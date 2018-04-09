Юлия Самойлова: я не думаю о политике на "Евровидении"

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Юлия Самойлова, выбранная Первым каналом как представитель России на "Евровидении" еще в прошлом году, через месяц наконец выйдет на сцену и выступит в столице Португалии — Лиссабоне. О подготовке и своей цели на конкурсе, а также о том, почему не верит в политизированность "Евровидения", певица рассказала в интервью ТАСС.
— Юлия, если сравнить песни Flame Is Burning и I Won’t Break, очевидно, что вторая звучит более уверенно. Там и про песчаный замок, который теперь "из камня", и "разбитые мечты", которые устремляются в небо. Ваше мироощущение за год так же поменялось?
— Я думаю, что в жизни все происходит не просто так, и эта песня появилась сейчас в моей жизни тоже не случайно. Она мне сразу же пришлась по душе. Если про многие песни, которые я слышала раньше, я не могла сказать "да" с первого прослушивания, то здесь сразу стало понятно, что песня очень классная.
Изначально мне понравился ее стиль: он ближе к той музыке, которую пишу я сама, в которой будет мой альбом. То есть это не милая баллада, как в прошлом году, а что-то более драйвовое, с напором. А когда мне прислали перевод текста, то вообще стало понятно, что авторы очень постарались и написали песню именно под меня. Они меня прям раскусили (смеется).
— А кто авторы?
— Та же команда, что и в прошлом году: Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. На днях они специально соберутся в Москве для репетиции номера на "Евровидении". Надо встретиться заранее, до Лиссабона все отрепетировать со всеми участниками, полностью в образах, с костюмами, у кого какая точка, кто куда смотрит.
— Если я правильно поняла, получается, на сцене вы будете не одна?
— Со мной будет замечательная команда, авторы песни. Они будут поддерживать меня в качестве бэк-вокалистов.
— Как вообще идет подготовка, часто ли репетируете?
— Постоянно репетируем, занятия по вокалу. Мой педагог — Мариам Мерабова, участница "Голоса". Еще со мной работают замечательные преподаватели английского языка. В общем, все идет полным ходом!
— И при этом еще нашли время записать альбом!
— Надеемся, что он выйдет в мае. А в этом месяце выходит моя книга "Обычная необычная история". Это очень волнительно, потому что я много рассказала в ней о себе, про свою жизнь.
— Знаю, что недавно вы уже были в Лиссабоне, снимали официальную открытку "Евровидения". Как вам этот город? Успели оглядеться?
— Замечательный город! К счастью, мне есть с чем сравнить, мы сейчас много путешествуем по Европе и не только. Лиссабон мне показался каким-то волшебным, сказочным: все какое-то кукольное, холмистая местность. И люди очень открытые. Было ощущение, что я уже была в Лиссабоне и меня встречают старые друзья. Это здорово!
— На днях вы рассказали в Instagram о том, что у вас возникли проблемы на входе в Музей мадам Тюссо в Амстердаме. Комфортен ли вам Лиссабон в плане безбарьерной среды?
— В Лиссабоне много брусчатки, а на брусчатке при случае и здоровый человек может споткнуться. Но мы будем внимательны, думаю, все будет хорошо! В Амстердаме, где нас не сразу пустили в музей, переживая, что в случае пожара мы не успеем эвакуироваться, вышло просто недоразумение. В итоге нас пустили. Музей просто замечательный! Давно хотела там побывать.
— В Лиссабоне удалось пообщаться с конкурсантами из других стран?
— Мы вообще не пересекались, у каждого было свое время для съемок, свой план.
— Кто придумывал образы для открытки?
— Португальские организаторы "Евровидения" сами все придумывали. Мне вот выпала морская тематика, что мне очень понравилось. Мне показали океан, очень большой океанариум. Это переплетается с моим детством, с моей любимой с детства сказкой о русалочке Ариэль. Все это навеяло добрые воспоминания.
— А как относитесь к шестому номеру, под которым выйдете в полуфинале?
— Спокойно. Хоть шестая, хоть десятая, это никак не повлияет на мое выступление.
— Кто составит вашу группу поддержки на конкурсе?
— Едет большая делегация от России под руководством Юрия Аксюты, большой штат людей, отвечающих за все на свете. Команда поддержки, друзья, родные тоже едут, но отдельно. Будем встречаться в свободное время. Поедет муж, из Ухты приедут мои родители, друзья семьи, на глазах которых росла. Думаю, еще приедут друзья, посмотреть на меня, поддержать.
— С каким настроем едете? Само участие в "Евровидении" — это уже достижение? Или победа любой ценой?
— Участники прошлых лет рассказывают, что "Евровидение" — это волшебная атмосфера, очень дружелюбные люди. "Евровизионная" закадровая команда ведь не меняется, они из года в год, из города в город строят этот конкурс. Мне важно участие, достойно спеть, получить удовольствие от нахождения в Португалии, общения с участниками.
— Не секрет, что конкурс давно стал политизированным и на вас это отразилось в том числе в прошлом году в истории с Украиной. Нет ли опасений, что на фоне международной обстановки ваше выступление могут оценить не вполне объективно?
— Я об этом вообще не думаю. Португалию ведь оценивали объективно. Салвадор Собрал вышел один, без крыльев и акробатов, — просто хорошо спел. И всем понравился.
Надо просто быть искренним, чистым, нести свет и делать свою работу, то есть хорошо петь. Никакой политики в этом точно нет
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