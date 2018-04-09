Александр Точенов: власть услышит общество не на митингах, а в прямом диалоге

Александр Точенов © Максим Коротченко/ТАСС

Первый в этом году форум "Сообщество" прошел в Астрахани. На нем общественники, власть и эксперты обсуждали вопросы пропаганды здорового образа жизни и развития здравоохранения. В течение года форумы по различным тематикам пройдут по всей стране. Собранные на них предложения войдут в доклад, который представят президенту РФ перед ежегодным посланием.

Такие форумы нередко позволяют впервые усадить за стол для диалога представителей региональной власти и гражданских активистов, в том числе оппозиционных. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов в интервью ТАСС подвел итоги форума в Астрахани, рассказал о программе "Сообщества" на этот год и о том, к каким методам приходится прибегать, чтобы власть услышала общество.

— Александр Сергеевич, сначала вопрос не про форум, а про трагедию в Кемерове. В связи со случившимся планирует ли Общественная палата РФ выступить инициатором проверок торговых центров, кинотеатров? Что можно предпринять, чтобы население, а самое главное дети, были защищены от таких нелепых трагических ошибок, как несрабатывание сигнализаций, закрытие дверей в кинотеатрах, неумение организовать эвакуацию?

— Общественная палата уже создала рабочую группу, которая в ближайшее время предложит варианты организации контроля за местами массового пребывания людей. Есть закон об общественном контроле, там есть нюанс — мы не можем проверять бизнес, поэтому надо посмотреть, что можно предпринять. Но есть другие места, не относящиеся к бизнесу. Мы после форума выходили из зала театра. Вы как выходили?

— Было много людей, большая очередь на выходе, буквально столпотворение.

— Вот. Ведь можно было и в соседние выходы идти, но все ломанулись в один. Театр — это муниципальная, очевидно, собственность, и здесь мы можем контролировать. Есть дома престарелых, дома инвалидов, дома ребенка, но надо смотреть и точки массового скопления людей. От нас самих тоже многое зависит. Мы все ходим в эти ТЦ, мы все видим, как там все устроено, и бизнес лукавит, конечно, что все хорошо. Поэтому надо посмотреть, возможно, даже нужно будет вносить изменения в законодательство, потому что проблема серьезнейшая. "Хромая лошадь" была, теперь "Зимняя Вишня", примеров масса, а сколько маленьких очагов возгораний было. И это может случиться везде. Разгильдяйство, о котором говорил президент, оно такое.

У нас есть опыт по привлечению общественных наблюдателей на выборы президента РФ. Может быть, этих же людей и привлечем для общественного контроля мест массового пребывания людей

Но в том, что случилось в Кемерове, виноваты и мы, в том числе, каждый из нас, потому что не видит, не смотрит, вовремя не сообщит. Мы должны быть внимательны к себе, окружающим, к тому, что происходит вокруг. Для малого бизнеса есть сроки проверок, но если есть сигналы, то тогда специалисты придут, проверят вне сроков. Видите, что там закрыты пожарные выходы, — сообщите, позвоните в Роспотребнадзор, пожарную службу, и они придут с внезапной проверкой. Мы же этого не делаем. А само это не рассосется, только при активной гражданской позиции.

— Кто вошел в эту рабочую группу?

— Пока в ней члены Общественной палаты. Также мы будем обсуждать вопрос общественного контроля на совещании с руководителями региональных палат. У нас есть подобный опыт по привлечению общественных наблюдателей на выборы президента РФ. Может быть, этих же людей и привлечем для общественного контроля мест массового пребывания людей, об этом уже говорил и Валерий Александрович (Фадеев – секретарь Общественной палаты). Понятно, что привлекут не всех, а самых активных, тех, кто желает этим заниматься. Гражданскую активность, которая была проявлена на выборах, нельзя бросать, отпускать, а нужно поддерживать и развивать.

— Кстати, а оправдала ли себя инициатива общественных наблюдателей на выборах? Планируется ли закрепить на законодательном уровне участие общественников в качестве наблюдателей на выборах разного уровня?

— Во-первых, председателями комитетов — Павлом Крашенинниковым (председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству — прим. ТАСС) и Андреем Клишасом (председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству — прим. ТАСС) уже внесен в Госдуму законопроект, который позволяет федеральной и региональной палатам осуществлять наблюдение на выборах всех уровней. Там есть другие интерпретации отдельных статей — меняется количество наблюдателей и так далее, но это уже детали. Мы собираемся проводить нулевые чтения в федеральной палате, потому что откладывать нельзя. Чтобы успеть к единому дню голосования, который будет 9 сентября, надо принять закон до 9 июня. Запаса времени практически нет.

— В Крыму выборы президента РФ проходили впервые. На ваш взгляд, как они были организованы? Как оцениваете активность крымчан?

— Там все однозначно, цифры за себя говорят. И это при том давлении, которое было с украинской стороны — как в блогосфере, так и в заявлениях разных должностных лиц. Несмотря на это, люди проявили свою активность.

— Как вы оцениваете выборы в целом по стране? Может быть, в каких-нибудь регионах были неожиданные итоги или явка?

— Нельзя сказать, что везде все было гладко. Но общая тенденция была единая, кто бы что ни говорил. А по поводу явки — когда отдельные СМИ, политологи, журналисты, сомневаются в ней и говорят, что там были административные ресурсы, я могу сказать, что это не так.

Главный курьез этой избирательной компании, что на выборах президента РФ не хватило бюллетеней на избирательном участке в Париже. Это реально. Посмотрите, сколько видео, фотографий из разных стран — кто их-то гнал? Да, очевидно, что где-то на местах "шалили", были и совершенно ужасные вещи — вбросы. Для чего они это делали, о чем думали? Непонятно.

Но это все единичные случаи, а общая тенденция — высокая гражданская активность — проявилась везде, явка увеличилась. Везде и в количественном, и в процентном соотношении получилось больше, чем на прошлых выборах.

— Александр Сергеевич, в Астрахани буквально на днях прошел первый в этом году форум "Сообщество". В чем смысл таких региональных гражданских форумов? Насколько они позволяют разбудить и инициировать людей на какие-то действия в регионах, помогают ли решать актуальные для регионов проблемы?

— Мы в этом году переформатировали содержательную часть и порядок ведения форума "Сообщество": выбрали несколько важных тем федерального уровня и делаем попытку, чтобы форумы, общественные палаты стали точкой сбора проблем и, главное, путей их решения.

Мы ведь приглашаем на форумы "Сообщество" для участия в диалогах должностных лиц, представителей соответствующих министерств, ведомств, общественных советов, чтобы они все услышали и увидели. Это первое. Второе — после форума комиссии Общественной палаты РФ продолжат работу, будут развивать то, что здесь нашлось, будут помогать находить решения проблем. Потом на итоговом форуме "Сообщество", который по традиции пройдет перед 4 ноября, где будет присутствовать президент, мы расскажем ему эти предложения. Это будет сделано перед ежегодным посланием президента, чтобы он услышал об имеющихся проблемах и задал направления для их решения.

Мы ведь приглашаем на форумы "Сообщество" должностных лиц, представителей соответствующих министерств, ведомств, общественных советов, чтобы они все услышали и увидели

Здесь, например, в Астрахани форум был посвящен здоровому образу жизни, вообще здоровью, медицине, спорту. Следующий форум будет в апреле в Уфе, там основная тематика будет посвящена социальной справедливости и неравенству. Больные вопросы для общества, для страны в целом. В Ханты-Мансийске в мае форум будет посвящен году добровольчества, волонтерству. А на Дальнем Востоке будем говорить о том, почему люди уезжают с Дальнего Востока. Ведь вроде бы создано и работает министерство, красивейшие и богатейшие места, а люди уезжают каждый год, почему? Значит, там плохо жить. Эта проблема касается не только Дальнего Востока, она характерна и для так называемой глубинки. Об этом говорил Валерий Фадеев, отмечая, что "бухгалтеры" закрывают ФАПы, малокомплектные школы, считая их невыгодными. Но тогда, кто в таких районах останется жить?

Главная идея форума "Сообщество" — чтобы к решению, обсуждению проблем, которые касаются не отдельного региона, а страны в целом, включались граждане, то есть получалось бы такое соуправление. Также у нас есть проект "#ЧТОНЕТАК". Это тоже включение граждан в соуправление, в общественное управление, только на более низком уровне — город, область, губерния. И это тоже начинает работать, процессы идут.

Люди говорят: "Как это можно было сделать? Я ходил на митинги столько лет, ничего не получалось, а тут посидели, поговорили и все решили"

Люди говорят: "Как это можно было сделать? Я ходил на митинги столько лет, ничего не получалось, а тут посидели, поговорили и все решили". Губернаторы иногда не ожидают такого прямого диалога с обществом по больным вопросам. Но это работает, и дает результаты: кого-то записывают на прием, какие-то вопросы и проблемы решаются сразу.

— В течение года все темы форумов "Сообщество" будут перекликаться с посланием президента? Как это получилось?

— Вы знаете, мы не согласовывали с президентом эти темы. Например, тема онкологии была заложена у нас раньше, чем она прозвучала в послании президента. Значит, работа у нас была правильная, в нужном направлении идем. Тема бедности тоже поднимается давно и была в нашем докладе о состоянии гражданского общества, потом президент о ней тоже говорил. Это все свидетельствует о том, что власть слышит общество.

— В этом году с каждого форума предложения будут собраны в общий доклад, который будет представлен президенту перед посланием?

— Конечно. И раньше такого по большому счету не было. Это первый год, когда на форумах мы поднимаем федеральные проблемы, ищем пути их решения и затем будем их предлагать.

— Как вы считаете, удается ли в регионах выстраивать диалог между гражданскими активистами и властью, есть ли изменения за последние годы?

— Как раз для такого диалога мы и проводим форумы. Вот представляете, надо приехать из Москвы в какой-то регион и свести, усадить на одной площадке гражданских активистов и представителей власти. Это работает вполне успешно. В Астрахани, например, видно, насколько губернатор воспринимает все это, он сам попросил, чтобы мы ему после "#ЧТОНЕТАК" сделали справку, какие проблемы найдены, какие вопросы обсуждались и что предлагается сделать.

А в некоторых регионах мы иногда слышим — "давайте этих не пригласим, они — оппозиционеры". Но не надо их боятся. Вы знаете, мы проводили совещание в Волгограде по наблюдению, и мне пишут, что на него не пускают оппозиционные СМИ. Мы разрешили эту ситуацию. Пришли люди, некоторые их считают оппозиционными СМИ, но задали совершенно правильный вопрос, получили совершенно адекватный ответ от нас. Прошло все нормально. Просто надо с людьми говорить, договариваться друг с другом. Виноваты обе стороны, никуда не денешься. И мы, как общественники, и представители власти.

Нужно разговаривать, слушать и слышать, а потом действовать. Мы не управляем процессом, мы его только запускаем. Критикуя — предлагай, предлагая — реализовывай, и тогда это работает.

— Ранее вы заявляли, что в регионах нужно распускать общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, которые не работают в интересах граждан. Есть ли уже такие прецеденты?

— Если общественный совет не отстаивает интересы общества, интересы граждан, то — да. Но прецедентов не было, люди сами складывают полномочия, все понимают после критики. Общественный совет должен работать. С одной стороны, мы их формируем, но мы их не можем отозвать, надо это тоже пересматривать.

Как минимум, сейчас Валерий Александрович [Фадеев] ввел такую практику, что заседание проходит не на площадках министерств, а на площадках общественной палаты. Министр приезжает, встречается с общественным советом. Должны быть критерии такие, чтобы люди не забывали, ради чего они пришли: не ради корочек или строчки в визитке, а ради работ, общественных работ.

— В каких сферах ждать новых проектов от общественников?

— У нас много комиссий, они все работают, например, по экологическому вопросу, он очень больной, не потому что прошлый год был годом экологии, потому что это на самом деле актуальная и нужная тема. По другим направлениям тоже работы много.

В апреле пройдет форум в Санкт-Петербурге, там будем обсуждать вопросы, связанные со СМИ и культурой. Почему СМИ не пишут о хорошем, о культуре в том числе? Всего нельзя объять, конечно.

Также мы пытаемся переходить на проектную деятельность, это тоже не просто: не все могут, не все хотят, не все умеют. Вот те же самые форумы "Сообщество", "#ЧТОНЕТАК" — это проектная деятельность. Я думаю, в конце этого года мы выйдем на более высокий уровень организации работы и сможем добиться новых результатов.

Беседовала Елена Поротикова