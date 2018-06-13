Минюст: ажиотаж вокруг исков в ЕСПЧ вредит механизму суда

Михаил Гальперин © Алексей Зайцев/ТАСС

Россия 20 лет назад ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. О том, какое влияние оказала она на российское право, об отношениях России с Европейским судом по правам человека в интервью ТАСС рассказал уполномоченный РФ при ЕСПЧ — замминистра юстиции Михаил Гальперин.

— Какова позиция России по жалобе Telegram в Европейский суд по правам человека на штраф за отказ предоставить ключи для шифрования?

— До настоящего времени мы не получили официального уведомления из ЕСПЧ по этой жалобе. Из средств массовой информации нам известно, что Telegram обратился в Европейский суд с жалобой, и она была зарегистрирована. Если жалоба отвечает критериям приемлемости, судом будет принято решение о коммуникации, то есть официальном сообщении о ней российским властям для подготовки правовой позиции.

Это стандартная процедура. Но следует иметь в виду, что на этапе изучения, предшествующем коммуникации, жалоба может находиться в так называемой фильтрационной секции суда от нескольких месяцев до нескольких лет.

В целом для нас Telegram такой же заявитель, как и остальные, обладающие правом на обращение в Европейский суд.

— Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключала возможности обращения в ЕСПЧ граждан, которые не смогли проголосовать на Украине на выборах президента РФ. О намерении подать такую жалобу также заявлял депутат Госдумы Виталий Милонов. Поступали ли такие жалобы от россиян в ЕСПЧ?

— Нельзя исключать, что граждане России, находившиеся в день выборов на территории Украины и столкнувшиеся с препятствиями при попытке проголосовать, могут обратиться в Европейский суд за защитой нарушенных прав. При этом согласно Европейской конвенции о защите прав человека придется вначале пройти внутригосударственные процедуры, то есть обратиться за защитой своих прав в суды Украины. Конечно, это может оказаться весьма затруднительно, ведь вполне возможно, что украинское правосудие не признает действия местных властей неправомерными. И тогда уже окончательное решение будет за Европейским судом.

Что касается намерения депутата Госдумы обратиться в ЕСПЧ в защиту российских граждан, чьи права были нарушены на территории Украины, — в любом случае, если жалоба будет направлена в суд, то информация о ее содержании поступит к нам в официальном порядке из секретариата ЕСПЧ.

— Какой процент жалоб, поданных против России, отклоняется Европейским судом?

— Более 90% жалоб против России отклоняются как неприемлемые еще на стадии регистрации. Подобная тенденция сохраняется на протяжении многих лет, что подтверждает ежегодная отчетность, публикуемая ЕСПЧ. Согласно официальной статистике суда, с 2002 года по 1 января 2017 года почти 130 тыс. жалоб в отношении Российской Федерации признаны неприемлемыми и исключены из списка подлежащих рассмотрению дел.

— По каким причинам?

— Одной из основных причин для отклонения подавляющего числа жалоб выступает так называемое неисчерпание заявителями внутренних средств правовой защиты, то есть отсутствие сведений о том, что заявитель попытался перед подачей жалобы защитить свои права в российских судах.

Многие уверены, что непростые отношения между Россией и рядом стран Совета Европы являются достаточным аргументом для победы в споре против нашего государства

Другой причиной служит безосновательность жалоб. Часто заявители не считают необходимым каким-либо образом подтвердить свои претензии к государственным органам, полагая, что сам факт обращения в Европейский суд является гарантией присуждения денежной компенсации. Видимо, многие уверены, что непростые отношения между Россией и рядом стран Совета Европы являются достаточным аргументом для победы в споре против нашего государства. Да и юристы, которые поставили на конвейер подачу жалоб в суд, зачастую вводят в заблуждение заявителей относительно реальных перспектив и сроков рассмотрения дела в ЕСПЧ.

Некоторые коллеги из СМИ также вносят свой вклад в искаженное восприятие гражданами механизма суда, преподнося как сенсацию и крупную победу саму подачу жалобы в суд, ее регистрацию или коммуникацию. Такой нездоровый ажиотаж, ничего общего не имеющий с реальной юридической работой, к огромному сожалению, вредит и самому механизму ЕСПЧ, как раз создает вокруг него ореол политизированности, угрожает репутации суда. Скажу честно, такие регулярные информационные вбросы очень сильно осложняют нашу и так непростую работу по имплементации и исполнению конкретных постановлений ЕСПЧ, так как создают видимость политизации там, где ее, возможно, и нет. Наверное, не очень справедливо, когда юристы и журналисты зарабатывают деньги и популярность, а сами заявители остаются ни с чем. К тому же между российскими властями и Советом Европы появляется дополнительное напряжение по тем вопросам, которые можно было бы спокойно решить, возможно, даже посредством досудебного урегулирования. Уверен, что большинство коллег хотят нормального развития отношений с ЕСПЧ, поэтому не надо "рубить сук, на котором сидишь".

Еще одним основанием для признания жалобы неприемлемой является нарушение требований к ее оформлению и несоблюдение шестимесячного срока подачи. Это также можно отнести к наиболее распространенным недочетам, допускаемым заявителями и их юристами.

— На каком месте Россия находится по числу поданных в ЕСПЧ жалоб?

— По общему количеству поданных в Европейский суд жалоб за прошедший 2017 год у России пятое место среди всех стран Совета Европы. А по числу жалоб на 100 тыс. населения мы занимаем 28-е место из 47 стран.

Поэтому безапелляционные утверждения о том, что Россия является лидером по количеству обращений в ЕСПЧ, которые мы иногда слышим в СМИ, мягко говоря, неверны.

— А какова динамика количества подаваемых жалоб против РФ?

— Если брать исторический аспект, с момента коммуникации первой жалобы в 1999 году и до сегодняшнего дня Российской Федерацией пройден значительный путь в европейском механизме защиты прав человека.

Статистика показывает, что с 2002 по 2008 год количество постановлений, вынесенных Европейским судом против России, ежегодно увеличивалось. А вот начиная с 2009 и вплоть до 2014 года это число постепенно уменьшалось. Как мы надеемся, это связано и с успешной реализацией процедур досудебного урегулирования споров (только за последний год мы подписали почти 400 таких деклараций, по которым заявители получили компенсации в досудебном порядке). Было закрыто и значительное количество жалоб на неисполнение или длительное неисполнение решений национальных судов. Не секрет, что нарушения прав граждан в этой области являлись массовыми и классифицировались Европейским судом как системная проблема.

Ну а в последние годы колебания числа принимаемых Европейским судом постановлений в отношении России являются в целом стабильными. Средний показатель можно определить как 200–300 постановлений в год.

Хочу отметить, что количество жалоб, поступивших в ЕСПЧ из России, сократилось за прошедшие четыре года в три с половиной раза и составило в 2017 году менее 8000.

— Что помогло снизить их количество?

— В том числе деятельность российских властей по имплементации положений конвенции и прецедентной практики Европейского суда в национальное законодательство и практику органов власти. Несмотря на все международные события, внешнеполитическую напряженность, эта работа продолжается, ей уделяется особое внимание.

Например, для устранения проблем чрезмерно длительного рассмотрения судебных дел были созданы новые средства правовой защиты. В частности, принятие федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" привело к кардинальному сокращению числа соответствующих жалоб. Фактически мы ликвидировали эту системную проблему.

В ходе исполнения постановления по делу "Герасимов и другие против России" Минюстом России был подготовлен федеральный закон, предусматривающий распространение сферы действия соответствующей компенсации в том числе и на случаи длительного неисполнения государством судебных решений по исполнению неденежных обязательств (например, предоставления жилого помещения по решению суда). Полагаем, что принятие такого закона позволит исключить из сферы ЕСПЧ и эту проблему.

Также ожидаем существенного снижения общего числа жалоб в ЕСПЧ после завершения работы по закреплению в федеральном законе права на обращение в национальные суды за компенсацией в связи с ненадлежащими условиями содержания в учреждениях пенитенциарной системы.

— Какие проблемные точки остаются во взаимодействии с ЕСПЧ?

— Прежде чем ответить на вопрос, хочу с удовольствием отметить, что и с ЕСПЧ, и с коллегами из Комитета министров Совета Европы, которые отслеживают исполнение постановлений суда, и у меня лично, и у сотрудников моего аппарата сложились конструктивные рабочие отношения. Особенно отчетливо это понимаешь, когда сталкиваешься с попытками на разных международных площадках обвинить нашу страну без каких-либо доказательств в самых немыслимых вещах, с грубым и циничным нарушением дипломатических и юридических норм. Все-таки Совет Европы в той части, с которой мы взаимодействуем, пока остается организацией, где продолжается диалог, где есть атмосфера взаимного уважения, присутствует обоюдное желание искать решения даже самых сложных и застарелых проблем.

Кроме того, обе стороны исходят из того, что и Европейский суд, и национальные суды нацелены на достижение главного результата — защиту прав человека.

Важно понимать, что обеспечение основных свобод — удел не только правозащитников

К сожалению, иногда в делах, касающихся России, ЕСПЧ отступает от своей сформированной практики. Это мы наблюдали и в его постановлениях по делу партизана Кононова против властей Латвии, это было и в деле "Катан против Молдавии и России", по которому на российские власти была возложена ответственность за действия властей Приднестровья. Подобное мы видели и в деле ЮКОСа, и ряде других.

Делам некоторых политических активистов секретариатом суда часто придается приоритет, они идут намного быстрее, чем жалобы о нарушении основополагающих прав (например, права на жизнь), что вызывает недоумение и у самих заявителей, которые ждут рассмотрения своих дел годами.

Безусловно, мы не оставляем без реакции отступления Европейского суда от подходов, используемых им в отношении других стран. В таких случаях мы обращаем внимание ЕСПЧ на необходимость соблюдения, во-первых, принципа субсидиарности (то есть перенос бремени защиты прав граждан на национальный уровень, поскольку ЕСПЧ не является "четвертой инстанцией" для российских судов), а во-вторых, принципов справедливости и равенства в отношении всех участников судебного процесса.

Есть еще некоторые вопросы, которые регулярно обсуждаются с Европейским судом, но в основном они носят технический характер и связаны с процессуальными аспектами судебных процедур. Должен отметить, что во многом нам пока удается найти взаимопонимание и выработать разумный компромисс.

Кстати, говоря о поворотных точках во взаимоотношениях России и ЕСПЧ, отмечу, что 2018 год стал рекордным по количеству устных слушаний в Большой палате ЕСПЧ дел с участием России. В январе прошли слушания по жалобе Навального на его задержания в 2012–2014 годах, в феврале — дело Муртазалиевой, которая поставила под сомнение законность судебного процесса по обвинению ее в подготовке террористического акта в Москве, в апреле — дело по жалобе мигрантов, находившихся в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, ну и наконец, 23 мая — по межгосударственной жалобе Грузии против России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии. Во всех делах нашей страной были представлены весомые доказательства и тщательно проработанные доводы. Мы призвали уважаемых судей тщательно рассмотреть каждый эпизод, беспристрастно и в строгом соответствии с конвенцией сформировать свою позицию, ориентироваться на уже существующую практику суда. Надеемся на то, что по всем этим делам будут вынесены обоснованные, сбалансированные и исполнимые решения.

— Какая часть решений ЕСПЧ исполняется Россией?

— Могу со всей ответственностью сказать, что Россия исполняет практически все решения ЕСПЧ, и это неоднократно подчеркивалось ответственными лицами Совета Европы на различных публичных площадках.

Для ясности хочу пояснить, что исполнение актов Европейского суда имеет две составляющие. Это в первую очередь принятие индивидуальных мер, что в основном связано с выплатой государством денежной компенсации за допущенные нарушения прав. И здесь скорость перечисления денежных сумм зависит лишь от самого заявителя, который должен предоставить нам банковские реквизиты. Денежные обязательства исполняются нами в установленные конвенционные сроки.

Вторая составляющая предполагает принятие так называемых мер общего характера — комплекса мероприятий как нормативного, так и правоприменительного характера. Понятно, что подготовка и принятие федерального закона занимают несколько месяцев, а то и лет.

В целом в этом вопросе мы также имеем значительный и успешный опыт. Минюст России плотно взаимодействует с Верховным судом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минфином, МВД, МИД и еще целым рядом других структур. Все меры общего характера реализуются как в форме законодательных изменений на федеральном уровне, так и посредством совершенствования ведомственных нормативных актов.

Примером такой работы может служить разработка проекта федерального закона о внесении изменений в КоАП в части сроков содержания в специальных учреждениях лиц, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.

И конечно, не могу не отметить, что Минюст России проводит постоянный мониторинг постановлений ЕСПЧ, рассылает их переводы и в суды, и в органы исполнительной власти для того, чтобы избежать новых нарушений прав граждан.

— Сколько РФ выплачивает по решениям ЕСПЧ ежегодно?

— Ежегодная сумма компенсаций не является постоянной величиной для любой страны — участницы конвенции. Нельзя однозначно сказать, что из года в год объем выплат имеет тенденцию к увеличению. Но в целом мы можем говорить о нескольких сотнях миллионов рублей в год.

Некоторое время назад одна из правозащитных организаций вбросила в СМИ очередную "сенсационную" новость о том, что ЕСПЧ за последние 20 лет по российским делам присудил €2 млрд заявителям. Но в этой сумме €1,8 млрд (90%) составляет выплата только по одному постановлению — по делу ЮКОСа, которое не имеет никакого отношению к защите прав простых граждан России! Это еще один явный пример попытки представить обществу необъективную картину взаимоотношений России и ЕСПЧ. Наверное, разочарую некоторых коллег, сказав, что дело ЮКОСа, как и некоторые другие дела, бывшие резонансными некоторое время назад, постепенно выходят из политической повестки Совета Европы, по ним работа переходит в текущий, сугубо юридический режим, как и должно быть.

Мы надеемся на стабилизацию объемов присуждаемой компенсации, так как нам удалось снять с повестки дня проблемы, которые имели наиболее массовый характер. Это чрезмерно длительное исполнение решений национальных судов и судебная волокита при рассмотрении гражданских и уголовных дел. Также полностью решена проблема нарушения принципа правовой определенности в связи с отменой в порядке надзора вступивших в законную силу судебных решений по гражданским делам. Серьезного продвижения нам удалось добиться при решении проблем длительного неисполнения судебных актов по обязательствам имущественного и неимущественного характера и обеспечения надлежащих условий содержания в учреждениях пенитенциарной системы.

С учетом обозначенных изменений мы не ожидаем, что суд будет рассматривать жалобы по соответствующей тематике, по крайней мере, в том же количестве, что и раньше.

— На что жалуются чаще всего? Были ли курьезные жалобы?

— По статистике, большинство так называемых "российских" жалоб в ЕСПЧ касаются условий содержания под стражей в исправительных учреждениях и изоляторах временного содержания, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и ее продления, а также проведения массовых мероприятий и свободы выражения мнения.

Конечно, в нашей практике попадаются жалобы, которые можно назвать курьезными. Такими, к примеру, можно счесть жалобы "Таран против Российской Федерации" и "Колгин против Российской Федерации", в которых заявители, отбывающие наказание в виде лишения свободы, выражали протест против обязанности брить бороду.

Не менее курьезным можно счесть дело "Васянович против России", в котором заявитель обжаловал отказ российских судов в удовлетворении его требований о компенсации материального ущерба, причиненного невозможностью обменять накопленные им пивные крышечки на напитки.

— Что вы считаете главным результатом 20-летнего участия России в юрисдикции ЕСПЧ?

— За 20-летнюю историю участия Российской Федерации в Европейской конвенции были разные периоды, но главное, что за эти годы значительно возросла реальная вовлеченность российских государственных институтов в сферу деятельности Европейского суда, наша страна стала частью европейского правопорядка.

В результате мы видим не только качественное обновление и расширение национального правового поля, в том числе за счет имплементации в российскую правовую систему выводов ЕСПЧ, но и формирование новых подходов к оценке и восприятию тех или иных принципов, правовых институтов. Основные правовые позиции Европейского суда являются предметом регулярного цитирования и применения в национальном судопроизводстве. Они учитываются при принятии решений российскими органами власти.

Как совсем недавно отметил председатель правительства РФ на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, и Европейская конвенция, и российская Конституция основываются на одних и тех же универсальных ценностях. Это ценности уважения чести и достоинства, недопустимости пыток и бесчеловечного отношения, обеспечения свободы личности, неприкосновенности частной собственности, запрета произвольного лишения свободы и многие другие положения, которые составляют основу нашей цивилизации. Важно понимать, что обеспечение основных свобод — удел не только правозащитников. Как предусмотрено и Конституцией, и конвенцией, защита прав человека выступает основной целью деятельности всех органов власти.

В октябре прошлого года мы провели с коллегами из Совета Европы, LF Academy и Центра международных и сравнительно-правовых исследований конференцию, которую назвали "Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным". Если мы будем слышать друг друга, то и не будет проблем, которые нельзя было бы решить.

Беседовала Ксения Семеновская