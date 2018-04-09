Сергей Лебедев: СНГ не может применить штрафные санкции к Украине

Сергей Лебедев © Александр Щербак/ТАСС

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, 9 апреля отмечающий 70-летие, рассказал в специальном интервью ТАСС о сотрудничестве в рамках формата, позиции Украины и перспективах новых объединений.

— Сергей Николаевич, на пространстве СНГ возникают новые интеграционные объединения, набирает силу Евразийский экономический союз. Не теряет ли на этом фоне актуальность формат СНГ? В чем основные задачи этого формата сегодня и преимущества работы в нем?

— И Евразийский экономический союз, и предшествовавшее ему Евразийское экономическое сообщество, и Союзное государство России и Беларуси, как вы справедливо отметили, возникли на пространстве СНГ. В состав этих интеграционных структур вошли страны Содружества, оказавшиеся готовыми к более высокой степени интеграции. Напомню, что в Евразийский экономический союз входят пять государств. А в Содружестве их одиннадцать. И к переходу на следующую интеграционную ступеньку сегодня готовы еще не все из них. А потребность во взаимовыгодном сотрудничестве налицо. Содружество как раз и дает возможность такого взаимодействия одиннадцати государств.

Содружество представляет собой уникальную площадку для откровенного и конструктивного диалога на высшем уровне

Поэтому наше Содружество востребовано и, судя по всему, будет востребовано в обозримый период времени. В рамках СНГ сформирована работоспособная система отраслевых органов и базовых организаций. Сложилась достаточно эффективная модель разноформатного и разноуровневого сотрудничества, демонстрирующая гибкость и избирательное участие в нем государств Содружества.

Есть и еще один очень важный момент. Помимо всего прочего Содружество сегодня представляет собой уникальную площадку для постоянного откровенного и конструктивного диалога на высшем уровне. Это дает возможность главам одиннадцати государств СНГ в рабочем режиме оперативно решать многие сложные вопросы. Президенты стран Содружества неоднократно подтверждали востребованность организации и необходимость не только ее сохранения, но и дальнейшего развития и совершенствования.

— Есть ли планы по совершенствованию и развитию Содружества, созданию в его рамках новых механизмов, например, в сфере экономической интеграции или противодействию террористической угрозе из Центральной Азии?

— Содружество — отнюдь не застывший монолит. Это живой развивающийся организм. Постоянно ведется работа по адаптации Содружества к современным реалиям. Такая задача была поставлена главами государств СНГ. И она последовательно выполняется.

Начнем с экономической интеграции. Вы, безусловно, знаете, что 18 октября 2011 года странами СНГ был подписан Договор о зоне свободной торговли. Этот документ успешно претворяется в жизнь и приносит ощутимые выгоды всем его участникам. Это подтверждают итоги ведущегося в Исполнительном комитете СНГ постоянного мониторинга реализации положений договора.

Под контролем Экономического совета СНГ идет серьезная работа по подготовке нового соглашения

В развитие этого документа главы правительств стран СНГ приняли очень важное решение о подготовке Соглашения о свободной торговле услугами. Напомню, что на долю услуг приходится от половины до двух третей ВВП государств — участников СНГ. Торговля услугами значительно менее подвержена внешним воздействиям, чем торговля товарами. Если в период кризисов торговля товарами падает, то торговля услугами только замедляет свой рост. Идея перехода к свободной торговли услугами состоит в том, что она будет способствовать развитию конкуренции, а это в свою очередь позволит понизить цены на услуги.

Помимо снижения цен свободная торговля также мотивирует внедрение инноваций, так как растущая конкуренция между компаниями вызывает объективную потребность придумывать инновационные продукты и решения.

Благодаря свободной торговле услугами потребитель получит значительно более широкий выбор новых услуг в области медицины и здравоохранения, туризма и отдыха, информационно-коммуникационных технологий, различных электронных сервисов и многого другого. Мы сможем приобрести самые качественные и дешевые из имеющихся услуг, а это ведет к повышению уровня жизни населения.

В Содружестве под контролем Экономического совета СНГ идет серьезная работа по подготовке этого нового соглашения. Надеемся, что в текущем году эта большая работа будет успешно завершена.

Теперь несколько слов о противодействии террористической угрозе. Хочу подчеркнуть, что укрепление стабильности и безопасности было и остается безусловным приоритетом для государств Содружества. Разработана и реализуется Программа сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 2017–2019 годы.

Здесь основные усилия сосредоточены на проведении совместных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций, распространении передового опыта, подготовке кадров. Очень важно, что в рамках выполнения этой программы на фоне сохранения правоохранительной составляющей компетентные органы активно задействуют возможности гражданского общества, бизнеса, средств массовой информации и традиционных религиозных конфессий.

Заметным вкладом в упрочение антитеррористической безопасности стали совместные учения "Боевое содружество — 2017", проведенные Советом министров обороны государств — участников СНГ, а также антитеррористическое учение "Душанбе-Антитеррор — 2017", проведенное Антитеррористическим центром СНГ.

— Помимо форматов ЕАЭС, ОДКБ и Союзного государства страны СНГ, судя по всему, ищут и другие варианты сотрудничества. В частности, 15 марта в Астане состоялась встреча президентов четырех центральноазиатских государств — Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана с участием представителя Туркменистана. Не угрожают ли такие планы регионального объединения работе в рамках СНГ?

— А почему они должны угрожать? Интеграция — процесс многогранный и многовекторный. Мировая практика свидетельствует, что многие государства участвуют, скажем, не в одной, а в двух и даже нескольких зонах свободной торговли. И это не обедняет, а обогащает их взаимодействие. Думаю, что координация и объединение усилий глав центральноазиатских государств в интересах решения жизненно важных для них региональных проблем будут способствовать выработке механизмов решения других более масштабных вопросов в интересах всего Содружества.

— На Украине в последние недели вновь стала муссироваться тема выхода из СНГ, соответствующие вопросы обсуждались в МИД страны. Направляли ли представители Украины какие-либо официальные уведомления о намерении выйти из СНГ в Исполком Содружества?

— Нет. Такие уведомления в Исполнительный комитет не поступали.

— Украина уже четыре года не платит членские взносы в СНГ. Возможно ли применение к ней каких-либо штрафных санкций?

— Уставными документами СНГ не предусмотрено применение каких-либо штрафных санкций в подобных ситуациях.

— Заинтересовано ли Содружество в сохранении членства Украины?

— Разумеется, заинтересовано. Впрочем, точно так же, как объективно заинтересован в этом и народ Украины. Мы видим, что искусственный разрыв связей украинского народа с народами других стран Содружества больно бьет по простым людям. Хотел бы все же выразить надежду на то, что нынешний драматический зигзаг истории будет преодолен, возобладает здравый смысл и Украина вернется к взаимодействию в рамках Содружества. Ведь объективно складывавшиеся в течение столетий экономические, культурные и чисто человеческие связи народов Содружества — это тот надежный фундамент, на котором можно строить благополучную жизнь.

— Возможно ли расширение СНГ в нынешних условиях? Например, за счет возвращения Грузии или же вхождения в Содружество Абхазии и Южной Осетии?

— Теоретически это, конечно, возможно — при условии согласия с этим всех государств — членов СНГ. Но в практической области сегодня такой вопрос не стоит.

Беседовал Владимир Костырев