути транзита российского газа в случае выхода из игры Украины сейчас или после завершения контрактов 1 января 2020 года? Как ввод в строй "Северного потока — 2" может изменить ситуацию?

— Позвольте мне подчеркнуть еще раз, что все существующие обязательства по поставкам и транзиту газа в ЕС выполняются, как и в предыдущие годы, и я уверен, что это в интересах всех сторон. ЕС рассматривает украинский транспортный маршрут как стратегический.

Что касается "Северного потока — 2", то я хотел бы отметить два важных момента.

Во-первых, транзит российского газа через Украину в ЕС остается нашим приоритетом, как только что было сказано, и страны ЕС выступают единым голосом по этому вопросу.

Во-вторых, этот трубопровод, если он будет построен, должен быть построен в соответствии с правилами ЕС от точки входа на территорию ЕС. Именно поэтому Еврокомиссия предложила провести переговоры с Россией и достичь межправительственного соглашения по газопроводу. Убежден, что правовая определенность должна быть важна и для России, и для остальных участников "Северного потока — 2".

— Украина вывела отказ от прямых поставок газа из РФ на уровень государственной политики, называя его "концом газового доминирования России". При этом Киев и Москва подтверждают гарантии неприкосновенности европейского транзита. Какие тогда остаются темы для обсуждения на трехсторонних переговорах Москвы, Брюсселя и Киева, предложенных ЕК в начале марта? Если это предложение еще обсуждается, когда может пройти такая встреча?

— В прошлом трехсторонний процесс с участием и при посредничестве Еврокомиссии доказал свою эффективность в преодолении разногласий между Россией и Украиной. В связи со сложностью и деликатностью рассматриваемых вопросов, таких как Стокгольмское арбитражное решение и двусторонние соглашения после 2019 года, я, безусловно, призываю использовать этот канал связи. Нам нужны решения, соответствующие решениям Стокгольмского арбитражного суда.

Мы также услышали различные сигналы от России, подчеркивающие ее готовность продолжать украинский транспортный маршрут для поставок российского газа в Европу.

— Определена ли уже дата двусторонней встречи с главой Минэнерго РФ Александром Новаком? Предполагаете ли вы обсуждать угрозу украинской стороны попытаться заморозить активы "Газпрома" в Европе, чтобы покрыть задолженность российской компании в соответствии с решением Стокгольмского суда?

— И Украина, и Россия выразили готовность поддерживать тесные контакты с Европейской комиссией, и я готов участвовать в двустороннем и трехстороннем диалоге. Я рад представить более подробную информацию после встречи с министром Новаком. На данный момент ее конкретная дата не определена.

— По сообщениям многочисленных европейских СМИ, юридическая служба Совета ЕС указала на несоответствие предложений Еврокомиссии по внесению поправок к Газовой директиве положениям Конвенции ООН по морскому праву. Эти предложения также встретили сопротивление европейского бизнеса. Намерена ли Еврокомиссия пересматривать свои предложения или она не согласна с заключением юридической службы Совета ЕС?

— Еврокомиссия по-прежнему считает, что ее предложение по поправке к Газовой директиве является юридически обоснованным. Это предложение пользуется широкой поддержкой среди государств-членов и в Европейском парламенте, и я уверен, что вскоре будет достигнуто соглашение по нашему предложению.

Юридическая служба совета вынесла консультативное заключение, которое не ставит под сомнение компетенцию ЕС регулировать рассматриваемые вопросы, но касается только вопроса о том, распространяются ли компетенции ЕК на [морскую] исключительную экономическую зону [стран ЕС].

Я вновь выражаю уверенность в том, что мы сделали правильное предложение и что два законодательных органа в скором времени достигнут соглашения в интересах европейских потребителей и в интересах правовой определенности, что отвечает интересам всех заинтересованных сторон.

— Отказалась ли ЕК от утверждения в Совете ЕС мандата на переговоры с РФ по "Северному потоку — 2", заблокированному странами — участницами проекта? Если нет, то каковы ваши следующие действия?

— На прошлой неделе комитет Европейского парламента по энергетическим вопросам (ITRE) направил решительный сигнал, заявив, что все газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, должны полностью соответствовать правилам третьего энергетического пакета ЕС. Иными словами, это четкая позиция в поддержку наших основных целей, таких как правовая определенность и укрепление энергетической безопасности.

Поэтому мы возлагаем большие надежды на председательство Болгарии в Совете ЕС, которое позволит существенно продвинуться вперед по этому вопросу. Получение мандата Еврокомиссии на проведение переговоров по межправительственному соглашению было бы тогда наиболее последовательным шагом, позволяющим продвигаться вперед.

— Динамика рыночных цен на газ последних трех лет ясно свидетельствует, что поставки трубопроводного газа из России обходятся европейскому потребителю дешевле, чем, например, поставки сжиженного природного газа (СПГ), независимо от политических отношений между РФ и Западом. Ввод в строй "Северного потока — 2" создаст еще более выгодные условия для получения газа. Как в этих условиях объяснить усилия двух последних составов Еврокомиссии под руководством Баррозу и Юнкера по снижению роли российского газа на европейском рынке, вместо того чтобы работать вместе с Россией?

— Предыдущий энергетический кризис научил нас тому, что для укрепления энергетической безопасности ЕС нам необходимо диверсифицировать источники, поставщиков и маршруты. В конце концов, конкуренция, основанная на справедливых и прозрачных условиях, является здоровой и может обеспечить справедливые цены для потребителей.

Поэтому я рассматриваю ряд инфраструктурных проектов из недавнего прошлого — будь то [стратегия строительства терминалов] СПГ или развитие сети трансграничных газопроводов, завершающих создание нашего внутреннего энергетического рынка, — как позитивное развитие с целью сделать наш Энергетический союз более устойчивым. Например, благодаря нашей стратегии СПГ, ЕС получил доступ к мировому рынку газа, и, как мы видели в странах Балтии, это может привести к снижению потребительских цен. Это не противоречит тому факту, что Россия остается и будет оставаться важным поставщиком газа для Европы.

Беседовали Денис Дубровин и Ася Арутюнян